ich habe gerade die Petition „Solidarity with Dr. Dror Dayan and the Palestine solidarity movement in Germany" unterschrieben und wollte dich fragen, ob du auch mitmachst.

Solidarität mit Dr. Dror Dayan und der Palästina-Solidaritätsbewegung in Deutschland

Startdatum

23. Januar 2025

Warum ist diese Petition wichtig?

Gestartet von LJMU UCU

Am 27. Januar 2025 wird Dr. Dror Dayan, Dozent an der Liverpool John Moores University und Mitglied der UCU, in Berlin wegen terroristischer Propaganda angeklagt, weil er „terroristische und verfassungsfeindliche Symbole verwendet“ haben soll, nachdem er 2023 einen Tweet mit dem Slogan „Vom ‚Fluss zum Meer wird Palästina frei sein‘ veröffentlicht hatte. In seinem Tweet kritisierte Dr. Dayan, der Jude ist, die Pläne deutscher Beamter, die Verfolgung des Slogans mit der Verfolgung von Nazi-Symbolen gleichzusetzen. Dies ist ein weiterer gefährlicher Schritt in Richtung Verharmlosung des Holocaust und der Nazi-Verbrechen in Deutschland, Entmenschlichung und Kriminalisierung der Solidarität mit Palästina und Unterdrückung von Meinungsverschiedenheiten und freier Meinungsäußerung.

Als Mitglieder der UCU, Gewerkschafter und Unterstützer stehen wir solidarisch an der Seite von Dr. Dayan und all jenen in Deutschland, die sich dem Völkermord in Gaza und der Unterdrückung durch ihre eigene Regierung widersetzen. Wir haben erlebt, wie Deutschland Konferenzen und Demonstrationen verbietet, Polizeikräfte entsendet, um protestierende Studenten auf dem Campus oder jugendliche Migranten auf der Straße brutal anzugreifen, und im eigenen Land einen unerbittlichen Krieg gegen jedes Zeichen von Solidarität mit den Palästinensern führt, während es gleichzeitig Israel durch Waffenhandel, rechtliche Unterstützung beim IStGH, akademische und wirtschaftliche Zusammenarbeit und vieles mehr unterstützt. Deutschland wird allmählich zum Komplizen des Völkermords in Gaza.

Als fortschrittliche und den Menschenrechten verpflichtete Gewerkschaft fordern wir auch alle deutschen Gewerkschaften, insbesondere unsere Partnerorganisation GEW, auf, ihr beschämendes Schweigen zu brechen und sich gegen diese Unterdrückung der Grundrechte und der Meinungsfreiheit auszusprechen. Die deutsche Geschichte hat uns nur allzu gut gelehrt, dass die Geschichte nicht gut auf diejenigen blickt, die angesichts von Gräueltaten und Ungerechtigkeit schweigen.

Unseren Kollegen in Gaza, deren Universitäten durch israelische Bomben zerstört wurden, jedem Palästinenser in Gaza, in Palästina oder in der Diaspora und jedem Menschen, der seine Stimme gegen diesen Völkermord erhebt, sagen wir: Wir stehen an eurer Seite, heute und morgen. Palästina wird frei sein, vom Fluss bis zum Meer.