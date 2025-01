Sahra Wagenknecht    · Über diese hysterische Debatte freut sich nur die AfD

Was hier im politischen Berlin in den letzten Tagen abgegangen ist, lässt die große Mehrheit der Bürger mit Entsetzen zurück. Die Mehrheit im Land wünscht sich eine Begrenzung der Migration. Doch statt darüber zu reden, wie wir die Probleme lösen, geht es nur noch darum, wer mit wem abgestimmt hat! Eine bessere Wahlkampfhilfe als diese hysterische Debatte hätte sich die AfD gar nicht vorstellen können. Das nehmen Grüne und SPD aus billigem Wahlkampfkalkül in Kauf. Warum ich das schäbig finde, wir dem Zustrombegrenzungsgesetz zugestimmt haben, aber auch Merz kein Problem lösen will, begründe ich in meiner Rede heute im Bundestag: