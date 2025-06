https://english.almayadeen.net/news/politics/trump-aides-pushed-war-on-iran-with-mossad-fed-intel–ignori



Trump-Berater drängen mit Informationen des Mossad auf Krieg gegen den Iran und ignorieren abweichende Meinungen

Von Al Mayadeen English

Quelle: The Grayzone

22. Juni 2025

Ein Trump-Insider berichtet The Grayzone, dass der Mossad CIA-Direktor Ratcliffe und General Kurilla dazu manipuliert, Trump zu einem Regimewechselkrieg gegen den Iran zu drängen und dabei abweichende Stimmen in Washington auszuschalten.

Die CIA und das US-Zentralkommando werden vom israelischen Mossad als Werkzeuge benutzt, um die Vereinigten Staaten in einen umfassenden Krieg mit dem Iran zu treiben, sagte ein hochrangiger Beamter der Regierung von US-Präsident Donald Trump gegenüber The Grayzone.

Dem Beamten zufolge wiederholten CIA-Direktor John Ratcliffe und CENTCOM-Kommandeur General Michael Kurilla israelische Briefings, ohne deren Herkunft offenzulegen, um Trump direkt zu beeinflussen.

Der Beamte bezeichnete Ratcliffe als „Stenographen des Mossad“ und argumentierte, dass der israelische Geheimdienst die Wahrnehmung des Weißen Hauses durch Mittelsmänner geprägt habe, die die üblichen Überprüfungen durch den US-Geheimdienst umgangen hätten.

Durch diese Manipulation wurden abweichende Stimmen vollständig ausgegrenzt, darunter die Direktorin des Nationalen Geheimdienstes Tulsi Gabbard und ihr Stellvertreter Joe Kent, die Bedenken hinsichtlich der Folgen einer Eskalation geäußert hatten.

Im April dieses Jahres veröffentlichte „The Grayzone“ eine Audioaufnahme, in der AIPAC-Chef Elliott Brandt mit seinem langjährigen Einfluss auf Ratcliffe prahlt und ihn als „Lebensader“ innerhalb der Trump-Regierung bezeichnet. Die Aufnahme beschreibt detailliert, wie AIPAC nicht nur Ratcliffe, sondern auch Marco Rubio und Mike Waltz, die beide später in wichtige nationale Sicherheitspositionen berufen wurden, um sich herum scharte.

Waltz wurde laut The Grayzone im Mai aus seiner Position im Nationalen Sicherheitsrat (NSC) gedrängt, nachdem bekannt wurde, dass er heimlich einen Angriffsplan gegen den Iran mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu koordiniert hatte.

The Grayzone enthüllte außerdem, dass Rubio, der derzeit als stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater fungiert, mehr Einfluss auf die Arbeit des Kabinetts hat als jeder andere Beamte seit Henry Kissinger.

Druck für Regimewechsel, Attentate

Der Trump-Beamte betonte auch, dass der Mossad und israelische Militärberater sich ausschließlich auf einen Regimewechsel konzentrieren und nicht auf die Atomdiplomatie. Während der Treffen sollen sie sich für die Ermordung des iranischen Staatschefs Sayyed Ali Khamenei eingesetzt haben.

Der Beamte fügte hinzu, dass in den israelischen Briefings oft apokalyptische Szenarien betont wurden, darunter unbestätigte Behauptungen, dass der Iran innerhalb einer Woche eine Atomwaffe an Ansar Allah übergeben könnte.

Während Trumps Iran-Gesandter Steve Witkoff den Präsidenten Berichten zufolge dazu drängte, die diplomatischen Kanäle aufrechtzuerhalten, schienen die israelischen Eskalationsstrategien darauf ausgerichtet zu sein, den Verhandlungsprozess vollständig zum Scheitern zu bringen, so The Grayzone.

Gabbard und Kent, die beide einseitige Militäraktionen kritisieren, wurden Berichten zufolge von Stabschefin Suzie Wiles aus den Treffen ausgeschlossen. Ratcliffe und Kurilla dominieren nun die Briefings des Präsidenten. Der CIA-Direktor wurde beschuldigt, israelische Memos nachzuplappern, während Kurilla, der als „Israels Lieblingsgeneral” bezeichnet wird, unermüdlich für ein direktes Engagement der USA im Iran geworben hat.

Am 13. Juni startete Tel Aviv einseitige Angriffe auf den Iran, angeblich um noch vor Kurillas Pensionierung im Juli zu handeln. Einige ehemalige Pentagon-Beamte vermuteten, dass Kurillas Anwesenheit ein entscheidender Faktor für den Zeitpunkt der israelischen Aktion war.

Hiroshima-ähnliche Schrecken, wenn die USA in den Krieg eintreten

Wie The Grayzone berichtet, soll Ratcliffe bei einem Treffen in Camp David am 8. Juni mit einer ungeschickten Football-Metapher argumentiert haben, dass der Iran nur noch „eine Yard“ von der Entwicklung einer Atombombe entfernt sei. Zwei Tage später veröffentlichte Gabbard ein Video, in dem sie vor Hiroshima-ähnlichen Schrecken warnte, sollten die Kriegstreiber die USA in einen Konflikt mit einem angeblich atomar bewaffneten Staat treiben. Trump soll darüber wütend gewesen sein.

Am 20. Juni bekräftigte Gabbard öffentlich ihre Loyalität gegenüber Trump, obwohl ihre Einschätzung der nuklearen Fähigkeiten des Iran unverändert blieb. Sie behauptete, dass der Iran zwar innerhalb von Wochen oder Monaten eine Bombe bauen könne, dies aber noch nicht getan habe.

Vizepräsident JD Vance soll parallele Iran-Briefings abgehalten haben, aber Trumps Informationen stammen laut The Grayzone weiterhin größtenteils aus Fox News und von Beratern, die mit der israelischen Politik auf einer Linie liegen.

Laut dem ehemaligen Trump-Berater Steve Bannon ist Fox praktisch zu einer „24/7-Werbung für den Krieg gegen den Iran“ geworden, was ihn dazu veranlasste, eine Untersuchung gemäß dem Foreign Agent Registration Act zu fordern.

Als Trump nach Washington zurückkehrte, sagte der ehemalige Beamte gegenüber „The Grayzone“: „Die Party geht weiter“, was darauf hindeutet, dass der Präsident bereits beschlossen hatte, im Namen Tel Avivs zu handeln, was sich tatsächlich am frühen Morgen des 22. Juni mit US-Luftangriffen auf iranische Nuklearanlagen konkretisierte.

