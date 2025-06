https://thegrayzone.substack.com/p/trump-official-to-the-grayzone-cias?utm_source=post-email-title&publication_id=474765&post_id=166487186&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=false&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Trump-Beamter gegenüber The Grayzone: CIA-Chef Ratcliffe agiert als „Mossad-Stenograf“ in Sachen Iran

Ein Trump-Beamter teilt The Grayzone mit, dass der Mossad CIA-Chef John Ratcliffe und General Michael Kurilla vom US-Zentralkommando (CENTCOM) dazu benutzt, Trump mit gefälschten Geheimdienstinformationen über das iranische Atomprogramm zu beeinflussen.

The Grayzone

21. Juni 2025

Von Max Blumenthal und Anya Parampil

Ein Beamter der Regierung von Präsident Donald Trump hat The Grayzone mitgeteilt, dass CIA-Direktor John Ratcliffe und der Kommandeur des US-CENTCOM, General Michael Kurilla, zu Handlangern des israelischen Mossad und des Militärs geworden sind, um die USA zu einem Angriff auf den Iran zu manipulieren. Der Beamte bezeichnete Ratcliffe als „Stenographen des Mossad“.

Dieser Substack wird von seinen Lesern unterstützt. Um neue Beiträge zu erhalten und meinen Beitrag zu unterstützen, können Sie kostenloser oder kostenpflichtiger Abonnent werden.

Dem Beamten zufolge haben Ratcliffe und Kurilla Trump unter Druck gesetzt, sich direkter an Israels Krieg zu beteiligen, indem sie übertriebene Briefings wiederholten, die sie vom israelischen Militär und Mossad-Direktor David Barnea erhalten hatten – ohne den Präsidenten darüber zu informieren, dass diese Informationen von einer ausländischen dritten Partei stammten.

Während der Treffen der Trump-Regierung mit israelischen Geheimdienstmitarbeitern, darunter Barnea, hätten die Israelis laut dem Beamten eine einseitige Fokussierung auf einen Regimewechsel gezeigt und lautstark die Genehmigung zur Ermordung des iranischen Führers Ayatollah Ali Khamenei gefordert. Der Beamte betonte, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, Khamenei zu beseitigen.

Die Frage der iranischen Urananreicherungskapazitäten sei in den Präsentationen der Israelis, die der Beamte als taktlos, hyperaggressiv und angstschürend bezeichnete, von untergeordneter Bedeutung. Der Trump-Beamte erinnerte sich, dass ein israelischer Geheimdienstmitarbeiter einmal erklärt habe, der Iran könne innerhalb einer Woche eine Atomwaffe an die Houthi-Miliz im Jemen liefern.

Dem Beamten zufolge drängt Trumps Verhandlungsführer mit dem Iran, Steve Witkoff, den Präsidenten, den diplomatischen Weg weiter zu verfolgen. Eine Ermordung Khamenei durch Israel würde jedoch mit ziemlicher Sicherheit das Ende der Atomverhandlungen bedeuten – genau deshalb scheinen die Israelis so entschlossen zu sein, dies zu tun.

Sollten die USA durch einen Angriff auf den Iran in den Krieg eintreten, befürchtet der Beamte, dass der Iran die vom IRGC unterstützten Volksmobilisierungseinheiten aktivieren wird, um US-Truppen und Stützpunkte im Irak und in Syrien anzugreifen, was zu amerikanischen Opfern führen und eine Eskalation weit über den ursprünglichen Rahmen des iranischen Atomprogramms hinaus auslösen würde.

Nachdem Tel Aviv einen schädlichen Zermürbungskrieg gegen den Iran begonnen hat, setzt es alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel ein, um die USA dazu zu zwingen, sich kopfüber in den von ihm selbst initiierten Konflikt zu stürzen, den es aber nicht alleine beenden kann.

Innerhalb der Trump-Regierung, so die Quelle gegenüber The Grayzone, seien hochrangige Beamte, die die Logik eines Angriffs auf den Iran in Frage gestellt haben, wie die Geheimdienstdirektorin Tulsi Gabbard und ihr Stellvertreter, der ehemalige CIA-Beamte und Direktor des National Counter-Terrorism Center Joe Kent, von den Sitzungen der Stabschefin des Weißen Hauses, Suzie Wiles, ausgeschlossen worden.

Die Führung bei der Unterrichtung des Präsidenten übernimmt ein leicht zu beeinflussender CIA-Direktor, den Israel seit seinem Eintritt in den Kongress aufgebaut hat.

AIPAC-Direktor rühmt sich seines Einflusses auf Ratcliffe

Im April dieses Jahres veröffentlichte The Grayzone exklusive Audioaufnahmen von Äußerungen des AIPAC-Geschäftsführers Elliot Brandt bei einer nicht öffentlichen Sitzung der Israel-Lobby in Washington DC. Er rühmte sich des Erfolgs seiner Organisation bei der Rekrutierung von Kongressabgeordneten und bezeichnete CIA-Direktor John Ratcliffe als „Lebensader“ innerhalb der Regierung.

„Wissen Sie, einer der ersten Kandidaten, den ich als AIPAC-Mitarbeiter in meiner Funktion getroffen habe, als er noch für den Kongress kandidierte, war ein Mann namens John Ratcliffe”, erinnert sich Brandt. „Er forderte einen langjährigen Kongressabgeordneten in Dallas heraus. Ich sagte: Dieser Mann sieht aus, als könnte er die Wahl gewinnen, wir sollten mit ihm sprechen. Er hatte ein gutes Verständnis für die Themen, und vor ein paar Wochen wurde er zum CIA-Direktor vereidigt, um Himmels willen. Das ist ein Mann, mit dem wir sprechen konnten, also gibt es viele – ich würde sie nicht als Rettungsanker bezeichnen, aber es gibt Rettungsanker.“

Neben Ratcliffe nannte AIPAC-CEO Elliott Brandt auch Marco Rubio und Mike Waltz, zwei ehemalige republikanische Kongressabgeordnete, die von AIPAC im Vorfeld ihrer Ernennung in wichtige nationale Sicherheitspositionen in der Trump-Regierung gefördert worden waren.

„Sie alle haben Beziehungen zu wichtigen AIPAC-Führungskräften aus ihren Gemeinden“, sagte der AIPAC-CEO. „Die Kommunikationswege sind also gut, sollte es etwas Fragwürdiges oder Merkwürdiges geben und wir Zugang zu den Gesprächen brauchen.“

Im Mai dieses Jahres wurde Waltz von Kollegen entlarvt, weil er heimlich mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zusammengearbeitet hatte, um einen US-Angriff auf den Iran zu orchestrieren, was ihn seinen Posten als Direktor des Nationalen Sicherheitsrates kostete. Außenminister Rubio übernahm die Rolle des amtierenden Direktors für Nationale Sicherheit und erhielt damit mehr Kontrolle über Kabinettsposten als jeder andere US-Beamte seit Henry Kissinger. Unterdessen entwickelte sich Ratcliffe schnell zum wichtigsten Kanal für den Einfluss Israels in der Regierung.

Der CIA-Direktor hat einen langen Weg zurückgelegt, seit er als Bürgermeister einer texanischen Kleinstadt mit 7000 Einwohnern in die Politik kam.

CIA-Direktor John Ratcliffe mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Mossad-Direktor David Barnea in Jerusalem, April 2025

Ein Bürgermeister einer texanischen Kleinstadt wird zu einem wichtigen israelischen Aktivposten

Ohne Erfahrung im US-Militär oder Geheimdienst verbrachte Ratcliffe den ersten Teil seiner politischen Karriere als Bürgermeister von Heath, einer Kleinstadt außerhalb von Dallas, unterbrochen von einer einjährigen Tätigkeit als US-Staatsanwalt zwischen 2007 und 2008. Er trat 2014 in den Kongress ein und entwickelte sich zwei Jahre später zu einem der schärfsten Kritiker Trumps im Justizausschuss. Der Hinterbänkler war auch Mitglied des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses.

Trump belohnte Ratcliffe für seine Loyalität, indem er ihn 2019 zum Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes ernannte, zog die Nominierung jedoch schnell zurück, nachdem Ratcliffe wegen Lügen über seine Rolle in mehreren Terrorismusfällen auf Bundesebene bloßgestellt worden war.

Seine absurdeste Übertreibung betraf die Strafverfolgung der Direktoren der in Dallas ansässigen Holy Land Foundation, bei der er sich damit brüstete, „Personen verurteilt zu haben, die hinter der Fassade einer Wohltätigkeitsorganisation Geld an die Hamas weitergeleitet haben”. Tatsächlich spielte Ratcliffe in diesem Fall überhaupt keine erkennbare Rolle, was mehrere republikanische Senatoren dazu veranlasste, ihre Unterstützung für seine Nominierung zurückzuziehen, als die Lüge ans Licht kam.

Es ist dennoch bemerkenswert, dass Ratcliffe sich die Zerschlagung der Holy Land Foundation als Verdienst anrechnete, da dieser Fall eine der politischsten und rechtlich zweifelhaftesten Strafverfolgungen der „Terrorismusbekämpfung“ der Bush-Ära war und zu lebenslangen Haftstrafen für palästinensisch-amerikanische Angeklagte führte, deren einziges Verbrechen darin bestand, Spenden an Organisationen im von Israel besetzten Gazastreifen zu schicken, die nicht auf einer Beobachtungsliste der Regierung standen und auch vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und USAID unterstützt wurden. Darüber hinaus war der Fall stark von israelischen Geheimdiensten beeinflusst.

Nach einem für die US-Regierung peinlichen Fehlprozess entsandte der israelische Mossad einen Agenten nach Texas, um gegen die Direktoren der Holy Land Foundation auszusagen. Der Richter erlaubte dem Agenten, unter einer falschen Identität als „Avi” und unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszusagen. Der Agent legte eine Reihe fragwürdiger Dokumente vor, die angeblich beweisen sollten, dass die Holy Land Foundation als Drehscheibe eines riesigen Netzwerks zur Finanzierung des Terrorismus gegründet worden war, das mehrere Selbstmordattentate der Hamas ermöglicht hatte.

Während Ratcliffes fantastische Behauptungen über seine Rolle in dem Fall seine Nominierung 2019 zunichte machten, gelang es Trump im folgenden Jahr, ihn als DNI zu installieren und damit den Weg für seine Nominierung als CIA-Direktor nach Trumps Wiederwahl zu ebnen.

Im Jahr 2024 listete die Jewish Daily Forward Ratcliffe unter „Trumps jüdischen Beratern und pro-israelischen Kabinettsmitgliedern“ auf.

General Michael Kurilla mit dem damaligen israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant, März 2023

Stabschefin Suzie Wiles isoliert Trump mit „Israels Lieblingsgeneral“

Der Trump-Beamte teilte The Grayzone mit, dass die Stabschefin des Weißen Hauses, Suzie Wiles, dafür gesorgt habe, dass der Präsident bei Briefings zum Iran weiterhin von Ratcliffe und General Michael Kurilla umgeben sei.

Ratcliffe soll sich von Mossad-Mitarbeitern diktieren lassen und dem Präsidenten die von ihnen vorbereiteten Dokumente ohne jegliche kritische Distanz vorlesen oder offenlegen, dass die Einschätzungen von einem ausländischen Verbindungsmann und nicht vom US-Geheimdienst stammen.

Dann ist da noch General Kurilla, der in Treffen mit Trump einzig und allein darauf fokussiert zu sein scheint, für einen US-Angriff auf den Iran zu argumentieren. Im Jahr 2024 beschrieb die pro-Netanjahu-nahe israelische Zeitung Israel Hayon Kurilla als „einen wichtigen Trumpf für Israel“. Die britische Zeitung Telegraph bezeichnete Kurilla im Juni dieses Jahres als „Israels Lieblingsgeneral“.

Ehemalige Pentagon-Beamte haben sogar spekuliert, dass Israels Entscheidung, am 13. Juni dieses Jahres einen unprovozierten Überraschungsangriff auf den Iran zu starten, teilweise durch Kurillas bevorstehende Pensionierung im Juli beeinflusst war, da Tel Aviv ohne ihn im CENTCOM keinen Krieg führen wollte.

Der Trump-Beamte teilte The Grayzone mit, dass Wiles Trumps Direktorin für Nationale Nachrichtendienste, Tulsi Gabbard, von wichtigen Treffen ausgeschlossen habe, bei denen die Intervention der USA im Iran diskutiert wurde. Dazu gehörte auch ein Treffen am 8. Juni in Camp David, bei dem Ratcliffe eine ungeschickte Sportmetapher verwendete, um zu betonen, dass der Iran nur noch wenige Tage von der Herstellung einer Atomwaffe entfernt sei: „Das ist, als würde man sagen, eine Footballmannschaft sei 99 Yards über das Feld gelaufen, habe die Ein-Yard-Linie erreicht und nun, oh, sie habe nicht die Absicht, einen Touchdown zu erzielen“, argumentierte er gegenüber Trump.

Zwei Tage später veröffentlichte Gabbard ein Social-Media-Video, in dem sie an die Zerstörung der japanischen Stadt Hiroshima durch die US-Armee mit einer Atombombe im Jahr 1945 erinnerte und warnte, dass sich bald ein ähnliches Grauen ereignen könnte, weil „die kriegstreiberische politische Elite leichtfertig Angst und Spannungen zwischen den Atommächten schürt“.

Trump soll über ihre Äußerungen empört gewesen sein. Auf die Frage eines Reporters nach Gabbards Aussage vom März dieses Jahres, dass der Iran sein Atomwaffenprogramm nicht wieder aufgenommen habe, brummte Trump: „Es ist mir egal, was sie gesagt hat“, und schloss sich dann Ratcliffes Ansicht an – und damit auch der der Israelis: „Ich glaube, sie standen kurz davor, [eine Atomwaffe] zu haben.“

Dies könnte erklären, warum Gabbard am 20. Juni auf Twitter/X eine Erklärung veröffentlichte, in der sie betonte, dass ihre Ansichten zur iranischen Urananreicherung mit denen von Trump übereinstimmten und von „unehrlichen Medien“ verzerrt worden seien, die „Spaltung schüren“ wollten. Obwohl sie in der Erklärung ihr Bekenntnis zu Präsident Trump bekräftigte, unterschied sich ihre Einschätzung des iranischen Atomprogramms nicht von der Bewertung, die sie im März abgegeben hatte, wonach der Iran derzeit nicht nach einer Atombombe strebe.

„Amerika verfügt über Geheimdienstinformationen, wonach der Iran innerhalb von Wochen bis Monaten eine Atomwaffe herstellen kann“, behauptete Gabbard auf Twitter/X, „wenn sie sich entschließen, den Bau abzuschließen.“

Laut dem Trump-Beamten hat Stabschef Wiles auch Verteidigungsminister Pete Hegseth von den Treffen zum Iran ausgeschlossen und stattdessen Kurilla als Vertreter des US-Militärs eingesetzt.

Vizepräsident JD Vance habe parallel dazu eine Reihe von Treffen zum Iran abgehalten, so der Beamte. Im Gegensatz zu den von Wiles kontrollierten Treffen habe Vance eine lebhafte Debatte gefördert und unterschiedliche Perspektiven einbezogen. In der Öffentlichkeit sei Vance jedoch durch die Verpflichtung zur Loyalität gegenüber Trump eingeschränkt.

Trump selbst soll durch den ständigen Konsum von Fox News geprägt sein, der sich in den letzten zwei Wochen in eine rund um die Uhr laufende Werbesendung für einen Krieg gegen den Iran verwandelt hat. Die Berichterstattung von Fox News ist so offensichtlich von der Propagandamaschinerie Israels beeinflusst, dass Steve Bannon, ehemaliger Stabschef des Weißen Hauses und intellektueller Architekt der America-First-Bewegung, eine Untersuchung des Senders nach dem Foreign Agents Registration Act forderte.

Als Trump am 21. Juni nach Washington zurückkehrte, beklagte Bannon, dass „die Party weitergeht“, was darauf hindeutet, dass der Präsident beschlossen hatte, im Namen Israels in den Krieg zu ziehen.

Dieser Substack wird von seinen Lesern unterstützt. Um neue Beiträge zu erhalten und meinen Beitrag zu unterstützen, können Sie kostenloser oder kostenpflichtiger Abonnent werden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …