https://thecradle.co/articles/neutral-for-now-persian-gulf-states-gamble-in-the-iran-israel-showdown



Vorerst neutral: Das Risiko der Golfstaaten beim Kräftemessen zwischen Iran und Israel

Mawadda Iskandar

4. NOVEMBER 2024

Bildnachweis: The Cradle

Angesichts des Versprechens des Iran, Vergeltung gegen Israel zu üben, stehen die Golfstaaten vor einem heiklen Balanceakt – gefangen zwischen der Durchsetzung ihrer Autonomie und der zunehmenden Abhängigkeit von der Sicherheit der USA, während die Widerstandsachse in der Region eine beispiellose Popularität genießt.

Die Anzeichen für eine bevorstehende iranische Reaktion auf Israels Luftangriff auf iranische Militärinteressen im vergangenen Monat werden immer deutlicher. Offizielle Erklärungen aus Teheran deuten darauf hin, dass eine militärische Vergeltung unvermeidlich ist und vor den US-Wahlen am 5. November erfolgen könnte – wobei einige Berichte darauf hindeuten, dass sie von irakischem Territorium aus gestartet werden könnte, um den Kreislauf der wechselseitigen Eskalationen einzudämmen, der am 1. April begann, nachdem Tel Aviv das iranische Konsulat in Damaskus ins Visier genommen hatte.

Beide Seiten versuchen, ein neues Abschreckungsgleichgewicht herzustellen, wenn auch mit sehr unterschiedlichen Zielen. Der Iran, dessen Souveränität wiederholt verletzt wurde, warnt vor der Gefahr, die von den expansionistischen Ambitionen Israels in der Region ausgeht, während Israel als Aggressor darauf aus zu sein scheint, die gesamte Region ins Chaos zu stürzen, und dabei auf die uneingeschränkte Unterstützung der USA setzt.

Es haben sich zwei Lager gebildet: auf der einen Seite die israelisch-amerikanische Allianz und ihre Unterstützer, auf der anderen Seite die Länder der Widerstandsachse, die den „Kampf der Einheit“ zur Unterstützung des Gazastreifens gestartet haben. Zwischen diesen beiden Fraktionen befindet sich eine dritte Gruppe, die Neutralität anstrebt und sich aus Angst, ihre eigenen Interessen zu gefährden, nicht für eine Seite entscheiden will.

Die USA kämpfen darum, ihren Einfluss zu wahren, während Israel möglicherweise seine letzte Karte ausspielt. Die Frage bleibt: Wie stehen die Staaten am Persischen Golf dazu?

Luftraumbeschränkungen und Diplomatie am Golf

Die Staaten am Persischen Golf haben die israelischen Angriffe auf iranische Einrichtungen am 26. Oktober einhellig verurteilt. Diese waren eine Reaktion auf die eigenen Vergeltungsangriffe mit Raketen Teherans Anfang des vergangenen Monats, die auf die Aufsehen erregenden Morde an Widerstandsführern durch den Besatzerstaat folgten.

In Stellungnahmen des Golf-Kooperationsrats (GCC), Saudi-Arabiens, Katars, Bahrains, der Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwaits und Omans wurden diese Angriffe als Verstöße gegen die iranische Souveränität verurteilt, die die Spannungen in einem bereits instabilen Westasien weiter verschärfen.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar haben eine entschlossene Haltung eingenommen und sich geweigert, Israel die Nutzung ihres Luftraums für weitere Angriffe auf den Iran zu gestatten. Diese Position wurde von Jordanien aufgegriffen, das offiziell bestritt, Israel die Nutzung seines Luftraums für Angriffe auf die Islamische Republik gestattet zu haben.

Dies beruhigte Teheran, das mit einer energischen Reaktion gegen jedes Land gedroht hatte, das israelische Angriffe ermöglichte. Diese diplomatischen Botschaften fielen mit der Eröffnung neuer Dialogkanäle durch den Iran zusammen, darunter das Treffen von Präsident Masoud Pezeshkian mit GCC-Beamten, gefolgt von der diplomatischen Reise von Außenminister Abbas Araqchi, die den Libanon, Syrien, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Kuwait, den Irak, Oman, Jordanien, Ägypten und die Türkei umfasste.

Trotz der Behauptung Ammans, dass sein Luftraum bei dem jüngsten Angriff nicht genutzt wurde, sind Videos aufgetaucht, die israelische Kampfflugzeuge über dem jordanischen Himmel dokumentieren. Auch Saudi-Arabien behauptete, sein Luftraum sei während der Angriffe nicht genutzt worden, was Fragen darüber aufwirft, wie israelische Flugzeuge über so große Entfernungen betankt wurden. Israel gab daraufhin zu, Tankflugzeuge eingesetzt zu haben, um die Luftraumbeschränkungen am Persischen Golf zu umgehen.

In einem Gespräch mit The Cradle behauptet der libanesische Militärexperte Omar Maarabouni: „Grundsätzlich und im Zusammenhang mit dem jüngsten israelischen Angriff hat eine Gruppe von Golfstaaten unter der Führung Saudi-Arabiens erklärt, dass sie die Israelis daran gehindert haben, ihren Luftraum zu durchqueren, und dies kann vom iranischen Radar bestätigt oder dementiert werden. Tatsächlich bestätigt die offizielle iranische Erklärung, dass diese Flugzeuge den Luftraum des Golfs nicht durchquert haben.“

Maarabouni fügt hinzu, dass die Abkommen zwischen den USA und den Staaten am Persischen Golf defensiver Natur sind und es diesen Staaten ermöglichen, zu verhindern, dass US-Stützpunkte offensiv gegen den Iran eingesetzt werden, insbesondere da eine Verbesserung der Beziehungen zum Iran nun in ihrem Interesse liegt. Zu alternativen israelischen Plänen sagt Maarabouni:

„Es ist ziemlich klar, dass israelische Flugzeuge den Weg über Syrien und dann den Irak in Richtung Iran genommen haben, und daher sprechen wir von einer Entfernung von 2.000 km hin und zurück, und genau das wollte Israel in Bezug auf das Auftanken vermeiden, da die F-35- und F-15-Flugzeuge Entfernungen von mehr als 2.200 km zurücklegen können, ohne auftanken zu müssen.“

Jordanien, so Maarabouni, befinde sich unterdessen in einer misslichen Lage, da es behauptet habe, iranische Raketen hätten seine Souveränität verletzt, obwohl diese Raketen in Höhen unterwegs waren, die über die im internationalen Luftfahrtrecht festgelegten Grenzen hinausgingen. Maarabouni betont:

„Derjenige, der die jordanische Souveränität verletzt hat, ist Israel, das Luftabwehrraketen in den jordanischen Luftraum abgefeuert hat, um iranische Raketen abzufangen. Es ist jedoch unklar, warum Jordanien die Verantwortung dafür übernommen hat, sowohl den Iran als auch Israel für die Verletzung seiner Souveränität verantwortlich zu machen.“

Öl an der Front

Die Staaten am Persischen Golf sind besorgt, in den eskalierenden Konflikt hineingezogen zu werden, insbesondere da sie versuchen, das Kapitel ihres scheiternden Jemen-Krieges zu schließen, der nach verheerenden Angriffen auf die wertvollen Aramco-Anlagen Saudi-Arabiens im Jahr 2019 schrecklich nach hinten losging.

Diese Angriffe zeigten die Verwundbarkeit des Sicherheitsrahmens „Öl für Schutz“ unter der Schirmherrschaft der USA auf. In ihren jüngsten Annäherungsversuchen an den Iran forderten die GCC-Staaten Washington außerdem auf, Druck auf Israel auszuüben, damit es die iranische Ölinfrastruktur nicht ins Visier nimmt, und warnten vor katastrophalen Folgen für die globalen Energiemärkte.

Quellen am Persischen Golf, die anonym bleiben wollen, teilen The Cradle mit, dass die Golfstaaten zwar über den Zeitpunkt des israelischen Angriffs informiert waren, aber bereit waren, mit den USA zu vermitteln, falls die Situation eskalieren sollte.

Nach dem Fehlschlag des Angriffs beeilten sich diese Staaten, verurteilende Erklärungen abzugeben, und betonten, dass sie nicht bereit seien, in direkte Feindseligkeiten gegen Teheran hineingezogen zu werden, obwohl sie Aktionen, die den iranischen Einfluss oder seine nuklearen Ambitionen untergraben könnten, stillschweigend akzeptierten – und sogar ermutigten. Die Monarchien am Persischen Golf sind bestrebt, sich vor jeglicher Gegenreaktion angesichts der zunehmenden weltweiten Wut über die Gräueltaten im Gazastreifen und im Libanon zu schützen, die die Normalisierungsbemühungen mit Israel auf Eis gelegt haben.

US-Intervention: Ein zweischneidiges Schwert

Das Weiße Haus hat den Iran vor Vergeltungsmaßnahmen gegen israelische Angriffe gewarnt und erklärt, dass die USA Israel im Falle eines Angriffs unterstützen würden, und die Andeutung gemacht, dass Washington Tel Aviv im Falle weiterer Angriffe aus dem Iran „nicht zurückhalten kann“.

Der ehemalige nationalistische US-Sicherheitsberater John Bolton prahlte damit, dass Israel bei Bedarf den Luftraum am Persischen Golf nutzen würde und dass „diese Regierungen sich zwar darüber beschweren mögen, aber offen gesagt sehen sie den Iran aufgrund seines Atomprogramms sowie der langjährigen Unterstützung des Iran für Terroristen, nicht nur für die Hisbollah und die Hamas, sondern auch für die Huthis und schiitische Milizen im Irak, als strategische Bedrohung an.“

Die Staaten am Persischen Golf befinden sich nun in einem Zwiespalt zwischen ihrem Wunsch nach Autonomie und ihrer Abhängigkeit von den Sicherheitsgarantien der USA – insbesondere angesichts der zahlreichen US-Stützpunkte, die über ihr Staatsgebiet verteilt sind und in erster Linie dem Schutz der regionalen Interessen Washingtons dienen.

Abkommen zwischen den USA und den Staaten am Persischen Golf gewähren amerikanischen Streitkräften Zugang zu Luftraum, Häfen und Militärstützpunkten in diesen Ländern und bieten logistische Unterstützung für regionale Operationen. Die Golfstaaten haben zwar formell offensive US-Operationen von ihrem Staatsgebiet aus abgelehnt, erlauben aber weiterhin defensive Aktivitäten.

Katar, der einzige offizielle Nicht-NATO-Verbündete der USA, beherbergt die größte Konzentration von US-Streitkräften auf den Stützpunkten Al-Udeid und Al-Sailiya. Kuwait liegt in Bezug auf Quantität und Qualität der US-Einrichtungen auf vier Stützpunkten an zweiter Stelle: Camp Doha, Arifjan, Ali al-Salem und Buehring.

Die VAE verfügen über drei US-Stützpunkte, Al-Dhafra, Fujairah und Jebel Ali Port, die alle logistische Unterstützung bieten. Zu den US-Einrichtungen in Saudi-Arabien gehören Eskan Village und Prince Sultan Air Base, die Luft- und Raketenabwehrsysteme bereitstellen und die Nutzung von Militärflugzeugen ermöglichen. In Bahrain gibt es drei Stützpunkte: Juffair, Sheikh Isa und Muharraq, und im Oman gibt es eine ähnliche Anzahl: Al-Masna, Thumrait und Masira.

Alle diese Länder fallen in den Zuständigkeitsbereich des US-amerikanischen Central Command (CENTCOM), das sich für die „Abwehr der iranischen Bedrohung“ einsetzt.

Die Operation Al-Aqsa Flood im vergangenen Jahr hat die Debatte über die Sicherheitsabhängigkeit des Persischen Golfs von Washington neu entfacht. Experten argumentieren, dass die derzeitige Eskalation zwischen dem Iran und Israel die Golfstaaten dazu zwingen wird, ein Gleichgewicht zwischen ihrer diplomatischen Annäherung an Teheran einerseits und ihrem Engagement für ein von den USA geführtes regionales Sicherheitsbündnis andererseits zu finden.

Die USA haben versucht, die Staats- und Regierungschefs am Persischen Golf zu beruhigen, indem sie Hilfe bei der Verteidigung gegen eine mögliche iranische Aggression anboten. Um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, genehmigten die USA den Verkauf von TOW-Raketen im Wert von 440 Millionen US-Dollar an Riad und genehmigten den Verkauf von Waffen und Munition im Wert von über 2,2 Milliarden US-Dollar an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Balance zwischen öffentlicher Verurteilung und verdeckter Zusammenarbeit

Das neue Buch des Enthüllungsjournalisten Bob Woodward „War“, das die jüngsten Entwicklungen in der Dynamik zwischen dem Golf-Kooperationsrat und Israel beleuchtet, zeigt, dass sich die regionalen Machthaber, darunter die der VAE, Bahrains, Saudi-Arabiens und Katars, – unter vier Augen – einstimmig über die Notwendigkeit einig sind, die Hamas zu eliminieren, während sie gleichzeitig daran arbeiten, die öffentliche Gegenreaktion auf ihre verdeckte Zusammenarbeit mit Israel zu minimieren.

Nach der Operation Al-Aqsa Flood im vergangenen Oktober verurteilten die Staaten am Persischen Golf den Angriff, unternahmen jedoch später diplomatische Anstrengungen, um eine weitere Eskalation der regionalen Spannungen zu verhindern. Bemerkenswerterweise haben diese Entwicklungen wichtige Projekte, darunter die Normalisierung der Beziehungen zu Israel und Pläne zur wirtschaftlichen Diversifizierung, insbesondere in Saudi-Arabien, gestört.

Der iranische Journalist Mohammad Gharavi erklärt gegenüber The Cradle, dass die Ereignisse vom 7. Oktober 2023 die bis dahin positiven saudisch-iranischen Beziehungen belastet haben:

„Die Iraner glaubten, dass sich eine positive Beziehung positiv auf die Unterstützung der palästinensischen Sache auswirken würde, aber die saudische Position war neutral, obwohl die historische Gelegenheit zu Hause und im islamischen Umfeld hätte genutzt werden können. Leider ist die Palästinafrage der Hauptstreitpunkt mit dem Golf-Kooperationsrat, weshalb wir die Botschaft senden, dass die Gelegenheit reif ist, diesen Kurs zu ändern.“

Er beschreibt, dass die saudi-iranischen Beziehungen seit dem Abschluss eines Annäherungsabkommens zwischen den beiden Nachbarstaaten im vergangenen Jahr in Peking erhebliche Fortschritte in Bezug auf Koordination und Zusammenarbeit gemacht haben:

„Die beruhigenden Botschaften des Iran sowie die Warnungen, bei der Zusammenarbeit mit den Amerikanern und Israelis nicht zu weit zu gehen, um den Iran zu verärgern, oder Luft-, Land- und Seegebiete für feindliche Aktionen gegen den Iran zu nutzen, waren einflussreich und positiv und können in der kommenden Phase als Grundlage dienen, da sie die Entschlossenheit der beiden Länder widerspiegeln, im Interesse der Sicherheit der beiden Länder Differenzen beizulegen und die strategische Allianz mit China und anderen in Bezug auf ihre wirtschaftlichen Dimensionen zu schützen.“

Letztendlich bleiben die Staaten am Persischen Golf neutral – vorerst. Ihr zukünftiger Kurs wird jedoch von sichtbaren und greifbaren Zusicherungen der USA abhängen. Wenn solche Garantien gegeben werden, könnte der Golf bereit sein, sich offener gegen den Iran auszurichten, da ihre Interessen mit denen der Widerstandsachse kollidieren, die regionale Unabhängigkeit und Selbstbestimmung fördert – Ideen, die bei den arabischen Massen in ganz Westasien Anklang finden.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …