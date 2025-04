https://www.palestinechronicle.com/systematic-repression-hamas-slams-israeli-ban-on-west-bank-christians/

„Systematische Unterdrückung“: Hamas kritisiert israelisches Verbot für Christen aus dem Westjordanland

13. April 2025

Christen aus dem Westjordanland wurde am Palmsonntag die Einreise ins besetzte Jerusalem verweigert. (Foto: via WAFA)

Von Palestina Chronicle Staff

Trotz der internationalen Feierlichkeiten zum Palmsonntag hinderten die strengen Beschränkungen Israels Tausende palästinensische Christen daran, im besetzten Jerusalem zu beten.

Israelische Streitkräfte hinderten palästinensische Christen aus dem Westjordanland daran, am Sonntag in das besetzte Jerusalem einzureisen, um an den Feierlichkeiten zum Palmsonntag teilzunehmen.

Laut der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA feierten sowohl östliche als auch westliche christliche Konfessionen den Palmsonntag, der eine Woche vor Ostern an den Einzug Jesu Christi in Jerusalem erinnert, mit Gebeten und Prozessionen.

Die israelischen Behörden verhängten jedoch verschärfte militärische Beschränkungen rund um Jerusalem und die Altstadt und verwehrten vielen Menschen den Zugang.

Palästinenser, sowohl Muslime als auch Christen, benötigen eine Sondergenehmigung, um die Militärkontrollpunkte zu passieren und die heiligen Stätten der Stadt zu betreten, darunter die Grabeskirche und die Al-Aqsa-Moschee.

Laut Al-Jazeera wird es immer schwieriger, diese Genehmigungen zu erhalten. Antragsteller müssen einen israelischen „Sicherheitscheck“ bestehen, einen digitalen Personalausweis erhalten und eine mobile App herunterladen, um die Einreise zu beantragen – Anträge, die häufig abgelehnt werden.

Pater Ibrahim Faltas, stellvertretender Generaloberer der Kustodie des Heiligen Landes, gab an, dass in diesem Jahr nur 6.000 Genehmigungen für palästinensische Christen aus dem Westjordanland erteilt wurden, obwohl die christliche Bevölkerung in der Region auf 50.000 geschätzt wird.

„Zum zweiten Mal in Folge ist die Teilnahme an der Karwoche und den Ostergottesdiensten aufgrund des anhaltenden Krieges begrenzt“, sagte er. “Die Kirchen werden weiterhin für Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit für alle im Heiligen Land beten.“

Die traditionelle Palmsonntags-Prozession der katholischen Kirche begann an der Kirche von Bethphage und endete an der Kirche St. Anna in der Altstadt.

Allerdings haben die Kirchen in diesem Jahr alle festlichen Feiern abgesagt und die Gottesdienste angesichts des seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Angriffs auf Gaza auf Gebete und Gottesdienste beschränkt.

Auch in Kirchen in Bethlehem, Jericho, Ramallah, Nablus und Jenin wurden Palmsonntagsgottesdienste abgehalten.

In Gaza-Stadt versammelten sich die Gläubigen trotz des israelischen Bombardements in der Holy Family Church und der St. Porphyrius Greek Orthodox Church, um das Ereignis zu begehen.

Hamas-Verurteilung

Als Reaktion auf die Beschränkungen gab die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas eine Erklärung ab, in der sie das Vorgehen Israels verurteilte und als Teil einer umfassenderen Politik der rassistischen Ausgrenzung und systematischen Unterdrückung bezeichnete.

Die Bewegung erklärte, dass die Verweigerung des Zugangs von Christen aus dem Westjordanland nach Jerusalem ein weiteres Beispiel für den Versuch Israels sei, die Palästinenser von ihrem Land und ihren heiligen Stätten zu trennen.

Die Beschränkungen, so die Hamas, „sind Teil der faschistischen und rassistischen Besatzungspolitik, die sich gegen unser palästinensisches Volk in all seinen Bestandteilen richtet“.

„Diese kriminellen, gescheiterten Versuche zielen darauf ab, Palästinenser von ihrem Land und ihren heiligen Stätten zu isolieren und sie zu judaisieren“, heißt es in der Erklärung weiter.

Die Hamas forderte Kirchen auf der ganzen Welt auf, sich gegen die anhaltenden Verletzungen der Religionsfreiheit auszusprechen, und forderte die internationale Gemeinschaft auf, entschlossen zu handeln, um die brutale Kampagne zur Auslöschung des palästinensischen Volkes und seiner Sache zu beenden.

(PC, AJA, WAFA)

