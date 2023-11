Sociopaths in suits The usual gallery of strutting presidents and PMs has yet again closed ranks to approve and applaud mass killing.

US-Präsident Joe Biden hält während eines Treffens mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu inne, um den anhaltenden Konflikt zwischen Israel und der Hamas zu besprechen, in Tel Aviv, Israel, 18. Oktober 2023 [Miriam Alster/Pool via Reuters]

Die übliche Riege stolzierender Präsidenten und Premierminister hat wieder einmal brüderlich die Reihen geschlossen, um Massenmord zu billigen und zu beklatschen, diesmal in den apokalyptischen Überresten von Gaza.

Soziopathen in Anzügen

von Andrew Mitrovica

Al Jazeera-Kolumnist

2. November 2023

Trotz ihrer edlen Stickereien und großen Ehrentitel sind die weltlichen Männer, die die westlichen „Demokratien“ in Washington, DC, London, Paris, Berlin, Ottawa und Canberra anführen, und die meisten der Männer, die darauf warten, ihren Platz einzunehmen, einfach nur Soziopathen in Maßanzügen.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen, um eine westliche „Demokratie“ anzuführen oder anzustreben, ist die Bereitschaft, ja der Eifer, anderen zu befehlen, Unschuldige zu töten – ohne einen Hauch von Reue oder Gewissensbissen – und auch zu billigen und zu applaudieren, wenn ein lieber Freund Unschuldige ohne Reue oder Gewissensbisse tötet.

Wenn meine Anklage schmerzt, entschuldige ich mich … bei den Schneidern.

Neben so vielen anderen Feiglingen hat Großbritanniens aufstrebender Labour-Chef Keir Starmer pünktlich zu diesem Zeitpunkt seinen Ruf als „Killer“ des Premierministers bestätigt, indem er die dringenden und immer lauter werdenden Forderungen seiner Fraktion, seiner Schattenbank und seiner Parteimitglieder zurückwies, einen sofortigen Waffenstillstand zu unterstützen.

In einer Rede, die vor leerer Bürokratensprache trieft, die auch von seinem diskreditierten Seelenverwandten und Mentor Tony Blair hätte gehalten werden können, sagte Starmer am Dienstag vor einem angenehmen Think-Tank-Publikum im Chatham House „Ich verstehe zwar die Forderungen nach einem Waffenstillstand in dieser Phase, aber ich glaube nicht, dass das jetzt die richtige Position ist.“

Um es klar zu sagen: Der vorgebliche englische Sozialist ist der Meinung, dass die Beendigung der Entstellung und Tötung palästinensischer Säuglinge und Kinder, die Bombardierung von Schulen, Krankenhäusern und Flüchtlingslagern, in denen verwundete und versteinerte Familien untergebracht sind, und die Belagerung von Millionen Palästinensern, denen Nahrung, Wasser, Treibstoff und Strom vorenthalten werden, nicht „die richtige Position zum jetzigen Zeitpunkt“ ist.

Wie ich schon schrieb: Soziopathen im Anzug.

Sehen Sie, bittere Beweise für diese sture Doktrin gibt es zuhauf in zahlreichen Ländern, die durch die lange, tief verwurzelte Notwendigkeit des Westens, Unschuldige ohne Bedauern oder Reue zu töten, tief und dauerhaft gezeichnet sind – in Mittel- und Südamerika, in Afrika, in Südostasien, in Afghanistan, im Irak und überall im Nahen Osten.

Jeder, egal wo und in welchem Forum, der diese eklatante Tatsache leugnet, ist ein geopolitisch ungebildeter Apologet oder Dummkopf.

Abgesehen von dem abstoßenden Starmer haben wir dieses charakteristische Merkmal in den vergangenen vier Wochen wieder einmal auf obszöne Weise erlebt, als die übliche Riege stolzierender Präsidenten und Premierminister brüderlich zusammenrückte, um den Völkermord in den apokalyptischen Überresten von Gaza zu billigen und zu beklatschen.

Dies ist, um einen Ausdruck zu gebrauchen, die jüngste Form der „Koalition der Willigen“ – willig natürlich, einem ranzigen Regime, das Gaza in Staub und Erinnerung verschwinden lassen will, rhetorisch, diplomatisch und militärisch beizustehen.

Die Koalition besteht, um es ganz offen zu sagen, aus Kollaborateuren eines katastrophalen Gemetzels – was angesichts der nicht allzu weit zurückliegenden Geschichte Frankreichs und Deutschlands nur allzu bekannt ist.

Dennoch haben Millionen von Bürgern auf der ganzen Welt – die mit einer erschütternden Mischung aus Entsetzen und Verzweiflung zusehen mussten, wie Israel den Gazastreifen in ein Schlachtfeld verwandelt hat – „Stopp“ gerufen, weil es das Richtige und Menschliche ist, was zu tun ist.

Mutige Juden haben sich an Demonstrationen beteiligt, die ein Ende der Belagerung und des Tötens forderten und darauf bestanden, dass ein schwadronierender Autoritarist und seine böswilligen Verbündeten im Kabinett nicht in ihrem Namen handeln.

Nicht so die Soziopathen in Anzügen. Sie haben Israel wie immer dazu gedrängt, noch mehr Teile des Gazastreifens zu zerstören und noch mehr Unschuldige zu töten, darunter Tausende von Säuglingen und Kindern, die als unvermeidliche Opfer von Israels „Recht“, sich zu verteidigen, angesehen werden.

Daher die schnellen Pilgerfahrten – mit Kameras im Schlepptau – einer Reihe von Premierministern und Präsidenten nach Tel Aviv, um ihrem lieben Freund mitzuteilen, dass er weiterhin Palästinenser ohne Zurückhaltung, Reue oder Gewissensbisse töten soll.

Es ist ein abscheulicher Ausdruck ihrer dreisten Verkommenheit, dass jeder von ihnen weiß, dass Benjamin Netanjahu, wie jeder von ihnen, eine Lizenz zum ungehinderten, ungestraften Töten genießt, überall, zu jeder Zeit, aus jedem Grund.

Es lohnt sich auch, daran zu erinnern, dass diese sich brüstenden Premierminister und Präsidenten – die behaupten, den aufgeklärten Idealen von Freiheit, Brüderlichkeit und Gleichheit verpflichtet zu sein – ihre evangelische Unterstützung und Solidarität mit einem Apartheidstaat zugesagt haben, der entschlossen ist, die Palästinenser territorial und historisch auszulöschen.

Ich vermute, dass viele Südafrikaner – die wissen, welch schweren Schaden ein kranker Apartheidstaat einem verurteilten, aber rechtschaffenen indigenen Volk zufügen kann – zustimmen würden, dass der dystopisch anmutende Terror, den die Palästinenser erleiden, eine Apartheid von einem Ausmaß ist, das Herz und Gewissen erschüttert.

Nicht so die Soziopathen in ihren Anzügen. Einer von ihnen, US-Präsident Joe Biden, hat sich sogar – ganz offen – der Leugnung des Völkermords verschrieben.

In einem Moment, der wahrscheinlich als der entscheidende Moment seiner schwachen Präsidentschaft in die Geschichte eingehen wird, stellte Biden die Zahl der palästinensischen Zivilisten in Frage, die von Israels von den USA gesponserter Tötungsmaschine getötet wurden.

Biden sagte, er habe „kein Vertrauen in die Zahl, die die Palästinenser verwenden“, und fügte zur vulgären Betonung hinzu: „Ich habe keine Ahnung, dass die Palästinenser die Wahrheit darüber sagen, wie viele Menschen getötet werden“.

Palästinensische Menschenrechtsverteidiger prangerten Bidens entsetzliche Äußerungen zu Recht als „rassistisch“ und als offenkundigen Versuch an, Palästinenser „selbst im Tod“ zu „entmenschlichen“.

„Diese Zahlen anzufechten, war wirklich nur ein Versuch, sich auf die Seite Israels zu stellen und die Palästinenser auf eine weitere Weise zu entmenschlichen“, sagte Yara Asi, eine palästinensisch-amerikanische Expertin für öffentliche Gesundheit, gegenüber Al Jazeera.

Während Bidens offenes und kalkuliertes Leugnen darauf abzielte, das wahre und dauerhafte Ausmaß der palästinensischen Verluste und Leiden zu verharmlosen, indem er falsche Zweifel am wahren und dauerhaften Ausmaß ihrer Verluste und Leiden weckte, war es die klaffende Abwesenheit des US-Präsidenten von jedem Anschein von „Menschlichkeit“, die auf skurrile Weise zur Schau gestellt wurde.

Biden und seine reuelosen, kriegssüchtigen Vorgänger haben so vielen Menschen an so vielen Orten über so viele Jahrzehnte hinweg so viel Leid zugefügt, dass sie schon vor langer Zeit das Recht verwirkt haben, die Welt über den Wert der Menschlichkeit zu belehren und darüber, wer sie besitzt und wer nicht.

Der Widerstand der Palästinenser gegen ihre Besatzer ist nicht nur offensichtlich, sondern wird auch überleben – unbeugsam und unversehrt. Sie wurde und wird nicht von rücksichtslosen Kräften ausgelöscht, die ihre Vernichtung angestrebt haben und weiterhin anstreben werden – mit der Komplizenschaft von Präsidenten und Premierministern.

Die Geschichte hat bewiesen, dass es unmöglich ist, ein ganzes Volk zum Tode zu verurteilen – unabhängig von seinem Glauben, seiner Ethnie oder seiner Nationalität.

Leider ist es zwecklos, „genug“ zu sagen, denn die Soziopathen in den Anzügen bevorzugen eindeutig mehr Chaos, mehr Wahnsinn, mehr Massaker.

Wir werden uns an die schändlichen Aktionen und die Untätigkeit als ständigen Beweis für ihre Grausamkeit und Unmenschlichkeit erinnern.

Andrew Mitrovica ist ein Al Jazeera-Kolumnist mit Sitz in Toronto.

Übersetzt mit Deepl.com



