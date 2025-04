Roter Halbmond: Vermisster Sanitäter aus Gaza wird von israelischer Besatzung festgehalten

https://english.almayadeen.net/news/politics/red-crescent-says-israeli-occupation-has-missing-gaza-medic



Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat den Palästinensischen Roten Halbmond darüber informiert, dass Asaad al-Nsasrah von der israelischen Besatzung festgehalten wird.

Der Sanitäter, der seit einem israelischen Angriff auf Krankenwagen in Gaza im vergangenen Monat vermisst wird, wurde von der israelischen Besatzungsmacht festgenommen, wie die Palästinensische Rothalbmond-Gesellschaft am Sonntag mitteilte.

„Wir wurden vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz darüber informiert, dass der Sanitäter Asaad al-Nsasrah von den israelischen Besatzungsbehörden festgehalten wird“, gab die PRCS in einer Erklärung bekannt.

„Sein Schicksal war unbekannt, seit er zusammen mit anderen PRCS-Sanitätern in Rafah ins Visier genommen wurde“, heißt es in der Erklärung, die sich auf den Angriff bezieht, bei dem 15 Sanitäter und Rettungskräfte getötet wurden.

Die Organisation forderte die internationale Gemeinschaft auf, die Besatzungsmacht zur Freilassung des Sanitäters zu drängen.

Der PRCS gab letzte Woche bekannt, dass 15 Sanitäter und Rettungskräfte, die letzten Monat in Gaza von israelischen Truppen ermordet wurden, mit ‚der Absicht zu töten‘ in den Oberkörper geschossen wurden.

Der Angriff ereignete sich am 23. März im südlichen Gazastreifen, Tage nach Beginn einer erneuten israelischen Aggression gegen den Streifen, und wurde weltweit verurteilt, da „Israel“ die erschöpfende Ausrede der in den Fahrzeugen anwesenden palästinensischen Widerstandskämpfer benutzte.

Das Videomaterial, das die Hinrichtung von 15 Sanitätern in Rafah durch die israelischen Besatzungstruppen aufdeckt, hat „Israel“ gezwungen, von seiner erfundenen Darstellung abzurücken und zu behaupten, seine Lügen seien „unbeabsichtigt entstanden“.

Weitere Behauptungen wurden aufgestellt und später durch Videobeweise widerlegt, darunter die, dass die Notbeleuchtung der Krankenwagen nicht eingeschaltet war und dass die israelischen Streitkräfte unter Beschuss gerieten. In einem späteren israelischen Militärbericht wurde behauptet, dass die israelischen Streitkräfte die Leichen und die Krankenwagen unter dem Sand versteckt hätten, „um zu verhindern, dass sie von wilden Tieren gefressen werden“.

On March 23rd this year, Israeli soldiers executed 15 medics in Gaza. These were not combatants, but professionals from the Red Crescent, Civil Defense, and the UN committed to saving lives. This isn’t the first Israeli war crime of this kind, and it surely won’t be the last, as long as the international community refuses to hold the Israeli occupation accountable.