https://thecradle.co/articles/sudan-iran-and-russias-new-red-sea-frontline



Sudan: Neue Frontlinie am Roten Meer für Iran und Russland

Während die vom Iran und Russland unterstützten Truppen im Sudan große Erfolge auf dem Schlachtfeld erzielen, versuchen Teheran und Moskau, am Roten Meer strategisch Fuß zu fassen, um ihre Rückschläge in Syrien auszugleichen.

Aidan J. Simardone

13. FEBRUAR 2025

Bildnachweis: The Cradle

Der sudanesische Außenminister Ali al-Sharif gab am 12. Februar bekannt, dass der Sudan Russland die Einrichtung eines Marinestützpunkts an der Küste des Roten Meeres gestattet hat, wodurch Moskau nach dem Verlust seiner syrischen Stützpunkte infolge der Absetzung des ehemaligen syrischen Präsidenten Bashar al-Assad im Dezember ein entscheidender strategischer Brückenkopf verschafft wird.

Diese Entwicklung fällt mit den schnellen Erfolgen der sudanesischen Streitkräfte (SAF) auf dem Schlachtfeld zusammen, darunter die Eroberung des Stadtzentrums von Khartum und der strategisch wichtigen Stadt Umm Rawaba sowie die wachsende internationale Unterstützung der SAF in ihrem Bürgerkrieg mit den von den VAE unterstützten Rapid Support Forces (RSF).

Bis Anfang 2024 unterstützten die Russen die RSF weitgehend, aber der Seitenwechsel brachte Moskau näher an den Iran heran – ein starker Unterstützer der SAF – und reduzierte die Zusammenarbeit der SAF mit der Ukraine und unterstützte die russischen Interessen beim Aufbau eines Marinestützpunkts in Port Sudan.

Die Auswirkungen der massiven Gebietsgewinne der SAF sind nicht nur in dem nordafrikanischen Land, sondern in ganz Westasien zu spüren, das tief in diesen Stellvertreterkrieg verstrickt ist.

Die RSF zählt die Vereinigten Arabischen Emirate, die libysche Nationalarmee, den Tschad und bis vor kurzem auch Russland und Kenia zu ihren Unterstützern. Die SAF wird derweil von Ägypten, Eritrea, Saudi-Arabien, der Ukraine, der Türkei, dem Iran und jetzt auch von Russland unterstützt. Diese Bündnisse haben sich manchmal als fließend erwiesen, wobei sich die Loyalitäten je nach Interessenlage, die von den Goldreserven des Sudan bis hin zu lukrativen Waffengeschäften reicht, verschieben.

Die größte Auswirkung des anhaltenden Fortschritts der SAF wird jedoch auf die Geopolitik sein. Da die Küste des Sudan am Roten Meer auf halbem Weg zwischen Israel und Jemen liegt, könnte die Unterstützung des Iran für die SAF der geschwächten Achse des Widerstands einen Fuß in die Tür verschaffen und die durch die Abraham-Abkommen von 2020 begründeten Beziehungen zwischen Israel und dem Sudan zum Scheitern bringen.

Das Ausmaß des Einflusses Teherans auf den Sudan wird davon abhängen, inwieweit westliche Staaten und ihre Verbündeten die SAF unterstützen oder untergraben.

Die Ursache des aktuellen Bürgerkriegs

Seit der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1956 herrschte im Sudan fast jedes Jahr ein Bürgerkrieg. 1989 stürzte Omar al-Bashir den Premierminister Sadiq al-Mahdi und verband sich mit dem Iran, der Waffen im Gegenzug für den Zugang zu Port Sudan am Roten Meer lieferte. Die Unterstützung des Iran war aufgrund des Völkermords im sudanesischen Darfur umstritten.

Die Beziehungen verschlechterten sich jedoch, als der Sudan während der wachsenden saudisch-iranischen Kluft auf die Seite Saudi-Arabiens trat. Ab 2014 schloss der Sudan alle iranischen Kulturzentren und wies iranische Diplomaten aus. Im folgenden Jahr entsandte der Sudan RSF-Truppen, um die von Saudi-Arabien geführte Koalition gegen die mit den Anasrallah-Streitkräften verbündeten jemenitischen Truppen zu unterstützen.

Im Jahr 2016 brach der Sudan zusammen mit anderen arabischen Ländern die Beziehungen zum Iran ab, nachdem saudische diplomatische Vertretungen von iranischen Demonstranten als Reaktion auf die Hinrichtung des schiitischen Geistlichen Scheich Nimr al-Nimr angegriffen worden waren. Im selben Jahr begann der Sudan auch, seine Beziehungen zu Israel zu normalisieren.

Im Jahr 2019 brachen im Sudan Proteste gegen die steigenden Lebenshaltungskosten aus. Im April desselben Jahres stürzte die Armee des Landes, zu der auch Teile der späteren SAF und RSF gehörten, die Regierung. Ein Machtkampf zwischen SAF und RSF endete im Krieg im April 2023, als die RSF den Flughafen von Khartum, den Präsidentenpalast und mehrere wichtige Militärstützpunkte eroberte. Trotz dieser drastischen Veränderungen setzte der Sudan die Normalisierung seiner Beziehungen zum Besatzerstaat fort.

Vom Bürgerkrieg zum Stellvertreterkrieg

Während sich der Krieg hinzog, griffen ausländische Mächte ein. Die VAE unterstützten die RSF aufgrund ihrer früheren Zusammenarbeit gegen die jemenitische Widerstandsbewegung Ansarallah und lieferten Waffen im Austausch gegen Gold aus den von der RSF kontrollierten Regionen. Im Gegenzug werden riesige Mengen an Gold aus den von der RSF kontrollierten Gebieten im Westen des Sudan exportiert.

Die VAE hielten diese Beziehung geheim, in der Hoffnung, einen neuen Hafen entlang des von der SAF kontrollierten Roten Meeres zu eröffnen. Dies wurde abgesagt, als ihre Unterstützung aufgedeckt wurde. Es wird allgemein angenommen, dass die RSF ohne die Unterstützung der VAE vollständig zusammenbrechen würde.

Die RSF wird auch vom westlichen Nachbarn des Sudan, dem Tschad, unterstützt, der Waffen bereitstellt. Die libysche Nationalarmee unterstützt die RSF im Gegenzug für den Schmuggel von Gütern wie Gold, Haschisch und gestohlenen Autos.

Russland unterstützte die RSF, um seine Goldminen aus der Vorkriegszeit zu schützen. Im vergangenen Jahr wechselte Moskau jedoch zur Unterstützung der SAF in der Hoffnung, Zugang zu Port Sudan zu erhalten. Auch Kenia erkannte früher die RSF an, hat aber zur Unterstützung der SAF gewechselt.

Der größte Unterstützer der SAF ist Ägypten, das nicht nur Waffen liefert, sondern sich auch direkt durch Luftangriffe und Truppen beteiligt. Kairo hofft, dass die SAF ein zuverlässiger Verbündeter gegen das Äthiopien wird, das es beschuldigt, Wasser aus dem Nil zu stehlen. Ägyptens Hauptinteresse besteht jedoch darin, dass die SAF Stabilität bringt und den Flüchtlingsstrom stoppt. Immer wenn die SAF an Boden verlor, zog sich Ägypten zurück.

Auch die Türkei liefert über Ägypten Waffen an die SAF. Die Ukraine hat Truppen entsandt, zunächst um gegen Russland zu kämpfen und jetzt, um die Luftwaffe auszubilden. Eritrea, das an den Sudan grenzt, hat ebenfalls mit der SAF verbündete Milizen unterstützt.

Am überraschendsten ist jedoch die Rolle des ehemaligen Feindes des Sudan, des Iran. Nachdem die SAF ihre Beziehungen zu Israel abgebrochen und die Beziehungen normalisiert hatte, machte sie eine Kehrtwende und suchte die Unterstützung des Iran.

Ein Grund für die Annäherung war schiere Verzweiflung: Im Laufe des Jahres 2023 verlor die SAF immer mehr Territorium und stand kurz davor, sowohl die Hauptstadt als auch die zweitgrößte Stadt, Omdurman, zu verlieren. Ihr Hauptverbündeter, Ägypten, zog sich zurück, da er von den Fortschritten der SAF enttäuscht war und sich auf seine eigene Wirtschaftskrise konzentrieren musste.

Die verbesserten Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien boten dem Sudan ein gutes Beispiel. Die Entdeckung der SAF, dass die VAE die RSF unterstützten, entsprach auch den Interessen des Iran, der die Regierung in Sanaa gegen die Stellvertreter der VAE im Jemen unterstützt.

Mit dem Ausbruch des israelischen Völkermords in Gaza wurde der Iran dazu angeregt, einen Beitrag zum Sudan zu leisten, der auf halber Strecke zwischen Israel und dem Jemen liegt. Im Oktober 2023 normalisierten die SAF die Beziehungen zum Iran. Zwei Monate später begann der Iran mit dem Export von Waffen, insbesondere Drohnen. Im Februar 2024 trugen dieselben Drohnen dazu bei, die Belagerung von Omdurman aufzuheben.

SAF-Gewinne und ihre Auswirkungen auf Westasien

Im Jahr 2024 eroberte die SAF wichtige Städte und beherrschte besiedelte Gebiete, während sich die RSF nach Westen zurückzog. Wenn sich nichts drastisch ändert, scheint die SAF zum Sieg verurteilt zu sein.

Wie lange der Krieg noch andauern wird, hängt größtenteils von den VAE ab, deren Unterstützung für die RSF von entscheidender Bedeutung ist. Abu Dhabi unterstützte die RSF unter anderem, damit sie ein Bündnispartner gegen Sanaa sein konnte. Doch selbst wenn die RSF den Vormarsch der SAF verlangsamen kann, ist es unwahrscheinlich, dass sie stark genug ist, um im Jemen zu kämpfen.

Damit bleibt den VAE nur noch ein Grund, die RSF zu unterstützen: Gold. Im Jahr vor dem Krieg importierten die VAE Gold im Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar, eine Zahl, die nur noch gestiegen ist. Die Versorgung der RSF wird jedoch immer schwieriger und kostspieliger, da die SAF zunehmend in der Lage ist, Waffenlieferungen zu stoppen.

Darüber hinaus sanktionierten die USA im Januar 2025 Unternehmen in den VAE, die die RSF unterstützen. Die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs gegen RSF-Mitglieder und der jüngste Angriff der RSF auf ein saudisches Krankenhaus in Darfur haben die Gruppe noch mehr zu einem Paria gemacht. Ob diese Kosten ausreichen, um die Unterstützung der VAE zu ändern, bleibt abzuwarten.

Was die Unterstützung des Iran für die SAF betrifft, so wird sie die Region verändern. Zunächst einmal distanziert sich der Sudan von Tel Aviv. Im Februar 2024 reiste der Außenminister der SAF, Ali al-Sadiq, nach Teheran, um den verstorbenen iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi zu treffen.

Während des Besuchs verurteilte Raisi Länder wie die VAE dafür, dass sie ihre Beziehungen zu Israel normalisierten. Sadiq erhob keine Einwände, obwohl der Sudan erst drei Jahre zuvor die Beziehungen normalisiert hatte, und verurteilte die Aggression des Besatzungsstaates in Gaza. Der Sudan hat zwar schon früher ein Ende der Feindseligkeiten und die Achtung der palästinensischen Rechte gefordert, doch dies war das erste Mal, dass Israel ausdrücklich zur Rede gestellt wurde.

Der Sudan ist auch für den Iran von entscheidender Bedeutung, da er am Roten Meer auf halber Strecke zwischen Israel und Jemen liegt. Bevor sich die Beziehungen verschlechterten, war Port Sudan für den Iran ein Drehkreuz, um Waffen an palästinensische Widerstandsbewegungen zu schmuggeln. Mit der Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Teheran und Khartum könnte die Unterstützung nicht nur der Hamas, sondern auch dem Jemen zufließen.

Die Präsenz des Iran würde auch eine abschreckende Wirkung auf Israel und die von Saudi-Arabien geführte Koalition im Jemen haben. Der Sudan grenzt an sieben Länder, was es dem Iran ermöglichen würde, seine Macht auf eine größere Region auszudehnen. Seit 2018 hat sich das Nachbarland Äthiopien dem Iran angenähert, insbesondere seit Teheran im Tigray-Konflikt Drohnen zur Verfügung gestellt hat. Dies könnte die Islamische Republik als potenziellen Vermittler zwischen Äthiopien und dem Sudan in Bezug auf den Nil positionieren und mit ähnlichen Bemühungen der Türkei konkurrieren.

Inwieweit sich die SAF mit dem Iran verbündet, hängt von der Beteiligung anderer Länder ab. Die SAF hat Unterstützung von westlichen Verbündeten wie Ägypten, Saudi-Arabien und der Türkei erhalten. Ägypten hat sich zwar kurz zurückgezogen, sich aber in den letzten Monaten wieder im Sudan engagiert und im vergangenen Monat bekannt gegeben, dass es gemeinsam mit Eritrea und Somalia einen Beitrag zur Ausbildung der SAF leisten wird. Der iranische Antrag auf einen Marinestützpunkt in Port Sudan wurde angeblich aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Gegenreaktion der westlichen Alliierten abgelehnt. Ein neuer russischer Marinestützpunkt an der sudanesischen Küste des Roten Meeres könnte den Iranern jedoch dabei helfen, diese Lücke zu schließen, da sie im Januar eine historische strategische Partnerschaft mit Moskau unterzeichnet haben.

Die Entscheidung der USA im vergangenen Monat, den SAF-Armeechef Abdel Fattah al-Burhan zu sanktionieren, und die anhaltende Unterstützung der VAE für die RSF könnten die Annäherung der SAF an westliche Feinde wie den Iran und Russland fördern.

Der wahrscheinliche Sieg der SAF wird sich auf ganz Westasien auswirken und Allianzen und Machtverhältnisse verändern. Selbst wenn westliche Staaten versuchen, den Ambitionen des Iran entgegenzuwirken, hat Teheran seinen Einfluss im Sudan bereits gesichert. Die Kehrtwende des Sudan in Bezug auf Israel hebt sich deutlich von den arabischen Staaten ab, die entweder eine Normalisierung befürworten oder in Betracht ziehen. Nach dem Krieg wird der Sudan dem Iran wahrscheinlich für seine entscheidende Unterstützung etwas zurückgeben.

Die Unterstützung der VAE für die RSF ist zwar profitabel, wird aber immer unhaltbarer. Ägypten, Saudi-Arabien und die Türkei unterstützen weiterhin die SAF, aber ein längeres Engagement der VAE könnte den Sudan weiter vom Westen entfernen. Wenn die VAE ihre Unterstützung zurückziehen, scheint ein Sieg der SAF unvermeidlich, der den Krieg beenden und einen bleibenden Einfluss auf die Region haben wird.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …