Trans-Psycho droht, Kritiker des Ukraine-Krieges zu ermorden Kurt Nimmo

Kurt Nimmo über Geopolitik

Trans-Psycho droht, Kritiker des Ukraine-Krieges zu ermorden

Wir leben wahrlich in einer Bizarro-Welt.

Kurt Nimmo

15. September 2023

Der jüngste Beweis dafür, dass geisteskranke Nazi-Psychopathen frei herumlaufen, kommt von einer Amerikanerin, die als „trans“ bezeichnet wird und auf den Namen Sarah Ashton-Cirillo hört, ehemals Michael Ashton-Cirillo – eine „neu zugewiesene“ ehemalige USG-Militärperson aus Nevada, die jetzt Sprecher der ukrainischen „Territorialverteidigung“ ist, der Heimat des rassistischen, mörderischen und Stepan Bandera verehrenden Asow-Bataillons. Es ist keine Beleidigung, Ashton-Cirillo als Möchtegern-Nazi zu bezeichnen. Es ist auch keine Beleidigung, diese LGBT+ Person als Psychopath zu bezeichnen.

Es sieht so aus, als hätten sich die Kriegs-Propaganda-Medien geweigert, die von Ashton-Cirillo ausgesprochenen Drohungen gegen alle Kritiker des Krieges in der Ukraine zu erwähnen. Die Drohung, Journalisten und andere Gegner des irrsinnigen Krieges in der Ukraine aufzuspüren und zu ermorden, deckte sich mit den Andeutungen, die Präsident Zelenskyy nach dem Staatsstreich fallen ließ.

Tyler Popp postete auf X, ehemals Twitter:

Sarah Ashton Cirillo hat kürzlich zur Ermordung von „Propagandisten“ aufgerufen, die sich gegen das Regime in Kiew stellen. Am darauffolgenden Tag drohte der ukrainische Präsident Zelensky unverhohlen mit weitreichenden Terroranschlägen durch ukrainische Flüchtlinge in Europa und auf dem amerikanischen Kontinent.

Die konzerneigenen Kriegspropagandamedien schweigen zu den Drohungen der naziverseuchten Territorialverteidigungskräfte, die nach dem von der US-Regierung inszenierten Putsch im Jahr 2014 in erster Linie ethnische Russen im Donbas und in der Südukraine töten sollen.

Ich kann nur vermuten, dass die „Journalisten“ und ihre Chefs bei CNN, MSNBC, FOX und Co. die Ermordung von Zivilisten im direkten Widerspruch zu den Genfer Konventionen gutheißen.

Todesdrohungen gegen Zivilisten und Journalisten sind ein schwerer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und sollten unabhängig von den Umständen als terroristischer Akt betrachtet werden. Die Wahrung der Grundsätze der Unterscheidung und des Schutzes von Nichtkombattanten ist für die Wahrung der Rechte und der Sicherheit unschuldiger Personen in Konfliktzeiten von wesentlicher Bedeutung.

Man muss sich nur die Website von Myrotvorets ansehen, um die Beweise für diese Verstöße zu sehen. Oder schauen Sie sich einfach die Listen der Journalisten an, die seit dem Maidan-Putsch in der Ukraine verschwunden sind oder ermordet wurden.

Seit Ashton-Cirillos Proklamation wurde das Haus einer Freundin verwüstet, und es wurden 17 Morddrohungen gegen sie ausgesprochen. Das ist es, was der kollektive Westen in der Ukraine unterstützt.

Nazis halten sich natürlich nicht an das Völkerrecht (und auch nicht an die amerikanischen Neocons). Sie sind Machiavellisten der schlimmsten Sorte. Für den rassistischen, gewalttätigen, hasserfüllten Machiavellisten heiligt der Zweck die Mittel – und zu den Mitteln gehören Vergewaltigung, Folter, Verschwindenlassen und Ermordung – genauso wie für echte Nazis, ihre Braunhemden und SS-Gestapo-Schergen.

Feministinnen und so genannte Progressive glauben, „Schweigen ist Gewalt“. Im Falle des CIA-Narrativs, das die Konzernmedien telegrafieren, kann man jedoch mit Fug und Recht sagen: „Unterlassung ist Gewalt“, auch wenn sich das nicht reimt.

David Ignatius, bevorzugter CIA-Mitarbeiter bei der Washington Post, muss sich keine Sorgen machen, von einem banderitischen Attentäter abgehört zu werden, wenn er das WaPo-Gelände am One Franklin Square in DC verlässt.

Glenn Greenwald? Vielleicht braucht er einen Leibwächter. Genauso wie Seymour Hersh. Scott Ritter und Douglas McGregor wissen vielleicht, wie man mit einer solchen Bedrohung umgeht. Ich glaube nicht, dass Elon Musk sich Sorgen machen muss.

Es gibt Tausende andere, die die banderitischen Nazis in der Ukraine zu ermorden planen. Nach dem von der US-Regierung inszenierten Putsch in Kiew hat die Banderit-Nazi-Regierung die Website Myrotvorets eingerichtet. Sie enthält rund 200.000 Personen, vor allem Russen, aber auch Europäer und Amerikaner, die die Nazis gerne gefoltert, vergewaltigt und ermordet sehen würden.

Im Oktober 2019 enthält die Myrotvorets-Website nach eigenen Angaben die „Aufzeichnungen von mehr als 6.000 anti-ukrainischen Propagandisten und Verbündeten des russischen Aggressors, die am Informationskrieg gegen die Ukraine teilnehmen und die Aggression und Kriegsverbrechen Russlands gegen die Ukraine rechtfertigen.“

Die banderitisch-nazistische Website Myrotvorets (alternativ Mirotvorets, übersetzt als „Friedenswächter“) enthält eine Gesichtserkennungsfunktion, die das IDentigraF-System verwendet. Die Datenbank für dieses System enthält nach eigenen Angaben mehr als zwei Millionen Bilder von „Personen, die Verbrechen gegen die Ukraine und ihre Bürger begangen haben“.

Die Website enthält die Namen anderer bekannter Persönlichkeiten, darunter der Musiker Roger Waters, der ungarische Präsident Viktor Orbán, der syrische Präsident Bashar al-Assad, der verstorbene italienische Premierminister Silvio Berlusconi, russische Popstars, Henry Kissinger (die globale Elite bekommt keinen Freifahrtschein) und sogar die ehemalige Premierministerin der Ukraine, Julia Timoschenko.

Die Banderite-Nazis setzen Hochtechnologie ein, um Personen zu identifizieren und ins Visier zu nehmen, die in der Lage sind, die offensichtlich absurde CIA-USG-SBU-Propaganda und die offenen Lügen zu durchschauen, mit denen die weitgehend unwissenden Bevölkerungen in Amerika und Europa gefüttert werden.

Ich bin kein einflussreicher Blogger. Ich schreibe unregelmäßig. Ich habe etwa 300-400 Abonnenten für meinen Substack. Ich glaube nicht, dass ich wegen meiner Kritik an der Ukraine und ihren Banderite-Nazis zur Zielscheibe werde.

Allerdings schließe ich die Möglichkeit nicht ganz aus, da ich in der Vergangenheit wegen Blogbeiträgen gegen den Krieg bedroht worden bin. Abgesehen davon haben die Uko-Banderit-Nazis wichtigere und sichtbarere Ziele als Ihren bescheidenen Blogger. Ich habe meinen Namen nicht auf der Website gefunden.

Es ist jedoch ratsam, ethnische Säuberer mit Überlegenheitskomplexen niemals zu unterschätzen. Sie sind extrem radikalisiert und gewalttätig wahnsinnig. Wenn sich die Gelegenheit bietet, alle Kritiker, die kollektiv als russische Kollaborateure denunziert werden, zu ermorden, werden die Banderit-Nazis reagieren, vor allem, wenn sie ein Nicken von der nazistisch angehauchten CIA erhalten. Übersetzt mit Deepl.com

