https://consortiumnews.com/2025/04/28/patrick-lawrence-losing-learning-nothing/?eType=EmailBlastContent&eId=54ebc6e3-d55b-4059-8287-05e8f1539c0b



PATRICK LAWRENCE: Verlieren und nichts lernen

28. April 2025

Teilen

Die Wahnvorstellungen über die Ukraine halten seit Beginn an. Washington und sein Marionettenregime in Kiew haben den Krieg, den sie provoziert haben, verloren, aber von einer Niederlage ist keine Rede.

Fan-Kunst des „Geistes von Kiew“. (Wikimedia Commons /CC BY-SA 4.0)

Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

Wie seltsam ist es, jetzt zurückzublicken – jetzt, da Washingtons Stellvertreterkrieg in der Ukraine mit einer schmählichen Niederlage endet – und an die Fülle von Propaganda zu denken, die aus dem herausströmte, was ich in den ersten Monaten als Washingtons „Blase der Vortäuschung“ bezeichnet habe. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um sich mit mir daran zu erinnern.

Da war der „Geist von Kiew“, ein heldenhafter MiG-29-Pilot, dem zugeschrieben wurde, in einer einzigen Nacht, am 24. Februar 2022, zwei Tage nach Beginn der russischen Intervention, sechs – man höre und staune – sechs russische Kampfflugzeuge abgeschossen zu haben. Der Geist entpuppte sich als Fantasiegebilde aus einem beliebten Videospiel.

So plump, so primitiv war die frühe ukrainische Propaganda.

Und kurz darauf kamen die Helden von Snake Island, 13 ukrainische Soldaten, die – Trommelwirbel bitte – eine kleine Insel im Schwarzen Meer bis zum Tod verteidigten. Es stellte sich heraus, dass diese Einheit kapituliert hatte und die posthumen Ehrenmedaillen, die Präsident Wolodymyr Selenskyj ihnen mit großem Pomp verlieh, weder posthum noch verdient waren.

Dieser kitschige Unsinn, der so dick aufgetragen wurde wie die Glasur auf einer Hochzeitstorte, ging so lange weiter, dass die New York Times nicht mehr so tun konnte, als gäbe es ihn nicht. Ich halte nichts von Journalisten, die sich in Selbstreferenzen ergehen, aber gestatten Sie mir diese Sätze aus einem Artikel, der einige Monate nach Beginn des Konflikts veröffentlicht wurde:

„Nachdem sie jahrelang gegen Desinformation gewettert hat, will uns die Times nun weismachen, dass Desinformation in der Ukraine in Ordnung ist, weil die Ukrainer auf unserer Seite stehen und lediglich „die Moral stärken“.

Wir können nicht sagen, dass wir nicht gewarnt worden wären. Der Geist von Kiew und die Schlangeninsel erweisen sich nun als bloßer Auftakt, als Vorprogramm für die umfangreichste Propagandaoperation, an die ich mich erinnern kann.“

Vorspiel, in der Tat – Vorspiel zu einem Krieg, über den so bösartig berichtet wurde, dass es für Leser und Zuschauer in den westlichen Postdemokratien bald unmöglich war, ihn zu sehen (was schließlich genau der Sinn der Sache war).

Und Vorspiel, das sollten wir sorgfältig beachten, zum wahrscheinlich fatalen Zusammenbruch der Auslandskorrespondenz der westlichen Medien, wobei die Times und die BBC meiner Einschätzung nach weit vorne liegen, aber viele Pilotfische neben ihnen schwimmen.

Am Ende des ersten Kriegsjahres – letzter Verweis auf frühere Kolumnen hier – gab es meiner Meinung nach zwei Versionen des Ukraine-Konflikts: Da war der Krieg, der in einer undurchsichtigen Lösung aus nebulöser Rhetorik schwebte, und da war der Krieg, der in der Realität stattfand.

Und jetzt, da wir das Ende dieses Debakels erreichen, sind die Wahnvorstellungen und Illusionen noch genauso vorhanden wie zuvor. Die USA und ihr Marionettenregime in Kiew haben den von ihnen provozierten Krieg eindeutig verloren, aber nein, von einer Niederlage ist keine Rede.

Man kann den Sieger in diesem Konflikt nicht als Sieger bezeichnen und schon gar nicht akzeptieren, dass dieser Sieg – hier drängt sich die Realität auf – dem Sieger die Oberhand bei der Festlegung der Bedingungen für eine Einigung verschafft. Was diese Bedingungen angeht, die Moskau wiederholt formuliert hat, so sind sie, wenn man sie genau betrachtet, durchaus vernünftig und zum Vorteil beider Seiten, aber man darf sie niemals als solche bezeichnen. Wenn es Moskaus Bedingungen sind – die goldene Regel –, können sie per definitionem nicht vernünftig sein.

Vor allem darf man nicht anerkennen, dass irgendwo sechsstellige Zahlen ukrainischer Menschenleben für eine Sache geopfert wurden, die nichts mit ihrem Wohlergehen und schon gar nichts mit der Demokratisierung ihres Landes zu tun hatte.

Und vor allem, vor allem, vor allem dürfen aus dieser verschwenderischen Katastrophe keine Lehren gezogen werden. Das Gebot der Stunde ist, zur nächsten Katastrophe überzugehen.

Die Ordnung der Verschleierungen

Soldaten hissen die ukrainische Nationalflagge auf der Schlangeninsel, Juli 2022. (Dpsu.gov.ua / Wikimedia Commons / CC BY 4.0)

Nach diesen ersten Monaten der völligen Albernheit wurden die Falsch- und Desinformationen bald noch heftiger, und soweit ich das beurteilen konnte, übernahmen zu diesem Zeitpunkt die Propaganda-Profis in Washington und London von den Amateuren in Kiew.

Das „russische Massaker“ in Butscha in den letzten Tagen des ersten März wurde nicht von Russen verübt – überzeugende Beweise dafür gibt es –, aber die nie stattgefundene Brutalität der sich zurückziehenden russischen Soldaten ist nun in den offiziellen Aufzeichnungen und im kollektiven Gedächtnis derjenigen verankert, die sich noch immer von den Mainstream-Medien hypnotisieren lassen. [Ein Bericht der Vereinten Nationen war unklar darüber, wer für die Morde in Butscha verantwortlich war, machte jedoch Russland für die Hinrichtung von Zivilisten in der Region Kiew verantwortlich.

Zu meinen Favoriten in dieser Reihe gehört ein Vorfall, der sich später im Jahr 2022 ereignete, als die ukrainischen Streitkräfte das von Russland gehaltene Kernkraftwerk Saporischschja östlich des Dnjepr beschossen.

Da aber die A.F.U., die Guten, unmöglich als Urheber einer solch rücksichtslosen Tat dargestellt werden konnten, musste es – in allen westlichen Medien – so dargestellt werden, als würden die Russen eine nukleare Katastrophe riskieren, indem sie das von ihnen bewachte und besetzte Kraftwerk bombardierten, in dem sich russische Einheiten und viel russisches Material befanden.

Lassen Sie uns klarstellen, was hinter all diesen Tricks steckt. Vor all der Verschleierung der Kriegsfortschritte Russlands in den letzten drei Jahren gab es die Verschleierung ihrer Ursachen.

Ich bin so müde von dem Wort „unprovoziert“ in Berichten über diesen Konflikt, dass ich … ich könnte eine Kolumne darüber schreiben. Dasselbe gilt für die Vorstellung, dass er im Februar 2022 begann und nicht im selben Monat acht Jahre zuvor, als der von den USA unterstützte Putsch in Kiew die täglichen Angriffe des Regimes auf die eigene Bevölkerung in den russischsprachigen Provinzen im Osten auslöste, bei denen etwa 15.000 Menschen ums Leben kamen.

Hier geht es um Fragen der Geschichte, der Kausalität, der Handlungsfähigkeit und der Verantwortung. Die USA und ihre Klienten in Kiew und den europäischen Hauptstädten haben die erste Frage ausgeklammert und die drei anderen geleugnet.

Der Grund, warum den Menschen im Westen kein klares Bild von diesem Krieg vermittelt wird, ist, dass sie kein Verständnis dafür entwickeln dürfen, warum er begonnen hat. Von Anfang bis Ende und ohne Ausnahme müssen die Guten immer die Guten sein und die Bösen immer die Bösen.

Wie sieht es damit als Vorstellung der westlichen Mächte von hochkarätiger Staatskunst im 21. Jahrhundert aus? Sollen wir es „Un-Realpolitik“ nennen?

Untergrabung der Friedensgespräche

Gespräche zwischen den USA und der Ukraine am 14. Februar in München. (Außenministerium/Flickr)

Ungeachtet der jüngsten Gesprächsrunden dürfte diese bewusst konstruierte Distanz zur Realität meiner Einschätzung nach eine dauerhafte Einigung – am Verhandlungstisch, nicht auf dem Schlachtfeld – schwierig, wenn nicht gar unmöglich machen. Das bedeutet den sicheren Tod für wer weiß wie viele weitere ukrainische und russische Männer und Frauen.

Die Bedingungen Russlands – darunter vor allem ein neues Sicherheitskonzept für Europa, die Entnazifizierung und die Garantie, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt – sind, wie ich bereits angedeutet habe, verhandelbar. Aber da die Blase der Heuchelei nie geplatzt ist, wird jeder Vorschlag dieser Art in Washington oder anderswo im Westen als „Wiederholung von Putins Argumenten“ abgetan.

Das ist unter aller Sau, anders kann man es nicht sagen.

Infolgedessen finden wir im Westen verschiedene neue Wahnvorstellungen. Wolodymyr Selenskyj, der endlich als der Punk der Geschichte erkannt wurde, tut so, als ob Kiew, der Verlierer, die Macht hätte, die Bedingungen für die Friedensverhandlungen mit dem Sieger festzulegen.

Die Europäer, die die Ukraine jahrelang unterstützt haben und nun versprechen, diese Unterstützung fortzusetzen, arbeiten an einem „Friedensplan“, mit dem sie sozusagen die Uniformen wechseln und von Russland verlangen würden, sie als Friedenswächter auf ukrainischem Boden zu akzeptieren.

Während wir beobachten, wie sich die Atlantikmächte verbiegen, um jede Niederlage in der Ukraine zu vermeiden, betrachte ich die größere Bedeutung dieses Konflikts. Auf den Punkt gebracht handelt es sich um eine Konfrontation zwischen dem Westen und dem Nicht-Westen. Im Grunde – und das habe ich eine Zeit lang übersehen – ist es eine wichtige Front in dem Krieg, den die herrschende Ordnung, die Unordnung, in der wir leben, führt, um sich gegen die neue Weltordnung zu wehren, die sich rasch herausbildet.

Um dies konkret zu verdeutlichen: Eine neue Sicherheitsarchitektur zwischen der Russischen Föderation und ihren europäischen Nachbarn würde eine historisch bedeutsame Wende hin zur Gleichberechtigung zwischen dem Westen und dem Nicht-Westen bedeuten. Und genau dieser Gleichberechtigung widersetzen sich die westlichen Mächte am vehementesten – ganz gleich, dass sie sich letztendlich für die gesamte Menschheit als vorteilhaft erweisen wird.

Die Londoner Zeitung „The Times“ veröffentlichte in ihrer Ausgabe vom vergangenen Sonntag einen zum Nachdenken anregenden Artikel über einen 83-jährigen Vietnamkriegsveteranen namens Stuart Herrington. Er diente in den letzten Kriegsjahren als Geheimdienstoffizier der Armee und erinnerte sich in einem Interview mit der „Times“ an die Tage, bevor die Vietcong die damalige Hauptstadt Saigon einnahmen.

Herrington erinnert sich lebhaft und schmerzlich an diese schicksalhaften letzten Tage im April 1975, als die letzten Amerikaner vom Dach der US-Botschaft evakuiert wurden. Er hatte allen Vietnamesen, die mit den Amerikanern zusammengearbeitet hatten, die Ausreise versichert, nur um sich in den letzten Stunden über eine Treppe auf das Dach zu schleichen und sie zurückzulassen.

Es war dieses gebrochene Versprechen, das mich dazu veranlasste, über das Damals und Heute des Artikels nachzudenken. Das gebrochene Versprechen, die Aufgabe derjenigen, die die amerikanische Sache unterstützt hatten, die implizite Tatsache, dass der Krieg nicht für die Vietnamesen geführt wurde, sondern für eine größere ideologische Sache, die nichts mit ihnen zu tun hatte: Herrington scheint in seinem fortgeschrittenen Alter kein Pazifist zu sein, aber dies waren die Ursachen für seine anhaltende Reue.

Wir haben nichts aus diesen Tagen gelernt, bemerkte er, als er 50 Jahre später über den Krieg in der Ukraine nachdachte. „Es geht wieder los“, sagte er zum Abschluss des Interviews.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, hauptsächlich für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Account @thefloutist wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER. Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, befinden sich in einer schwierigen und zugleich vielversprechenden Phase. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien immer mehr Verantwortung. Andererseits haben wir kein tragfähiges Geschäftsmodell gefunden und sind daher direkt auf die Unterstützung unserer Leser angewiesen. Ich bin dem unabhängigen Journalismus auf Dauer verpflichtet: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird immer steiler, und deshalb brauche ich Ihre Hilfe. Das wird jetzt immer dringlicher. In Anerkennung des Engagements für den unabhängigen Journalismus abonnieren Sie bitte The Floutist oder über mein Patreon-Konto.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium News wider.

Tags: Bucha Ghost of Kyiv Helden von Snake Island Ukraine-Krieg Vietnamkrieg Saporischschja

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …