Völkermord im Weißen Haus

Richard Silverstein

6. April 2025

Hermann Göring verleiht Charles Lindbergh eine Nazi-Medaille

Es ist Februar 1941. Präsident Charles Lindbergh ist seit einem Monat im Amt, nachdem er Franklin Roosevelt bei den Präsidentschaftswahlen 1940 besiegt hat. Er ist für seine isolationistische Außenpolitik „America First“ bekannt und hat sich von seinem Eintreten für Neutralität in dem in Europa tobenden Konflikt zu einer deutlich pro-deutschen Haltung gewandelt. Tatsächlich hat er den Nazi-Führer Adolf Hitler ins Weiße Haus eingeladen, um über eine mögliche Rolle des neuen Präsidenten bei der Aushandlung eines Waffenstillstands zwischen den Konfliktparteien zu sprechen.

Der US-Geheimdienst hat den Präsidenten gewarnt, dass Hitler auf der Grundlage abgefangener Kommunikation und HUMINT-Geheimdienstquellen einen massiven Plan zur Vertreibung oder Ausrottung der europäischen Juden in den von ihm besetzten Ländern in Gang gesetzt hat. Lindbergh, der in einer Welle des nativistischen Antisemitismus gefangen ist, teilt Hitlers Abneigung gegen Juden und versucht, den deutschen Ansatz zu diskutieren, in der Annahme, dass er ein Modell für den Umgang mit dem massiven Zustrom jüdischer Einwanderer aus Mittel- und Osteuropa in die USA sein könnte.

Lindbergh misstraut den Geheimdienstberichten. Er glaubt nicht, dass Hitlers Plan, selbst wenn er echt wäre, durchführbar wäre. Es gibt keine technischen Möglichkeiten, so viele Menschen zu beseitigen. Außerdem glaubt er, dass internationaler Druck nicht nur die Umsetzung stoppen, sondern auch den Ruf Deutschlands irreparabel schädigen könnte. Ganz zu schweigen davon, dass Hitler selbst jegliche derartige Absicht bestritten hat. Der Präsident glaubt, dass er es ehrlich meint.

Lindbergh lädt Hitler ins Weiße Haus ein, ein bemerkenswerter Coup für den deutschen Führer, der in weiten Teilen Europas als Paria behandelt wurde. Damit bindet er sich und Amerika an einen aufsteigenden Stern in der aufstrebenden faschistischen Weltbewegung.

Völkermord im Weißen Haus willkommen geheißen

Spulen wir vor zum Montag, dem 7. April. Präsident Trump hat Benjamin Netanjahu ins Weiße Haus eingeladen, wo er mit einem offiziellen Staatsbesuch gefeiert wird. Es wird seine 19. Reise in die USA seit seiner ersten Amtszeit als Premierminister sein. Bei den meisten davon handelte es sich entweder um Staatsbesuche oder um Gespräche mit hochrangigen Regierungsbeamten.

Trotz der Anklage wegen Völkermordes in Gaza und eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs, trotz der summarischen Hinrichtung palästinensischer Rettungskräfte durch die israelische Armee bei einem Rettungseinsatz in Gaza, trotz der zahlreichen drohenden Korruptionsvorwürfe gegen Netanjahu und trotz seiner skandalösen Gesetzesvorschläge zur Zerstörung der israelischen Demokratie – Trump wird ihm als faschistischer Führer in einer Welt, in der es von ihnen nur so wimmelt, auf die Schulter klopfen.

Die Anführer der demokratischen Opposition werden kein Wort gegen den Besuch einwenden. Schließlich sind viele ihrer Kandidaten auf die Großzügigkeit pro-israelischer Milliardäre angewiesen, um ihre Kampagnen zu finanzieren. Nicht einmal scharfe Kritiker wie die Abgeordnete Alexandria Ocasio Cortez und Bernie Sanders haben ihre Stimme gegen diese moralische Schande erhoben.

Im Nachhinein erscheint ein Besuch von Adolf Hitler im Weißen Haus absurd. Während ein ähnlicher Besuch eines Führers, der einen Völkermord begeht, am Sitz der amerikanischen Macht morgen ein Non-Event ist. Wie sich die Zeiten geändert haben. Wie wir den Völkermord normalisiert haben, trotz der internationalen Gremien, die nach dem Holocaust geschaffen wurden, um solche Katastrophen zu verhindern und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Eleanor Roosevelt, die eine Schlüsselfigur bei der Gründung der Vereinten Nationen und des Internationalen Strafgerichtshofs war, scheint nur noch eine flüchtige und ferne Erinnerung zu sein. Ihre Vision einer Gemeinschaft von Nationen, die von einer auf Regeln basierenden Ordnung regiert wird, liegt in Trümmern. Das Land, das sich für die Institutionen der Nachkriegszeit einsetzte, hat sie nicht nur missachtet, sondern sich auch stolz der Art von Völkermörderführern angenommen, die es einst wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt und hingerichtet hatte .

