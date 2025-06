https://www.infosperber.ch/politik/welt/voelkerrechtswidriger-angriff-der-usa-auf-nuklearanlagen-in-iran/



Kurz nach den Bombardierungen in Iran wendet sich Präsident Donald Trump am 22. Juni 2025 (europäische Zeit) an die Nation. © CNBC

Völkerrechtswidriger Angriff der USA auf Nuklearanlagen in Iran

Einen «spektakulären militärischen Erfolg» verkündete Präsident Donald Trump heute Sonntag früh um 4 Uhr europäische Zeit. Mit etwas bebender Stimme erklärte er, die drei Anreicherungsanlagen in Fordo, Natanz und Esfahan seien «komplett und total zerstört». Laut Medienberichten sei auch eine 30’000-Pfund-Bunkerbombe abgeworfen worden. Es ist der erste bekannte Fall, in dem diese Bombe in einem Krieg eingesetzt wurde.

Bereits seit vierzig Jahren hätten Irans Führer das Ziel verfolgt, Israel und die USA zu zerstören, sagte Trump. Jetzt hätten sie quasi die Quittung dafür erhalten.

Trump dankte Israels Premierminister «Bibi» Netanyahu für eine Zusammenarbeit, wie es sie «noch nie zuvor gegeben hat». Weiterlesen bei infosperber.ch

