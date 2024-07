https://redflag.org.au/article/uk-labours-victory-rests-on-rocky-foundations



Sieg der britischen Labour-Partei steht auf wackligen Beinen

Von Jordan Humphreys

5. Juli 2024

Labour-Parteichef Keir Starmer FOTO: AFP

Die britische Labour-Partei hat die Parlamentswahlen im Vereinigten Königreich mit einer großen Mehrheit der Sitze gewonnen und die Konservative Partei, die das Land in den letzten vierzehn Jahren regiert hat, vom Thron gestoßen. Die Tories, wie die Konservativen genannt werden, wurden auf einen Restbestand reduziert und verloren 250 Sitze, darunter auch einige, die seit der Gründung der Partei in den 1830er Jahren für sie gestimmt haben.

Der Sieg der Labour-Partei war allgemein vorhergesagt worden. Die Konservativen stolperten durch Jahre explosiver politischer Kontroversen, von Boris Johnsons Missachtung von Pandemie-Beschränkungen, um mit seinen reichen Freunden zu feiern, bis hin zum Zusammenbruch von Liz Truss, die das Amt der Premierministerin nur 49 Tage lang innehatte. Das Chaos wurde durch die Spaltung der Partei und ihrer Basis zwischen den Konservativen der Mitte und der radikalisierten extremen Rechten angeheizt. Die Ergebnisse zeigten den Einfluss der letzteren: Die rechtsextreme Partei Reform UK von Nigel Farage erhielt mehr als 14 Prozent der Stimmen.

Die letzten vierzehn Jahre waren für die Arbeitnehmer eine Katastrophe. Im Gefolge der globalen Finanzkrise von 2008 kürzten die Konservativen die Staatsausgaben, so dass Schulen und das Gesundheitssystem zusammenbrachen. Die Löhne stagnierten, und die Arbeiterklasse wurde in den Ruin getrieben. In der Zwischenzeit leiteten die Konservativen Geld an ihre wohlhabenden Freunde und die Banker der Londoner City weiter.

Als sich die Massen von der Regierung entfremdeten, rückten die Konservativen scharf nach rechts. Sie versuchten, die Bevölkerung zu spalten und sich den Anschein der Unterstützung durch das Volk zu geben. Sie deportierten Flüchtlinge, verteufelten Trans-Menschen, verurteilten die Linke und heizten ihre konservative Basis an. Doch während sich die Menschen gegeneinander auflehnten, wendeten sie sich auch gegen die Tories, was zur Entstehung verschiedener rechtsextremer Gruppierungen und zu einer Drehtür bei den Premierministern führte.

All dies nährte den weit verbreiteten Wunsch, die Konservativen mögen eine demütigende Niederlage erleiden. Nur wenige werden das Ende der konservativen Herrschaft in Großbritannien betrauern.

Dennoch ist der Sieg der Labour Party weit weniger beeindruckend, als es auf den ersten Blick scheint.

Die Labour-Partei von Keir Starmer kommt mit den niedrigsten Vorzugsstimmen aller Parteien an die Macht, die seit 1929 an die Regierung gekommen sind oder dort geblieben sind. Obwohl sie 65 Prozent der Sitze im neuen Parlament halten wird, ist dies fast das Doppelte ihres Stimmenanteils, der bei weniger als 34 Prozent lag. Das sind mehr als 6 Prozentpunkte weniger als bei der Wahlniederlage der Labour-Partei 2017 unter der Führung des linken Flügels Jeremy Corbyn. Es ist kaum höher als das Labour-Ergebnis von 2019 – ein Ergebnis, das als so schrecklich angesehen wurde, dass es zur Absetzung von Corbyn als Labour-Chef führte.

Während die Wähler also die Konservativen verachteten, wurden nicht viele für Labour gewonnen. Einige derjenigen, die die Tories verließen, waren traditionelle Rechtswähler, die stattdessen entweder die zentristischen Liberaldemokraten oder Reform UK unterstützten.

Auch eine beträchtliche Anzahl von Arbeitern und jungen Linken weigerte sich, Labour zu wählen. In Islington North gewann Jeremy Corbyn als Unabhängiger und schlug den offiziellen Labour-Kandidaten um mehr als 7.000 Stimmen. Der unabhängige pro-palästinensische Kandidat Shockat Adam besiegte den Labour-Schattenkabinettsminister Jonathan Ashworth in einem Überraschungssieg. Ashworths Stimmenzahl sank von 33.606 im Jahr 2019 auf 13.760.

Ein weiterer pro-palästinensischer Unabhängiger, Adnan Hussain, besiegte die Labour-Partei in Blackburn, einer Industriestadt, die seit 69 Jahren von der Partei regiert wird. Das Gleiche gilt für Iqbal Mohamed in Dewsbury und Batley und Ayoub Khan in Birmingham Perry Barr. In Ilford North lag die pro-palästinensische unabhängige Leanne Mohamad nur 500 Stimmen hinter dem Labour-Kandidaten. Außerdem verlor die Labour-Schattenkulturministerin Thangam Debbonaire ihren Sitz in Bristol Central mit mehr als 10.000 Stimmen an die Grünen.

Sogar der Labour-Vorsitzende Keir Starmer war nicht immun gegen die Gegenreaktion wegen seiner entschiedenen Unterstützung für den israelischen Völkermord. Starmers Stimmenzahl fiel von 36.641 im Jahr 2019 auf 18.884. Andrew Feinstein, ein in Südafrika geborener antizionistischer jüdischer Aktivist, kam mit mehr als 7.000 Stimmen auf den zweiten Platz.

Dann gab es noch diejenigen, die für niemanden gestimmt haben. Die Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent, der zweitniedrigsten bei einer Parlamentswahl seit Einführung des Wahlrechts im Jahr 1928.

Selbst unter denjenigen, die für Labour stimmten, herrschte keine große Begeisterung für Starmers Projekt. Der Chefreporter für Daten der Financial Times, John Burn-Murdoch, stellte auf X fest, dass der „Mangel an Begeisterung für Labour bei dieser Wahl wirklich auffallend ist“, und verwies auf die Analyse einer Umfrage der British Election Study, aus der hervorging, dass „unter denjenigen, die vorhaben, Labour zu wählen … die Partei viel weniger beliebt ist als 2019, 2017 oder 2015 (keine Daten davor)“. Eine YouGov-Umfrage ergab, dass 71 Prozent der Wähler das Gefühl hatten, dass der Wahlkampf keine Themen ansprach, die ihnen am Herzen lagen.

All das ist verständlich, wenn man sich anschaut, worum es Starmers Labour Party geht.

„Der Wandel beginnt jetzt“, sagte Starmer in seiner Siegesrede, „und ich muss ehrlich sagen, dass es sich gut anfühlt, nachdem ich viereinhalb Jahre lang daran gearbeitet habe, die Partei zu verändern. Das ist es, wofür sie da ist!“ Später kehrte er wiederholt zu diesem Thema zurück und sagte den Zuhörern: „Die Partei hat sich verändert“, „Wir werden als eine veränderte Labour Party regieren“, „Die Werte dieser veränderten Labour Party sind die Leitprinzipien einer neuen Regierung“, „Diese Wahl konnte nur von einer veränderten Labour Party gewonnen werden“.

Starmer bezog sich damit auf seinen vierjährigen Kreuzzug, um den Einfluss von Jeremy Corbyn zu zerstören und die Partei nach rechts zu verschieben. Dabei war er sehr erfolgreich. Bei der Vorstellung des Parteiprogramms im Juni plädierte Starmer dafür, dass die Labour-Partei „wirtschaftsfreundlich“ und „die Partei der Schaffung von Wohlstand“ sein sollte. Er lehnte höhere Steuern für Großunternehmen ab und argumentierte, dass signifikante Erhöhungen der Sozialleistungen ausgeschlossen seien, weil „man mit den öffentlichen Finanzen nicht leichtfertig umgehen kann“.

Die britischen Bosse haben es geschluckt. Im Mai druckte die Zeitung Times eine Erklärung von 120 Wirtschaftsführern, die Starmers Partei unterstützen. Starmer erhielt auch die Unterstützung der meisten Unternehmenszeitungen, darunter die Murdoch-eigene Sun und die Stimmen des Mitte-Rechts-Establishments, der Economist und die Financial Times.

Als Reaktion auf die hysterische Kampagne der Konservativen und der extremen Rechten, die Flüchtlinge und Migranten dämonisieren, hat Starmer sehr deutlich gemacht, wo seine Regierung stehen wird. „Lesen Sie von meinen Lippen – ich werde die Einwanderungszahlen senken“, sagte er der Sun. „Ich werde unsere Grenzen kontrollieren und dafür sorgen, dass britische Unternehmen dabei unterstützt werden, zuerst Briten einzustellen.“

Israels Krieg gegen den Gazastreifen hat die Kampagne von Starmer, die Labour-Partei immer weiter nach rechts zu rücken, nur noch verstärkt. In einem Gespräch mit Jewish News kurz nach seinem Wahlsieg sagte er: „Ich unterstütze den Zionismus ohne Einschränkung“. In diesem Punkt hat er nicht enttäuscht. Als Israel seinen schrecklichen Angriff auf den Gazastreifen startete, sagte Starmer dem Radiomoderator Nick Ferrari, dass „Israel das Recht hat“, palästinensischen Zivilisten den Strom zu verweigern. Seitdem hat er Labour-Mitglieder wegen ihrer Unterstützung für Palästina verjagt, Abgeordnete der ersten Reihe entlassen, weil sie einen Antrag auf Waffenstillstand unterstützt hatten, und die Labour-Abgeordnete Kate Osamor suspendiert, weil sie Gaza als Völkermord bezeichnet hatte.

Kein Wunder, dass Kandidaten, die für Palästina sind, einige Labour-Abgeordnete zu Fall bringen konnten.

Starmers Labour-Partei kommt also in einem schwierigen Umfeld an die Macht. Auf der einen Seite gibt es bereits eine beträchtliche Minderheit von Linken, die wegen der zentristischen, konzernfreundlichen Politik und der Unterstützung Israels wütend auf Labour sind. Dies wird durch die Tatsache verstärkt, dass im Vereinigten Königreich die größten Solidaritätskundgebungen mit Palästina in der ganzen Welt stattgefunden haben. Andererseits zeigt der Aufstieg von Reform UK, dass ein beträchtlicher rechtsradikaler Teil der Gesellschaft versuchen wird, die Politik weiter nach rechts zu treiben.

„Interessant ist, dass es keinen Enthusiasmus für Labour gibt, keinen Enthusiasmus für Starmer. Die Hälfte der Wähler ist einfach eine antikonservative Stimme. Diese Labour-Regierung wird sehr, sehr schnell in Schwierigkeiten geraten. Und wir werden jetzt auf die Stimmen der Labour-Partei abzielen“, erklärte Nigel Farage nach seiner ersten Wahl als britischer Abgeordneter unheilvoll.

„Keir Starmer wird von allen Seiten angegriffen werden; es wird keine Flitterwochen geben“, erklärte der politische Redakteur von Channel 4 News, Gary Gibbon, nach der Bekanntgabe der Ergebnisse. Gibbon bezog sich auf die Sitze, die an pro-palästinensische Unabhängige verloren wurden: „Es ist fast so, als würde man sich zur Halbzeit der Legislaturperiode ärgern, aber gleich zu Beginn einer neuen Regierung“.

Starmers riesige Mehrheit im Parlament mag den Eindruck erwecken, dass er eine allmächtige Regierung führt, zumindest für eine gewisse Zeit. Die Wahlergebnisse zeigen jedoch, dass die soziale Basis für eine solche Regierung schwach ist.

Die Enttäuschung über die Parlamentswahlen im Vereinigten Königreich besteht darin, dass trotz eines erheblichen Spielraums links von der Labour-Partei keine sozialistischen Gruppen in der Lage waren, die Situation zu nutzen. Es wurden zwar mehrere pro-palästinensische Unabhängige gewählt, aber keine von ihnen scheint allgemeiner mit der organisierten extremen Linken verbunden zu sein, die erheblich an Größe und Einfluss eingebüßt hat.

Der Wiederaufbau der sozialistischen Linken wird von entscheidender Bedeutung sein, wenn sich die Arbeitnehmer im Vereinigten Königreich gegen Starmers konzernfreundliche Labour-Regierung und die Bedrohung durch einen erstarkten rechten Flügel zur Wehr setzen wollen.

