Völkermord geht weiter – Opfer unter der Zivilbevölkerung und Zwangsumsiedlungen in Gaza

29. Juli 2024

Israel verübt weiterhin Massaker an palästinensischen Zivilisten in Gaza (Foto: Mahmoud Ajjour, Palestine Chronicle)

Die israelischen Besatzungstruppen haben weiterhin Wohngebiete und Notunterkünfte im gesamten Gazastreifen angegriffen und dabei zahlreiche Palästinenser getötet und verletzt.

Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA meldete, israelische Flugzeuge hätten ein Haus im Viertel Sabra südlich von Gaza-Stadt bombardiert, wobei drei Zivilisten getötet und weitere verletzt wurden, darunter Frauen und Kinder.

Al-Jazeera berichtete über Artilleriebeschuss im Viertel Tal al-Hawa im Süden des Gazastreifens sowie über israelische Kanonenboote, die die Küste der Stadt beschossen.

Weniger als 24 Stunden zuvor töteten israelische Streitkräfte vier Palästinenser bei einem Angriff auf eine Versammlung in der Al-Abraj-Straße in der Gegend von Tal al-Hawa.

Der palästinensische Zivilschutzdienst in Gaza meldete, dass die israelischen Streitkräfte in der Gegend von Barcelona, auf dem Platz der Al-Baraa-Moschee und im jordanischen Krankenhaus in Tal Al-Hawa Bulldozer einsetzen, Häuser abreißen und Menschen töten.

In der südlichen Stadt Khan Yunis nahmen israelische Panzer das Viertel Sheikh Nasser unter Beschuss. Außerdem wurden bei einem israelischen Überfall auf ein Wohnhaus elf Palästinenser getötet und weitere verletzt, wobei es sich bei den meisten Opfern um Frauen und Kinder handelte.

In Al-Mawasi wurden vier Palästinenser getötet und weitere, darunter auch Kinder, verletzt, als ein israelisches Kampfflugzeug Zelte in einem angeblich „sicheren“ Gebiet von Khan Yunis bombardierte, wie der Zivilschutz mitteilte. Ein weiterer Angriff in derselben Stadt forderte drei weitere Tote.

Bei einem Bodenangriff in Khan Yunis rettete der Zivilschutz zahlreiche Leichen und Verletzte, die in das Nasser-Krankenhaus gebracht wurden.

Unterdessen wurden Tausende von Palästinensern aus dem Lager Al-Bureij und seinen Außenbezirken im Zentrum des Gazastreifens gewaltsam vertrieben und nach Deir al-Balah und Nuseirat gebracht, nachdem die Besatzungsarmee vor bevorstehenden Militäroperationen gewarnt hatte.

In den letzten Monaten hat die israelische Besatzungsarmee Palästinenser gezwungen, in Gebiete im südlichen Gazastreifen umzusiedeln, in denen es an grundlegenden Dingen mangelt, und zwar unter dem Vorwand, sie seien „sicher“, nur um später dieselben Gebiete zu bombardieren.

Statistiken des Zivilschutzes zufolge wurden mehr als 1,3 Millionen Palästinenser innerhalb des Streifens zwangsumgesiedelt, die meisten von ihnen aus dem Norden in den Süden.

Anhaltender Völkermord

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive auf den Gazastreifen internationaler Verurteilung ausgesetzt.

Seit dem 7. Oktober führt Israel einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen, der derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern verhandelt wird.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord in Gaza 39.363 Palästinenser getötet und 90.923 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 geworden ist.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(PC, AJA)

Übersetzt mit deepl.com

