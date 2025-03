https://www.palestinechronicle.com/clearing-the-camps-wsj-exposes-israels-ethnic-cleansing-of-jenin-refugee-camp/



Räumung der Lager“ – WSJ enthüllt Israels ethnische Säuberung des Flüchtlingslagers Dschenin

31. März 2025 News

Israelische Besatzungstruppen vertrieben Palästinenser gewaltsam aus Dschenin. (Foto: über soziale Medien, Eye on Palestine)

Von Palestine Chronicle Staff

Laut dem Wall Street Journal hat Israel „noch nie etwas Derartiges versucht wie jetzt: die vollständige Räumung der Lager“.

Der aggressive Einfall der israelischen Armee in das Flüchtlingslager Dschenin im besetzten Westjordanland hat dazu geführt, dass das Lager von Palästinensern geräumt wurde und ein Großteil seiner Straßen in Schutt und Asche liegt, während die Besatzungstruppen weiterhin zu Fuß und in gepanzerten Fahrzeugen patrouillieren, wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtet.

Verwinkelte Gassen, die zuvor „voller Zehntausender palästinensischer Flüchtlinge und ihrer Nachkommen“ waren, sind dem Bericht zufolge jetzt „leer“.

Schulen und Moscheen weisen Spuren israelischer Schüsse auf, nicht verriegelte Geschäfte „sind immer noch voller Vorräte, und Kleidung hängt immer noch zum Trocknen“. Dies sind „Anzeichen dafür, dass diejenigen, die gegangen sind, dachten, sie würden bald zurückkehren.

“Auf unbestimmte Zeit stationiert“

Nur israelische Soldaten, die „auf unbestimmte Zeit stationiert“ sind, patrouillieren durch die Straßen des Lagers, in dem 20.000 Palästinenser zu Hause sind.

Der WSJ-Bericht stellte fest, dass die Palästinenser, die bei Beginn der israelischen Operation „Eiserne Wand“ am 21. Januar gewaltsam evakuiert worden waren, „allmählich glauben, dass sie möglicherweise erst in Monaten oder Jahren zurückkehren können“.

Die UNRWA hat die Operation als „die mit Abstand längste und zerstörerischste Operation im besetzten Westjordanland seit der zweiten Intifada in den 2000er Jahren“ bezeichnet.

Die UN-Agentur teilte in einer Erklärung letzte Woche mit, dass „Zehntausende“ Bewohner der Flüchtlingslager Dschenin, Tulkarm, Nur Shams und Far’a vertrieben wurden, „mit ungewissen Aussichten auf Rückkehr, da die israelischen Streitkräfte erklärt haben, dass sie in absehbarer Zukunft in der Region bleiben wollen“.

Der WSJ-Bericht betonte, dass Israel „noch nie etwas Ähnliches wie jetzt versucht hat: die vollständige Räumung der Lager“.

„Aggressive Sicherheitshaltung“

Dem Bericht zufolge war die Aktion Teil der „aggressiven Sicherheitshaltung“ Israels nach dem Angriff vom 7. Oktober 2023 und eine Taktik, um „neuen Bedrohungen zuvorzukommen“.

„Wir gehen hinein, töten Terroristen, finden Sprengfallen und erschießen sie, und wir finden Waffen“, soll ein israelischer Militäroffizier, der seit einem Jahr im Raum Dschenin stationiert ist, der Zeitung gesagt haben.

Der Bericht stellte fest, dass der israelische Verteidigungsminister Israel Katz im Februar sagte, die Besatzungstruppen sollten darauf vorbereitet sein, mindestens ein Jahr dort zu bleiben, während Soldaten in Jenin „sagten, dass ihnen gesagt wurde, sie sollten auf unbestimmte Zeit dort bleiben“.

Vorwand zur Zerstörung von Lagern

Der Bericht wies auf die Besorgnis palästinensischer Beamter und Einwohner hin, die befürchten, dass Israel „größere Ambitionen“ haben könnte, nämlich seinen Krieg gegen Kämpfer „als Vorwand zu nutzen, um die Flüchtlingslager vollständig zu beseitigen“.

„Sie verändern die Art und Struktur des Lagers, sie bauen es ab“, sagte Kamal Abu al-Rub, der Gouverneur von Dschenin, der Zeitung.

Israelische Militärbeamte sagten dem Bericht zufolge jedoch, dass ‚es keine Entscheidung über den endgültigen Status‘ des Lagers gebe.

„Diese Lager sind ein Symbol für unser Recht auf Rückkehr„, sagte Hammad Jamal, der ein Komitee leitet, das die Grundversorgung des Lagers sicherstellt. ‚Solange sie existieren, erinnern sie uns täglich daran, dass dieses Problem noch immer ungelöst ist.“

Die Armee hat die Topografie des Lagers ‘umgestaltet“, heißt es in dem Bericht, wobei die bisherigen unbefestigten Straßen nun verbreitert werden.

Palästinensische Autonomiebehörde und Israel

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA), die „technisch gesehen das Gebiet regiert“, startete im vergangenen Dezember eine Operation im Lager, angeblich mit dem Ziel, „jeglichen israelischen Operationen zuvorzukommen, die sich letztendlich als weitaus zerstörerischer erweisen würden“.

Die Bewohner des Lagers beschuldigten die PA „mutwilliger Zerstörung und kollektiver Bestrafung“, heißt es in dem Bericht.

Der Bericht fügte hinzu, dass israelische und palästinensische Sicherheitskräfte „hinter den Kulissen koordinieren“.

Unter Berufung auf israelische Militärbeamte berichtete das WSJ, dass beispielsweise vereinbart worden sei, dass die palästinensischen Streitkräfte „gegen Militante vorgehen würden, die sich im Krankenhaus von Dschenin in der Nähe des Lagers verstecken“.

(The Palestine Chronicle)