Mitarbeiter des Palästinensischen Roten Halbmonds graben die Leichen ihrer ermordeten Kollegen aus

IDF richtet medizinische Notfallhelfer aus Gaza kurzerhand hin

Trotz des verständlichen Entsetzens der Welt angesichts des israelischen Völkermords in Gaza ist es leicht, die 80-jährige Geschichte des israelischen Massenmordes und Rassenhasses zu übersehen, die die heutigen Verbrechen vorwegnahm. Wir sind zu Recht empört über die Hinrichtung von 15 palästinensischen medizinischen Notfallhelfern durch uniformierte Mörder der IDF.

Aber das sind keine einmaligen Ereignisse. Niemand, vor allem nicht liberale Zionisten, die solche Verbrechen angesichts der „demokratischen“, „humanen“ Werte Israels für unmöglich gehalten haben, kann ignorieren, dass die Saat für solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit den Anfängen des Zionismus in dessen Boden gelegt wurde: die Nakba, die Attentate des Mossad, die Angriffe mit biologischen Waffen, die ethnischen Säuberungen, der Landraub. All dies ist fester Bestandteil der Ideologie, die dem israelischen Staat zugrunde liegt.

Israel hat in Gaza schon so oft mutwillig gemetzelt, dass sich das Grauen normalisiert hat. Jeder Tag bringt eine weitere Entweihung des menschlichen Geistes mit sich. Doch eine der jüngsten ist besonders abscheulich. Letzte Woche wurden palästinensische Rettungsfahrzeuge, darunter ein Krankenwagen und ein Feuerwehrauto mit Blaulicht, von einer IDF-Einheit in einen Hinterhalt gelockt, die Hunderte von Kugeln auf den Konvoi abfeuerte. Aber sie töteten nicht alle 15 Mitglieder des medizinischen Personals auf Anhieb. Sie wurden gefangen genommen, ihre Hände wurden gefesselt und Kugeln wurden aus nächster Nähe abgefeuert, wie bei einer Hinrichtung.

Dann rief die Einheit Armeebulldozer herbei, die die Leichen in einen Graben einzahlten und sogar alle Fahrzeuge vergruben, als ob sie versuchen wollten, die Beweise zu vernichten. Als UN-Mitarbeiter anfingen, sich nach den vermissten Helfern zu erkundigen, gab die IDF vor, nichts von ihnen zu wissen. Erst eine Woche später gab sie den Standort preis. Bemerkenswerterweise erlaubten sie den Palästinensern, die Leichen auszugraben und zu entfernen, ohne sie ebenfalls zu töten.

Zunächst behauptete die IDF, ihre Truppen hätten die Fahrzeuge für potenzielle Terroristen gehalten. Sie fügte hinzu, dass die Scheinwerfer und Warnblinker ausgeschaltet waren. All dies war natürlich eine Lüge, die durch ein von einem der Opfer aufgenommenes und aus seinem Grab geborgenes Handyvideo widerlegt wurde. Es zeigt die Fahrzeuge, die trotz blinkender Warnblinker und Scheinwerfer angegriffen wurden, und widerlegt die Darstellung der Armee.

Jetzt, angesichts des Videobeweises (das Einzige, was die israelische Armee jemals dazu zwingt, ihre Verbrechen zuzugeben und etwas zu sagen, das der Wahrheit ähnelt), gibt sie zu, dass es „einen Fehler“ gab. Als ob die Hinrichtung von 15 Menschen nur ein Fehler wäre. Dennoch lügt die IDF weiter und behauptet, sechs der Ermordeten hätten Verbindungen zu Terroristen gehabt. Sie liefert nie Beweise für solche Anschuldigungen. Sie wirft sie einfach an die Wand und hofft, dass sie wie eine Spaghettifad kleben bleiben.

Israel ist zu einer Obszönität geworden. Jetzt wird ein Kriegsverbrecher, dem das Blut von Babys von den Fingern tropft, als geschätzter Gast eines der korruptesten und abscheulichsten Präsidenten in der Geschichte der USA ins Weiße Haus einziehen. Was haben wir alle getan, was hat die Menschheit getan, um das zu verdienen?

Das ermordete palästinensische medizinische Personal leistete einen Beitrag für den Palästinensischen Roten Halbmond. Bitte leisten Sie eine Spende, um ihre Arbeit zu unterstützen und der Welt zu zeigen, dass wir uns nicht durch diese Kriminalität definieren lassen.

Übersetzt mit Deepl.com

