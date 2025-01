https://www.commondreams.org/opinion/palestinian-rights-movement-under-trump



Was die palästinensische Menschenrechtsbewegung tun muss, wenn Trump zurückkehrt

Die US-Bewegung muss so entschlossen sein wie die Palästinenser selbst, die bewiesen haben, dass sie, egal was Israel tut, um sie zu vernichten, entschlossen bleiben, Widerstand zu leisten.

Medea Benjamin

Common Dreams

8. Januar 2025

Während Präsident Biden in seinen letzten Tagen im Amt weitere 8 Milliarden Dollar für Waffenlieferungen an Israel freigibt und Außenminister Blinken zum Abschied ein Interview in der New York Times gibt, in dem er bestreitet, dass in Gaza ein Völkermord stattfindet, zählen viele pro-palästinensische Aktivisten ängstlich die Tage, bis „Genozid-Joe“ und seine Crew das Weiße Haus verlassen. Aber womit werden Aktivisten unter der Präsidentschaft von Trump zu kämpfen haben?

Donald Trump hat in seiner ersten Amtszeit seine pro-israelische Agenda unter Beweis gestellt, indem er die US-Botschaft nach Jerusalem verlegte, Siedlungen im Westjordanland unterstützte, die Golanhöhen als Teil Israels anerkannte, aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausstieg und die Abraham-Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Staaten in Kraft setzte, während er die Notlage der Palästinenser missachtete. Vor Kurzem sagte Trump, dass die USA Israel „die Arbeit beenden“ lassen sollten, und warnte, dass es „die Hölle auf Erden geben“ werde, wenn die Geiseln nicht bis zu seinem Amtsantritt freigelassen werden, und drohte, den Iran in die Luft zu jagen.

Im kommenden Jahr muss die Solidaritätsbewegung für Palästina die Risse in der pro-israelischen Kriegsmaschinerie finden und vergrößern.

Trump hat seine Absichten dieses Mal durch die Personen signalisiert, die er für Schlüsselpositionen ausgewählt hat. Mike Huckabee, den er zum US-Botschafter in Israel ernennen will, ist ein religiöser Fanatiker, der israelische Siedlungen nicht für illegal hält und sagt: „So etwas wie ein Westjordanland gibt es nicht. Es ist Judäa und Samaria [der biblische Name des Gebiets, der in der israelischen Propaganda wiederbelebt wurde].“ Er beharrt sogar darauf, dass es so etwas wie Palästinenser nicht gibt. Elise Stefanik, Trumps Kandidatin für den Posten des US-Botschafters bei den Vereinten Nationen, nutzte ihre Position im Kongress, um die Redefreiheit auf dem Campus zu unterdrücken, und setzt sich dafür ein, pro-palästinensische Demonstranten, die ein Studentenvisum haben, abzuschieben.

Was ist mit dem Kongress? Während der 118. Kongress überwiegend pro-israelisch war, wird der neue, in dem sowohl der Senat als auch das Repräsentantenhaus unter republikanischer Kontrolle stehen, noch aggressiver voreingenommen sein. Die Mitglieder wollen eine Reihe von schrecklichen Gesetzesvorlagen verabschieden, die die Beziehungen der USA zur israelischen Regierung weiter festigen, internationale Akteure bestrafen, die es wagen, Israel zur Rechenschaft zu ziehen, und die inländische Bewegung für die Rechte der Palästinenser unterdrücken. Zu diesen Gesetzen gehören ein Gesetzentwurf, der Kritik an Israel mit Antisemitismus gleichsetzt, ein Gesetzentwurf, der dem Finanzministerium die Befugnis erteilt, gemeinnützige Gruppen auf Verbindungen zum „Terrorismus“ zu untersuchen und sie dann zu schließen, ein Gesetzentwurf zur Sanktionierung des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Erlass eines Haftbefehls gegen Benjamin Netanjahu, ein Gesetz zur dauerhaften Verhängung des US-Verbots zur Finanzierung der Hilfsorganisation UNRWA und ein Gesetz zur Aufhebung von Handelsabkommen mit Südafrika wegen dessen Völkermordanklage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof.

Weltweit stimmen nicht nur immer mehr Länder bei den Vereinten Nationen für einen Waffenstillstand, sondern ergreifen auch konkrete Maßnahmen, um Israel zur Rechenschaft zu ziehen.

Und natürlich dürfen wir die Herausforderungen nicht außer Acht lassen, die von drei mächtigen Kräften ausgehen: AIPAC, christliche Zionisten und Militärunternehmen. Am bekanntesten ist die Lobbygruppe AIPAC, die bei den jüngsten Wahlen ihre finanzielle Macht einsetzte, um zwei der pro-palästinensischsten Kongressmitglieder, Cori Bush und Jamaal Bowman, aus dem Rennen zu werfen, sodass andere Angst haben, selbst zur Zielscheibe von AIPAC zu werden. Weniger bekannt, aber enorm mächtig sind die zig Millionen christlichen Zionisten, die von dem radikalen Glauben angetrieben werden, dass Israel der Schlüssel zur Rückkehr Jesu auf die Erde nach einer blutigen letzten Schlacht von Armageddon ist, in der nur diejenigen überleben werden, die Jesus als ihren Erlöser akzeptieren. Christliche Zionisten – bereits zahlreich im Kongress, im Weißen Haus und sogar im Militär vertreten – werden durch Trump ermutigt werden.

Die dritte mächtige Lobbygruppe sind die Militärunternehmer, die mehr Lobbyisten als Kongressabgeordnete haben. Dank der 18 Milliarden US-Dollar, die der Kongress 2024 für Israel bereitgestellt hat, sind die Waffenbestände im vergangenen Jahr in die Höhe geschossen und haben die wichtigsten Aktienindizes deutlich übertroffen.

Aber es gibt auch Gegenkräfte. Die amerikanische Öffentlichkeit hat immer mehr Verständnis für die Palästinenser. Eine Meinungsumfrage vom November ergab, dass die meisten Amerikaner (63 Prozent) trotz der pro-israelischen Voreingenommenheit unserer Regierung und der Unternehmensmedien einen Waffenstillstand wollen und 55 Prozent der Meinung sind, dass die USA der israelischen Regierung keine uneingeschränkte finanzielle und militärische Unterstützung gewähren sollten.

Die amerikanische Öffentlichkeit hat immer mehr Verständnis für die Palästinenser.

Dies gilt insbesondere für junge Menschen und Demokraten. Und da ein Republikaner im Weißen Haus sitzt, sollten mehr Demokraten in Machtpositionen bereit sein, sich den Handlungen Israels zu widersetzen, da sie nicht mehr dem Präsidenten ihrer eigenen Partei die Stirn bieten müssen. Und es sind nicht nur Demokraten. Viele Trump-Anhänger lehnen eine Beteiligung der USA an Kriegen im Ausland ab, und Trump selbst behauptete während des Wahlkampfs wiederholt, dass er Frieden in den Nahen Osten bringen wolle.

Weltweit stimmen nicht nur mehr Länder bei den Vereinten Nationen für einen Waffenstillstand, sondern ergreifen auch konkrete Maßnahmen, um Israel zur Rechenschaft zu ziehen. Zu der langen Liste der Länder und Parteien, die ihre Absicht, sich dem Fall Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof anzuschließen, eingereicht oder angekündigt haben, gehören Belgien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Irland, Jordanien, Libyen, die Malediven, Mexiko, Namibia, Nicaragua, Palästina, Spanien, die Türkei und die Arabische Liga. Zu den Ländern, die Waffenlieferungen an Israel entweder verboten, eingeschränkt oder ein Embargo angekündigt haben, gehören Italien, Spanien, das Vereinigte Königreich, Kanada, Belgien, die Niederlande, die Türkei, Russland und China.

Im kommenden Jahr muss die palästinensische Solidaritätsbewegung die Risse in der pro-israelischen Kriegsmaschinerie finden und erweitern. Sie muss das Rückgrat der Demokraten stärken, die in Angst vor der AIPAC leben, und auf Republikaner zugehen, die sich gegen die Finanzierung ausländischer Konflikte aussprechen. Die gleichen Argumente, die viele Republikaner vorbringen, wenn es um die Streichung von Mitteln für die Ukraine geht, müssen auch auf Israel angewendet werden. Aktivisten müssen ihre Kampagnen gegen Unternehmen, die den Völkermord Israels unterstützen, ausweiten und sich auf staatlicher, städtischer, arbeitsbezogener, universitärer, religiöser und sektoraler Ebene dafür einsetzen, die Handlungen Israels zu verurteilen und Desinvestitionen zu fördern. Die jüngste Resolution der American Historical Association, in der „Scholastikide“ verurteilt wird, ist ein gutes Beispiel dafür.

Während sich Aktivisten auf eine Flut von Trump-Politiken gefasst machen, die noch mehr globales und innerstaatliches Chaos verursachen werden, einschließlich verstärkter Angriffe auf pro-palästinensische Organisationen und Einzelpersonen, muss die US-Bewegung genauso entschlossen sein wie die Palästinenser selbst, die bewiesen haben, dass sie, egal was Israel tut, um sie zu vernichten, entschlossen bleiben, Widerstand zu leisten. Das Jahr 2025, in dem Donald Trump im Weißen Haus sitzt, wird keine Zeit für Verzweiflung oder Rückzug aus Angst sein, sondern eine Zeit für Handeln.

