Zu Tode geprügelt – Israel tötet brutal 66-jährigen palästinensischen Aktivisten in Hebron

8. Oktober 2024

Der palästinensische Aktivist Ziad Abu Ehlayyel. (Foto: über soziale Medien)

Von Palestine Chronicle Staff

Abu Ehlayyel wurde Berichten zufolge ins Dura-Krankenhaus gebracht, erlag jedoch kurz nach seiner Ankunft seinen schweren Verletzungen.

Israelische Besatzungstruppen haben den 66-jährigen palästinensischen Aktivisten Ziad Abu Ehlayyel am Montagmorgen bei einer Razzia in seinem Haus in der Stadt Dura in Hebron (Al-Khalil) im besetzten Westjordanland brutal zu Tode geprügelt, wie der Middle East Monitor berichtete.

Laut örtlichen Quellen drangen israelische Besatzungstruppen in das Haus des Aktivisten ein und schlugen ihn brutal zusammen, bis er das Bewusstsein verlor.

Abu Ehlayyel wurde Berichten zufolge in das Dura-Krankenhaus gebracht, erlag jedoch kurz nach seiner Ankunft seinen schweren Verletzungen.

Dies war nicht der erste Angriff auf den palästinensischen Aktivisten, der in seiner Gemeinde hoch angesehen war, da er bei früheren Razzien israelischer Besatzungstruppen in Dura oft angegriffen wurde.

In alten Aufnahmen, die in den sozialen Medien geteilt wurden, fordert Abu Ehlayyel die israelischen Besatzungstruppen heraus und fordert sie auf, nicht mehr auf palästinensische Kinder zu schießen.

„Wir wollen nicht, dass ihr auf irgendjemanden schießt, wir wollen nicht, dass ihr irgendjemanden tötet; dies ist eine gewaltfreie Prozession, warum schießt ihr weiter auf sie? Warum haltet ihr eure Siedler nicht davon ab, uns anzugreifen?“, ist der Aktivist in dem Filmmaterial zu hören, wie er zu den israelischen Besatzungstruppen sagt.

Neues Schlachtfeld

Im vergangenen September berichteten israelische Medien, dass Israel die Westbank nach Tagen eskalierender Operationen nun als Schlachtfeld betrachte.

Zusätzlich zu den Opfern wurde die Infrastruktur von Städten wie Dschenin, Tulkarm, Nablus, Tubas und anderen erheblich beschädigt.

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) gab an, dass die erste Septemberwoche für die Palästinenser in der Westbank die „tödlichste“ seit November letzten Jahres gewesen sei.

„Viele Menschen wurden getötet, darunter sieben Kinder“, so die UNRWA am 10. September, und fügte hinzu: “Während der Krieg in Gaza tobt, nehmen Gewalt und Zerstörung im Westjordanland von Stunde zu Stunde zu.“

Festnahmen von Palästinensern gehen weiter

Die israelischen Besatzungstruppen haben in den letzten 24 Stunden mindestens 45 Palästinenser im Westjordanland festgenommen, darunter einen Journalisten und ehemalige Gefangene, wie die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete.

Die Palestinian Prisoners‘ Society (PPS) und die Kommission für Angelegenheiten von Inhaftierten und ehemaligen Inhaftierten gaben in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, dass die Festnahmen in mehreren Gouvernoraten, darunter Hebron, Jerusalem, Jericho, Bethlehem, Qalqilya, Nablus und Jenin, stattgefunden haben.

Seit dem 7. Oktober haben israelische Besatzungstruppen über 11.100 Personen aus dem Westjordanland, einschließlich Jerusalem, festgenommen, so die Organisationen.

(PC, MEMO)

