https://sputnikglobe.com/20250316/some-30-officers-from-nato-countries-surrounded-in-kursk-region-1121643590.html

Rund 30 Offiziere aus NATO-Ländern in der Region Kursk umzingelt

16. März 2025

DONETSK (Sputnik) – Etwa 30 Offiziere aus NATO-Ländern, die Koordinaten für ukrainische Angriffe tief in Russland geliefert haben, sind in der Region Kursk umzingelt, wie der Koordinator des pro-russischen Untergrundnetzwerks in Nikolajew, Sergej Lebedew, gegenüber Sputnik mitteilte.

„Nach Informationen des Untergrundnetzwerks sind etwa 30 NATO-Berufsoffiziere, die mit der Führung von Bodentruppen sowie der Verarbeitung eingehender Geheimdienstdaten von NATO-Satelliten und der Anpassung von Angriffen tief in russisches Gebiet hinein befasst waren, in der Region Kursk umzingelt“, sagte Lebedew.

Der russische Generalstabschef Valery Gerasimov sagte am vergangenen Mittwoch bei einer Kommandositzung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass die russischen Streitkräfte über 86 % des Territoriums, d. h. 1.100 Quadratkilometer (425 Quadratmeilen), die zuvor von der Ukraine in der russischen Region Kursk besetzt waren, befreit hätten. Er sagte, dass ukrainische Truppen in der Region Kursk eingekesselt seien und nach und nach vernichtet würden, während russische Truppen über mehrere Grenzabschnitte hinweg in die ukrainische Region Sumy vorrückten.

Am Freitag sagte US-Präsident Donald Trump, er habe den russischen Präsidenten Wladimir Putin „nachdrücklich gebeten“, das Leben Tausender ukrainischer Soldaten zu verschonen, die derzeit in der Region Kursk eingekesselt seien. Putin sagte, er würde den ukrainischen Soldaten Leben und eine anständige Behandlung garantieren, wenn sie ihre Waffen niederlegten. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …