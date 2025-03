https://scheerpost.com/2025/03/15/patrick-lawrence-season-of-the-sophists/



Patrick Lawrence: Saison der Sophisten

15. März 2025

Mahmoud Khalil Protest gegen Inhaftierung in NYC. SWinxy, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, via Wikimedia Commons

Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost

Mahmoud Khalil, 30-jähriger Inhaber einer Green Card, die ihm das dauerhafte Leben und Arbeiten in den Vereinigten Staaten erlaubt, Ehemann einer Amerikanerin, mit einem Abschluss in seinem Fachgebiet nach einem Studium an einer Eliteuniversität, ohne dass in seiner Akte Hinweise auf kriminelle Aktivitäten jeglicher Art zu finden sind: Mahmoud Khalil ist jetzt in einer Haftanstalt der Einwanderungs- und Zollbehörde in Jena, einer Stadt mit 4.100 Einwohnern in der Provinz von Louisiana, inhaftiert und wartet auf seine Abschiebung.

Mahmoud Khalil wurde letzten Samstagabend in seiner Wohnung in der Nähe der Columbia University verhaftet, wo er kürzlich einen Hochschulabschluss erworben hat. Mahmoud Khalils Verbrechen – Verzeihung, kein Verbrechen, lassen Sie mich es noch einmal versuchen – Mahmoud Khalils Vergehen – nein, noch einmal – Mahmoud Khalil hat einfach sein Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen, indem er seit dem Frühjahr 2024 Demonstrationen gegen die Terrorkampagne des zionistischen Israels in Gaza anführte. Mahmoud Khalil ist Palästinenser, geboren und aufgewachsen in einem Flüchtlingslager in Syrien. Er ist formell algerischer Staatsbürger.

Nach seiner Verhaftung konnte Mahmoud Khalils Familie eine Zeit lang keinen Kontakt zu ihm aufnehmen und wusste nicht, wo er sich befand. Jetzt wissen sie es, können ihn aber nicht sehen. Wäre dies eine der lateinamerikanischen Diktaturen der 1970er- und 1980er-Jahre – Pinochet in Chile, Videla und seine Junta der Obersten in Argentinien –, würden wir sagen, Mahmoud Khalil sei „verschwunden“. Zum Zeitpunkt des Schreibens wurde er daran gehindert, sich mit seinen Anwälten zu beraten.

Hier ist, was Präsident Trump auf Truth Social, seiner schmutzigen Social-Media-Plattform, kurz nach der Verhaftung von Khalil veröffentlichte:

Dies ist die erste Verhaftung von vielen, die noch kommen werden. Wir wissen, dass es an der Columbia und anderen Universitäten im ganzen Land weitere Studenten gibt, die sich an terroristischen, antisemitischen und antiamerikanischen Aktivitäten beteiligt haben, und die Trump-Administration wird dies nicht tolerieren.

Und hier ist Michelle Goldberg, die „linke“ Angeberin der New York Times, in einer Meinungskolumne, die in den Dienstagsausgaben unter der Überschrift „Dies ist die größte Bedrohung der Redefreiheit seit der Roten Angst“ erschien:

Wenn jemand, der sich legal in den Vereinigten Staaten aufhält, wegen verfassungsrechtlich geschützter politischer Aktivitäten aus seinem Haus geholt werden kann, befinden wir uns in einem Land, das sich drastisch von dem unterscheidet, in dem wir vor Trumps Amtseinführung gelebt haben.

Dem kann man nur zustimmen. Goldberg schloss sich dieser Beobachtung unmittelbar mit einem Zitat aus einem Interview mit Brian Hauss, einem Anwalt der American Civil Liberties Union, an:

Dies scheint eine der größten Bedrohungen, wenn nicht die größte Bedrohung [sic] für die Freiheiten des Ersten Verfassungszusatzes seit 50 Jahren zu sein. Es ist ein direkter Versuch, Reden aufgrund der vertretenen Meinung zu bestrafen.

Diese beiden Punkte verleihen der Verhaftung von Khalil die gebührende Tragweite, obwohl Goldberg uns sagen sollte, welche „Red Scare“ sie meint – die erste in den 1920er Jahren oder die Version aus den 1950er Jahren, die im Umfeld der paranoiden McCarthy-Ära im Kalten Krieg kultiviert wurde. Die Verhaftung und Inhaftierung von Mahmoud Khalil übertrifft die zahlreichen Exzesse von Trump um ein Vielfaches. Jeder Anwalt für Bürgerrechte in New York und Washington sollte sich mit diesem Fall befassen. Wenn Trump Mahmoud Khalil tatsächlich in ein Flugzeug setzt, das ihn wer weiß wohin bringt, ganz zu schweigen von den vielen weiteren Abschiebungen, die er androht, dann stecken wir in einer noch größeren Klemme, als George H. W. Bush es sich je hätte vorstellen können, als er diesen Ausdruck inmitten seiner politischen Gefahren in den späten 1980er Jahren prägte. Wir erleben in Echtzeit eine maßlose Zensur und den offenen Missbrauch von Gesetzen und den grundlegenden Institutionen der Justiz, die mit deren Auslegung und Durchsetzung betraut sind, durch die Exekutive. Ich hoffe, dass die Khalil-Affäre für Trump einen Schritt zu weit geht und den Anfang vom Ende dieses widerwärtigen Inkompetenten markiert.

Ja, sich gegen das schnelle, drakonische Vorgehen des Trump-Regimes gegen Mahmoud Khalil zu stellen, ist wie auf die Seite einer Scheune zu schießen. Mich erinnert das unbehaglich an die Vorstellung des Reichs von der Strafverfolgung in den 1930er Jahren oder an die der Israelis im Westjordanland, während wir hier sprechen. Was richtig ist, ist richtig, was falsch ist, ist falsch: Es liegt vor unseren Augen. Hier gibt es keinen Raum für Ambivalenz. Der Fall ist schwarz und weiß.

Und dann beginnt der Verstand über all das Graue nachzudenken und dringt in die vertraute Zone der Ambivalenz vor.

■

Letzten Freitag, einen Tag vor der Verhaftung von Mahmoud Khalil, fiel mir ein weiterer Meinungsartikel in der New York Times auf. Das Anliegen von Erwin Chemerinsky, einem Verfassungsrechtler und Dekan der juristischen Fakultät der University of California in Berkeley, war und ist sicherlich nach wie vor der Zustand des amerikanischen Justizsystems. Doch heute mehr denn je, als er schrieb, ist dies eine Angelegenheit, die unsere ganze Aufmerksamkeit verdient. Die Überschrift über seinem Essay lautet: „Die eine Frage, die wirklich zählt: Wenn Trump sich den Gerichten widersetzt, was dann?“

Das ist eine gute Frage. Und sie ist heute um ein Vielfaches wichtiger als letzten Freitag, da die Verhaftung von Khalil zusammen mit Trumps gerade erklärtem Abschiebungsprogramm bereits vor Gericht verhandelt wurde. Ob Trump die Justizbehörden Amerikas in diesem und zahlreichen anderen Fällen respektiert oder ignoriert, ist von großer Bedeutung – darüber lässt sich nicht streiten. Schon der geringste Zweifel daran, dass Trump die Zuständigkeit der Justiz akzeptiert, ist ein Maß dafür, wie stark diese Frage über der wichtigsten aller unserer Regierungsinstitutionen schwebt. Es sollte keine Zweifel geben. Der Fall Khalil, angesichts der offensichtlichen Illegalität von Trumps Vorgehen, lässt diese Wahrheit wie ein Ziegelstein auf uns fallen.

Aber einen Moment mal, Dekan Chemerinsky. Wie Trump das Gesetz und die Gerichte Amerikas respektiert oder missachtet, ist nicht „die eine Frage“, die einzige Frage, die „wirklich zählt“. Ich widerspreche diesen Formulierungen energisch. In welchem Zustand befand sich unsere Justiz, bevor Donald Trump vor nicht ganz zwei Monaten sein Amt antrat? Wie kann es sein, dass der Rechtsdekan diese Frage auslässt? Und wie, durch wessen Hand, ist unser Justizsystem in diesen Zustand vor Trump gekommen? Auch diese Frage darf nicht ausgelassen werden. Damit sind es schon drei Fragen, die Chemerinsky nicht gestellt hat.

Und nun zu dem, was Michelle Goldberg über den Fall Khalil zu sagen hat. Lesen Sie noch einmal den obigen Auszug aus ihrer Kolumne: „… wir leben in einem Land, das sich drastisch von dem unterscheidet, in dem wir vor Trumps Amtseinführung gelebt haben.“ Ach ja? So anders, Frau Goldberg? Und dann der Anwalt der ACLU: Trumps Vorgehen gegen Khalil ist der schwerste Angriff auf den ersten Verfassungszusatz seit einem halben Jahrhundert. Ein halbes Jahrhundert? Dazwischen ist nichts Ungewöhnliches passiert – sagen wir, während Trumps erster Amtszeit und Joe Bidens erster und letzter?

Wir haben hier drei Fälle, neben unzähligen anderen, die reine Sophisterei sind. Davon hört man heutzutage viel von der liberalen Klasse, da das Trump-Derangement-Syndrom unter uns wieder aufgeflammt ist. Präsident Trump tut einige sehr beunruhigende Dinge – ja, sicherlich. Und wenn es Trump nicht gäbe, wäre alles in bester Ordnung, so werden wir dazu verleitet zu denken, wir müssen so denken, denn niemand hat etwas Beunruhigendes getan, bevor Trump kam.

Man sieht diese zynisch-unehrliche Herangehensweise an die jüngste Geschichte in allen möglichen Zusammenhängen. Sie ist ein Standardmittel der Liberalen. Russland hat den Krieg in der Ukraine begonnen, der erst 2022 begann: Dies ist ein leuchtendes Beispiel dafür, was ich meine. Chemerinsky, Goldberg und andere, und es gibt unzählige andere an dieser Stelle, versuchen dasselbe, wenn auch subtiler, wenn sie die Bedrohung der amerikanischen Justiz auf das Handeln von Donald Trump zurückführen.

Dean Chemerinsky ist ein Mann von Format, der es auf die Meinungsseite der Times schafft, die streng überwacht wird. Hier ist sein erster Absatz:

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Zukunft der amerikanischen konstitutionellen Demokratie jetzt von einer einzigen Frage abhängt: Werden Präsident Trump und seine Regierung sich über Gerichtsbeschlüsse hinwegsetzen?

Die Zukunft der amerikanischen konstitutionellen Demokratie: Nein, es ist keine Übertreibung zu sagen, dass dies auf dem Spiel steht, wenn man Chemerinskys theatralischen Griff nach Ernsthaftigkeit beiseitelässt. Trump ist noch keine zwei Monate im Amt und zeigt erneut einen erschreckenden Mangel an Respekt vor dem Gesetz, dem Gerichtsverfahren – und insgesamt vor der Verfassung. Elon Musk, dieser kryptofaschistische Freak, den Trump in Kabinettssitzungen Ministerpräsidenten rauswerfen lässt, verstärkt nur die Sorge, wohin Amerika steuert.

Aber es ist auch nicht übertrieben zu sagen, dass Chemerinsky sich der oben erwähnten hinterlistigen Täuschung hingibt – dem Auslassen der Geschichte, die (wie Hannah Arendt uns bei zahlreichen Gelegenheiten in Erinnerung gerufen hat) immer zu einer Form der Lüge wird. Selbst Dekane von juristischen Fakultäten können Ideologen sein, die eher zu Reflexen als zum Denken neigen, wie sich herausstellt. Selbst sie können dazu neigen, die Verantwortung für schiefgelaufene Dinge von sich zu weisen, um das Monster, das als liberale Elite bekannt ist, vor einer genauen Prüfung zu schützen (und manchmal auch, um einige ihrer prominenten Mitglieder vor dem Gericht zu bewahren).

Demokraten – und obwohl Dean Chemerinskys Bilanz einige lobenswerte Einträge enthält, ist er eindeutig ein Mainstream-Demokrat – haben Donald Trump als Bedrohung für die amerikanische Demokratie dargestellt, seit klar wurde, dass sie es nicht geschafft haben, ihn mit einem verwelkten Strauß fadenscheiniger Klagen ins Gefängnis zu bringen. Der Hauch von intellektueller Schikane ist hier sehr stark. Es ist eine raffinierte Täuschung, die zwar aus der Wahrheit besteht, aber nicht die ganze Wahrheit ist. Ich mag den Begriff nicht, aber nehmen wir ihn der Kürze halber: Die Demokratische Partei und ihre institutionellen Verbündeten haben die Judikative in den letzten, ich würde sagen, 10 Jahren zu einer Waffe gemacht, und solange Menschen mit angeblicher Autorität so tun, als hätte dieses Problem am 20. Januar begonnen, wird die dringend notwendige Wiederherstellung ins Leere laufen.

Die Amerikaner haben Antworten auf die oben gestellten Fragen verdient. Und die erste Notwendigkeit besteht darin, dass Menschen in einflussreichen Positionen, wie es für Chemerinsky typisch ist, ihre Politik aus unserem öffentlichen Diskurs zu diesem Thema herausnehmen und im Namen unserer zerrissenen Republik verantwortungsbewusst handeln, anstatt nach ihren ideologischen Vorlieben.

Die Leser werden vielleicht feststellen, dass mich die Korruption in der Parteipolitik, unter der unsere Gerichte und Strafverfolgungsbehörden in den letzten Jahren gelitten haben, sehr bewegt. Das wäre eine kluge Schlussfolgerung. Lassen Sie mich erklären, warum das so ist. Aus zwei Gründen.

Erstens begann die Elite der Demokratischen Partei, die höchsten Institutionen der Justiz und Strafverfolgung des Landes räuberischem Missbrauch auszusetzen, sobald Donald Trump 2015 klar machte, dass er für das Präsidentenamt kandidieren würde. Kurz darauf machten die Demokraten gemeinsame Sache mit dem Geheimdienstapparat, dem Justizministerium selbst und dem Federal Bureau of Investigation. (Lassen wir die erbärmlichen Selbstentwürdigungen der Mainstream-Medien vorerst außen vor.)

Die Ausbreitung des Russiagate-Wirrwarrs, die Mueller-Untersuchung, die rechtswidrigen Operationen der CIA auf amerikanischem Boden, die offenkundige Komplizenschaft hochrangiger FBI-Beamter im Auftrag der Kampagne von Hillary Clinton: All dies hat die Unparteilichkeit des amerikanischen Justizsystems beeinträchtigt – ein Schaden, der nicht so leicht zu beheben ist. Nach der Wahl von Trump machte sich diese teuflische Clique daran, die Exekutive in einem Ausmaß zu untergraben, dass das, was sich abspielte, manchmal wie ein unblutiger Staatsstreich aussah. Unter anderem wurden die Amerikaner Zeugen umfangreicher Zensurprogramme, die als „Inhaltsmoderation“ getarnt waren. Die Verteidiger des Ersten Verfassungszusatzes wurden als – das ist mir neu, muss ich sagen – „Verfechter der Redefreiheit“ abgestempelt.

Dann kamen die Biden-Jahre, in denen sich alles nur noch mehr wiederholte. Was als Sabotageaktion zur Absetzung eines Präsidenten gedacht war, wurde zu einer Aktion zum Schutz seines offenkundig korrupten Nachfolgers, während, wie oben erwähnt, das Gesetz instrumentalisiert wurde, um seinen Vorgänger und Herausforderer gänzlich aus der Politik herauszuhalten. Bevor es vorbei war, reichte die Fäulnis diesmal bis zu Merrick Garland, Bidens Generalstaatsanwalt, und Christopher Wray, dem Direktor des FBI. Die Zensuraktion, die schließlich in den Twitter-Files und anderswo aufgedeckt wurde, lief vom Weißen Haus über das Justizministerium und das FBI bis in die Chefetagen des Silicon Valley.

Ich halte nicht viel von goldenen Zeiten und behaupte nicht, dass das System der amerikanischen Justiz jemals so sauber war, wie es sein sollte. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass diejenigen, die sich jetzt über Trumps Rechtsmissbrauch aufregen, indem sie sich weigern, die von den Demokraten und ihren Verbündeten in der jüngeren Vergangenheit verursachten Missstände anzuerkennen, jegliche Bemühungen um Reformen oder eine Erholung effektiv verhindern. Das ist eine grobe Verantwortungslosigkeit von Menschen, die vorgeben, so rechtschaffen wie die alten Prediger aus Neuengland zu sein.

Die einzige Frage, die sich uns stellt, die Frage, die „wirklich wichtig ist“: Nein, die Fragen, die wirklich wichtig sind, Plural, beginnen mit Ereignissen, die Menschen von Chemerinskys Statur vor einem Jahrzehnt in Gang gesetzt haben. Sie wollen eine schöne, saubere Justiz, lenken aber alle Gedanken von ihrer Rolle bei der Verschmutzung der Justiz ab.

Zweitens gibt es hier ein größeres, umfassenderes Problem. Ich habe vor langer Zeit an verschiedenen Orten gelernt, dass eine Nation, deren Justiz zerfällt, sich auf einem vierspurigen Highway in Richtung eines gescheiterten Staates befindet. Ich habe diesen Fall in einem Buch dargelegt, das ich geschrieben habe, nachdem ich als Sonderberichterstatter in Sri Lanka für eine asiatische Menschenrechtskommission tätig war. Das war im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, als die Richter und Gerichte des Inselstaates einer unglaublichen Korruption gewichen waren. Wenn die Justiz verschwindet und keine vermittelnden Institutionen mehr vorhanden sind, ist Unordnung die unvermeidliche Folge: Dies war das Argument in „Conversations in a Failing State“.

Unser Jahrhundert entwickelt sich so, dass das, was ich einst für eine Krankheit hielt, die auf die ärmsten Nationen des globalen Südens beschränkt war – eine ziemlich unfaire Annahme –, seinen Weg nach Norden gefunden hat. Deshalb habe ich an dieser Stelle vor zwei Jahren dasselbe Argument erneut vorgebracht, als ich beobachtete, wie die Demokraten diese falschen Klagen entwickelten, um Trump aus der Politik und damit aus dem Wahlkampf gegen Biden im Jahr 2024 herauszuhalten. Dies war ein weiterer Schritt in der mutwilligen Instrumentalisierung der Justiz – genau das, was ich sah, als ich vor all den Jahren Anwälte und Rechtsbeistände in ihren Kanzleien in Columbo kauern sah.

Wir befinden uns in einem weiteren dieser „Das kann hier nicht passieren“-Momente, nicht wahr? Schieben Sie diesen Gedanken beiseite, falls Sie ihn haben sollten. Selbst für diejenigen, die Donald Trump nicht mögen, war es schlimm genug, zu sehen, wie das Justizministerium das Gesetz instrumentalisiert, um einen Präsidentschaftskandidaten anzugreifen. Jetzt müssen wir uns der bitteren Realität stellen, dass diese Jahre des institutionellen Missbrauchs dazu dienen, Trump und seine Leute auf der Justizseite zu ermächtigen, den Missbrauch fortzusetzen. Ich betrachte den Fall Khalil, so extrem er auch ist, nicht als einen Wendepunkt, sondern als ein schrecklich logisches Ergebnis. Die demokratische Elite der jüngeren Vergangenheit, das heißt, sie steht jetzt als Wegbereiter für die Leute von Trump da. Eine gerade Linie zwischen den beiden.

In diesem Zusammenhang gibt es unter uns einige, die die erklärte Entschlossenheit von Pam Bondi und Kash Patel, Trumps Generalstaatsanwältin und dem neuen Direktor des FBI, bejubeln, im Justizministerium und im FBI für Ordnung zu sorgen (und aufzuräumen). Paul Street, der scharfsinnige Essayist aus Chicago, nennt diese Leute „Trumpoleftisten“, ein wunderbarer Begriff. Ich verstehe die Versuchung, das Projekt der Regierung zu befürworten, auch wenn Street dafür kein Verständnis hat, aber das ist nicht angebracht. Es wird immer deutlicher, dass Trumps Leute die Bewaffnung der Justiz ansprechen, indem sie sie zu ihren eigenen Zwecken erneut bewaffnen. Ich sehe nicht viel mehr auf uns zukommen.

Wir lesen in unserem Haushalt ein sehr einzigartiges Buch, und ich möchte mit einer Erwähnung dieses Buches schließen. Es handelt von einer anderen Zeit, einem anderen Ort und anderen Umständen, aber bleiben Sie bei mir.

Ella Lingens-Reiner war eine österreichische Ärztin, die zwei Jahre und zwei Monate in Auschwitz-Birkenau verbrachte, nachdem sie bei ihrem ersten Versuch, Juden in Sicherheit zu bringen, verhaftet worden war. Ihr feinsinniger Bericht über ihre Zeit in Gefangenschaft, „Prisoners of Fear“, wurde 1948 von Victor Gollancz, einem kleinen Literatur- und Politikverlag in London, veröffentlicht. (Leider überlebte der Verlag seinen Gründer nicht lange, der 1967 verstarb.) Lingens-Reiner’s Buch ist heute eine Rarität und erst kürzlich sind wir darauf aufmerksam geworden.

Neulich Abend stießen wir auf eine Passage, die erstaunlicherweise und unerwartet relevant für das ist, was aus dem Justizsystem Amerikas geworden ist oder – um einen Hauch Optimismus zu bewahren – was aus ihm wird. Diese Sätze sprechen für sich:

Meine eigene Haftstrafe in einem Polizeigefängnis der Nazis bestätigte eine allgemeine Überzeugung

, die durch Hunderte von Fällen bestätigt werden konnte; noch

nie zuvor war so viel von „Recht und Gerechtigkeit, die

den Menschen nahe stehen“ die Rede gewesen; noch nie zuvor waren Recht und Gerechtigkeit so

weit entfernt, so tief entfremdet von den moralischen Instinkten der Menschen,

noch nie zuvor so ausschließlich den Interessen einer herrschenden

Clique und ihren Kriegszielen untergeordnet gewesen …

Patrick Lawrence

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, hauptsächlich für die International Herald Tribune, ist Medienkritiker, Essayist, Autor und Dozent. Sein neues Buch Journalists and Their Shadows ist jetzt bei Clarity Press erhältlich. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Website.

