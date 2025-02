Vom progressiven Antikriegsaktivisten zum militanten Befürworter von Drohneneinsätzen: Tulsi Gabbards seltsame politische Laufbahn

https://www.mintpressnews.com/anti-war-progressive-militarist-tulsi-gabbard-political-trajectory/279101/



Alan MacLeod

13. Februar 2025

Anmerkung der Redaktion: Diese Untersuchung von Alan Macleod wurde ursprünglich am 24. November 2021 veröffentlicht und befasst sich mit Tulsi Gabbards politischer Metamorphose – von der selbsternannten progressiven Antikriegsaktivistin zur Verfechterin militärischer Interventionen. Angesichts ihrer kürzlich erfolgten Bestätigung als Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes veröffentlichen wir den Artikel erneut, um die ideologische Reise zu beleuchten, die Gabbard an die Spitze des mächtigsten Geheimdienstapparats Amerikas geführt hat.

Während viele Linke in den USA den Freispruch des Täters von Kenosha, Kyle Rittenhouse, als Freibrief für rassistische Milizen anprangern, hat die ehemalige Abgeordnete von Hawaii, Tulsi Gabbard, das Urteil offen gefeiert. „Die Jury hat es richtig gemacht – sie hat Rittenhouse in allen Anklagepunkten für nicht schuldig befunden“, sagte der 40-jährige Oberstleutnant und fügte hinzu, dass die Anklage so offensichtlich politisch motiviert und seine Unschuld so offensichtlich sei, dass die Erhebung von Anklagen gegen ihn an sich schon als ‚kriminell‘ angesehen werden sollte.

Der Rittenhouse-Prozess war von Anfang an eindeutig fehlerhaft. Richter Bruce Schroeder lehnte es unter anderem ab, ein Video als Beweismittel zuzulassen, das Rittenhouse nur wenige Tage vor der Schießerei in Kenosha beim Phantasieren über das Töten von Black-Lives-Matter-Demonstranten zeigt, sowie Bilder von ihm, wie er mit der rechtsextremen Gruppe Proud Boys feiert und dabei weißnationalistische Handgesten macht. Schroeder, der eine lange Geschichte fragwürdiger Urteile hat, entschied auch, dass die von Rittenhouse Getöteten vor Gericht nicht als „Opfer“ bezeichnet werden dürfen, sondern dass die Begriffe „Plünderer“ und „Brandstifter“ vorzuziehen seien.

Für Gabbard jedoch waren diejenigen, die das Urteil in Frage stellten, lediglich von den „Pro-Antifa“-Mainstream-Medien vergiftet worden, ein Begriff, den sie in der vergangenen Woche wiederholt verwendet hat. Sie twitterte:

Ohne Beweise stempelten Mainstream-Medien und Antifa-freundliche Politiker Rittenhouse sofort als weißen Terroristen der Rassentrennung ab. Jetzt ist klar, dass er nur ein dummer Junge war, der das Gefühl hatte, er müsse die Menschen und die Gemeinschaft vor Randalierern und Brandstiftern schützen, weil die Regierung dies versäumt hat.“

„Jeder, der mit der Voreingenommenheit der Pro-Antifa-Mainstream-Medien in Bezug auf den Rittenhouse-Prozess nicht einverstanden ist, wird als weißer Terrorist der Rassentrennung verleumdet. Das ist widerlich“, fügte sie hinzu.

Am Dienstag veröffentlichte sie ein Video, in dem sie ihre Haltung noch einmal bekräftigte und diejenigen verurteilte, die versuchen, die Schießerei durch die Brille der Rasse und der Rassengerechtigkeit zu betrachten. ‚Wir sind alle miteinander verbunden. Wir sind alle Kinder Gottes, unabhängig von unserer Rasse, Religion oder Herkunft. Also, bitte lasst uns aufhören, alles und jeden zu RASSIALISIEREN. Das ist es, was unser Land und die Welt im Moment am dringendsten brauchen‘, schrieb sie.

Die Worte der ehemaligen Kongressabgeordneten überzeugten nicht alle. „Tulsi setzt voll auf All Lives Matter“, bemerkte der in Kalifornien ansässige Medienanalyst Steve Patt. „Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Politiker so schnell nach rechts bewegt wie Gabbard“, fügte er hinzu.

Heute veröffentlichte Gabbard einen Clip von ihr in Tucker Carlson Tonight, in dem sie die Behandlung des Mordfalls von Waukesha verurteilte – ein Vorfall, bei dem ein SUV in eine Menschenmenge bei einer Weihnachtsparade fuhr und sechs Menschen tötete. Gabbard argumentierte, dass der Vorfall zeige, dass Linke eine Gefahr für Amerika darstellten. Sie brachte die Streichung der Polizeifinanzierung mit der Freilassung des wegen mehrfachen Mordes angeklagten Verdächtigen gegen Kaution in Verbindung und sagte:

„Wir haben Politiker, wir haben Richter und Staatsanwälte, die sich als Aktivisten betätigen und das Gesetz nicht durchsetzen, Menschen, die versuchen, die Polizeifinanzierung zu streichen, Menschen, die ihre Prioritäten völlig falsch gesetzt haben und die anscheinend mehr daran interessiert sind, Kriminelle zu schützen, als unsere Gemeinschaft zu schützen.“

„Sie werden auf unsere Straßen gelassen und setzen ihre Terroraktionen fort“, fügte sie hinzu.

Star bei Fox News

Diese Positionen könnten viele überraschen, die Gabbard aus den Wahlzyklen 2016 und 2020 als ‚aufsteigenden Stern‘ der progressiven Linken in Erinnerung haben. In den letzten Wochen hat sie sich jedoch stark nach rechts orientiert und tritt praktisch täglich bei Fox News auf, wo sie sich für traditionell konservative Standpunkte einsetzt. Allein im vergangenen Monat war sie in den Fox-Sendungen Tucker Carlson Tonight, Hannity, Gutfeld!, Neil Cavuto Live, Fox News Primetime, The Next Revolution mit Steve Hilton und Watters World zu sehen. Im gleichen Zeitraum war sie nicht bei MSNBC, CNN, CNBC, CBS oder ABC zu sehen.

Sie hat die meiste Zeit damit verbracht, die Demokratische Partei zu kritisieren, obwohl sie einmal stellvertretende Vorsitzende der DNC war. In einem Beitrag von Fox News Prime Time mit dem Titel „Dems Target their Political Enemies“ (Dems nehmen ihre politischen Feinde ins Visier) stellte sie letzte Woche ihre eigenen Kollegen als vielleicht größte Bedrohung für die Freiheit in Amerika dar und warnte:

„Entweder ist man auf ihrer Seite – man stimmt ihnen zu, unterstützt sie, arbeitet für sie – oder man ist es nicht. Man ist entweder Teil ihres Teams oder nicht. Und wenn man es nicht ist (und genau das passiert gerade. Das habe ich selbst erlebt), dann werden sie einen ins Visier nehmen, zensieren, dämonisieren und als inländischen Terroristen bezeichnen und den Generalstaatsanwalt auf einen hetzen.“

Dies baut auf einem früheren Interview mit Steve Hilton mit dem Titel „Die Demokraten sind zur Partei des Hasses und der Spaltung geworden“ auf, in dem sie vor der unheilvollen „Dunkelheit“ der „linksradikalen“ Partei warnte, und einem Beitrag von Tucker Carlson, in dem sie behauptete, ihre Partei verfolge „eine absichtliche Strategie, um uns aufgrund unserer Hautfarbe auseinanderzureißen“.

