https://english.almayadeen.net/articles/analysis/western-media-is-reading-too-much-into-iran-s-elections–but



Westliche Medien lesen zu viel in die iranischen Wahlen hinein, aber aus den falschen Gründen

Von F.M. Shakil

Quelle: Al Mayadeen Englisch

5. Juli 2024

Westliche Analysten und die US-Medien treffen immer wieder falsche Annahmen über den Iran, die oft auf falschen Einschätzungen der iranischen politischen Szene beruhen.

Die iranischen Präsidentschaftswahlen zeigen den starken und leidenschaftlichen Wunsch des Irans, echte demokratische Traditionen im Land zu fördern, und trotzen der westlichen Desinformationskampagne über den Zynismus der iranischen Wähler.

Die offiziellen Ergebnisse, die von den iranischen Behörden nach dem ersten Wahlgang bekannt gegeben wurden, zeigen, dass Masoud Pezeshkian 10,4 Millionen Stimmen erhalten hat, während Saeed Jalili bei den Wahlen am 28. Juni 9,4 Millionen Stimmen erhielt. Parlamentssprecher Mohammad Bagher Ghalibaf sicherte sich mit 3,3 Millionen Stimmen den dritten Platz, während der Religionsgelehrte Mostafa Pourmohammadi über 206.000 Stimmen erhielt.

Da keiner der Kandidaten die erforderliche Stimmenzahl erreicht hat, wird am Freitag, dem 5. Juni, eine Stichwahl über das Schicksal der beiden Hauptkandidaten entscheiden. Um eine Stichwahl zu vermeiden, muss ein Präsidentschaftskandidat nach dem iranischen Wahlverfahren mindestens 50 % der Stimmen auf sich vereinen.

Ghalibaf, ein ehemaliger General der paramilitärischen Revolutionsgarden und Chef der iranischen Polizei, hat die Kandidatur von Jallili unterstützt, was nach Ansicht von Analysten seine Position stärkt. Analysten sehen den ehemaligen Atomunterhändler Saeed Jalili, einen 58-jährigen iranischen Diplomaten, der für seine Opfer im iranisch-irakischen Krieg der 1980er Jahre bekannt ist, als potenziellen nächsten iranischen Präsidenten, der die Nachfolge von Präsident Ebrahim Raisi antreten könnte, der im Mai bei einem Hubschrauberabsturz zusammen mit seinen engsten Vertrauten ums Leben kam.

Wahlbeteiligung

Obwohl eine Wahlbeteiligung von 40 % nicht mit den historischen 98,2 % vergleichbar ist, die beim Referendum zur Gründung der Islamischen Republik 1979 verzeichnet wurden, ist die Ankündigung der niedrigen Wahlbeteiligung an sich schon ein Zeichen für die Transparenz der iranischen Wahlen.

Sayyed Ali Khamenei, das Oberhaupt der Revolution und der Islamischen Republik, äußerte sich besorgt über die niedrige Wahlbeteiligung und ermutigte die iranische Bevölkerung, sich aktiv an der für den 5. Juli anberaumten Präsidentschaftsstichwahl zu beteiligen.

„Menschen, die eine starke Affinität zum Islam, zur Islamischen Republik und zum Fortschritt des Landes haben, sollten ihre Unterstützung durch eine aktive Teilnahme an den Wahlen zeigen“, betonte Sayyed Khamenei.

Gleichzeitig wies er die Vermutung westlicher Medien zurück, die niedrige Wahlbeteiligung sei auf eine ungünstige Wahrnehmung der iranischen Behörden zurückzuführen. Der iranische Staatschef wies die Interpretation der Medien zurück und erklärte, es sei völlig falsch anzunehmen, dass diejenigen, die in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen nicht gewählt hätten, gegen die Regierung seien.

Die Wahlbeteiligung in der ersten Phase der iranischen Wahlen, die zu einem Zeitpunkt stattfanden, als die Besatzungstruppen einen Angriff auf den Libanon genauestens prüften, war aus verschiedenen Gründen gering. Die schlechte Lage der iranischen Wirtschaft und die lähmende Inflation im Lande führten zu einem Rückgang der Wahlbeteiligung in den Wahllokalen.

Die Sanktionen haben sich verheerend auf die iranische Wirtschaft ausgewirkt und zu einer weit verbreiteten Inflation geführt. Die drastische Abwertung des Rial hat den durchschnittlichen Iraner schwer getroffen. Durch die jahrelange Abwertung wurde der Wert ihrer Bankkonten, Rentenfonds und anderer Besitztümer geschwächt.

Westliche Analysten und die US-Medien stellen jedoch immer wieder falsche Annahmen über die Wahlbeteiligung auf. Sie argumentieren, dass die Wahlbeteiligung darauf schließen lässt, dass die Mehrheit die Politik der iranischen Führung nicht unterstützt, was falsch ist.

Die niedrige Wahlbeteiligung bei den Präsidentschaftswahlen mag angesichts der langfristigen wirtschaftlichen Beschränkungen und Sanktionen, die dem Iran von den USA und ihren westlichen Verbündeten ungerechtfertigt auferlegt wurden, durchaus gerechtfertigt sein.

Die Vorbereitungen für die Wahlen im Jahr 2024 fanden in einer Zeit statt, in der die Wirtschaft stark geschwächt war, Exportbeschränkungen und eine lähmende Inflation herrschten, was der vom Öl abhängigen Wirtschaft einen noch nie dagewesenen Schaden zufügte. Sechs Wochen nach dem tragischen Flugzeugabsturz, bei dem der ehemalige iranische Präsident und seine Mitarbeiter ums Leben kamen, fand die erste Phase der Wahlen statt. Die Atmosphäre rund um die Wahl hat die Stimmung der iranischen Wähler etwas gedämpft, aber insgesamt haben sie sich begeistert an den Wahlen beteiligt und ihre Entschlossenheit gezeigt, die Normen der Demokratie zu wahren.

Geopolitische Verzweigungen

Aus geopolitischer Sicht werden die iranischen Wahlen erhebliche Auswirkungen auf die Politik in der Region und im Nahen Osten haben. Analysten prognostizieren eine bevorstehende regionale Konfrontation, wenn der zionistische Staat seine wiederholten Drohungen gegen den Libanon aufrechterhält. Wenn ein Kandidat wie Dschalili an die Macht käme, würde dies die außenpolitische Haltung des Irans verschärfen.

Die Präsidentschaftswahlen im Iran am 28. Juni haben weltweites Interesse an der Macht und der Bedeutung der Position des Präsidenten für die Gestaltung der iranischen Politik geweckt. Im Iran ist der Staatschef der wichtigste Entscheidungsträger, wenn es um folgenreiche außenpolitische Entscheidungen geht, einschließlich der Atomverhandlungen, der Beziehungen zu den USA sowie militärischer und sicherheitspolitischer Fragen.

Der Council on Foreign Relations, ein in den USA ansässiger Think Tank, der sich auf die Außenpolitik der USA und internationale Beziehungen spezialisiert hat, veröffentlichte ein Interview mit Mohsen Milani, einem Professor an der University of South Florida und Kenner des Iran.

Milani ist der Ansicht, dass die Position des iranischen Präsidenten eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Innenpolitik spielt, insbesondere in wirtschaftlichen Fragen. Er argumentiert, dass die besondere Macht des Präsidenten, wie sie von aktuellen und früheren Präsidenten gezeigt wurde, die internationalen Beziehungen beeinflussen und in eine andere Richtung lenken kann. Er stellt eine Parallele zwischen den Präsidentschaften von Mohammed Chatami und Mahmud Ahmadinedschad her und hebt hervor, dass sich Chatami 2003 für die Einstellung der Urananreicherung aussprach. Ahmadinedschad hat diesen Standpunkt jedoch später revidiert. „Daher sollten wir diese Wahlen nicht als Hohn oder als unbedeutend abtun“, bekräftigt er.

Auf eine Frage zu möglichen geopolitischen Veränderungen nach der Wahl eines neuen iranischen Präsidenten antwortete Milani, dass der iranische Präsident keine Autorität über das Militär und die Sicherheitskräfte habe, einschließlich der Befugnis, deren Kommandeure und Chefs zu ernennen. Diese Befehlshaber und Chefs müssen ihm nicht unterstellt sein. Der iranische Präsident hat keine Befugnisse in Fragen der Sicherheit, des Krieges und des Friedens, die in den Zuständigkeitsbereich des Führers fallen.

Folglich wird die Ernennung eines neuen Präsidenten nichts an der Position des Irans im Nahen Osten, in den USA, in Russland, China oder Palästina ändern. Die Reformisten wollen die Beziehungen zu Europa und den USA wiederherstellen und die iranische Nuklearpolitik neu ausrichten, während die Konservativen für ein selbstbewussteres Vorgehen gegen westliche Einmischung plädieren und den Beziehungen zu Russland und China Vorrang einräumen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …