US-Aktivist gegen Krieg und Armut beendet 7,5-monatige Haftstrafe in Deutschland John Laforge

16. Januar 2025

John Laforge

Aktionscamp der Internationalen Woche außerhalb des Luftwaffenstützpunkts Büchel im Jahr 2019. Foto von John LaForge.

Im Zeitalter von Staatsterrorismus und Amokläufen von Bürgerwehren scheint ein einsamer gewaltfreier Zeuge schmerzlich ineffektiv zu sein. Doch Susan Crane aus Redwood City, Kalifornien, die am Freitag, dem 17. Januar, aus dem Gefängnis in Koblenz entlassen wird, nachdem sie 7,5 Monate wegen Protestdelikten inhaftiert war (und sich weigerte, Geldstrafen zu zahlen), hat mit ihrem Beispiel vielleicht Tausende von Menschen in Europa und den USA beeinflusst. Crane saß wegen einer Reihe mutiger Proteste gegen die auf dem deutschen Luftwaffenstützpunkt Büchel südöstlich von Köln stationierten US-Atomwaffen im Gefängnis. Ein Einsatz, der in der Mainstream-Presse, die keine Skepsis gegenüber dem NATO-Krieg in der Ukraine duldet, nicht einmal erwähnt wird.

Am 4. Juni 2024 begann Crane eine 230-tägige Haftstrafe im Gefängnis Wöllstein-Rohrbach zu verbüßen, die längste Strafe, die bisher in der jahrzehntelangen Protestkampagne gegen die als B61 bekannten US-amerikanischen Schwerkraftbomben, die auf dem Stützpunkt stationiert sind, verhängt wurde. Die niederländische Friedensaktivistin Susan van der Hijden aus Amsterdam verbüßte zusammen mit Crane 115 Tage wegen ähnlicher Verurteilungen. Die beiden verbrachten den größten Teil ihrer Haftstrafe in einem „offenen Gefängnis“, das tagsüber die Entlassung zur Ableistung von Beiträgen erlaubt. Die von der „offenen“ Einrichtung gewährte „Freizeit“ ermöglichte es Crane, mit Besuchern und Gruppen zu sprechen und sogar einen Vortrag an der örtlichen Universität zu halten.

Crane, 81, ist eine lebenslange Friedensaktivistin, die in den USA lange Haftstrafen für Abrüstungsaktionen der Organisation „Plowshares“ an staatlichen Atomwaffenstandorten verbüßt hat und die erste US-Amerikanerin ist, die im Rahmen der Kampagne „Büchel is Everywhere“ in Deutschland inhaftiert wurde. Sie wurde wegen mehrerer Hausfriedensbruch-Anklagen verurteilt, nachdem sie an sechs „go-in“-Aktionen auf dem Büchel teilgenommen hatte. Auf dem Stützpunkt warnten Crane und andere das Militärpersonal, dass die Stationierung und Unterstützung der US-Wasserstoffbomben dort sowie die anhaltende Drohung, sie einzusetzen (bekannt als „nukleare Teilhabe“), beides rechtswidrig seien. Die Tornado-Kampfjet-Piloten des 33. Taktischen Luftwaffengeschwaders der deutschen Luftwaffe in Büchel trainieren routinemäßig den Abwurf der US-amerikanischen Wasserstoffbomben auf Ziele in Russland, zuletzt im Rahmen der Operation „Steadfast Defender 24“ – eine provokative Inszenierung mitten im NATO-Krieg in der Ukraine und eine öffentliche nukleare Bedrohung, die genauso erschreckend ist wie jede aus Moskau.

Bei einigen Aktionen trug Susan ein Banner mit der Aufschrift: „Der Luftwaffenstützpunkt Büchel ist ein Tatort.“ Laut Rechtsgelehrten wie der International Association of Lawyers Against Nuclear Arms verstößt die Verlegung von Atomwaffen durch die USA nach Deutschland gegen den Atomwaffensperrvertrag (NVV), der jegliche „Weitergabe von Atomwaffen an einen Empfänger, gleich welcher Art, verbietet“. Laut dem Bulletin of the Atomic Scientists handelt es sich bei den US-amerikanischen Wasserstoffbomben in Büchel um die 170-Kilotonnen-B61-3 und die 50-Kilotonnen-B61-4. Die US-Atombombe, die 1945 Hiroshima auslöschte, hatte eine Sprengkraft von 15 Kilotonnen.

Crane schrieb in einer Erklärung, bevor sie im vergangenen Juni ins Gefängnis kam: „Ich dachte, die deutschen Gerichte würden sich die Gründe anhören, aus denen wir die Basis betreten haben, und verstehen, dass unsere friedlichen Aktionen als Maßnahmen zur Verbrechensverhütung gerechtfertigt waren. Aber das Völkerrecht wurde nicht respektiert oder durchgesetzt.“

Crane, die zwei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder hat, hat ihr Leben in Kalifornien dem Dienst an den Armen und Obdachlosen gewidmet, als Mitglied der katholischen Arbeitergemeinschaft von Redwood City. In einer Erklärung im vergangenen März schrieb Crane: „Ich sehe Menschen, die in Lagern leben, in Autos leben, und ich sehe Menschen, die einen Beitrag leisten, aber nicht genug Einkommen haben, um Grundbedürfnisse wie Miete, Essen oder medizinische Versorgung zu decken. Dann denke ich an das Geld, das die USA und die NATO-Staaten für die Kriegsführung verschwenden, und daran, dass allein 3 % des US-Militärbudgets den Hunger auf der Welt beenden könnten.“

Susans persönlicher Ansatz, sich einerseits individuell und allen Widrigkeiten zum Trotz mit der überwältigenden Armut auseinanderzusetzen und andererseits dem nuklearen Wahnsinn entgegenzutreten, verwirrt die schockresistente Öffentlichkeit, die meist nur bei Nachrichten über die neueste Katastrophe aufhorcht. Wenn anstelle der heutigen Gräueltaten Susans Beispiel des Helfens und Warnens, des „Tröstens der Leidenden und Bestrafens der Bequemen“ „viral“ gehen könnte, wäre unsere Zukunft rosiger.

John LaForge ist einer der Direktoren von Nukewatch, einer Friedens- und Umweltrechtsgruppe in Wisconsin, und gibt deren Newsletter heraus.

Übersetzt mit Deepl.com

