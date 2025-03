Projekt Esther ablehnen: Christlichen und weißen Nationalismus als Rassismus und Antisemitismus verstehen

Jewish Voice for Peace

Akademischer Beirat

13. März 2025

Bild von einer Demonstration im Jahr 2008 anlässlich der Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Gründung Israels. Via Flickr-Nutzer Hossam el-Hamalawy. CC BY 2.0.

Die Heritage Foundation löste mit der Veröffentlichung ihres „Project 2025“ weitreichende Empörung aus. Dabei handelt es sich um eine politische Agenda, die sich gegen Einwanderer und Transpersonen richtet, den Zugang zu Abtreibungen angreift, die Aushöhlung des Wahlrechts vorschlägt, Lehrpläne zensiert und Proteste und freie Meinungsäußerung verbietet. Weniger öffentliche Aufmerksamkeit wurde jedoch dem zusätzlichen Dokument der Heritage Foundation mit dem Titel „Project Esther“ zuteil. Das Dokument skizziert eine Strategie zur Zerschlagung der palästinensischen Solidaritätsbewegung in den Vereinigten Staaten, indem falsche Behauptungen über Antisemitismus und Terrorismus gegen die Bewegung aufgestellt werden. Es legt ein umfassendes Programm zur Überwachung, Propaganda, Abschiebung und Kriminalisierung dar. Wir können uns nur vorstellen, dass sie nach dem Einsatz dieser rechtsextremen Taktiken gegen Verteidiger der palästinensischen Befreiung andere Bewegungen für soziale Gerechtigkeit mit ähnlichen Gewaltkampagnen ins Visier nehmen werden, und die Trump-Regierung scheint diese extremistische Vision jetzt zu verwirklichen.

Das Projekt Esther macht sich die Geschichte der Königin Esther zu eigen, der jüdischen Heldin, die das jüdische Volk vor der Vernichtung rettete; Juden gedenken ihrer Geschichte während des Frühlingsfestes Purim. Während die Heritage Foundation das Projekt Esther als ihre „Nationale Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus“ bezeichnet, bewirkt ihr Programm genau das Gegenteil. Anstatt Juden vor Antisemitismus zu schützen, setzt das Projekt Esther antisemitische Verschwörungstheorien in Verbindung mit der falschen Behauptung, Juden zu „verteidigen“, als Vorwand ein, um die palästinensische Befreiungsbewegung anzugreifen. Obwohl diese Bewegung vielfältig ist, wissen wir, dass diese Angriffe dazu dienen werden, palästinensische, muslimische und arabische Menschen, darunter vor allem Nicht-Staatsbürger, sowie Organisationen, die sie vertreten, unverhältnismäßig stark ins Visier zu nehmen. Das Projekt Esther zielt auf nichts Geringeres als die vollständige Zerschlagung der Palästina-Solidaritätsbewegung als entscheidender Bestandteil der gleichzeitig entfesselten rassistischen Anti-Einwanderungspolitik ab, und es beruft sich dabei auf die Verteidigung des jüdischen Volkes als rhetorische menschliche Schutzschilde.

Damit steht die Heritage Foundation nicht allein. Vielmehr ist die Aneignung von Esther das nächste Kapitel einer völkermörderischen Vision, die diesen biblischen Text historisch manipuliert hat, um christliche Nationalisten mit jüdischen Zionisten zu verbinden.

Jüdische Siedler im besetzten Westjordanland nutzen Purim seit langem, um die Gewalt gegen ihre palästinensischen Nachbarn zu eskalieren, vom Massaker in der Ibrahimi-Moschee durch Baruch Goldstein im Jahr 1994 bis zum Pogrom von Huwara im Jahr 2023. Jüdische Terroristen haben exterminatorische Interpretationen des Buches Esther reaktiviert, um religiöse Rechtfertigungen für ihre völkermörderischen Ideologien zu finden. Es wäre daher zu einfach zu sagen: „Das ist nicht das Judentum.“ Ob in Palästina oder den Vereinigten Staaten, die extreme Rechte projiziert fanatische religiöse Interpretationen von Esther auf Palästinenser und ihre Verbündeten und setzt sie in Echtzeit in politische Projekte der ethnischen Säuberung, Vertreibung, politischen Unterdrückung und des Terrors um. Das Projekt Esther deckt die internationalen Verstrickungen und globalen Ausmaße dessen auf, wie faschistische Kräfte das, was sie „Antisemitismus“ nennen, für die Förderung ihrer eigenen antisemitischen Agenden nutzen.

Anstatt Juden vor Antisemitismus zu schützen, nutzt das Projekt Esther antisemitische Verschwörungstheorien, die mit der falschen Behauptung, Juden zu „verteidigen“, vermischt sind, als Vorwand, um die palästinensische Befreiungsbewegung anzugreifen.

Christliche Nationalisten haben auch eine lange Tradition darin, die Figur der Esther als Ideal der Weiblichkeit zu vereinnahmen, als eine Frau, die sich sowohl politisch engagiert als auch, in ihrer Interpretation, der männlichen Autorität um sie herum untergeordnet bleibt. Diana Hagee – die Frau des berüchtigten Antisemiten und Gründers von „Christians United for Israel“, Pastor John Hagee – lehrte Teenager, Esther als „Braut Christi zu betrachten, die ihren Körper und ihre Seele auf die völlige Unterwerfung vorbereitet hat“. In jüngerer Zeit ist der Satz „für eine Zeit wie diese“, der aus Esther 4:14 stammt (und aus jüdischer Sicht aus dem Zusammenhang gerissen wurde), zu einem Schlagwort für die Aufrufe christlicher Nationalisten zu „spiritueller Kriegsführung“ geworden, einschließlich Aufrufen zur Gewalt. Ähnlich wie der Bericht selbst versucht die Berufung auf Esther im Titel des Berichts, rechtsextremen christlichen Nationalismus unter dem Deckmantel der jüdischen Sicherheit einzuschleusen.

Antizionistische Juden in den Vereinigten Staaten widersetzen sich diesem apokalyptischen Missbrauch des Judentums für Gewalt durch Siedler und haben sich in den letzten 16 Monaten palästinensisch geführten Koalitionen angeschlossen, um unsere Gemeinden so zu organisieren, dass sie einen Völkermord, der sich vor unseren Augen abspielt, erkennen und ihm widerstehen. Während dieser ganzen Zeit haben einflussreiche Interessengruppen wiederholt die glatte Lüge verbreitet, dass dieser Völkermord in Gaza eine Operation sei, die durchgeführt wurde, um die Sicherheit der Juden zu gewährleisten. Von Benjamin Netanjahu, Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir bis hin zu US-amerikanischen Einrichtungen, einschließlich Institutionen, die behaupten, amerikanische Juden zu vertreten, und Universitätsverwaltungen, haben wir gehört, wie die „jüdische Sicherheit“ im Dienste eines Völkermords beschworen wurde, während diejenigen, die sich gegen den Völkermord aussprachen, als Antisemiten verleumdet wurden. Wie der Schriftsteller, Anwalt und Analyst Dylan Saba betont hat, verspricht das Projekt Esther der Heritage Foundation lediglich den verstärkten Einsatz von Verleumdung, Kriminalisierung und Abschiebung, um die palästinensische Solidaritätsbewegung zu zerschlagen.

Als Juden verurteilen wir die Manipulation der Unterdrückungserfahrungen unserer Gemeinschaft und unserer kulturellen Identität durch das Projekt Esther für ein rassistisches, anti-palästinensisches Projekt, das die Allianz zwischen den USA und Israel stärken soll. Wir schreiben jetzt, um unser Erbe und unsere biblischen Traditionen von christlichen Nationalisten zurückzufordern, die sich nur auf den Schutz der Juden berufen, um eine Agenda der weißen Vorherrschaft, Frauenfeindlichkeit, des Imperialismus und der LGBTQIA+-Feindlichkeit voranzutreiben, die die jüdischen Völker in den USA und im Ausland weiter gefährdet. Indem sie unaufrichtig für Juden sprechen, versucht die Heritage Foundation, die Handlungsfähigkeit der Juden zu leugnen und christliche Nationalisten als die eigentlichen Schiedsrichter der jüdischen Vergangenheit und unserer jüdischen Gegenwart einzusetzen. Die Heritage Foundation untergräbt jüdische Stimmen, indem sie so tut, als könnten Juden nicht für sich selbst eintreten oder als würden wir nicht mit einer Stimme sprechen. Sie positioniert sich fälschlicherweise als Autorität in Bezug auf jüdische Identität, Sicherheit und Verletzlichkeit. Darüber hinaus behauptet sie, dass Juden zu unserem Schutz von anderen getrennt werden müssen, obwohl diese Isolation eigentlich ihrer eigenen Agenda dient. Während sie ausdrücklich erklären, dass sie jüdische Partner suchen, die sie bei der Erreichung ihrer politischen Ziele unterstützen, nämlich die Unterdrückung von Dissens und die Verpflichtung zur Treue gegenüber dem Zionismus und dem US-Patriotismus, kann keine Zusammenarbeit mit jüdischen Menschen oder jüdischen Institutionen den grundlegenden weißen Nationalismus, christlichen Fundamentalismus und Antisemitismus verbergen, die die wohlbekannte Herkunft der Heritage Foundation sind.

Gegen die Bemühungen von Project Esther, Antizionisten zu marginalisieren und zum Schweigen zu bringen, bestehen wir auf unserer Präsenz und unseren Stimmen. Wir bestehen darauf, dass jüdische Menschen in unserer Vielfalt und Heterogenität, nicht christliche Nationalisten, die jüdische Zugehörigkeit bestimmen und interpretieren, wie unsere Geschichte der Vertreibung, Bedrohung und Gewalt unsere gelebten Erfahrungen und Prinzipien in diesem Moment beeinflussen. Und wir bestehen darauf, dass die Heritage Foundation und andere rechtsextreme Gruppen (einschließlich derer, die sich selbst als jüdisch bezeichnen) die eigentliche Bedrohung für die jüdische Befreiung und die Menschenrechte im Allgemeinen darstellen. Unser Kampf für die Befreiung nimmt in Kombination und im Zusammenspiel mit überlappenden Bewegungen gegen die Vorherrschaft der Weißen, den Siedlerkolonialismus und den Faschismus Gestalt an.

Wir beginnen diese Erklärung, die gemeinsam vom Akademischen Rat der Jewish Voice for Peace verfasst wurde, mit unserem Einwand gegen die Heritage Foundation – eine christlich-nationalistische Organisation –, die entscheidet, was das Beste für das jüdische Volk ist und was Antisemitismus darstellt, insbesondere wenn die von ihr angebotene Definition Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzt. Wir stellen mit Besorgnis fest, dass sich der Vorschlag der Heritage Foundation beispielsweise in Donald Trumps am 30. Januar 2025 unterzeichnetem Erlass 13899 mit dem orwellschen Titel „Zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Antisemitismus“ manifestiert. Dieser Erlass wird bereits dazu verwendet, nicht nur Solidaritätskundgebungen mit Palästina, sondern sogar einfache Bekundungen palästinensischer Kultur wie das Tragen einer Flagge oder eines Palästinensertuchs zu kriminalisieren. Die umfassenden „Ermittlungen“ des Justizministeriums zu angeblichem Antisemitismus an Hochschulen und die aggressiven Bemühungen, Mahmoud Khalil als Vergeltung für seinen politischen Aktivismus abzuschieben, zeigen, wie der Unterdrückungsplan von Projekt Esther bereits durch staatliche Überwachungs- und Strafmechanismen umgesetzt wird. Dies ist der Beitrag des eliminatorischen Programms von Projekt Esther, das sich auf die „jüdische Sicherheit“ beruft, um die bloße Existenz von Palästinensern und der palästinensischen Kultur aus der Öffentlichkeit zu verbannen.

Unsere Analyse entlarvt die trügerische Behauptung der Heritage Foundation, Antisemitismus „bekämpfen“ zu wollen, und betont gleichzeitig den Antisemitismus, der dem christlichen Zionismus innewohnt: Das Projekt Esther wiederholt und verstärkt antisemitische Tropen, die einfach von Juden auf die palästinensische Solidaritätsbewegung übertragen werden. Allein schon der Begriff „Hamas Support Network“, ein Begriff, den die Autoren des Dokuments erfunden haben, um uns zu verunglimpfen, bedient sich einer antisemitischen Verschwörungstheorie, wonach eine verborgene Kabale angeblich heimlich die politische Opposition und Bewegungen für soziale Gerechtigkeit kontrolliert; es ist auch eine Lüge, da sie davon ausgeht, dass alle Kämpfe für das palästinensische Volk hinter der Hamas stehen. Ihre Rhetorik weigert sich, die Komplexität der Bewegung für die Freiheit Palästinas anzuerkennen, und stellt eine Verunglimpfung all derer dar, die ihre verfassungsmäßigen Rechte auf Freiheit, Zugehörigkeit und Meinungsäußerung ausüben. Beunruhigenderweise schlägt das Projekt Esther die Kriminalisierung und Ausweisung von Demonstranten vor und schränkt damit Rechte und Grundsätze ein, die in der Verfassung verankert sind. Es empfiehlt auch die gezielte Entlassung von Fakultätsmitgliedern, die ihre Unterstützung für Palästina zum Ausdruck bringen. Dies stellt einen Angriff auf Bildungseinrichtungen dar, insbesondere auf die Hochschulbildung. Das Projekt Esther schlägt eine Überwachung und Unterdrückung von Lehrplänen, Medien und gemeinnützigen Organisationen vor, wenn diese „Hamas-Unterstützung“ erwähnen – ein Code für die Unterstützung der palästinensischen Befreiung.

Die Heritage Foundation, die sich unaufrichtig für Juden einsetzt, versucht, die Handlungsfähigkeit der Juden zu leugnen und christliche Nationalisten als die eigentlichen Schiedsrichter der jüdischen Vergangenheit und unserer jüdischen Gegenwart einzusetzen.

Staatliche Repressionen richten sich seit einiger Zeit gegen das palästinensische Volk und seine politischen Verbündeten. Doch das Projekt Esther unterscheidet sich von dem uneinheitlichen Flickenteppich aus Razzien auf dem Campus, Abschiebungen und Visumsverweigerungen in den vergangenen Jahrzehnten. Die vom Projekt Esther vorgeschlagene Rechtsarchitektur würde teilweise im Rahmen des Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) gegen Demonstranten der Palästina-Solidaritätsbewegung durchgesetzt werden. Dieses Gesetz wurde 1970 geschaffen, um das organisierte Verbrechen zu bekämpfen und Mafiabosse zu verurteilen. Es wurde in der Vergangenheit gegen linke Gruppen eingesetzt und wurde kürzlich verwendet, um falsche Geldwäschevorwürfe gegen „Stop Cop City“-Demonstranten in Atlanta, Georgia, zu erheben. Darüber hinaus verabschiedete das US-Repräsentantenhaus im November 2024 das „Gesetz zur Beendigung der Terrorismusfinanzierung und zur Verhängung von Steuerstrafen für amerikanische Geiseln“, auch bekannt als „Non-Profit Killer Bill“, das verspricht, den Steuerbefreiungsstatus jeder Organisation zu widerrufen, die den Terrorismus „materiell unterstützt“. Obwohl der Gesetzentwurf im 118. Kongress (2023–25) nicht zum Gesetz wurde, gehen wir davon aus, dass er und ähnliche Gesetzentwürfe, die darauf abzielen, die palästinensische Solidaritätsbewegung zu kriminalisieren, im laufenden Kongress erneut eingebracht werden. Wenn jede Unterstützung für Palästina als Unterstützung für die Hamas gebrandmarkt wird und die Hamas als terroristische Organisation gilt, dann folgt daraus, dass jede Unterstützung für Palästina im Rahmen dieser vorgeschlagenen Umsetzung strafrechtlich verfolgt werden könnte.

Der Vorwurf der „Unterstützung“ für Palästina bleibt zu weit gefasst und vage definiert. Wir haben bereits die schwerwiegenden Folgen dieser Logik an Hochschulen erlebt. Studierende werden bestraft, weil sie stille Lerngruppen in ihren Campusbibliotheken abhalten. Professoren wird der Zutritt zu ihren eigenen Klassenzimmern verweigert und ihre Lehrpläne werden von der Verwaltung überprüft, weil sie an gewaltfreien Protesten teilgenommen haben. Einige wurden sogar gefeuert, weil sie die Worte palästinensischer Dichter auf ihren persönlichen Social-Media-Seiten geteilt haben. Geringfügige Verstöße wie unbefugtes Plakatieren oder Proteste werden mit Ausschluss und sogar Strafanzeigen geahndet. Und Schulen werden untersucht, weil sie es den Schülern erlauben, bei ihrer Abschlussfeier Palästinensertücher und palästinensische Flaggen zu tragen. Sollte die Vision von Projekt Esther Wirklichkeit werden, könnten jegliche pädagogische Unterstützung, Demonstrationen oder sogar Bekundungen der palästinensischen Identität als Unterstützung für „Terrorismus“ ausgelegt und bestraft werden.

Wir schließen diesen Beitrag mit der Feststellung, dass das Projekt Esther die Geschichte von Esther missversteht, deren Vermächtnis wir für die lebendige jüdische Tradition des Antizionismus zurückfordern. Wir schließen uns einer reichen Tradition von Juden an, die die Geschichte als feministische Erzählung interpretieren, aus der wir ethische Grundsätze ableiten können: Ablehnung der Dämonisierung, Widerstand gegen Völkermord und Eintreten für die Grundsätze der Gleichheit unter den Völkern.

Projekt Esther: Ein christlich-nationalistisches Projekt

Das Projekt Esther gibt vor, ein Dokument zur Gewährleistung der Sicherheit der Juden zu sein. Dennoch wurden bei der Ausarbeitung dieses Dokuments nur wenige Juden konsultiert. Die Co-Vorsitzenden des Projekts – Pastor Mario Bramnick und Luke Moon – sind bekennende christliche Nationalisten, deren Unterstützung für Israel auf ihrem Glauben beruht, dass die jüdische Präsenz im Heiligen Land die Endzeit einläuten wird. Historisch gesehen hat diese Verschmelzung von Philosemitismus (der erklärten Liebe oder Bewunderung für Juden) und Antisemitismus die jüdische Zugehörigkeit in Amerika untergraben, da unser Exil in Israel als notwendig für die Wiederkunft Christi angesehen wird.

Während Bramnick und Moon Teilnehmer einer Handvoll kleinerer, rechtsextremer jüdischer Organisationen in das Projekt Esther einbezogen, schlossen sie größere jüdische Organisationen aus – selbst solche auf der rechten Seite mit starken ideologischen Überschneidungen mit der Heritage Foundation. Dieser Ausschluss zeigt sich sowohl in der Sprache des Dokuments als auch in den politischen Empfehlungen, die eher einen breiten christlich-nationalistischen Rahmen widerspiegeln als die Anliegen der amerikanisch-jüdischen Gemeinden.

Wir stellen mit besonderer Besorgnis fest, wie die Unterstützung des Projekts Esther und allgemeinere Behauptungen, Israel zu unterstützen, aktiv genutzt werden, um Trumps Ernennung mehrerer weißer Supremacisten, christlicher Nationalisten und bekennender Antisemiten in die höchsten Ämter des Landes zu rechtfertigen. Um nur einige Beispiele zu nennen: Darren Beattie, ein häufiger Redner bei Veranstaltungen weißer Supremacisten, wurde zum Unterstaatssekretär ernannt; Trumps FBI-Direktor Kash Patel ist wiederholt in Podcasts von Holocaust-Leugnern aufgetreten; Trumps Verteidigungsminister Pete Hegseth hat öffentlich erklärt: „Wir wollen, dass unsere Nation eine christliche Nation ist“; Trump hat Sebastian Gorka, der mit ungarischen Nazi-Organisationen in Verbindung gebracht wird, zum leitenden Direktor für Terrorismusbekämpfung ernannt; und Elon Musk hat während der Amtseinführung von Trump zweimal den Hitlergruß gezeigt, während er vor dem Siegel des Präsidenten der Vereinigten Staaten stand. Das Projekt Esther bietet diesen weißen Suprematisten und christlichen Nationalisten Deckung, damit sie ihre eigenen antisemitischen und islamfeindlichen Agenden vorantreiben können.

Projekt Esther und die Architektur der Unterdrückung

Das Dokument „Projekt Esther“ beginnt mit dem Vorwurf, dass die gesamte Pro-Palästina-Bewegung aus direkten Unterstützern der Hamas besteht und daher Terroristen sind und als solche behandelt werden sollten. Sie schreiben: „Die bösartigen antiisraelischen, antizionistischen und antiamerikanischen Gruppen, die die sogenannte propalästinensische Bewegung bilden, […] sind Teil eines hochgradig organisierten, globalen Hamas-Unterstützungsnetzwerks (HSN) und daher effektiv ein Netzwerk zur Unterstützung von Terroristen.“ Das Dokument erklärt von Anfang an diese Mission: “die Infrastruktur, die das HSN und die damit verbundene antisemitische Gewalt der Bewegungen in den Vereinigten Staaten von Amerika aufrechterhält, innerhalb von 12 bis 24 Monaten zu demontieren.“ Ihr Ziel ist es, die Infrastruktur der Bewegung innerhalb dieses beschleunigten Zeitrahmens zu zerschlagen. Um dies zu erreichen, schlägt die Heritage Foundation vor, eine breite Koalition von Akteuren und Organisationen aus Regierung, Zivilgesellschaft und Wissenschaft zusammenzubringen, um diese Kampagne der politischen Unterdrückung in allen Bereichen der amerikanischen Gesellschaft umzusetzen. Sie beabsichtigen, „Spaltungen auszunutzen“ und „strategische Dilemmata zu erzeugen“, damit pro-palästinensische Aktivisten „extreme Unannehmlichkeiten verspüren“ und „vor unserer Druckkampagne kapitulieren“. Sie beabsichtigen, Lawfare und politische Unterdrückung durch „das Foreign Agents Registration Act (FARA), das Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) und Gesetze zur Terrorismusbekämpfung, Hassrede und Einwanderung“ zu verfolgen.

Gaza Solidarity Sukkah, organisiert von Jewish Voice for Peace. Mit freundlicher Genehmigung von Jewish Voice for Peace.

Sie erklären, dass „eine effektive Strategie und Kampagne, die sich auf die HSN konzentriert, sowohl dem Antisemitismus als auch dem Antiamerikanismus einen entscheidenden Schlag versetzen wird.“ Während der Bericht Antiamerikanismus nie definiert (und Antisemitismus einfach als jegliche Kritik an Israel oder Unterstützung für das Überleben der Palästinenser definiert wird), ist die Implikation im gesamten Dokument klar, dass jeder linke Gedankengang, jede Organisation gegen Unterdrückung oder Ausbeutung in wahrhaft mccarthyistischer Manier antiamerikanisch ist. Ihre Absicht ist es nicht nur, pro-palästinensischen Aktivismus einzuschränken, sondern Angriffe auf die Solidarität mit Palästina zu nutzen, um auch Bereiche wie Kritische Theorie, Ethnic Studies und Gender- und Frauenstudien, Universitätsinitiativen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf DEI, und Bewegungen wie Migrant Justice und Black Lives Matter anzugreifen, die alle angeblich Elemente dieser „antiamerikanischen Ideologie“ sind. Die Vermischung der Fokussierung auf die Palästina-Bewegung und den allgemeinen „Antiamerikanismus“ ist einer der vielen Hinweise in diesem Dokument darauf, dass die hier entwickelte Unterdrückungsformel letztendlich alle Bewegungen für soziale Gerechtigkeit ins Visier nehmen wird.

Sie formulieren eine Reihe von 11 „gewünschten Endzuständen“ (ES), von denen einer erschreckender ist als der andere. Wir heben hier nur einige wenige hervor: Ihre oberste Priorität (ES1) zielt auf das US-amerikanische Bildungssystem ab, insbesondere auf die Universitäten. Nach mehreren Jahren der Angriffe auf die sogenannte „Critical Race Theory“ sieht die Heritage Foundation die akademische Welt als vorrangiges Ziel an. ES3 versucht, den „Zugang zur offenen Gesellschaft der USA“ zu blockieren; an anderer Stelle im Dokument werden die folgenden Rechte als Merkmale der offenen Gesellschaft der USA beschrieben: die Versammlungsfreiheit, das Recht auf politische Zugehörigkeit gemäß dem ersten Zusatzartikel, das Recht auf Freizügigkeit und eine offene Presse. Mit dem Versuch, den Zugang zu diesen grundlegenden politischen Rechten zu blockieren, legt die Heritage Foundation gezielt einen Plan für eine vollständige politische Unterdrückung vor. Sie hoffen auch, dass pro-palästinensische Organisationen den Zugang zur US-Wirtschaft (ES4) und zu jeglicher Form der politischen Vertretung (ES5), sei sie auch noch so dürftig, verlieren. Anschließend fordern sie die US-Exekutive auf, eine Strategie zur Verfolgung von „rechtlichen und strafrechtlichen Verfolgungen“ (ES6) zu verfolgen, mit dem Ziel, die Kommunikation der Aktivisten zu stören (ES7) und sie somit „unfähig zu machen, Demonstrationen und Proteste durchzuführen oder aufrechtzuerhalten“ (ES8).

Das Dokument legt 19 „gewünschte Effekte“ (DEs) fest. Die ersten fünf betreffen alle Universitäten: „Säuberung“ pro-palästinensischer „Propaganda“ aus den Lehrplänen (DE1), „Entfernung oder Entlassung“ aller antizionistischen Lehrkräfte und Mitarbeiter (DE2), Entzug des Zugangs pro-palästinensischer Organisationen zu allen Campus (DE3), Entzug des Zugangs „ausländischer“ Mitglieder dieser Organisationen zu den Campus (DE4) und Beschränkung der Spenden an Schulen von Organisationen mit Verbindungen zu Palästina (DE5). Außerhalb des Campus gehören zu den gewünschten Ergebnissen das Sammeln und Vorlegen von Beweisen für die „kriminellen Aktivitäten“ der Palästina-Bewegung (DE9), der Ausschluss aus allen sozialen Medien (DE10), der Verlust jeglicher öffentlicher Kommunikationsmittel (DE11) sowie der Verlust der internen Kommunikation (DE12). Sie gehen davon aus, dass dies dazu führen wird, dass die Bewegung nicht mehr in der Lage sein wird, Aktionen zu koordinieren (DE13), dass Demonstrationsgenehmigungen verweigert werden (DE14) und dass sich die Menschen ihnen daher nicht anschließen werden (DE15). Wir haben bereits gesehen, wie diese Bestrebungen das Denken der derzeitigen Regierung geprägt haben. Die Durchführungsverordnung 13899 bedroht alles, von der Einbehaltung von Geldern für Universitäten, die pro-palästinensischen Aktivismus tolerieren, über die Androhung einer strafrechtlichen Verfolgung der Bewegung bis hin zu Bemühungen, Nicht-Staatsbürger, die sich kritisch äußern, abzuschieben.

Das Dokument legt 28 notwendige Bedingungen (NCs) fest, um diese Ziele zu erreichen: Diskreditierung der palästinensischen Befreiung sowohl außerhalb des Campus (NC1) als auch innerhalb des Campus (NC2); Forderung, dass alle Lehrpläne einen „beidseitigen“ Ansatz bieten (NC3); Untergrabung der Glaubwürdigkeit von palästinenserfreundlichen Dozenten und Mitarbeitern (NC4), damit ihre Anstellung beendet wird (NC5); Erklärung aller palästinensischen Organisationen als Verstoß gegen die Campus-Grundsätze (NC6), was zum Verlust der Campus-Zugehörigkeit solcher Organisationen führt (NC7); Feststellung, dass ausländische Studierende und Lehrkräfte gegen ihre Visa verstoßen (NC8 und 9), was dazu führt, dass sie entweder die USA verlassen (NC10) oder abgeschoben werden (NC11); und Einschränkung ihrer Möglichkeiten, soziale Medien zu nutzen (NC 20, 21, 22). Ihr Ziel ist es, das Vertrauen zwischen den Organisationen der Bewegung zu untergraben (NC23), und dies ist ein entscheidender Teil der Strategie.

Schon vor Trumps Amtseinführung haben zu viele Universitäten diese Agenda übernommen, indem sie Fakultätsmitglieder wegen außerschulischer Reden entlassen, sich in ihre Lehrpläne einmischen und Organisationen wie Students for Justice in Palestine und Jewish Voice for Peace verbieten. Dies sind grundlegende Verstöße gegen die akademische Freiheit und die verfassungsmäßigen Grundrechte. Wir fordern die Universitäten auf, die Bedrohung durch das Projekt Esther und das Projekt 2025 anzuerkennen und konkrete Maßnahmen zu ergreifen.

Nicht in unserem Namen

Die Gleichsetzung von Zionismus und Judentum ist immer ein abscheulicher Akt der politischen Auslöschung der Komplexität und Geschichte des Judentums und der unterschiedlichen jüdischen Perspektiven auf Zionismus und Israel, aber sie ist besonders ungeheuerlich, wenn sie von der Heritage Foundation, einer notorisch christlich-zionistischen Organisation, kommt. Die Heritage Foundation versucht, sich selbst die Autorität zu verleihen, zu bestimmen, wer authentisch jüdisch ist und wer – durch die Übernahme der jüdischen Traditionen von Tzedek (Gerechtigkeit), Tikkun Olam (Wiederherstellung der Welt) und sozialem Aktivismus zur Unterstützung von Freiheit und Gerechtigkeit in Palästina – seine Verbindung zum Judentum „aufgegeben“ hat. Als jüdische Antizionisten lehnen wir diese enge Definition des jüdischen Volkes ab und beanspruchen stattdessen unseren Platz im Kampf für „eine Welt, in der viele Welten Platz haben“. Wir glauben, dass die Befreiung der Juden ein Kampf sein muss, der gemeinsam mit allen rassisierten und kolonisierten Völkern auf der ganzen Welt geführt wird, insbesondere mit den Palästinensern. Israel als „einzigen sicheren Ort für Juden“ zu konstruieren, suggeriert, dass andere Regierungen nicht die Verpflichtung haben, alle ihre Bürger vor Diskriminierung zu schützen – auch Juden. Wie kritische Zionismusforscher schon lange vermutet haben, ist das zionistische Streben nach der „Sammlung der Verbannten“, das im Rückkehrgesetz zum Ausdruck kommt, eine Strategie sowohl zur Kolonisierung Palästinas als auch zur Assimilation der Juden in die globale Kolonialordnung. Das Projekt Esther der Heritage Foundation schließt sich dieser Vision direkt an.

Indem wir uns gegen diese Erzählung aussprechen, schließen wir uns Königin Esther an – einer Frau, die unter anderen Völkern lebte, nicht getrennt von ihnen, und die für wesentliche Prinzipien des Zusammenlebens und der Gleichberechtigung stand.

Wir lehnen die Erstellung dieses Dokuments durch die Heritage Foundation und seine effektive Annahme und Umsetzung als staatliche Praxis unter dem Trump-Regime ab. Ebenso lehnen wir jegliche jüdischen Institutionen ab, die diese eklatant antisemitische Form des Zionismus unterstützen. Trotz seines Anspruchs, „Antisemitismus zu bekämpfen“, befasst sich das Projekt Esther nie mit Antisemitismus oder den grundlegenden Ideologien der weißen Vorherrschaft, auf denen der Antisemitismus beruht. Stattdessen wird der Begriff der jüdischen Unterdrückung – definiert durch eine Vermischung von Antisemitismus und Antizionismus – als Waffe eingesetzt, um eine Verschwörungstheorie über die palästinensische Solidaritätsbewegung an der Basis zu fördern. Die Heritage Foundation behauptet, dass die „Ideologie und Handlungen“ von Jewish Voice for Peace, Students for Justice in Palestine und American Muslims for Palestine – fortschrittliche Basisorganisationen, die sich gegen Apartheid und Völkermord einsetzen – „die amerikanischen Werte, die für unsere Lebensweise, den Erfolg unserer Nation und unsere Zukunft von grundlegender Bedeutung sind, direkt in Frage stellen und versuchen, sie zu untergraben“. Indem sie unsere Bewegung gegen koloniale Gewalt als „terroristische“ Bewegung bezeichnet, stellt die Heritage Foundation die Realität auf den Kopf. Es ist die US-israelische Allianz, nicht die Menschenrechtsorganisationen an der Basis, die sich für ein Ende des israelischen Völkermords einsetzen, die für den Massensterben in Gaza und ganz Palästina verantwortlich sind.

Mitten im andauernden israelischen Völkermord in Gaza, den viele als „ersten Livestream-Völkermord in der Geschichte der Menschheit“ bezeichnen, behauptet der israelische Staat, im Namen aller Juden zu handeln. Aus der Ferne werden wir täglich Zeugen von ethnischen Säuberungen, da die israelische Armee seit mehr als einem Jahr jeden Tag Dutzende und sogar Hunderte palästinensischer Erwachsener und Kinder tötet. Der israelische Staat schafft Bedingungen von Entbehrung und Elend, die so tiefgreifend sind, dass sie ein Lehrbuchbeispiel für die „Zerstörung einer Gesellschaft“ darstellen, für die der jüdische Gelehrte Raphael Lemkin den Begriff Völkermord prägte. Wir möchten darauf hinweisen, was offensichtlich sein sollte: Diese Massengewalt wirkt dem Antisemitismus in keiner Weise entgegen; vielmehr belebt sie seit langem bestehende antijüdische Ressentiments neu und inspiriert neue Formen antisemitischer Vorurteile. Die israelische Gewalt, die sich hinter der Lüge der „Rettung“ von Juden versteckt, geht weiter und schreibt eine neue Geschichte des Völkermords an Siedlern. Völkermord macht niemanden sicherer. Wir alle werden unsicherer in einer Welt, in der die vollständige Vernichtung eines Volkes gerechtfertigt wird. Insbesondere als Juden verurteilen wir den Versuch, im Namen unserer Sicherheit einen Völkermord zu begehen. Als Juden erklären wir: „Nicht in unserem Namen!“

JVP-Aktion am Grand Central Bahnhof. 27. Oktober 2023. Mit freundlicher Genehmigung von Jewish Voice for Peace.

Nach dem 7. Oktober 2023 begann ein erneuter „Krieg gegen den Terror“, in dem die amerikanisch-israelische Allianz zu weiteren Bemühungen zur Kontrolle von Land und Ressourcen mobilisiert wurde, beginnend mit der intensivsten Bombenkampagne des 21. Jahrhunderts. Diese Massenvernichtung stützt sich auf eine kulturelle Strategie der weißen Vorherrschaft, die sich einer christlichen Auffassung von Antisemitismus bedient, um den Kampf dagegen zu rechtfertigen und so den US-israelischen Exzeptionalismus zu decken. Das Projekt Esther ist eine rechtsgerichtete Offensive, die darauf abzielt, die Macht des Volkes und das demokratische Rederecht zu unterdrücken, um eine immer autoritärere Staatsmacht einzuführen, in der der Staat seine Waffen ständig erneuert. Trotz seines angeblichen Ziels, Antisemitismus zu bekämpfen, stärkt das Projekt Esther stattdessen schädliche antisemitische Ideologien, indem es sie in eine zeitgemäße Sprache verpackt. Um diese Dynamik zu verstehen, ist es wichtig, den historischen Kontext des Antisemitismus zu untersuchen und zu verstehen, wie das Projekt Esther diese Muster aufrechterhält.

Projekt Esther: Wiederholung des historischen Antisemitismus

Die Methodik von Projekt Esther spiegelt auf unheimliche Weise die Verschwörungstheorien wider, die es angeblich bekämpft. Es konstruiert eine Erzählung über ein angebliches Netzwerk jüdischer Geldgeber, die antizionistische Organisationen orchestrieren, und bringt diese Gruppen grundlos mit militanten palästinensischen Operationen in Verbindung. Dieser Rahmen versucht nicht nur, Kritik an der israelischen Politik zu delegitimieren, sondern lässt auch auf gefährliche Weise antisemitische Tropen über einen verborgenen jüdischen Einfluss, insbesondere in finanzieller Hinsicht, und eine globale Verschwörung wieder aufleben.

Der Begriff „Antisemitismus“ tauchte im Europa des späten 19. Jahrhunderts auf, um die Ansichten deutscher nationalistischer Denker zu beschreiben, die Juden als eine fremde Präsenz darstellten, die mit der europäischen Gesellschaft grundsätzlich unvereinbar sei. Anstatt die tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen dieser Zeit – darunter der Zerfall der Imperien, der Aufstieg der Nationalstaaten, der Niedergang religiöser Autoritäten, die Massenmigration und die Auswirkungen des industriellen Kapitalismus – anzusprechen, machten antisemitische Ideologen jüdische Gemeinden für diese Umwälzungen verantwortlich.

Diese Darstellung baute auf jahrhundertealten Stereotypen von Juden als subversive Kräfte innerhalb der europäischen christlichen Gesellschaft auf. Die weite Verbreitung gefälschter Dokumente wie Die Protokolle der Weisen von Zion in den 1920er Jahren förderte die falsche Vorstellung einer globalen jüdischen Verschwörung weiter. Diese Beiträge stellten Juden als unassimilierbare Bedrohung für die westliche Zivilisation dar, die angebliche rassische, wirtschaftliche und kulturelle Gefahren umfasste.

Während die berüchtigten „Protokolle“ aus dem späten 19. Jahrhundert eine ausgeklügelte jüdische Weltverschwörung erfanden, erfindet das Projekt Esther das ebenso fiktive „Hamas Support Network“ (HSN), das bereits oben erwähnt wurde. Das Dokument beschreibt dieses angebliche Netzwerk mit einer Sprache, die klassische antisemitische Stereotypen aufgreift, und spricht von „weitreichenden Netzwerken von Aktivisten und Geldgebern“, die „heimtückische“ Ziele verfolgen, um Demokratie und Kapitalismus zu untergraben. So wie die „Protokolle“ Juden als Anhänger einer umfassenden Zerstörung der westlichen Zivilisation, des Christentums und des Kapitalismus darstellten, so stellt das Projekt Esther das ebenso fiktive „HSN“ als existenzielle Bedrohung für die amerikanischen Werte und die amerikanische Lebensweise dar.

Die Darstellung des „HSN“ in dem Dokument, das in wichtige amerikanische Institutionen eingedrungen sei und diese unterwandere, spiegelt einen der schädlichsten Aspekte der „Protokolle“ wider – die Vorstellung einer verdeckten jüdischen Unterwanderung der Machtzentren der Gesellschaft. Während die „Protokolle“ behaupteten, jüdische Agenten hätten heimlich die Kontrolle über das Bankwesen, die Medien und die Regierung übernommen, um eine globale Verschwörung voranzutreiben, stellt das Projekt Esther in ähnlicher Weise „HSN“-Agenten dar, die sich heimlich im gesamten Kongress, in Universitäten, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Nachrichtenagenturen eingenistet haben, um eine anti-israelische/anti-amerikanische Agenda zu fördern. Diese Parallele geht über die bloße Struktur hinaus und erstreckt sich auch auf die Rhetorik; beide Texte verwenden Bilder von „Unterwanderung“, „Eindringen“ und „Subversion“, um zu suggerieren, dass diese angeblichen Netzwerke wichtige Institutionen von innen heraus kompromittiert haben. So wie die „Protokolle“ Juden als Meister der Täuschung darstellten, die nach außen hin respektabel erscheinen, während sie heimlich die Gesellschaft untergraben, charakterisiert Project Esther „HSN“-Mitglieder als geschickte Manipulatoren, die einflussreiche Positionen erlangt haben, während sie ihre wahren Ziele verbergen. Diese Wiederverwendung klassischer antisemitischer Tropen über zwielichtige Infiltratoren, die gesellschaftliche Institutionen korrumpieren, ist besonders beunruhigend, wenn man bedenkt, wie solche Verschwörungstheorien in der Vergangenheit dazu benutzt wurden, die Verfolgung von Juden zu rechtfertigen. Diese strukturelle Ähnlichkeit in der Verschwörungstheorie zeigt, wie antisemitische Denkmuster umfunktioniert werden können, indem sie sich gegen nichtjüdische „Andere“ richten, während sie ihre wesentlichen Merkmale beibehalten.

Das Projekt Esther setzt diese Tradition der Ausgrenzung fort und präsentiert sich gleichzeitig als Lösung für den Antisemitismus. Anstatt Antisemitismus als eine Form von Bigotterie unter vielen zu betrachten, fördert es die gleiche Sonderbehandlung jüdischer Gemeinschaften, die den historischen Antisemitismus kennzeichnete. Das Projekt setzt sich für die Trennung der Juden von der Gesellschaft im Allgemeinen ein, was nun als Umsiedlung nach Israel umgedeutet wird, und verteidigt gleichzeitig den Status Israels als ethno-nationalistischer Staat. Dies zeigt die Konvergenz und Überschneidung von weißem christlichem Nationalismus und christlichem Zionismus, einer Bewegung, die älter ist als der jüdische Zionismus und viel mehr Anhänger hat. So hat beispielsweise Christians United for Israel (CUFI) über 11 Millionen Mitglieder, was mehr ist als die gesamte jüdische Bevölkerung in den Vereinigten Staaten.

Das Projekt treibt eine Agenda voran, die man als „doppelte ethnische Säuberung“ bezeichnen könnte. Erstens versucht sie, Juden davon zu überzeugen, dass sie in Amerika grundsätzlich nicht sicher sind, und schafft so eine Atmosphäre der Angst, die ihre Auswanderung nach Israel fördern soll. Zweitens strebt sie ein Israel ohne seine einheimische palästinensische Bevölkerung an und fördert eine kolonialistische Erzählung, die den Palästinensern ihre Rechte und Menschlichkeit abspricht. Beide Manöver zielen darauf ab, jüdische Menschen in Angst zu versetzen und sie darauf vorzubereiten, sowohl in Israel als auch in den USA zu Untertanen eines militarisierten Staatsnationalismus zu werden. Wichtig ist, dass all dies erneut davon ausgeht, dass alle Juden eine historische Verbindung zum europäischen Antisemitismus haben. Dieses homogenisierende Verständnis des Judentums lässt die sephardischen, mizrachischen, äthiopischen und russischen Juden sowie ihre Kulturen und Geschichte außer Acht.

Anstatt Antisemitismus als eine Form von Bigotterie unter vielen zu betrachten, fördert das Projekt Esther die gleiche Sonderbehandlung jüdischer Gemeinschaften, die den historischen Antisemitismus kennzeichnete.

Im Kern steht das Projekt Esther für die Kontinuität einer historischen, strategischen Allianz zwischen christlichen Nationalisten und Zionisten, die den Antisemitismus für ideologische Zwecke manipulieren. Indem sie Juden in der Diaspora als ständig gefährdet darstellen, setzen diese Gruppen jüdische Gemeinden unter Druck, eine ethno-nationalistische Agenda zu verfolgen, die Israel als einzigen lebensfähigen Zufluchtsort für das Überleben der Juden darstellt. Diese Darstellung ignoriert bewusst die miteinander verbundenen Formen der Unterdrückung, einschließlich Rassismus und Islamophobie, und behandelt stattdessen die jüdische Identität isoliert. Es wird nicht erkannt, dass keine Form des Rassismus vollständig überwunden werden kann, ohne alle Formen des Rassismus zu überwinden. Tatsächlich wird das Projekt Esther durch Islamophobie und anti-arabischen und anti-muslimischen Rassismus aktiviert und lebt davon.

Ebenso beunruhigend ist die Homogenisierung der jüdischen Identität und Erfahrung in dem Dokument. Wie arabisch-jüdische Gelehrte wie Ella Shohat argumentiert haben, wurde die reiche Geschichte der nichteuropäischen Juden durch eine eurozentrische Rahmung ausgelöscht, die alle Formen jüdischer Identität durch den europäischen Antisemitismus leitet. In diesem Projekt besteht die „zionistische Geschichtsschreibung“ aus einer „krankhaft selektiven ‚Verfolgung der Punkte‘ von Pogrom zu Pogrom als Beweis für die unerbittliche Feindseligkeit gegenüber Juden in der arabischen Welt, die an die in Europa erinnert“ (6). Solche Auslöschungen sind zutiefst ahistorisch; sie bringen auch Kritik am Rassismus des israelischen Staates und an seinen eugenischen Projekten gegen seine nicht-europäischen jüdischen Untertanen zum Schweigen (siehe auch Sahar Mandour und The Palestinian Feminist Collective). Diese eurozentrische Homogenisierung des „Juden“ fungiert als Dreh- und Angelpunkt des israelischen Siedlerkolonialismus, weil sie, wie Moshé Machover erläutert, ein zentrales Merkmal des politischen Zionismus festigt: „dass die Gesamtheit der Juden auf der ganzen Welt eine einzige nationale Gemeinschaft ist – ein Volk (Ethnos).“ Einfach ausgedrückt: Ohne diese Homogenisierung würde die Grammatik des ethno-nationalistischen Staates auseinanderfallen.

Indem Juden als monolithische Einheit mit einheitlichen Interessen und Perspektiven dargestellt werden, leugnet das Projekt Esther systematisch die Vielfalt des jüdischen Denkens und Handelns – insbesondere in Bezug auf Zionismus und Palästina – und instrumentalisiert stattdessen die Sorge um die Sicherheit der Juden, um seine ideologische Agenda voranzutreiben. Dadurch werden die reichen Geschichten des jüdischen Widerstands gegen den Zionismus sowie die Geschichten der miteinander verwobenen Leben von Juden, einschließlich Mizrahi und arabischen Juden, und ihren muslimischen und arabischen Nachbarn in der Region zum Schweigen gebracht, wodurch der Mythos eines „ewigen“ arabisch-jüdischen Konflikts entsteht, auf dem die israelische Aggression beruht. Dieser Ansatz versucht, jüdische Stimmen zum Schweigen zu bringen, die von dieser Erzählung abweichen, und nur die Identität zu bewahren, die bestimmten politischen Zielen dient, anstatt den Interessen der jüdischen Gemeinschaften insgesamt, in einer Welt zu leben, die der Gleichberechtigung gewidmet ist. Diese Auslöschung marginalisiert nicht nur Juden, die sich dieser engen Sichtweise widersetzen, sondern hält auch an einer falschen Dichotomie zwischen jüdischer Identität und Kritik an der zionistischen Politik fest.

Am beunruhigendsten ist vielleicht, dass der Fokus von Project Esther auf erfundene Bedrohungen uns aktiv von echter antisemitischer Gewalt und Diskriminierung ablenkt, die nicht von der Bewegung für die Freiheit Palästinas, sondern von den rechtsextremen christlichen Nationalisten ausgeht, die die treibende Kraft hinter dem Projekt 2025 der Heritage Foundation sind. Es waren christliche Nationalisten und weiße Rassisten, die am 11. August 2017 auf dem Campus der University of Virginia aufmarschierten und „Blut und Boden“ und „Juden werden uns nicht ersetzen“ skandierten, bevor sie Heather Heyer bei einem Auto-Angriff töteten, schwarze Zuschauer schlugen und einen Mob anführten, der am nächsten Tag die einzige Synagoge der Stadt in der Innenstadt von Charlottesville niederbrannte. Diese Ablenkung instrumentalisiert die Sorge um die Sicherheit der Juden, indem sie die wahren Ursachen des Antisemitismus in der heutigen Gesellschaft nicht anspricht und die Aufmerksamkeit von den tatsächlichen Bedrohungen ablenkt, denen jüdische Gemeinden ausgesetzt sind. Im Jahr 2017, wie so oft in der Geschichte der USA, verschmolz die Bedrohung durch den Antisemitismus mit dem weißen suprematistischen Nationalismus, der sowohl jüdische als auch schwarze und braune Gemeinschaften als Bedrohung für die weiße Nation bezeichnete.

Der Ansatz von Project Esther in Bezug auf interreligiöse Beziehungen ist ähnlich problematisch. Während behauptet wird, die jüdisch-christliche Allianz zu fördern, werden in Wirklichkeit traditionelle christliche Überlegenheitsnarrative gestärkt, die in der Vergangenheit zum Antisemitismus beigetragen haben und dies immer noch tun. Ein entscheidendes Beispiel ist die Vision der evangelikalen Christen, die eine eschatologische Auslegung der Bibel vertreten und die jüdische Kolonisierung Palästinas als Sprungbrett zur Beschleunigung der Wiederkunft Christi betrachten. Organisationen wie CUFI werden von offen homophoben, rassistischen und antisemitischen Politikern wie John Hagee, Nikki Haley, Ron DeSantis und Mike Pence unterstützt. Es überrascht nicht, dass dieselben Personen auch für ihren anti-arabischen und anti-muslimischen Rassismus bekannt sind. Diese Dynamik zeigt, dass das angebliche Eintreten des Dokuments für jüdische Interessen umfassenderen ideologischen Zielen untergeordnet ist, die tatsächlich einen Beitrag gegen die Interessen und die Sicherheit jüdischer und anderer Gemeinschaften leisten.

Letztendlich zeigt das Projekt Esther, wie antisemitische Denkmuster in einem vorgeblich philosemitischen oder philonationalistischen Diskurs fortbestehen und sogar gedeihen können. Anstatt Antisemitismus wirklich zu bekämpfen, werden antisemitische Elemente umgelenkt und neu konfiguriert, um rechten, ethno-nationalistischen und antidemokratischen politischen Zielen zu dienen. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit authentischer Ansätze zur Bekämpfung von Antisemitismus – Ansätze, die sowohl die Instrumentalisierung der jüdischen Identität als auch die Aufrechterhaltung ausgrenzender Narrative ablehnen.

Die neue Rote Angst

Projekt Esther ist nicht nur eine rhetorische Überhöhung oder ein ausdrucksstarkes Dokument, sondern eine Blaupause für eine neue Rote Angst. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Zweite Rote Angst, die manchmal fälschlicherweise als „McCarthyismus“ bezeichnet wird, da sie dem berüchtigten Senator aus Minnesota vorausging und noch lange danach andauerte, wie die Historikerin Ellen Schrecker es ausdrückte, „die am weitesten verbreitete und längste Welle politischer Unterdrückung in der Geschichte der USA“ war (x). Die zweite Welle der Angst vor dem Kommunismus erreichte Ende der 1940er-Jahre ihren Höhepunkt und hielt an, bis das House Un-American Activities Committee (HUAC) in den 1960er-Jahren von der Neuen Linken politisch und rechtlich herausgefordert wurde. In den mehr als zehn Jahren seines Bestehens führte die Angst vor dem Kommunismus zu einem tiefgreifenden kulturellen Wandel in den USA, wodurch der Sozialismus von einer vielleicht radikalen und subversiven politischen Position zu einer Position wurde, die als verräterisch und gefährlich galt. Mit rechtlichen Mitteln wie dem RICO Act und dem heutigen „Non-Profit Killer Bill“ wurden linke Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, akademische Organisationen, antirassistische Bündnisse und natürlich kommunistische Organisationen entweder aufgelöst oder in den Untergrund getrieben, wobei viele Tausende ihrer Mitglieder Gefängnisstrafen und/oder Abschiebung verbüßten, ganz zu schweigen von den Zehntausenden, die ihren Arbeitsplatz verloren und öffentlicher Schikane und Gewalt ausgesetzt waren. Eine lebendige, aktive und aus vielen verschiedenen Richtungen kommende Linke der Arbeiterklasse wurde unwiderruflich zerschlagen und hinterließ, wie Joel Kovel es ausdrückte, ein „schwarzes Loch“ im Zentrum des amerikanischen Jahrhunderts.

Die rechtliche Architektur der zweiten Red Scare bestand hauptsächlich aus drei Gesetzen: dem Internal Security Act, dem Alien Registration oder Smith Act und dem Immigration and Nationality Act von 1952, auch bekannt als McCarran-Walter Act. Diese Gesetze stellten Reden und Proteste jeweils unter den Vorwurf der kriminellen Verschwörung. Das Gesetz zur inneren Sicherheit zwang kommunistisch ausgerichtete Organisationen zur Registrierung und machte es dann, sobald sie registriert waren, zu einer Straftat, eine „Diktatur“ in den USA zu unterstützen. Das zweite und dritte Gesetz kriminalisierten in ähnlicher Weise Überzeugungen und ermöglichten die Inhaftierung und Abschiebung von Personen, die sich für den „gewaltsamen Sturz der Regierung der Vereinigten Staaten“ einsetzten. In der Praxis bedeutete dies, dass die Unterstützung des Kommunismus oder sogar das Befürworten der Lektüre von Marx jemanden ins Gefängnis bringen oder eine Organisation auflösen konnte, weil sie – wie wir heute sagen würden – „materielle Unterstützung“ für den Sturz der bürgerlichen Herrschaft leistete. Es versteht sich von selbst, dass solche Verfolgungen stark rassistisch geprägt waren, wobei afroamerikanische und jüdische Linke am meisten darunter litten.

Das Projekt Esther ist nicht nur eine rhetorische Überhöhung oder ein ausdrucksstarkes Dokument, sondern eine Blaupause für eine neue Rote Angst.

Das Projekt Esther unternimmt ähnliche rhetorische und rechtliche Schritte. Mit der Behauptung, dass die „HSN“ „von Aktivisten und Geldgebern unterstützt wird, die sich der Zerstörung des Kapitalismus und der Demokratie verschrieben haben“ und „von Amerikas Feinden in Übersee unterstützt und ausgebildet wird“, droht das Projekt Esther der Jewish Voice for Peace und den Students of Justice in Palestine mit der rechtlichen Auflösung, der Streichung von Finanzmitteln und sogar der Kriminalisierung von Personen und Organisationen, die sich für Dissens einsetzen. Dass es keine Beweise für solche Behauptungen gibt, spielt keine Rolle, ebenso wenig wie die Tatsache, dass die Kommunistische Partei, die Jewish People’s Fraternal Order, der Civil Rights Congress, das American Committee for the Protection of the Foreign Born, der Council on African Affairs und unzählige andere Organisationen im 20. Jahrhundert nicht den Sturz der Vereinigten Staaten planten – sie wurden alle entweder verboten oder durch Schikanen in den nahen oder völligen Zusammenbruch getrieben. Wie die Historikerin Rachel Ida-Buff es ausdrückte: „Die palästinensische Solidaritätsbewegung ist die neue Kommunistische Partei: der schattenhafte und allgegenwärtige innere Feind, der die breite und brutale Unterdrückung vergangener und aktueller McCarthyismen rechtfertigt.“

Daran mag man sich heute nicht mehr erinnern, aber die Linke widersetzte sich während der zweiten Red Scare der Politik, so gut sie konnte. Die Nichtbefolgung war eine bewusste Strategie der HUAC-Angeklagten. Wie der bekannte Sozialist Albert Einstein 1953 schrieb, war die „Nicht-Kooperation“ mit dem HUAC „revolutionär“, und der Angeklagte sollte „auf Gefängnis und wirtschaftlichen Ruin vorbereitet sein. … für das Opfer seines persönlichen Wohlergehens im Interesse des kulturellen Wohlergehens des Landes.“ Wenn die Angeklagten sich dem HUAC fügten, so Einstein, dann „verdienten sie nichts Besseres als die Sklaverei, die für sie bestimmt ist“. Ein solcher Widerstand rettete zwar nicht viele der Angeklagten, aber er war der Funke für die Neue Linke eine Generation später. Viele Mitglieder der „Students for a Democratic Society“ und der „Black Panther Party“ sowie einer Reihe anderer Organisationen ihrer Zeit machten den „Anti-Antikommunismus“ zu einem zentralen Element ihres Widerstands gegen die Ordnung des Kalten Krieges. Wir müssen uns an das Handeln unserer linken Vorfahren im Widerstand gegen solche Unterdrückung erinnern und uns solidarisch mit anderen Aktivisten zeigen, die möglicherweise ebenfalls ins Visier genommen werden.

Esther gegen das Projekt Esther

Seit mehr als 400 Jahren haben europäische christliche Männer ein antisemitisches, rassistisches und sexistisches Bild von jüdischen Frauen geschaffen, das in der modernen Literatur als „Jüdin“ bekannt ist. Die paradigmatischen jüdischen Heldinnen der Thora haben der christlich dominierten europäischen und US-amerikanischen Kultur ihr „stereotypes Sexobjekt par excellence“ geliefert, wie die jüdische feministische Literaturwissenschaftlerin Livia E. Bitton argumentiert. Versionen von Königin Esther, die sich ihren Platz an der Seite des Königs durch den Sieg bei einem Schönheitswettbewerb erwarb, den seine frühere Frau Vashti abgelehnt hatte, haben in solchen antisemitischen Diskursen eine herausragende Rolle gespielt. Aber wie so viele Frauen, die die Feuersbrünste des Patriarchats überleben, wuchs Esthers Wissen und Macht mit der Zeit, und sie wurde zu einer politischen und spirituellen Anführerin – und zu einer Kämpferin für das kollektive Überleben der Juden – aufgrund und nicht trotz ihrer geschickten Navigation durch geschlechtsspezifische und sexualisierte Institutionen.

Pietro Paolini, Die Fürsprache Esthers bei König Ahasveros und Haman. Public Domain. Via Wikimedia Commons.

Gemeinsam mit Generationen jüdischer Feministinnen fordern wir nun liebevoll die Figur der betörenden jüdischen Verführerin zurück, deren Macht der Schönheit und Sexualität zu ihrer Machtübernahme beiträgt. Wir wissen, dass wir uns nicht in Esthers Moment der potenziellen Vernichtung des jüdischen Volkes befinden, wie die Heritage Foundation, Netanyahus Kabinett und so viele zeitgenössische Kräfte uns glauben machen wollen. Solche Angstmacherei ist typisch für rassistische Staatskunst und hat sich in die aktuelle Logik des Krieges gegen den Terror eingebettet, die unter anderem auf philosemitischen Lügen über den „Schutz“ von Juden beruht. Gegen diese Propaganda setzen wir eine andere Anerkennung. Wir wissen, dass viele jüdische Menschen heute einer anderen Bedrohung ausgesetzt sind: der Bedrohung durch die Entfremdung von der jüdischen Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Wir stellen uns gegen traditionelle Institutionen, die vorgeben, für jüdische Gemeinden zu sprechen, aber religiöse Texte und Grundsätze manipulieren, um völkermörderische Staatskunst und koloniale Eroberung voranzutreiben. Wir lehnen diese Verfälschung unseres kulturellen und spirituellen Erbes ab, die unsere eigenen Institutionen und manchmal sogar unsere eigenen Gemeinden für uns als Juden unkenntlich macht.

Die Heritage Foundation hat kein Recht, den Schutz oder die Rettung des jüdischen Volkes oder irgendeines anderen Volkes zu vertreten. Wie wir hier gezeigt haben, entlarvt ihr Versuch, Antizionisten zu verunglimpfen und zu beschämen, lediglich den Antisemitismus im Kern ihres nationalistischen Willens zur Vorherrschaft. Gegen diesen Versuch christlicher Zionisten, unseren eigenen Kampf gegen unsere Erfahrungen von Vorurteilen und Unterdrückung zu missbrauchen, um die Staatsmacht zu sichern, verkünden wir: Die Heritage Foundation hat kein Projekt Esther. Stattdessen vertreten wir das lebendige Vermächtnis von Esther. Als jüdische Antizionisten kämpfen wir für das Überleben eines anderen Bildes und einer anderen historischen Rolle für das jüdische Volk. Weder Kolonisatoren noch Handlanger staatlicher Gewalt und Unterdrückung, sind wir stolze antizionistische Juden, die sich für Gerechtigkeit, Frieden und das Überleben einer pluralistischen und interdependenten Menschheit einsetzen.

Die in diesem Beitrag geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der einzelnen Autoren und geben nicht die offizielle Meinung der Forschungsinitiative „Contending Modernities“, des Kroc Institute for International Peace Studies, der Keough School of Global Affairs, der University of Notre Dame oder ihrer Fakultäten und Mitarbeiter wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …