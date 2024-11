Sechs Monate Lügen und Druck: Wie die Einmischung der USA und Israels den ICC-Haftbefehl gegen Netanjahu verzögerte

https://www.mintpressnews.com/six-months-of-lies-and-pressure-how-us-and-israeli-interference-stalled-netanyahus-icc-arrest-warrant/288704/



Von Robert Inlakesh

22. November 2024

Mehr als sechs Monate, nachdem der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister und den Verteidigungsminister beantragt hatte, wurde am Donnerstag endlich eine Entscheidung getroffen. In der Zwischenzeit hatten sowohl Israel als auch die Vereinigten Staaten beispiellose Schritte unternommen, um den Entscheidungsprozess des Gerichtshofs zu behindern.

Im Mai gab der Chefankläger des IStGH, Karim Khan, öffentlich bekannt, dass er Haftbefehle gegen drei Hamas-Vertreter und zwei israelische Führer beantragt hat. Khan warf Israel Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor und beschrieb die Aktionen als Teil eines „weit verbreiteten und systematischen Angriffs gegen die palästinensische Zivilbevölkerung im Rahmen der Staatspolitik“.

Israelische Beamte, angeführt von Premierminister Benjamin Netanjahu, wiesen die Maßnahmen des IStGH mit Verachtung zurück. Netanjahu bezeichnete das Gericht als antisemitisch und bemerkte: „Ich bin überhaupt nicht besorgt über unseren Status. Ich denke, der Ankläger sollte sich Gedanken über seinen Status machen.“ Sein damaliger Verteidigungsminister, Yoav Gallant, bezeichnete die Anklagen als politisch motiviert.

In den Wochen nach der Ankündigung des IStGH-Anklägers erreichte die Gegenreaktion gegen das Gericht einen fieberhaften Höhepunkt. Sowohl US-amerikanische als auch israelische Beamte sprachen eine Flut von Drohungen und Verurteilungen aus, was UN-Experten dazu veranlasste, eine Erklärung abzugeben, in der sie die eskalierende Rhetorik verurteilten. Laut den von Axios zitierten Quellen wandte sich der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu schnell an Präsident Joe Biden und forderte ihn auf, zu intervenieren und die Haftbefehle zu verhindern. Gleichzeitig begannen überparteiliche Stimmen im Kongress, mit Vergeltungsgesetzen gegen den IStGH zu drohen.

Die Druckkampagne eskalierte bald. Zwölf republikanische Senatoren drohten dem IStGH offen mit Sanktionen, falls dessen Richter die Haftbefehle gegen Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant weiterführen würden. In der Zwischenzeit gab es eine Welle von Anfechtungsklagen aus Israel und verbündeten Staaten, darunter Großbritannien und Deutschland, die versuchten, die Argumente der Staatsanwaltschaft zu untergraben.

Trotz der Appelle von Menschenrechtsgruppen, die die Regierung Biden aufforderten, sich von den Drohungen zu distanzieren, kam es nicht zu einer solchen Distanzierung. Der künftige republikanische Mehrheitsführer im Senat, John Thune, ging kürzlich noch weiter und schlug vor, die USA sollten Sanktionsgesetze gegen den IStGH einführen – eine Maßnahme, von der er erwartet, dass sie unter einer zweiten Trump-Regierung umgesetzt wird.

Eine solche Rhetorik, die Sanktionen gegen den IStGH befürwortet, ist nicht neu. Während der ersten Amtszeit von Donald Trump wurden ähnliche Drohungen ausgesprochen, die von prominenten Menschenrechtsorganisationen, darunter Human Rights Watch, scharf zurückgewiesen wurden.

Die Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens gegen den Chefankläger des IStGH, Karim Khan, haben eine Kontroverse ausgelöst, da viele die Vorwürfe als politisch motivierte Versuche ansehen, die hochkarätigen Fälle des Gerichtshofs zu Fall zu bringen. Khan, dem vorgeworfen wird, eine Mitarbeiterin begrapscht zu haben, hat die Vorwürfe bestritten, sieht sich aber nun einer externen Untersuchung durch das UN-Büro für interne Aufsichtsdienste gegenüber. Kritiker argumentieren, dass der Zeitpunkt dieser Anschuldigungen – der mit der Verfolgung von Haftbefehlen gegen israelische Führer durch den IStGH zusammenfällt – auf eine konzertierte Anstrengung hindeutet, die Beiträge des Gerichtshofs zu untergraben.

Der Guardian berichtete über Anschuldigungen von ungenannten IStGH-Mitarbeitern, die die Unparteilichkeit des Büros der Internen Aufsichtsdienste der Vereinten Nationen (OIOS) bei seiner Untersuchung gegen Chefankläger Karim Khan in Frage stellen. Diese Anschuldigungen, die sich auf Khans Ehefrau Dato Shyamala Alagendra beziehen, die vor vier Jahren kurzzeitig für das OIOS tätig war, wurden von Kritikern des IStGH aufgegriffen

Die rumänische Richterin Iulia Motoc, eine der drei mit dem Netanjahu-Fall betrauten Richterinnen, trat abrupt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Ihre Nachfolgerin, die slowenische Richterin Beti Hohler, wurde sofort von Israel wegen ihrer Unparteilichkeit angefochten, was die Beratungen des IStGH weiter verzögerte. Beobachter haben ein Muster der Störung festgestellt und behaupten, dass es sich um eine bewusste Strategie zur Behinderung der Justiz handelt.

Aus Berichten vom Mai 2024 ging hervor, dass die ehemalige IStGH-Anklägerin Fatou Bensouda während ihrer Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in Palästina einer gezielten Schikanenkampagne des israelischen Mossad ausgesetzt war. In den Berichten wurde behauptet, dass der ehemalige Chef des Mossad, Yossi Cohen, als „inoffizieller Bote“ für den damaligen Premierminister Benjamin Netanjahu fungierte und Bensouda mit verdeckten Drohungen unter Druck setzte, damit sie den Fall fallen lässt.

Der Zeitpunkt der Anschuldigungen gegen den IStGH-Ankläger Karim Khan hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wobei die Medienberichterstattung zunehmend von Forderungen nach seinem Rücktritt dominiert wurde. Die New York Times titelte: „IStGH-Ankläger, der israelische Führer verhaften lassen will, sieht sich mit eigenen Ermittlungen konfrontiert“, was die Intensität des Geschehens widerspiegelt. Während sich die Debatten in den sozialen Medien entfalten, bleibt jedes endgültige Urteil über die Anschuldigungen in dem aufgeladenen politischen Klima heikel.

Sechs Monate, nachdem der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) seinen Antrag auf Haftbefehle gegen die Hamas und israelische Beamte gestellt hat, hat sich die Lage deutlich verändert. Israel hat zwei der von den Ermittlungen betroffenen Palästinenser getötet, und Yoav Gallant wurde als Verteidigungsminister abgelöst.

Der Kontrast zum raschen Handeln des Gerichts bei der Ausstellung eines Haftbefehls gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin – der innerhalb eines Monats vollstreckt wurde – ist frappierend. Die lange Verzögerung im Fall von Gallant, dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und dem Hamas-Militärführer Mohammed al-Deif unterstreicht die intensiven Bemühungen der USA und Israels, die Beiträge des IStGH zu untergraben und seine Legitimität in Frage zu stellen.

Titelfoto | Demonstranten versammeln sich gegen die Rede des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, 26. September 2024. Aashish Kiphayet | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von ‚Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten! MintPress News ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.

Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …