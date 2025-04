https://www.palestinechronicle.com/who-is-mike-huckabee-trumps-christian-zionist-ambassador-to-israel-profile/



Wer ist Mike Huckabee, Trumps christlich-zionistischer Botschafter in Israel? – Profil

Von Robert Inlakesh

13. April 2025

Mike Huckabee, der neue US-Botschafter in Israel. (Foto: Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32874089)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Huckabee reist nicht nur in israelische Siedlungen, hat Verbindungen zu extremistischen Siedlerbewegungen und setzt sich für das Recht Israels ein, Gewalt anzuwenden, um seine radikalen Ziele zu erreichen.

Im Einklang mit der neuen Regierung von US-Präsident Donald Trump ist sein neu ernannter Botschafter in Israel ein fanatischer Zionist, der nicht nur die Existenz des palästinensischen Volkes leugnet, sondern auch darauf fixiert ist, einen Beitrag zur weiteren Expansion der israelischen Siedlungen zu leisten.

Mike Huckabee wurde 1955 in Hope, Arkansas, geboren und ist ein strenger evangelikaler Christ, der sich bei den Republikanern großer Beliebtheit erfreut. Er schloss 1975 sein Studium an der Ouachita Baptist University ab und erwarb 1980 einen Master-Abschluss am Southwestern Baptist Theological Seminary.

Dies alles geschah, bevor er zwischen 1996 und 2007 Gouverneur von Arkansas wurde. Doch bereits 1973 begann er seine Reise auf dem Weg zum christlichen Pastor, was auch das erste Mal war, dass er das von Israel besetzte Gebiet besuchte, eine Erfahrung, die ihn nach eigenen Angaben tief beeindruckt und bewegt hat.

Donald Trump kommentierte Huckabees Ernennung zum US-Botschafter mit den Worten: „Er liebt Israel und das israelische Volk.“ Und fügte hinzu: „Mike wird unermüdlich dazu beitragen, Frieden im Nahen Osten zu schaffen.“ Huckabees persönliche Positionen deuten jedoch darauf hin, dass er nicht den Frieden sucht, sondern die vollständige Auslöschung Palästinas von der Landkarte unterstützt.

Der neue US-Botschafter erklärte nicht nur 2008 während seiner Präsidentschaftskandidatur, dass es „so etwas wie Palästinenser nicht gibt“, sondern behauptete stattdessen, dass sie lediglich ein politisches Instrument seien, um zu argumentieren, dass Israel Land aufgeben müsse. Er verkündet auch offen, dass das Westjordanland kein besetztes Gebiet sei, weigert sich sogar, es bei seinem international anerkannten Namen zu nennen und bezeichnet es stattdessen mit seinem biblischen Namen „Judäa und Samaria“.

Huckabee wird von einem christlich-zionistischen Glauben angetrieben, dass Gott im Alten Testament der Bibel einen Bund mit den Juden geschlossen hat und dass das Heilige Land allein ihnen gehört. Tatsächlich ist er so sehr in dieses Glaubenssystem vertieft, das von vielen Christen auf der ganzen Welt abgelehnt wird, dass er seit etwa 50 Jahren das besetzte Palästina besucht, oft auf von der israelischen Regierung unterstützten Reisen. Er behauptet auch, das Land mehr als 100 Mal besucht und mindestens 10.000 Menschen auf Reisen dorthin mitgenommen zu haben.

Huckabee reist nicht nur in israelische Siedlungen, unterhält Verbindungen zu extremistischen Siedlerbewegungen und setzt sich für das Recht Israels ein, Gewalt anzuwenden, um seine radikalen Ziele zu erreichen, sondern er unterstützt auch die vollständige Annexion des Westjordanlandes. Seine Unterstützung für die illegale Annexion des besetzten Gebiets steht im Einklang mit der Hauptspenderin von Donald Trump, Miriam Adelson, die ihre Unterstützung für seine Kandidatur als Präsident zusagte, und zwar, wie Haaretz News berichtete, als Gegenleistung für die Erlaubnis zur Annexion Israels.

Der potenzielle Schaden, den Huckabee angerichtet haben könnte, veranlasste den Council on American-Islamic Relations (CAIR), Amerikas größte muslimische Bürgerrechts- und Interessenvertretung, dazu, einen Brief an den Ausschuss für auswärtige Beziehungen des US-Senats zu senden, in dem er darauf drängt, ihm die Position nicht zu übertragen.

CAIR wies darauf hin, dass Huckabee die widerlegte islamophobe Verschwörungstheorie verbreitet habe, dass in Städten im gesamten Vereinigten Königreich und anderswo „muslimische No-Go-Zonen“ geschaffen würden, und syrische Flüchtlinge als „Invasoren“ bezeichnet habe. Außerdem habe er fälschlicherweise behauptet, dass Muslime „Jesus Christus und alle Menschen, die ihm folgen, für einen Haufen Ungläubiger halten, die im Grunde ausgelöscht werden sollten“.

Huckabee steht auch in Verbindung mit zionistischen, anti-muslimischen Hassgruppen und hat sogar das muslimische Gebet mit Pornografie verglichen.

Dass Huckabee derzeit als US-Botschafter in Israel vorgesehen ist, ist ein starkes Indiz dafür, dass die Trump-Regierung eine Politik der Auslöschung des palästinensischen Volkes verfolgen will. Der in Arkansas geborene christliche Fundamentalist lehnt eine Zweistaatenlösung entschieden ab und ist in seiner pro-israelischen Ansicht, dass ganz Palästina den Juden übergeben werden sollte, um in einem Ethno-Staat zu leben, offen theologisch motiviert.

(The Palestine Chronicle)

– Robert Inlakesh ist Journalist, Schriftsteller und Dokumentarfilmer. Er konzentriert sich auf den Nahen Osten und ist auf Palästina spezialisiert. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …