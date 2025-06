Palästinensischer Schriftsteller belehrt Piers Morgan: Zionismus ist nicht Judentum

https://www.mintpressnews.com/ahmed-alnaouq-zionism-gaza-piers-morgan/289949/



Diese Woche begrüßt Lowkey in „The Watchdog“ seinen wiederkehrenden Gast Ahmed Alnaouq, um über sein neues Bestsellerbuch und seinen Streit mit Piers Morgan zu sprechen. Ahmed Alnaouq ist Schriftsteller und Journalist, der in Zentral-Gaza aufgewachsen ist und heute in Großbritannien lebt. Im Jahr 2015 war er Mitbegründer von We Are Not Numbers, einer gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einsetzt, die Geschichten der Palästinenser mit der Welt zu teilen.

Kürzlich veröffentlichte er ein gleichnamiges Buch, das ein Bestseller wurde und weltweit Interesse weckte. „We Are Not Numbers“ ist eine Sammlung von 74 Geschichten von 59 palästinensischen Autoren. Es versucht, Licht auf den Kampf der Palästinenser vor dem 7. Oktober zu werfen, um besser zu verstehen, warum es dazu kam. Das Buch wurde bereits in mehrere Sprachen übersetzt. Es ist ein zutiefst humanistischer Beitrag, zwei der Autoren wurden seitdem im Rahmen des Völkermords getötet.

Alnaouq erzählt Lowkey, dass den Palästinensern jahrzehntelang gesagt wurde, sie sollten über den Zionismus schweigen und es sei antisemitisch, über diese Ideologie zu diskutieren. Er lehnt diese Vorstellung entschieden ab. Er sagt:

Wir Palästinenser sind am besten geeignet, über den Zionismus zu sprechen, weil der Zionismus an uns praktiziert wird. Die Ideologie des Zionismus wurde an meiner Mutter und meinem Vater praktiziert. Meine Familie wurde wegen der Ideologie des Zionismus getötet. Meine Heimat wurde mir wegen des Zionismus geraubt … Wir leben seit 18 Monaten wegen des Zionismus in einem Völkermord, hungern und sind blockiert. Wie kann ich darüber nicht sprechen? Wir müssen darüber sprechen!“

Die offizielle Zahl der Todesopfer in Gaza liegt bei 55.000, davon sind etwa 70 % Frauen und Kinder. Die tatsächliche Zahl ist jedoch sicherlich höher, da die Institutionen, die sich mit der Zählung der Toten befassen, fast vollständig zusammengebrochen sind. Seit März 2025 hat Israel laut Angaben der Vereinten Nationen die Blockade des Gazastreifens verschärft und die Bevölkerung in einem dicht besiedelten und zerstörten Landstreifen gefangen, dessen Häuser in Schutt und Asche gelegt wurden. Mehr als zwei Millionen Menschen benötigen dringend humanitäre Hilfe und sind von Krankheit, Hunger und Tod bedroht.

„Mit jedem getöteten Palästinenser wird ein Teil von uns getötet, von uns allen, auf der ganzen Welt. Die Palästina-Frage ist also eine Frage, die alle angeht. Es ist eine Frage der Menschlichkeit. Und wir alle sollten diese Last teilen, an die Palästinenser denken und über diejenigen sprechen, die unsere Brüder und Schwestern in Palästina im Namen dieser todesverherrlichenden Ideologie ermorden“, sagte Alnaouq.

Al-Naouq wurde kürzlich viral, nachdem er in der Show von Piers Morgan auftrat und gegen die Behauptung des Moderators argumentierte, dass der Völkermord in Gaza einen religiösen Konflikt zwischen zwei Seiten darstelle und dass die Palästinenser entschlossen seien, das Judentum zu zerstören. „Dies ist kein Religionskrieg“, sagte er und fügte hinzu:

Es ist ein Krieg zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten, zwischen Besatzern und Besetzten, zwischen Menschen, die seit 77 Jahren unter Blockade, Belagerung und Besatzung leben. Es ist kein Krieg gegen die Juden.“

Sehen Sie sich das gesamte Interview zwischen Alnaouq und Lowkey exklusiv bei MintPress News an und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren.

Lowkey ist ein britisch-irakischer Hip-Hop-Künstler, Akademiker und politischer Aktivist. Als Musiker hat er mit den Arctic Monkeys, Wretch 32, Immortal Technique und Akala zusammengearbeitet. Er ist Schirmherr der Stop The War Coalition, des Racial Justice Network und des Peace and Justice Project, das von Jeremy Corbyn gegründet wurde. Er hat auf Plattformen wie der Oxford Union, der Royal Albert Hall und Glastonbury gesprochen und performt. Sein neuestes Album, Soundtrack To The Struggle 2, auf dem Noam Chomsky und Frankie Boyle zu hören sind, wurde millionenfach gestreamt.

