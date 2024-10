https://thecradle.co/articles/spanish-pm-calls-to-suspend-eu-israel-free-trade-agreement



Spanischer Premierminister fordert Aussetzung des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Israel

Premierminister Pedro Sanchez forderte auch ein internationales Waffenembargo gegen Israel nach dessen Angriffen auf UN-Truppen im Libanon

14. OKTOBER 2024

(Bildnachweis: AP/Geert Vanden Wijngaert)

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez forderte am 14. Oktober andere EU-Mitglieder auf, das Freihandelsabkommen der Union mit Israel als Reaktion auf dessen Kriegsverbrechen in Gaza und im Libanon auszusetzen.

Spanien und Irland fordern die EU-Länder auf, das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Israel auszusetzen, da Israel möglicherweise gegen die Menschenrechtsklausel des Abkommens verstößt.

„Die Europäische Kommission muss ein für alle Mal auf die formelle Forderung zweier europäischer Länder reagieren, das Assoziierungsabkommen mit Israel auszusetzen, wenn sich herausstellt, dass die Menschenrechte verletzt werden, worauf alles hindeutet“, sagte Sanchez auf einer Veranstaltung am Montag in Barcelona.

Das Abkommen sieht vor, dass der Freihandel zwischen der EU und Israel ‚auf der Achtung der Menschenrechte und demokratischen Grundsätze‘ basieren muss.

Sanchez äußerte sich wenige Tage, nachdem er die internationale Gemeinschaft dazu aufgefordert hatte, keine Waffen mehr an Israel zu verkaufen. Er begründete dies mit Angriffen Israels auf Truppen der United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) an der israelisch-libanesischen Grenze.

Die israelische Armee verletzte am Donnerstag und Freitag bei Angriffen vier UNIFIL-Soldaten und rammte am Sonntag einen Panzer durch den Eingang eines UNIFIL-Stützpunktes.

Ein fünfter Friedenstruppenangehöriger wurde am Freitag verletzt, die Ursache des Feuers ist jedoch unbekannt.

Andernorts sind Berichte aufgetaucht, wonach deutsche Politiker in den letzten Monaten Waffenverkäufe an Israel blockiert haben.

Das Blatt Bild berichtete am 14. Oktober, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen nach Angaben aus der Bundesregierung und Sicherheitskreisen seit Monaten Waffenverkäufe an Israel blockieren.

Während öffentlich erklärt wurde, dass es kein Verbot für Waffenverkäufe an Israel gebe, behaupteten die Quellen von Bild, dass die Grünen-Politiker sich geweigert hätten, neuen Waffenverkäufen zuzustimmen, bis Israel sich bereit erklärt hätte, eine schriftliche Zusicherung zu geben, dass „die aus Deutschland stammenden Waffen nicht für Völkermord eingesetzt werden“.

Laut den Quellen würde eine solche Forderung „unweigerlich den Verdacht aufkommen lassen, dass Israel einen Völkermord begehen könnte“.

Die Quellen von Bild gaben jedoch an, dass Israel Deutschland vor einigen Tagen die geforderte schriftliche Zusage erteilt habe, sodass Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag ankündigen konnte, dass „in Kürze weitere Waffenlieferungen erfolgen werden“.