Gabbard feierte auch offen den Sieg der Republikaner bei den Gouverneurswahlen in Virginia Anfang dieses Monats, bei denen Glenn Youngkin den Demokraten Terry McAuliffe besiegte, und sagte zu Carlson, dass „McAuliffes Niederlage ein Sieg für alle Amerikaner ist“. „Hier finde ich Hoffnung für die Zukunft“, fügte sie hinzu.

Sie verurteilte auch Linke, die sich darüber beschweren, dass die Republikaner rassistische Stimmungsmache betreiben und behaupten, dass sie die amerikanische Öffentlichkeit mit Hunden vergleichen. „Bitte lassen Sie uns die Rassifizierung von allem und jedem stoppen. Rassismus. Wir sind alle Kinder Gottes und daher im wahrsten Sinne des Wortes eine Familie, unabhängig von unserer Rasse oder ethnischen Zugehörigkeit“, sagte sie und fügte hinzu: „Bitte lassen Sie uns nicht zu, dass wir uns auf diesen dunklen und spaltenden Weg des Rassismus und des Hasses führen lassen.“ Die Entscheidung, dies bei Fox News zu tun – einem Sender, dessen gesamtes Geschäftsmodell darauf ausgerichtet ist, Feindseligkeit zu verbreiten und seine überwiegend ältere, weiße Basis gegen Minderheiten und Liberale aufzuhetzen – ist eine besonders bemerkenswerte Entscheidung.

Auch Präsident Joe Biden selbst war ein Hauptziel von Gabbards Zorn. Im September, auf dem Höhepunkt des Skandals um haitianische Migranten, bei dem Grenzschutzbeamte gefilmt wurden, wie sie Schwarze auspeitschten, die versuchten, in die Vereinigten Staaten zu gelangen, griff Gabbard Biden von rechts an und behauptete, dass seine „Politik der offenen Grenzen“ Amerika schade und Bandenmitgliedern und Sexhändlern bei der Einreise helfe. Sie ging noch weiter und stellte Trump als vernünftigen Staatsmann dar, indem sie ihn für seine Bemühungen lobte, die südliche Grenze zu Mexiko zu sichern (in Wirklichkeit hat Biden mit seiner „Politik der offenen Grenzen“ in weniger als einem Jahr im Amt fast 1,3 Millionen Menschen abgeschoben – fast dreimal so viele wie Trump in vier Jahren).

Dies war nicht der einzige Schuss, den Gabbard kürzlich auf den 46. Präsidenten abgegeben hat. Anfang des Monats warf sie ihm vor, „die Grundprinzipien unseres Landes zu untergraben“ und „unser Land zu zerreißen“. Vier Tage später warnte sie die Zuschauer von Fox, dass sein Gesetzentwurf „Build Back Better“ es „nicht gewählten Bürokraten“ ermöglichen werde, „ihre Nasen in jeden Aspekt unseres Lebens zu stecken und diese Mentalität der Abhängigkeit von der Regierung von der Wiege bis zur Bahre zu fördern, die dazu führt, dass wir noch mehr von unserer Autonomie verlieren“. „Die Regierung ist bereits zu groß und zu mächtig, wie sie ist. Das Gesetz „Build Back Better“ wird es nur noch schlimmer machen“, schloss sie mit klassischer konservativer Rhetorik.

Vom Antikriegshelden zur Drohnenkönigin

Die vielleicht überraschendste Veränderung in ihrer Metamorphose zur konservativen Phrasendrescherin ist ihre scheinbar wechselnde Haltung zum Krieg. Als sie bei Fox News auftrat, kurz nachdem die Biden-Regierung zugeben musste, dass ein von ihr angeordneter Drohnenangriff auf ‚Terroristen‘ in Kabul tatsächlich zehn Zivilisten zum Opfer fiel, verteidigte sie die Politik vehement. Da der Moderator Tucker Carlson offensichtlich nicht mit einer solchen Antwort gerechnet hatte (der Abschnitt trug den Titel „Afghanisches Desaster: Wer wird gefeuert?“), sah er überrascht aus, als Gabbard eine leidenschaftliche Verteidigung sowohl der Drohnen als auch des endlosen Krieges gegen den Terrorismus begann.

„Ich denke, es ist wichtig, dass die amerikanische Bevölkerung versteht, dass islamistische Dschihadisten weiterhin Krieg gegen uns führen“, sagte sie. Dann fügte sie hinzu, ohne dabei zu erwähnen, dass die getöteten afghanischen Kinder keine Terroristen waren:

Wir müssen unseren Beitrag dazu leisten, sie militärisch und ideologisch zu besiegen. Und militärisch haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir das tun können. Nummer eins: Wir können weiterhin in Länder auf der ganzen Welt einmarschieren und sie besetzen, um dort einen Staat aufzubauen – so wie wir es in Afghanistan unter großen Kosten getan haben. Nummer zwei: Wir können einen gezielten Ansatz wählen, indem wir Luftangriffe durchführen und unsere Spezialeinheiten einsetzen, um in diese Terrorzellen einzudringen und sie zu verfolgen.“

„Wir haben in diesem Jahr eine Kehrtwende von Tulsi Gabbard erlebt. Ihre Meinungen zu vielen Themen sind bei Fox News nicht mehr zu entschlüsseln – weshalb sie sie regelmäßig einladen“, sagte Lee Camp, ein politischer Komiker, der Gabbards Karriereverlauf genau verfolgt hat, gegenüber MintPress und fügte hinzu:

Viele ihrer Tweets scheinen so zu tun, als sei die Rasse in Amerika kein Thema – einem Land mit einer Außen- und Innenpolitik, die überwiegend von weißen Suprematisten geprägt ist. Ein Großteil ihres Zorns und ihrer Besorgnis hat sich von denen ohne Gesundheitsversorgung auf die Flüchtlinge verlagert, die durch unsere „offenen Grenzen“ kommen. Tulsi nährt nun den giftigen Nationalismus und die Fremdenfeindlichkeit, die es dem amerikanischen Imperium seit Generationen ermöglichen, andere Völker und Kulturen zu missbrauchen (ironischerweise einschließlich der Annexion ihres Heimatstaates Hawaii durch das weiße Amerika).

Gabbards Kehrtwende beschleunigte sich im Herbst, nachdem sie von einem aktiven Einsatz am Horn von Afrika zurückgekehrt war, den sie als „Spezialeinsatz zur Verfolgung von mit Al-Qaida verbundenen Dschihadisten“ bezeichnete. Viele gratulierten ihr zu ihrer Beförderung zum Oberstleutnant, aber andere waren überrascht zu hören, dass das US-Militär in Afrika überhaupt Krieg führt.

All dies scheint weit entfernt von der Frau zu sein, die 2016 aus der Demokratischen Partei ausgetreten ist, um Bernie Sanders zu unterstützen. Gabbard vertrat konsequent ihre Antikriegsposition zu potenziellen Konflikten mit Russland oder Syrien, was so weit ging, dass sie ständig beschuldigt wurde, eine Agentin beider Regierungen zu sein. Sie erntete auch Lob und gewann Anhänger, nachdem sie den Krieg der Saudis gegen den Jemen verurteilt und Persönlichkeiten des Establishments wie Hillary Clinton und Kamala Harris angegriffen hatte, was nur wenige andere taten.

Senator Bernie Sanders, I-Vt., hält sich an der Hand mit der Abgeordneten Tulsi Gabbard während einer Bürgerversammlung am Gettysburg College am 22. April 2016 in Gettysburg, Pennsylvania. Evan Vucci | AP

Auch in Bezug auf die Rassenfrage hat sie einen noch abrupteren Rechtsruck vollzogen. Im Jahr 2017 forderte sie, dass Amerika „den systemischen Rassismus abbauen muss, der dazu führt, dass schwarze Männer im Vergleich zu anderen Rassen und Ethnien bei gleichen Straftaten unverhältnismäßig härtere Strafen erhalten“. Als jedoch eine Bewegung entstand, die genau diese Punkte aufbrachte, griff sie sie an und stellte sich auf die Seite von Rittenhouse.

Auch in der Einwanderungsfrage verurteilte sie Trump erst letztes Jahr für die Politik, die sie jetzt für richtig hält. Während der Debatten um die Nominierung des Präsidentschaftskandidaten der Demokraten im Jahr 2020 sagte sie:

„Es bricht uns das Herz, wenn wir Kinder in diesen Haftanstalten sehen, die von ihren Eltern getrennt wurden, wenn wir Menschen sehen, die unter abscheulichen, unmenschlichen Bedingungen in Käfige gepfercht sind. Wir können sowohl sichere Grenzen als auch eine humane Einwanderungspolitik haben. Wir müssen aufhören, Kinder von ihren Eltern zu trennen, es den Menschen erleichtern, Asyl zu beantragen, und sicherstellen, dass wir unsere Grenzen sichern, indem wir diese Gesetze reformieren.“

Es ist sicherlich möglich, linke Wirtschaftsansichten zu vertreten, ohne liberale soziale Werte zu befürworten (viele Amerikaner tun genau das), aber die Behauptung, Bidens Grenzpolitik, die nachweislich weitaus autoritärer ist als die von Trump, sei eine „Politik der offenen Grenzen“, ist schwer nachvollziehbar, ebenso wie die Panikmache über die Gefahren einer großen Regierung.

Ein großer Fan von Modi, Sisi und der Apartheid

Obwohl viele von Gabbards Rechtsruck überrascht waren, gab es in ihrer Vergangenheit eine Reihe von Warnsignalen, die darauf hindeuteten, dass ihre progressive, kriegsfeindliche Einstellung nicht so solide war, wie es den Anschein hatte. Tulsi ist die Tochter des republikanischen Senators Mike Gabbard, der zu den Demokraten übergetreten ist und landesweit als Anführer der Anti-LGBT-Bewegung bekannt wurde. In den 1990er Jahren war er Präsident der Gruppe „Stop Promoting Homosexuality America“ und Moderator der Radiosendung „Let’s Talk Straight Hawaii“.

Tulsi kam in vielerlei Hinsicht nach ihrem Vater. Einer ihrer ersten politischen Beiträge war ihr Beitrag für eine Gruppe, die sich gegen Homosexuelle aussprach und für die Konversionstherapie warb. „Als Demokraten sollten wir die Ansichten der Menschen vertreten und nicht die einer kleinen Anzahl homosexueller Extremisten“, sagte sie. Um fair zu sein, hat sich ihre öffentliche Meinung zu diesem Thema seitdem stark verändert. Im Jahr 2013 schloss sie sich dem LGBT Equality Caucus an und stimmte konsequent für mehr Rechte für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten.

Noch beunruhigender sind vielleicht ihre Verbindungen zum rechtsextremen indischen Premierminister Narendra Modi und der paramilitärischen Bewegung Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Modi, ein Hindu-Nationalist, erlangte erstmals weltweite Aufmerksamkeit, als er Ministerpräsident des Bundesstaates Gujarat war, während der massiven Welle von antimuslimischen Pogromen im Jahr 2002, bei der über 2.000 Menschen getötet und 200.000 Muslime aus ihren Häusern vertrieben wurden – dank der Handarbeit der RSS.

Als Premierminister hat Modi Kampagnen angeführt, um Millionen indischer Muslime ihrer Staatsbürgerschaft zu berauben, und andere antimuslimische Gewalttaten beaufsichtigt. Mitglieder von Modis Kabinett haben die Idee eines Völkermords an der muslimischen Bevölkerung Indiens (schätzungsweise fast 200 Millionen) in die Welt gesetzt.

Gabbard, eine praktizierende Hinduistin, schenkte Modi ihr Exemplar des heiligen Textes „Die Bhagavad Gita“ aus ihrer Kindheit, verurteilte die Entscheidung der USA aus dem Jahr 2014, ihm die Einreise in das Land zu verweigern, weil er in der Vergangenheit zu religiöser Gewalt angestiftet hatte, und stimmte gegen eine Resolution des Repräsentantenhauses, die seine Angriffe auf Muslime verurteilte. Hochrangige Mitglieder der RSS – einer Organisation, die oft mit dem Ku-Klux-Klan oder Hitlers Braunhemden verglichen wird – nahmen an Gabbards Hochzeit auf Hawaii teil.

Der hinduistische Extremist und BJP-Sprecher Ram Madhav auf Gabbards Hochzeit. Quelle | Pieter Friedrich

Ob Modi Gabbards Ansichten über den Islam beeinflusst hat, ist unklar. Es ist jedoch offensichtlich, dass ihre Überzeugungen über die Religion einen Großteil ihrer innen- und außenpolitischen Positionen bestimmen. Nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo im Jahr 2015 schäumte sie vor Wut, dass Präsident Barack Obama nicht hart genug gegen den islamischen Extremismus vorgehe, und sagte gegenüber Fox News, dass die „radikale islamische Ideologie“ militärisch und nicht nur ideologisch besiegt werden müsse. Sie griff Obama auch ständig wegen seines Abkommens mit dem Iran an und bezeichnete die Islamische Republik als „den weltweit führenden staatlichen Sponsor des Terrorismus“. In Bezug auf den US-Verbündeten Saudi-Arabien vertrat sie jedoch eine völlig gegensätzliche Position und sagte, es sei „verständlich“, wenn das Land Atomwaffen entwickle.

Eine weitere von ihr unterstützte Diktatur im Nahen Osten war das Ägypten von Abdel Fattah el-Sisi. Im Jahr 2015 reiste sie nach Ägypten, um sich mit Sisi zu treffen, der bereits angedeutet hatte, dass er möglicherweise auf Lebenszeit regieren würde. Dort lobte sie seine autokratische Herrschaft in den höchsten Tönen. „Präsident el-Sisi hat großen Mut und Führungsstärke bewiesen, indem er sich dieser extremen islamistischen Ideologie entgegenstellte und gleichzeitig militärisch gegen den IS kämpfte, um zu verhindern, dass dieser in Ägypten Fuß fasst“, sagte sie und forderte die USA auf, ihn anzuerkennen und „ihm in diesem Kampf gegen islamische Extremisten zur Seite zu stehen“.

Diese Rhetorik ist weit entfernt von dem Bild einer nüchternen, kriegsskeptischen Außenseiterin, als die sie von vielen ihrer Fürsprecher dargestellt wird. Sie stellt zwar viele politische Maßnahmen der USA in Frage, aber nicht aus einer Position heraus, in der sie gegen den Krieg ist (schließlich ist sie ein hochrangiges Mitglied des US-Militärs). „Wenn es um kontraproduktive Kriege zur Regimewechsel geht, bin ich eine Taube … Wenn es um den Krieg gegen Terroristen geht, bin ich ein Falke“, erklärte sie, ohne zu erkennen, dass der Krieg gegen den Terror untrennbar mit Kriegen zur Regimewechsel verbunden ist und das eine das andere hervorbringt. Der Irakkrieg begann angeblich wegen Saddam Husseins Beteiligung an den Anschlägen vom 11. September und Terrorismus, entwickelte sich aber schnell zu einem zwei Jahrzehnte andauernden Krieg für einen Regimewechsel, der eine ganze Region destabilisierte und sie zu einem Nährboden für radikalen islamischen Terror machte.

Auch in Bezug auf Israel war Gabbard eine treue Verbündete und wurde sogar ausgewählt, um bei Christians United for Israel, einer rechtsextremen Pro-Besatzungsorganisation, zu sprechen. Dort teilte sie sich die Bühne mit Benjamin Netanjahu, Ted Cruz, Rick Santorum und Mike Huckabee. Ihre Unterstützung für den Apartheidstaat war so offen, dass sie im darauffolgenden Jahr vom umstrittenen Rabbi Shmuley Boteach, einem Gefolgsmann des Großspenders Sheldon Adelson, den Champion of Freedom Award erhielt. Dennoch gelang es ihr, sich das Image zu bewahren, gegen Krieg und Imperien zu sein.

Spiel auf zwei Seiten

Gabbard wurde lange Zeit von der Rechten umworben, sodass ihr jüngster Schwenk vielleicht keine allzu große Überraschung sein sollte. Sie ist eine der Favoritinnen von Personen wie Mike Cernovich, Richard Spencer und David Duke und reiste sogar nach Washington, um sich für eine Position in der Trump-Administration zu bewerben. Dies war Berichten zufolge die Idee des Präsidentenberaters Steve Bannon. „Er liebt Tulsi Gabbard. Liebt sie … [er] will mit ihr an allem mitwirken“, berichtete eine Quelle aus Bannons Umfeld The Hill.

Im vergangenen Jahr schloss sie sich auch der berüchtigten rechtsgerichteten Organisation Project Veritas an, um die Idee zu verbreiten, dass die Abgeordnete Ilhan Omar (D-MN) sich mit Wahlbetrug, bei dem sie Wahlurnen mit Stimmen füllte, den Wahlsieg erschlichen habe. Vor diesem Hintergrund könnte ihre Entscheidung, nicht für die Amtsenthebung von Donald Trump zu stimmen (eine Aktion, die ihre eigene Partei in Rage brachte), weniger wie eine prinzipientreue Haltung und mehr wie ein langfristiger strategischer Schachzug erscheinen.

Die amerikanische Politik wird oft mit der Farce des Pro-Wrestlings verglichen, bei der die Teilnehmer heimlich zusammenarbeiten, um eine Show für die Öffentlichkeit zu veranstalten. Gabbards jüngste Kehrtwende ist nur die jüngste in einer langen Reihe von Metamorphosen von einer konservativen Anti-LGBT-Aktivistin zu einer progressiven Anti-Kriegs-Aktivistin und schließlich zu einer Republikanerin nach Schema F. Ihre jüngsten Aktionen könnten einige Linke, die gegen den Krieg sind, enttäuschen. Ein genauerer Blick auf ihre Vergangenheit lässt jedoch vermuten, dass ihr Widerstand gegen den Militarismus immer nur begrenzt war. Leider mangelt es den Vereinigten Staaten so sehr an echten antiimperialistischen Führungspersönlichkeiten, dass viele zu unglaublichen Kompromissen bereit sind.

„Gabbard hat sich von der Verfechterin der Unterdrückten zur Verfechterin der Unterdrücker gewandelt. Es ist schwer zu sagen, ob sie jemals wirklich an das glaubt, was sie sagt, oder ob sie sich nur auf die größte Anzahl von Klicks und Aufmerksamkeit konzentriert“, sagte Camp gegenüber MintPress und fügte hinzu:

Anstatt an ihren (vermeintlichen) Überzeugungen festzuhalten, hat sie sich nun auf das Publikum von Fox News eingestellt. Die meisten unserer herrschenden Eliten in beiden Parteien sind Soziopathen, die eigentlich kein Mitgefühl für andere haben. Vielleicht war Gabbard schon immer eher so.“

Feature-Foto | Tulsi Gabbard, applaudiert während Gabbards Anhörung zur Bestätigung im Geheimdienstausschuss des Senats, 30. Januar 2025. Tom Williams | CQ Roll Call via AP

Alan MacLeod ist leitender Redakteur bei MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: „Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting“ und „Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent“ sowie eine Reihe von zahlreichen akademischen Artikeln. Er hat auch für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams geschrieben.

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten erneut! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International Lizenz lizenziert.

Übersetzt mit Deepl.com

