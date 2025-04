https://thegrayzone.com/2025/04/06/dc-think-tanks-make-people-poorer/



Treffen Sie die Denkfabriken in Washington, die die Massen der Lateinamerikaner verarmen lassen

John Perry

6. April 2025

Diese führenden Denkfabriken in Washington betreiben Lobbyarbeit bei den Gesetzgebern für sadistische Sanktionen gegen einige der ärmsten Länder der Hemisphäre, während sie gleichzeitig Millionen von Unternehmen und Waffenherstellern einstreichen.

Sanktionen sind eine Form der hybriden Kriegsführung, die der Zielbevölkerung schadet oder sie sogar tötet, und das zu geringen Kosten für das Land, das sie verhängt. Allein in Lateinamerika haben die US-Sanktionen (korrekt als „einseitige Zwangsmaßnahmen“ bezeichnet) mindestens 100.000 Venezolaner getötet. Die US-Blockade gegen Kuba war so zerstörerisch, dass jeder zehnte Kubaner das Land verlassen hat. Durch Sanktionen wurde den Nicaraguanern seit 2018 Entwicklungshilfe im Wert von schätzungsweise 3 Milliarden US-Dollar vorenthalten, was Projekte wie die neue Wasserversorgung in ländlichen Gebieten beeinträchtigte.

Wer formuliert diese verheerenden Sanktionen, verschleiert ihre tatsächlichen Auswirkungen, leistet gemeinsam mit Politikern einen Beitrag zu ihrer Umsetzung und bewirbt sie in den Medien großer Unternehmen? In einem perversen Gegensatz zu den armen Gemeinden, die von dieser Politik betroffen sind, sind diejenigen, die diese Maßnahmen ins Visier nehmen, oft gut bezahlte Mitarbeiter von millionenschweren Denkfabriken, die stark finanziert werden von den USA oder anderen Regierungen, die sich dem Westen angeschlossen haben, und in vielen Fällen von Waffenherstellern.

Eine Studie über Korruption: Top-Lobbyisten von Denkfabriken und ihre Geldgeber

An erster Stelle dieser Gruppen steht das Wilson Center, das behauptet, politischen Entscheidungsträgern lediglich „unparteiischen Rat und Einblicke in globale Angelegenheiten“ zu bieten. Die Organisation verfügt über ein Budget von 40 Millionen US-Dollar, von denen ein Drittel von der US-Regierung stammt, und wird vom ehemaligen Administrator von USAID, Botschafter Mark Green, geleitet.

Im Jahr 2024 verstärkte das Wilson Center seine Bemühungen, sich in Lateinamerika einzumischen, mit der Gründung des „Iván Duque Center for Prosperity and Freedom“, das seine neueste Initiative nach dem äußerst unbeliebten ehemaligen kolumbianischen Präsidenten benannte, der vor allem für sein gewaltsames Vorgehen gegen Studentenproteste, seinen obsessiven Fokus auf einen Regimewechsel in Venezuela und die absichtliche Lähmung des Friedensabkommens von 2016, das den jahrzehntelangen Bürgerkrieg in Kolumbien beenden sollte, in Erinnerung blieb.

Obwohl Duque seit seinem Beitritt zum Wilson Center nicht viel in der Art von Stipendien hervorgebracht hat, genießt er sein bestes Leben in Nachtclubs in Miami, wo er häufig als Gast-DJ auftritt oder Partygäste mit spanischsprachigen Rock-Hits unterhält.

Ivan Duque, Vorsitzender der neuesten Lateinamerika-Initiative des Wilson Center, in einem Nachtclub in Miami

Wie Mark Green erklärte, ist das Iván Duque Center „eine Möglichkeit für uns, sowohl die Bedeutung der westlichen Hemisphäre in der amerikanischen Außenpolitik als auch das Versprechen zu bekräftigen, dass Demokratie und marktorientierte Wirtschaft in der Zukunft der Region eine Rolle spielen müssen.“ Wenn es um Nationen geht, die sich der US-Außenpolitik in der Region widersetzen, ist es auch eine Möglichkeit, ihre lautstärksten Kritiker zu finanzieren, die ein Stipendium von 10.000 $/Monat erhalten, sobald sie zu Stipendiaten des Wilson Center ernannt werden.

Zu den weiteren Duque-Stipendiaten gehört der rechtsgerichtete venezolanische Putschist Leopoldo López, der am Kenyon College und an der Harvard Kennedy School, zwei eng mit der CIA verbundenen Schulen, seinen Abschluss gemacht hat, bevor er 2002, 2014 und 2019 versuchte, Staatsstreiche gegen die venezolanische Regierung zu inszenieren.

Auf der Gehaltsliste des Wilson Centers steht auch der ehemalige US-Botschafter in Venezuela, William Brownfield, ein weiterer Fanatiker des Regimewechsels. Vor sechs Jahren, als Caracas den schwersten Angriffen durch US-Sanktionen ausgesetzt war, forderte Brownfield die US-Regierung auf, noch weiter zu gehen, und behauptete, dass die Venezolaner „bereits so sehr leiden … dass es zu diesem Zeitpunkt vielleicht die beste Lösung wäre, den Zusammenbruch ihres Landes zu beschleunigen“, während er offen zugab, dass sein bevorzugtes Ergebnis wahrscheinlich „eine Leidenszeit von Monaten oder vielleicht Jahren“ mit sich bringen würde.

Das Wilson Center ist bei dem Versuch, die Behörden in Caracas abzusetzen, bei weitem nicht allein. Ein weiterer Thinktank, der Atlantic Council, der jährlich rund 2 Millionen US-Dollar von der US-Regierung und einen ähnlichen Betrag von Pentagon-Auftragnehmern erhält, hat eine 24-köpfige Venezuela-Arbeitsgruppe zusammengestellt, der ein ehemaliger Beamter des Außenministeriums, ein ehemaliges Mitglied des CITGO-Vorstands und mehrere Mitglieder der sogenannten „interimistischen venezolanischen Regierung“ angehören, die beschuldigt wird, über 100 Millionen US-Dollar an USAID-Geldern gestohlen zu haben.

Während die Gruppe angeblich „Entscheidungsträger in den Vereinigten Staaten, Europa und Lateinamerika darüber informiert, wie eine langfristige Vision und handlungsorientierte Maßnahmen zur Förderung der demokratischen Stabilität in Venezuela vorangebracht werden können“ und „die Wiederherstellung demokratischer Institutionen in Venezuela fördert“, bedeutet dies in der Praxis, dass sie sich im Wesentlichen der Beendigung der Maduro-Regierung verschrieben hat.

Der Atlantic Council – de facto eine Einflussnahme-Operation, die als inoffizieller Think Tank der NATO in Washington fungiert – strebt ein ähnliches Ergebnis in Nicaragua an. In einem Artikel aus dem Jahr 2024 mit dem Titel „Nicaragua konsolidiert eine autoritäre Dynastie – So kann der wirtschaftliche Druck der USA dem entgegenwirken“ forderte der Forscher Brennan Rhodes vom Atlantic Council neue wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen die sandinistische Regierung, die Nicaraguas Handel mit den USA, seinem wichtigsten Exportmarkt, stark beeinträchtigen würden. Der Artikel verriet keinerlei Besorgnis über die unvermeidlichen Auswirkungen auf Hunderttausende Nicaraguaner, die auf diesen Handel angewiesen sind und deren Einkommen wahrscheinlich nur einen Bruchteil des Durchschnittsgehalts eines Mitarbeiters des Atlantic Council beträgt.

Zu den ältesten Denkfabriken, die sich der globalen Vorherrschaft der USA verschrieben haben, gehört der Council on Foreign Relations (CFR), der auf eine 100-jährige „unabhängige, unparteiische“ Geschichte der Einmischung in andere Länder zurückblickt. Ein Blick auf seine regelmäßig veröffentlichten Updates zu Kuba zeigt, dass der CFR sich durchaus bewusst ist, dass die Wirtschaft des Landes, die durch sechs Jahrzehnte der Wirtschaftsblockade durch die USA schwer getroffen wurde, einen neuen Krisenpunkt erreicht hat, nachdem Biden sein Versprechen gebrochen hat, die verschärften Sanktionen aus der Trump-Ära zu lockern. Auf einem CFR-Forum im Jahr 2021, auf dem es darum ging, wie die kubanische Regierung gestürzt werden könne, argumentierte der in den USA ansässige Anwalt Jason Ian Poblete jedoch, dass die Schraube noch weiter angezogen werden sollte: „Wir sollten alle staatlichen Mittel, jedes einzelne, dafür einsetzen – nicht nur Sanktionen.“

Neben dem Atlantic Council und dem CFR mischt sich auch das Center for Strategic and International Studies (CSIS) in die Angelegenheiten der südlichen Nachbarn der USA ein. Es behauptet, es sei „der Förderung praktischer Ideen zur Bewältigung der größten Herausforderungen der Welt verpflichtet“. Alle drei Gruppen sind auf der Seite des Quincy Institute aufgeführt, auf der die „Top 10 der Denkfabriken, die von Pentagon-Auftragnehmern finanziert werden“ aufgeführt sind. Unter der Leitung seines Direktors für Amerika, Ryan Berg, unterhält das CSIS aktive Programme, die Sanktionen gegen Venezuela, Kuba und Nicaragua fordern. Die Gruppe veranstaltet regelmäßig Veranstaltungen mit von den USA unterstützten Oppositionellen wie der Venezolanerin María Corina Machado und den Nicaraguanern Félix Maradiaga und Juan Sebastián Chamorro.

Gemeinsam dominieren diese Gruppen die US-Informationssphäre und überschwemmen die Mainstream-Medien mit Beschwerden über die „autoritären“, sozialistisch geprägten Regierungen und Forderungen nach deren Absetzung. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Beamter einer der großen Denkfabriken nicht für einen Kommentar zur Verfügung steht, gibt es eine Reihe kleinerer Organisationen, die bereit sind, diese Lücke zu schließen.

Anhaltende Nachfrage nach Entbehrungen

Eine der lautstärksten Denkfabriken in Washington, D.C., die sich mit lateinamerikanischen Angelegenheiten befasst, ist der Inter-American Dialogue („Führung für Amerika“), der mit dem CSIS zusammenarbeitet und ebenfalls stark von Rüstungsunternehmen und der US-Regierung finanziert wird. Wie The Grayzone berichtete, arbeitete Berg von CSIS kürzlich mit Manuel Orozco vom Dialogue zusammen, der nebenbei als Vorsitzender für Zentralamerika und die Karibik des Foreign Service Institute der US-Regierung tätig ist, um Nicaraguas Zugang zu einer der wenigen verbliebenen Quellen für Entwicklungskredite zu beschneiden.

Der Dialog wurde dabei von zwei weiteren Denkfabriken unterstützt. Eine davon ist das Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), das sich selbst als „eine der größten investigativen Journalismusorganisationen der Welt“ bezeichnet und die Hälfte seines Budgets von der US-Regierung erhält. OCCRP leistet gemeinsam mit der ähnlich finanzierten Organisation Transparency International einen Beitrag zu Regimewechsel-Operationen, indem es Schmutz über ausländische Regierungen ausgräbt, die im Visier Washingtons stehen.

Eine weitere Gruppe, die stark in die Sanktionsindustrie involviert ist, ist das Center for Global Development, dessen Name ironisch erscheinen mag, da es eine Plattform für diejenigen bietet, die tödlichen wirtschaftlichen Zwang fördern. Sein Jahresbudget von 25 Millionen US-Dollar wird hauptsächlich von Quellen wie der Gates Foundation sowie mehreren europäischen Regierungen finanziert. Einer seiner Direktoren, Dany Bahar, forderte kürzlich verschärfte Sanktionen gegen die venezolanische Regierung, um die „vorübergehenden wirtschaftlichen Verbesserungen“, die das Land derzeit genießt, auszumerzen.

Nicht alle zwielichtigen Organisationen, die Lateinamerikaner im Namen der Hegemonie verarmen lassen wollen, haben ihren Sitz in den USA. Das britische Chatham House, das sich bei seinem Jahresbudget von 20 Millionen Pfund stark auf die britische und die US-Regierung sowie auf Waffenhersteller stützt, fordert ebenfalls die „Wiederherstellung der Demokratie“ in Venezuela und bietet Gegnern der Regierungen in Caracas und Managua häufig eine Plattform. Obwohl sie der Wirksamkeit von Sanktionen gegen Venezuela skeptisch gegenübersteht, kam sie im Januar 2025 dennoch zu dem Schluss, dass die „Wiedereinführung von Öl- und Gassanktionen“ „logisch“ wäre, solange die Verbote Teil einer „breiter angelegten diplomatischen, koordinierten multinationalen Politik mit spezifisch definierten Zielen“ wären. Die wenigen Kritikpunkte, die sie am US-Embargo gegen Kuba geäußert hat, konzentrieren sich hauptsächlich darauf, dass es keinen Regimewechsel bewirkt hat.

Nur eine einzige, seit langem bestehende Denkfabrik in Washington, die Brookings Institution, war bereit, eine etwas skeptischere Sichtweise auf die Sanktionen zu vertreten. In einem Gastkommentar eines venezolanischen Wirtschaftswissenschaftlers aus dem Jahr 2018, der von Brookings veröffentlicht wurde, wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Sanktionen gegen Venezuela „präzise sein müssen, um unschuldige Venezolaner zu verschonen“. Im Jahr zuvor argumentierte Brookings, dass Trumps Sanktionen gegen Kuba wahrscheinlich „die kubanische Wirtschaft kurzfristig nicht stark beeinträchtigen … [und] den Einfluss der Streitkräfte nicht verringern“ würden, sondern „unverhältnismäßig negative Auswirkungen auf den aufstrebenden Privatsektor Kubas und auf die nichtmilitärische Beschäftigung in den damit verbundenen Branchen haben würden – ganz zu schweigen von der Einschränkung des Reiserechts der Amerikaner“. Im Großen und Ganzen hält sich Brookings jedoch weitgehend an den transatlantischen Konsens, der den Sturz der Länder fordert, die der ehemalige Nationale Sicherheitsberater von Trump, John Bolton, einst als „Troika der Tyrannei“ verunglimpfte.

Lobbyisten mit anderem Namen

Denkfabriken arbeiten in einem privilegierten Umfeld, gewinnen durch ihre Verbindungen zur akademischen Welt an Glaubwürdigkeit und stellen gleichzeitig sicher, dass ihre Politikgestaltung eng an den imperialen Bedürfnissen ausgerichtet ist. Allein in den USA gibt es mehr als 2.200 solcher Organisationen, von denen sich etwa 400 auf Außenpolitik spezialisiert haben. In den letzten Jahren sind sie allgegenwärtig geworden, wobei ein Drittel der Zeugen des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses aus Think Tanks stammt – 80 % von ihnen werden mit dem „dunklen Geld“ von Rüstungsunternehmen bezahlt, wie Responsible Statecraft es bezeichnet.

Das kollektive Gruppendenken dieser Organisationen in Bezug auf Sanktionen – insbesondere in Bezug auf Sanktionen gegen Venezuela – straft die von ihnen allen behauptete „Unabhängigkeit“ Lügen. Der Politikwissenschaftler Glenn Diesen beginnt sein jüngstes Buch „The Think Tank Racket“ mit der Feststellung, dass es die Aufgabe dieser Institutionen sei, „Zustimmung für die Ziele ihrer Geldgeber zu erzeugen“. Er sagt, dass diese „Eliten der Politikgestaltung … ihre eigenen Vorurteile bestätigen, anstatt echte Debatten zu führen“. Sobald sie ihren Beitrag geleistet haben, „ziehen sie sich in teure Restaurants zurück, wo sie sich gegenseitig auf die Schulter klopfen.“

In einem ungewöhnlich selbstkritischen Beitrag mit dem Titel ‚Why Everyone Hates Think Tanks‘ erklären Matthew Rojansky vom Wilson Center und Jeremy Shapiro vom European Council on Foreign Relations, dass diese Organisationen zu Lobbyisten mit anderem Namen geworden sind, deren Geldgeber einfach nur wollen, dass ‚erfahrene Scharfschützen ihre politischen Geschosse abfeuern‘. Bereits 2006 stellte der Journalist Thomas Frank fest, dass sich Denkfabriken zu einer mächtigen Quasi-Akademie mit siebenstelligen Budgets und einer Phalanx von „Senior Fellows“ und „Distinguished Chairs“ entwickelt haben.

Dieses Geschäftsmodell ist nur ein Aspekt des „Schwindels“. Wie Diesen betont und das Iván Duque Center in Kolumbien beweist, bieten Think Tanks eine Drehtür, durch die ehemalige oder gescheiterte Politiker und ihre Berater weiterhin Einfluss auf die öffentliche Politik nehmen können – und gleichzeitig ein fettes Gehalt einstreichen.

John Perry

John Perry ist ein in Masaya, Nicaragua, ansässiger Schriftsteller, dessen Werke in der Nation, der London Review of Books und vielen anderen Publikationen erschienen sind.

Übersetzt mit Deepl.com

