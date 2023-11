Joe Biden Is Engaging in Atrocity Denialism for Israel. It Has a Long History. I’m a historian of US foreign policy. The Biden administration’s effort to muddy the waters about the staggering human toll of Israel’s assault on Gaza is in keeping with Washington’s long history of atrocity denialism on behalf of allies.

US-Präsident Joe Biden (L) und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (R) am 18. Oktober 2023 in Tel Aviv, inmitten des israelischen Angriffs auf Gaza. (Miriam Alster / Pool / AFP via Getty Images)

Joe Biden betreibt Gräuelverleugnung für Israel. Das hat eine lange Geschichte.

Von Bradley Simpson

1. November 2023

Ich bin ein Historiker der US-Außenpolitik. Die Bemühungen der Biden-Administration, die erschütternden menschlichen Opfer des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen zu vertuschen, stehen im Einklang mit Washingtons langer Geschichte des Leugnens von Gräueltaten im Namen von Verbündeten.

„Ich habe keine Ahnung, dass die Palästinenser die Wahrheit darüber sagen, wie viele Menschen getötet werden. . . . Ich bin sicher, dass Unschuldige getötet wurden, und das ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man einen Krieg führt. . aber ich habe kein Vertrauen in die Zahlen, die die Palästinenser angeben.“ Dies war die Antwort von Präsident Joe Biden am 26. Oktober auf die Frage eines Reporters nach den Todesopfern der wahllosen israelischen Bombenangriffe in Gaza.

Während ich diese Zeilen schreibe, hat Israel offenbar die Kommunikationsnetze im Gazastreifen gekappt und sein bisher heftigstes Bombardement auf den Streifen entfesselt, nach zwanzig Tagen Bombardierung und Beschuss, die bereits mehr als 7.700 Palästinenser, darunter mindestens 3.000 Kinder, getötet, etwa 20.000 verwundet und mehr als ein Drittel der Gebäude in Gaza beschädigt oder zerstört haben. Die Regierung Biden hat sich bemüht, den militärischen Angriff Benjamin Netanjahus auf den Gazastreifen, dessen angebliches Ziel die Eliminierung der Hamas ist, nachdrücklich zu unterstützen und sich gleichzeitig um die humanitären Auswirkungen auf die palästinensische Zivilbevölkerung zu sorgen. Gleichzeitig haben die Vereinigten Staaten wiederholt ihr Veto gegen Resolutionen der Vereinten Nationen (UN) eingelegt, in denen eine humanitäre Pause des Krieges gefordert wurde, und die wachsenden weltweiten Forderungen nach einem Waffenstillstand rundweg abgelehnt.

Die wiederholte Infragestellung der palästinensischen Opferzahlen durch die Regierung Biden veranlasste das Gesundheitsministerium im Gazastreifen, eine umfassende Liste der durch israelischen Bomben- und Granatenbeschuss Getöteten zu veröffentlichen. Die Liste liest sich düster. Bidens Versuch, Zweifel an der Zahl der Opfer des israelischen Angriffs zu säen, steht jedoch im Einklang mit der jahrzehntelangen Praxis der USA, Behauptungen über Massenmorde durch Klientenstaaten und Verbündete zurückzuweisen und die von Journalisten, Aktivisten und internationalen Organisationen genannten Opferzahlen anzufechten.

Mein erstes Buch schrieb ich über die Beziehungen der USA zu Indonesien in den 1960er Jahren und insbesondere über die Unterstützung der Regierung Lyndon Johnson für die Massenmordkampagne der indonesischen Streitkräfte Ende 1965 und Anfang 1966, als diese den indonesischen Präsidenten Sukarno stürzten. Nach Schätzungen von Wissenschaftlern haben die Armee und ihre Verbündeten zwischen Oktober 1965 und März 1966 eine halbe Million indonesischer Zivilisten abgeschlachtet. Selbst als sie den indonesischen Streitkräften entscheidende militärische und wirtschaftliche Unterstützung gewährten, empfahlen Beamte der Johnson-Administration insgeheim, „das Ausmaß des Gemetzels herunterzuspielen … insbesondere, wenn es von der Presse in Frage gestellt wurde.“ Die Johnson-Administration wies ebenfalls die Zahl von Hunderttausenden von Opfern in Nigerias von den USA unterstütztem Krieg gegen die biafranische Sezessionsbewegung zwischen 1967 und 1970 zurück, während sie gleichzeitig ihre Unterstützung für den humanitären Zugang zu dem belagerten Staat Ostnigeria betonte.

Washingtons Engagement, Anschuldigungen über Massenmord und Gräueltaten seiner diplomatischen Freunde zurückzuweisen, war überparteilich und von Dauer. Als Pakistan 1971 einen Krieg begann, um die Abspaltung Ostpakistans, des heutigen Bangladeschs, zu verhindern, bei dem Hunderttausende ums Leben kamen, stellten sich Präsident Richard Nixon und Außenminister Henry Kissinger auf die Seite des pakistanischen Militärs und versuchten, die Berichterstattung über die entsetzlichen Opfer unter der Zivilbevölkerung zu unterdrücken oder zu diskreditieren, was zu einer kleinen Revolte von US-Botschaftsbeamten in Pakistan führte. Nach dem von den USA unterstützten Sturz von Salvador Allende in Chile 1973 und erneut nach einem von den USA unterstützten Militärputsch in Argentinien 1976 leugneten Beamte der Regierungen von Nixon und später Gerald Ford öffentlich zeitgenössische Berichte der Presse, der Kirchen und der Menschenrechtsorganisationen über Zehntausende von Verhaftungen, Ermordungen und Folterungen und beschuldigten Regimegegner, prokommunistisch zu sein.

Sowohl die demokratische als auch die republikanische Regierung machten sich ebenfalls über die Presse- und Menschenrechtsberichte über Massenmorde lustig, als Indonesien im Dezember 1975 mit dem Segen der Vereinigten Staaten in die ehemalige portugiesische Kolonie Osttimor einmarschierte und in den folgenden zwölf Monaten zwischen fünfzig- und hunderttausend Menschen tötete. Der ehemalige australische Konsul James Dunn sagte Anfang 1977 vor dem Kongress aus, dass die indonesischen Tötungen „wohl den schwerwiegendsten Fall von Menschenrechtsverletzungen darstellen, den die Welt zu dieser Zeit erlebt“. US-Beamte in der Regierung von Jimmy Carter, die sich anschickte, die Militärhilfe für Indonesien zu verdoppeln, bezeichneten Dunns Schätzungen öffentlich als „stark übertrieben“ und behaupteten, in Timor seien nur einige Tausend Menschen umgekommen, „von denen die meisten auf beiden Seiten gekämpft hätten“.

Einer der berüchtigtsten Fälle, in denen die USA Gräueltaten leugneten, ereignete sich im Dezember 1981 während des Bürgerkriegs in El Salvador, als das von den USA ausgebildete Spezialbataillon Atlacatl mehr als neunhundert Menschen in dem Dorf El Mozote massakrierte. Die Regierung von Ronald Reagan, die Millionen von Dollar für die Bewaffnung und Ausbildung der salvadorianischen Militäreinheiten bereitstellte, wies zunächst alle Vorwürfe über das Massaker zurück, bevor sie dazu überging, alle Morde der linken Guerilla in die Schuhe zu schieben. Als Journalisten El Mozote besuchten und bestätigten, dass das Atlacatl-Bataillon tatsächlich ein Massaker verübt hatte, leugneten US-Beamte unter der Leitung des damaligen stellvertretenden Außenministers für Menschenrechte, Elliott Abrams, öffentlich, dass es sich bei den Massenopfern um Propaganda der FMLN (Farabundo Martí Nationale Befreiungsfront) handelte, eine Position, die er bis heute beibehält. (Abrams wurde kürzlich von Biden zum Mitglied der Beratenden Kommission der Vereinigten Staaten für öffentliche Diplomatie ernannt). Als der von den USA unterstützte irakische Staatschef Saddam Hussein 1988 einen völkermörderischen Angriff auf die irakischen Kurden startete, bei dem er Giftgas einsetzte und Tausende tötete, leugneten Beamte der Reagan-Regierung erneut Berichte, schoben den Einsatz von Giftgas auf den Iran oder spielten dessen Bedeutung herunter.

In den letzten dreißig Jahren lassen sich viele ähnliche Beispiele finden. In jüngster Zeit hat die Regierung von Donald Trump (und jetzt Biden) den Umfang und das Ausmaß der von den USA unterstützten saudischen Gräueltaten und Tötungen im Jemen, wo Saudi-Arabien mehr als hunderttausend Zivilisten abgeschlachtet hat, verschleiert und interne Warnungen unterdrückt, dass sich US-Beamte durch den fortgesetzten Verkauf von Waffen an Saudi-Arabien der Kriegsverbrechen schuldig machen könnten.

In der langen Kampagne der USA, brutalen Verbündeten und repressiven Klientenstaaten das Wasser zu reichen, war Israel ein besonderer Nutznießer. Die Regierung von Bill Clinton war 1996 einverstanden, als Israel ein UN-Gelände in Qana im Südlibanon bombardierte und 106 Menschen tötete. Sie hat die israelische Leugnung der Verantwortung und die Versuche, die Hisbollah-Guerilla zu beschuldigen, abgesegnet, obwohl spätere Beweise die Schuld der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) bestätigten. Zehn Jahre später, im Jahr 2006, beschoss Israel Qana erneut und tötete vierundfünfzig Menschen bei einem einzigen Angriff. Wieder schob die IDF die Schuld auf die Hisbollah, unterstützt von der Regierung Barack Obamas, und wieder stellte sich heraus, dass Israel absichtlich Zivilisten ins Visier genommen hatte, was Human Rights Watch später als Kriegsverbrechen bezeichnete.

Die Entschlossenheit der Regierung Biden, das Ausmaß der israelischen Tötungen von Zivilisten in Gaza herunterzuspielen, die israelische Militärpropaganda zu verstärken und die Glaubwürdigkeit der palästinensischen Opferzahlen zu leugnen, sollte in diesem Licht gesehen werden. Während Israels unerbittlicher Krieg weitergeht – trotz wachsender Proteste und erheblicher öffentlicher Unterstützung in den Vereinigten Staaten für einen Waffenstillstand – sollten wir nicht erwarten, dass Sprecher des Weißen Hauses oder Biden selbst die erschreckende Zahl palästinensischer Todesopfer anerkennen, die von Journalisten, Menschenrechtsorganisationen und anderen bestätigt wird. Stattdessen sollten wir von der US-Regierung erwarten, dass sie – wie schon seit Jahren, sowohl unter demokratischen als auch unter republikanischen Regierungen – die von einem engen Verbündeten wie Israel verübten Massaker herunterspielt und ihren diplomatischen und medialen Einfluss zu diesem Zweck nutzt.

Während sich die Gräueltaten häufen, wird sich die Leugnung der Gräueltaten mit Sicherheit noch verstärken.

Bradley Simpson ist Historiker an der Universität von Connecticut.

