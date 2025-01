https://consortiumnews.com/2025/01/26/trump-clean-out-that-whole-thing-meaning-the-gazan-people/?eType=EmailBlastContent&eId=52b7cd0e-9a0b-4d47-b67e-18cc286a0f46



Trump will „die ganze Sache bereinigen“, womit er das Volk von Gaza meint

Von Joe Lauria

Sonderbeitrag für Consortium News

26. Januar 2025

Er sagt, er bitte Jordanien und Ägypten, bis zu 1,5 Millionen Menschen aus Gaza aufzunehmen, was ein historischer Akt des Verbrechens der ethnischen Säuberung wäre, berichtet Joe Lauria.

König Abdullah II. von Jordanien (links) und Präsident Donald J. Trump im Jahr 2017 im Weißen Haus. (White House/Shealah Craighead)

US-Präsident Donald Trump sagte, er habe König Abdullah II. von Jordanien gebeten, bei der „Säuberung“ von mehr als einer Million Menschen aus Gaza zu helfen.

„Es geht um eineinhalb Millionen Menschen, und wir räumen einfach das Ganze auf“, sagte Trump, als er Abdullah in einem Telefongespräch davon berichtete. “Im Laufe der Jahrhunderte gab es dort viele, viele Konflikte. Und ich weiß nicht, es muss etwas getan werden.“

Der Präsident sagte, er werde am Sonntag mit dem ägyptischen Staatschef General Abdel Fattah al-Sisi sprechen, um ihn um dasselbe zu bitten.

„Ich sagte zu [Abdullah]: ‚Ich würde mich freuen, wenn Sie mehr übernehmen würden‘, denn ich sehe mir gerade den gesamten Gazastreifen an und er ist ein einziges Chaos. Ein echtes Chaos“, sagte Trump am Samstag vor Reportern an Bord der Air Force One. “Ich möchte, dass Ägypten Menschen aufnimmt. Und ich möchte, dass Jordanien Menschen aufnimmt.“

Ägypten hat Israel seit Beginn des Völkermords im Oktober 2023 wiederholt mitgeteilt, dass es keine Palästinenser aus dem Gazastreifen aufnehmen werde. Ein Großteil der jordanischen Bevölkerung sind bereits Nachkommen von Palästinensern, die ab 1948 von Israel vertrieben wurden. Jordaniens Außenminister Ayman Safadi sagte, dass Jordanien einem solchen Plan „entschieden und unerschütterlich“ ablehnend gegenüberstehe, wie Reuters berichtete.

Der jordanische Bericht über das Gespräch mit Trump besagte, dass Abdullah „die entscheidende Rolle der USA bei der Aufforderung an alle Seiten, einen Beitrag zu Frieden, Sicherheit und Stabilität für alle in der Region zu leisten, betonte“.

Bereits fünf Tage nach Beginn seiner zweiten Amtszeit als Präsident ließ Trump keinen Zweifel daran, was seine Absichten für Gaza sind.

Er versuchte, seine Äußerungen als humanitäre Anliegen darzustellen, aber selbst die am schlechtesten über Gaza informierte Person würde erkennen, dass er von dem Verbrechen der Zwangsumsiedlung einer Bevölkerung spricht.

Artikel 49 der Vierten Genfer Konvention „verbietet die Zwangsumsiedlung geschützter Personen aus oder in besetztes Gebiet“, und das Völkergewohnheitsrecht betrachtet unfreiwillige Bevölkerungsumsiedlungen als illegal.

Eine Abrissstelle

Palästinenser begutachten die Schäden nach einem israelischen Luftangriff auf das El-Remal-Gebiet in Gaza-Stadt am 9. Oktober 2023, nur zwei Tage nach Beginn des Völkermords. (Naaman Omar apaimages/Wikimedia Commons)

„Es ist buchstäblich eine Abrissstelle“, sagte Trump über Gaza, das im Wesentlichen einem israelischen Stadterneuerungsplan unterzogen wurde, während die Menschen noch in den Gebäuden lebten.

„Fast alles ist zerstört und die Menschen sterben dort, also würde ich mich lieber mit einigen der arabischen Nationen zusammentun und an einem anderen Ort Wohnraum schaffen, wo sie zur Abwechslung vielleicht in Frieden leben können“, sagte Trump.

Wohnraum ‚an einem anderen Ort‘ zu schaffen bedeutet, dass sie nie wieder nach Gaza zurückkehren werden.

Am Montag bezeichnete Trump Gaza als ‚einen phänomenalen Ort‘, wie es sich für einen New Yorker Immobilienmogul gehört.

„Dieser Ort muss auf andere Weise wiederaufgebaut werden„, sagte er.

„Wissen Sie, Gaza ist interessant, es ist ein phänomenaler Ort, am Meer“, fuhr er mit einem leichten Lächeln fort. „Das beste Wetter, wissen Sie, alles ist gut. Es ist, als könnte man dort schöne Dinge tun, aber es ist sehr interessant.“

Diese Kommentare entsprechen den extremsten Ansichten israelischer Politiker, die den Gazastreifen von Arabern säubern und mit Israelis neu besiedeln wollen.

„Autokraten kümmern sich nicht um Menschenleben: Sie denken in großen Zusammenhängen und betrachten Menschen als auszubeutende Ressourcen“, sagte die Historikerin Ruth Ben-Chiat von der New York University am 10. Oktober. “Eine Säuberung bedeutet in autokratischen Begriffen oft Massensterben und Deportation.“

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich bezeichnete Trumps Plan als „wunderbare Idee“. Er sagte, dass „nur unkonventionelles Denken über neue Lösungen … Frieden und Sicherheit bringen wird“, berichtete die Financial Times.

Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten Gebiete, sagte: „Ethnische Säuberungen sind alles andere als ein ‚unkonventionelles‘ Denken … Egal, wie man es verpackt … Es ist illegal, unmoralisch und unverantwortlich.“

Am Montag sagte Trump auch, er sei „nicht zuversichtlich“, dass die Waffenruhe halten würde. Am Samstag gab er die Lieferung von 2.000 Pfund schweren bunkerbrechenden Bomben frei, die Israel in zivilen Gebieten eingesetzt hat.

Die Biden-Regierung hatte die Lieferung verzögert, um während des Wahlkampfs „Besorgnis“ für die Zivilbevölkerung zu zeigen.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger 25-jähriger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die Londoner Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times in London, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Laufbahn als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern: A Political Odyssey, zusammen mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange.

Übersetzt mit Deepl.com

