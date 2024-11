https://www.palestinechronicle.com/sacha-baron-cohens-21st-century-revival-of-the-minstrel-show/



Sacha Baron Cohens Wiederauflage der Minstrel Show im 21. Jahrhundert

Von Karan Singh

4. November 2024

Sacha Baron Cohen als Borat. (Foto: The_Defiance, via Wikimedia Commons)

Dass er jede Kultur außer seiner eigenen wie ein Kostüm behandelt, ist ein zentraler Bestandteil von Sasha Baron Cohens weit verbreiteter Anziehungskraft.

Etwas mehr als einen Monat nach den Anschlägen der Hamas vom 7. Oktober, bei denen im vergangenen Jahr mehr als 1.000 Israelis ums Leben kamen, beschuldigte der jüdisch-englische Schauspieler und Komiker Sacha Baron Cohen TikTok und seine Teilnehmer, die größte antisemitische Bewegung seit den Nazis „ins Leben gerufen zu haben“.

Während er darauf bestand, dass die Plattform für die Verbreitung von Fehlinformationen über Menschen seiner Ethnizität verantwortlich sei, war sie in der Tat eine der effektivsten Ressourcen für die Dokumentation und Übertragung der wahllosen Tötung palästinensischer (und jetzt libanesischer) Zivilisten nach der oben genannten Gewalt.

Heute steigt die Zahl der Todesopfer in Gaza weiter auf über 40.000 an.

Es ist notwendig, die Hauptakteure im Medienbereich für das Verbreiten von Lügen zu kritisieren, aber der 53-jährige Komiker hatte keinen Grund, die obige Behauptung aufzustellen.

Seine verstörenden Kommentare sind von einer unglaublichen Ironie, wenn man bedenkt, dass er sich in der Unterhaltungsbranche einen Namen gemacht hat, indem er Araber und Muslime verunglimpfte und seine Possen als harmlose Witze verkaufte – und das in einer Zeit, in der die Islamophobie immer weiter zunahm und noch immer zunimmt, ohne dass ein Ende in Sicht ist.

Mitte der 2000er Jahre begann Cohen als Borat Sagdiyev, eine zutiefst demütigende Karikatur des kasachischen Volks, das als inzestuös und frauenfeindlich, antisemitisch und vergewaltigungsfreudig dargestellt wird, immense Erfolge zu feiern.

Am beunruhigendsten an diesem Scherz ist jedoch die Zahl der Menschen, deren Eindruck von dem Land immer noch auf diese falsche Darstellung beschränkt ist.

Ende Oktober, als in den Vereinigten Staaten die Wahllokale für die Präsidentschaftswahlen 2024 öffneten, wiederholte er die Figur in der Tonight Show mit Jimmy Fallon, während er sich an die demokratischen und republikanischen Kandidaten wandte.

„Herr (Donald) Trump, Sie sagen, in Ohio essen die Menschen Katzen und Hunde“, begann er, wobei der Moderator zwischen jedem Satz kicherte. “In welchem Restaurant werden sie serviert? Können Sie mir bitte eine Reservierung besorgen? In meinem Land gibt es KFC: Kasachische gebratene Katze. Das schmeckt so gut, dass man die Muschi lecken möchte!“

Über Kamala Harris fügte er hinzu: „Sie sind eine Frau, eine farbige Person und mit einem Juden verheiratet. Ich rate Ihnen, nicht nach Kasachstan zu kommen. Sie haben bereits drei von vier Verbrechen begangen, die mit dem Tod bestraft werden können.“

Borat ist aus denselben Gründen ein Problem wie Apu aus den Simpsons – sein groteskes Verhalten und seine Einstellung werden als Satire auf die amerikanische Mentalität abgetan, wodurch ein vermeintliches Gleichgewicht entsteht, das die westliche Tradition verschleiert, den Anderen zur Belustigung als ungehobelt und rückständig darzustellen.

Während Apu anfangs aufgrund der fehlenden südasiatischen Repräsentation in den 90er Jahren nicht als anstößig galt, ist der sparsame Besitzer eines Lebensmittelladens und sein Slogan „Thank you, come again“ (Danke, kommen Sie wieder) inzwischen nicht nur zum häufigsten, sondern auch zum allgemein akzeptierten indischen Stereotyp geworden. Daher trat der Synchronsprecher mit dem übertriebenen Akzent 2020 von seiner Rolle zurück.

Cohen hingegen schloss sich im selben Jahr mit Amazon Studios zusammen, um eine millionenschwere Fortsetzung seines Blockbuster-Films Borat aus dem Jahr 2006 zu drehen.

Wie im Original wurden die in Kasachstan spielenden Szenen in einem rumänischen Dorf gedreht und die „Kasachen“ waren in Wirklichkeit Rumänen. Schließlich ist es schwer zu glauben, dass selbstbewusste Kasachen an einer so abstoßenden Darstellung ihrer Kultur mitwirken würden, aus den gleichen Gründen, aus denen Weiße früher ihre Gesichter bemalten, um die schwarze Gemeinschaft mit völliger Flexibilität zu erniedrigen.

Jede Kultur außer seiner eigenen wie ein Kostüm zu behandeln, ist ein zentraler Bestandteil von Cohens weit verbreiteter Faszination.

Nehmen wir zum Beispiel den antisemitischen ostafrikanischen Despoten Admiral General Aladeen aus „The Dictator“ oder König Julien aus den „Madagascar“-Filmen, der aus unbekannten Gründen einen apuesken indischen Akzent hatte.

Als der Schauspieler und Autor hingegen in seiner Serie „Who Is America?“ den israelischen Anti-Terror-Experten Erran Morad spielte, legte er Wert darauf zu betonen, dass die rücksichtslose Figur kein Mitglied des Mossad sei, was höchstwahrscheinlich auf seine persönliche Bewunderung für den Geheimdienst zurückzuführen ist, wie er in „The Spy“ dargestellt wird.

Es ist klar, dass der Oscar-Nominierte erwartet, dass jeder seine Witze akzeptiert, egal wie eindimensional sie sind.

Lustigerweise ist er besonders empfindlich, wenn es um seine eigene jüdische Identität geht, hinter der er sich versteckt, während er gleichzeitig seit Jahrzehnten andere Kulturen verunglimpft. Ganz geschickt hat er im Laufe seiner Karriere mehrere antisemitische Charaktere gespielt, um die Illusion zu erzeugen, sich über sich selbst lustig zu machen, und gleichzeitig Stereotypen zu beleben, die ihm mehr Freiheit geben, an rassistischem Humor festzuhalten.

In einer seiner frühen Sketche beispielsweise stimmt Borat in einer Country-Bar in ein Lied mit folgendem Text ein: „Werft den Juden in den Brunnen, damit mein Land frei sein kann / Ihr müsst ihn bei den Hörnern packen, dann haben wir eine große Party.“

In einem ähnlichen Zusammenhang wurde er auf 110 Millionen Dollar verklagt, nachdem er für seinen 2009 erschienenen Mockumentary Brüno einen palästinensischen Lebensmittelhändler im von Israel besetzten Westjordanland interviewt hatte. In dem letztlich unter nicht genannten Bedingungen beigelegten Rechtsstreit wurde behauptet, dass die Person durch manipulative Bearbeitung fälschlicherweise als Terrorist dargestellt worden sei.

Was der Film nicht zeigte, war, dass die Titelfigur, ein schwuler Modejournalist aus Österreich, in Jerusalem eine Nahtoderfahrung hatte, nachdem er von chassidischen Juden fast zu Tode gesteinigt worden war, weil er sich über ihre Kleidung lustig gemacht hatte.

Cohen zeichnet oft ein übertrieben dramatisches Bild des arabischen und muslimischen Antisemitismus, indem er ihre Feindseligkeit mit den Ansichten weißer Rassisten vergleicht und eine falsche Nähe zwischen den beiden herstellt, die den Kern der Islamophobie verschleiert.

Allein diese Vorstellung hat es selbst den „progressivsten“ politischen Kräften im Westen ermöglicht, den Nahen Osten weiterhin mit wenig bis gar keiner Rechenschaftspflicht zu quälen.

Einen Witz um ein Thema herum zu konstruieren, ist nicht dasselbe, wie es in den Mittelpunkt zu stellen und ihm Humor aufzuzwingen.

Ein erfahrener Komiker kann eine Identität lustig machen, ohne zu sagen, dass sie an sich lustig ist – das Versäumnis (oder die Weigerung), diesen Unterschied zu machen, kann scherzhaften Humor unglaublich gefährlich machen, wie es im Fall von Sacha Baron Cohen der Fall war.

(The Palestine Chronicle)

– Karan Singh ist ein indisch-amerikanischer Journalist mit Sitz in Los Angeles. Er hat diesen Artikel für den Palestine Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

