Hunderte von Demonstranten, angeführt von jüdischen Amerikanern, protestierten am 14. Oktober 2024 an der New Yorker Börse gegen den Angriff Israels auf den Gazastreifen.

(Foto: Jewish Voice for Peace/X)

Über 200 jüdisch geführte Demonstranten an der New Yorker Börse verhaftet Sagen Sie „Stoppt die Bewaffnung Israels“

Von Jessica Corbett

14. Oktober 2024

„Die US-Kriegswirtschaft profitiert vom Völkermord“, sagte die Jewish Voice for Peace. „Die über 50 Kongressmitglieder, die in Rüstungsunternehmen investieren, werden jeden Tag reicher.“

Während der israelische Angriff auf den Gaza-Streifen und den Libanon am Montag fortgesetzt wurde, wurden über 200 jüdisch geführte Demonstranten, darunter Nachkommen von Holocaust-Überlebenden, an der New Yorker Börse festgenommen, während sie von den Vereinigten Staaten forderten, „die Bewaffnung Israels einzustellen und nicht länger vom Völkermord zu profitieren“.

Die Jewish Voice for Peace (JVP), die im vergangenen Kriegsjahr mehrere Proteste gegen Völkermord im ganzen Land angeführt hat, gab an, dass sich Hunderte von Menschen der Aktion in New York City angeschlossen haben. Die Interessenvertretung teilte in den sozialen Medien Fotos und Videos von Teilnehmern in roten T-Shirts mit Botschaften wie „Nicht in unserem Namen“ und „Stoppt die Bewaffnung Israels“.

Sie saßen in Reihen vor dem ikonischen Gebäude in New York City und hielten Schilder mit Aufschriften wie „Juden sagen: Stoppt die Waffenlieferungen an Israel“, „Waffenembargo jetzt“, „Juden sagen: Keine Investitionen in Israel“, „Gaza bombardiert, Wall Street boomt“ und „FEMA finanzieren, nicht Völkermord“ in die Höhe, wobei „FEMA“ für die Federal Emergency Management Agency steht, die auf die Schäden durch die Hurrikane im Südosten reagiert.

Wie NBC News am Montag berichtete:

Personen, die Jewish Voices for Peace, eine von Juden geführte propalästinensische Gruppe, vertraten, kamen im Rahmen eines „ungeplanten Protests“ kurz vor der offiziellen Eröffnung der Börse um 9:30 Uhr an der Börse in der Broad Street 85 an, so ein Sprecher der New Yorker Polizei.

Es seien mehrere Personen festgenommen worden, so der Sprecher, aber eine genaue Zahl sei nicht sofort verfügbar. Ein Vertreter der NYSE gab an, dass sich mindestens eine Person zwischen einer Innen- und einer Außentür in Handschellen gelegt habe.

JVP, die angab, dass über 200 Personen festgenommen wurden, veröffentlichte Aufnahmen von mehreren Demonstranten in roten T-Shirts, die an eine Tür und einen Zaun gekettet waren, sowie von Beamten, die Demonstranten wegtrugen. Die Gruppe sagte, dass „die Polizei jüdische Demonstranten an Armen und Beinen wegschleppt, weil sie sich weigern, das globale Epizentrum des Kapitals an der Wall Street zu verlassen.“

„Während Gaza bombardiert wird, boomt die Wall Street“, sagte die Gruppe. „Die Aktienkurse der Waffenhersteller sind in diesem Jahr in die Höhe geschossen. Die US-Kriegswirtschaft profitiert vom Völkermord. Die über 50 Mitglieder des Kongresses, die in Rüstungsunternehmen investieren, werden jeden Tag reicher.“

Wie Common Dreams berichtet hat, sind die Aktien amerikanischer Kriegsprofiteure – darunter Lockheed Martin, Northrop Grumman und RTX, früher bekannt als Raytheon – als Reaktion auf den Angriff Israels auf Gaza nach dem von der Hamas geführten Angriff vom 7. Oktober 2023 sowie Anfang dieses Monats, nachdem israelische Streitkräfte eine Bodeninvasion im Libanon begannen und der Iran ballistische Raketen abfeuerte, in die Höhe geschossen.

„Denken Sie daran, dass Kongressabgeordnete Aktien von Rüstungsunternehmen besitzen dürfen. Wenn sie also dafür stimmen, mehr Bomben zu schicken oder unsere Liebsten in den Krieg zu schicken, profitieren sie persönlich davon“, sagte die US-Kongressabgeordnete Rashida Tlaib (D-Mich.) Anfang Oktober.

Tlaib, die einzige palästinensische Amerikanerin im Kongress, hat den „Stop Politicians Profiting from War Act“ (Gesetz zur Beendigung der Kriegsgewinnlerei von Politikern) eingeführt, der es Bundesgesetzgebern sowie ihren Ehepartnern und unterhaltsberechtigten Kindern verbieten würde, mit Verteidigungsaktien zu handeln oder finanzielle Interessen an Unternehmen zu haben, die mit dem US-Verteidigungsministerium Geschäfte machen.

„Politiker sollten nicht von Völkermord profitieren dürfen“, sagte MacArthur-Stipendiatin Ros Petchesky, ein 82-jähriges JVP-Mitglied, das sich aktiv für die Beendigung des Vietnamkriegs einsetzte und die älteste Person war, die am Montag an die Tore der Wall Street gekettet wurde. “Es kann kein Business as usual geben, während die USA Israel aufrüsten und vom Völkermord profitieren. Wir sind hier, um jetzt ein Waffenembargo zu fordern.“

Israelische Streitkräfte – von der US-Regierung bewaffnet – „massakrieren in Nord-Gaza eine Familie nach der anderen in einem Vernichtungskrieg“, so JVP am Montag. „Am Jom Kippur, dem heiligsten Tag des jüdischen Jahres, führte das israelische Militär eine Massenvernichtung in Nord-Gaza durch und ließ Bomben auf Flüchtlingslager und Schulunterkünfte regnen. Sie massakrieren auch jetzt noch eine Familie nach der anderen.“

Die israelischen Angriffe auf das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus und mehrere Flüchtlingslager in den letzten zwei Tagen haben Dutzende Palästinenser niedergemetzelt und viele weitere verletzt. Seit letztem Oktober wurden mindestens 42.289 Menschen getötet und 98.684 weitere verletzt, Tausende weitere werden noch vermisst. Israel steht wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof.

US-Präsident Joe Biden „möchte uns glauben machen, dass sein 18 Milliarden Dollar schwerer Schmiergeldfonds in diesem Jahr für die israelische Regierung der ‚jüdischen Sicherheit‘ dient“, erklärte JVP. „Als Juden lehnen wir diesen Mythos mit jeder Faser unseres Seins ab. Wir weigern uns, unsere Traditionen, unsere Geschichte und unsere Identität für Massaker an Palästinensern missbrauchen zu lassen.“

„An diesem Tag der indigenen Völker“, fügte die Gruppe hinzu, “erweisen wir den Bewegungen unsere Ehre, die gegen Völkermorde gekämpft haben, von denen die Wall Street seit ihrer Gründung als Markt für versklavte Menschen, die von Siedlern aus Afrika entführt wurden, die einen Völkermord an den indigenen Völkern verübten, immer profitiert hat.“

