Präsident Donald Trump und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu.

(Foto: Israelisches Außenministerium/Flickr/cc)

Trump beweist, dass er immer noch kein Freund des Gazastreifens ist

Trumps Kommentar „einfach ausräumen“ ist der Höhepunkt jahrzehntelanger Komplizenschaft der USA bei der Unterdrückung der Palästinenser durch Israel, wobei der Wandel von passiver Unterstützung zu aktiver Förderung der ethnischen Säuberung vollzogen wird.

Robert Francis

Common Dreams

28. Januar 2025

Der jüngste Kommentar von US-Präsident Donald Trump an Bord der Air Force One zu Gaza, „einfach ausräumen“, zeigt deutlich, wie sich die US-Politik von der Ermöglichung zur aktiven Erleichterung der ethnischen Säuberung der Palästinenser durch Israel gewandelt hat. Neben seinem Aufruf zur Vertreibung der Palästinenser kündigte Trump die Lieferung von 2.000-Pfund-Bomben an Israel an, Munition, die zuvor von der Biden-Regierung zurückgehalten worden war, nur wenige Tage nach der Aufhebung der Sanktionen gegen israelische Siedler.

Trumps Äußerungen signalisieren keine neue Richtung, sondern sind vielmehr der Höhepunkt der anhaltenden und eskalierenden Unterstützung Amerikas für Israels Handlungen. Dieser Moment entlarvt auch die zynische Manipulation palästinensischer und propalästinensischer Wähler durch die Trump-Regierung, die zuvor hohle Annäherungsversuche nutzte, um antidemokratische Stimmungen auszunutzen.

Während seiner ersten Amtszeit ergriff Trump eine Reihe von Maßnahmen, die die expansionistische und militaristische Agenda Israels förderten. Seine Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt im Jahr 2017 löste weit verbreitete Verurteilung und weltweite Proteste aus. Die Entscheidung rief eine Vielzahl von Reaktionen hervor. Israelische Politiker, darunter auch Premierminister Benjamin Netanjahu, feierten dies als historische und rechtmäßige Anerkennung ihrer Hauptstadt. Im krassen Gegensatz dazu löste die Entscheidung bei den Palästinensern und in der gesamten arabischen und muslimischen Welt weit verbreitete Empörung aus und führte zu Protesten und Verurteilungen. Als Reaktion darauf erklärte die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) Ostjerusalem zur Hauptstadt Palästinas und warnte die USA vor möglichen Konsequenzen.

Trumps zynische Versuche, pro-palästinensische Wähler für sich zu gewinnen, zeigen nur, wie sehr er Menschen manipuliert und missbraucht.

Dieser Schritt, der jahrzehntelanger US-Politik und internationalem Konsens zuwiderlief, führte zu einem gewaltsamen Vorgehen gegen palästinensische Demonstranten. Die Gegenreaktion auf Trumps Jerusalem-Entscheidung ging über die palästinensischen Gemeinden hinaus. Weltweit, von Istanbul bis Jakarta, kam es zu Protesten, die die kollektive Empörung über die Komplizenschaft der USA bei der Besetzung Israels zum Ausdruck brachten.

Unter Trumps Präsidentschaft wurde auch die israelische Souveränität über die Golanhöhen anerkannt, eine Region, die international als syrisches Territorium anerkannt ist. Die Golanhöhen, die Israel während des Sechstagekriegs 1967 von Syrien erobert hatte, wurden 1981 offiziell von Israel annektiert, ein Schritt, der von der internationalen Gemeinschaft bis zur Proklamation durch Präsident Trump nicht anerkannt wurde. Diese beispiellose Entscheidung brach nicht nur mit einem jahrzehntelangen internationalen Konsens, sondern verschärfte auch die Spannungen und verkomplizierte den ohnehin schon angespannten israelisch-palästinensischen Konflikt weiter. Dieser Schritt festigte Trumps Vermächtnis als Wegbereiter für den israelischen Expansionismus und wurde sowohl von arabischen Staaten als auch vom Iran scharf verurteilt. Die Anerkennung ermutigte Israel zur Ausweitung seiner Siedlungspolitik im Westjordanland, wobei Trump konsequent die Augen vor illegalen Landnahmen und Gewalt durch Siedler verschloss.

Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2024 machte Trump gezielt Annäherungsversuche an palästinensische und arabisch-amerikanische Wähler, insbesondere in Gebieten wie Hamtramck in Michigan. Er versuchte, sich als verständnisvoll gegenüber arabischen und muslimischen Anliegen darzustellen, und nannte sogar Jill Stein eine seiner „Lieblingspolitikerinnen“, vermutlich um unzufriedene Progressive anzusprechen. Doch diese Gesten waren nichts weiter als politisches Theater. Der Council on American-Islamic Relations (CAIR) führte eine Exit Poll durch, die eine deutliche Verschiebung der muslimischen Wählerpräferenzen bei den Präsidentschaftswahlen 2024 zugunsten von Trump ergab. Es ist wichtig zu beachten, dass arabische und muslimische Amerikaner zwar in bestimmten Kreisen als Sündenböcke für Trumps Wahlerfolg herhalten mussten, sich ihre Gemeinden jedoch konsequent gegen seine Politik organisiert haben. Sie sind letztlich Opfer eines US-Wahlsystems, das keine positiven Optionen bot.

Trumps Rhetorik und Politik haben nicht nur Israel ermutigt, sondern auch die USA auf einen Weg des proaktiven Engagements gebracht, anstatt die ethnische Säuberung der Palästinenser zu unterstützen. Dies wird nur durch seine zynische Reaktion auf die Möglichkeit des Wiederaufbaus des Gazastreifens unterstrichen, in der er auf die „phänomenale Lage“ und das „beste Wetter“ verwies. Im Zusammenhang mit früheren Äußerungen von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner gewinnen diese Kommentare zusätzlich an Gewicht. Kushner hatte zuvor angedeutet, dass die Grundstücke am Wasser in Gaza ein erhebliches Potenzial bergen könnten, wenn Anstrengungen unternommen würden, um Lebensgrundlagen aufzubauen. Er beschrieb die Situation als „eine etwas unglückliche Situation“ und erklärte: „Aus israelischer Sicht würde ich versuchen, die Menschen umzusiedeln und aufzuräumen.“ Diese Rhetorik ist keine Verirrung, sondern ein Höhepunkt der US-Politik, die Palästinenser systematisch an den Rand gedrängt und die israelische Aggression ermutigt hat.

Trumps Kommentar „einfach ausräumen“ ist der Höhepunkt jahrzehntelanger Komplizenschaft der USA bei der Unterdrückung der Palästinenser durch Israel, wobei die passive Unterstützung in eine aktive Förderung der ethnischen Säuberung übergeht. Die Politik seiner früheren Regierung, von der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels bis hin zur Billigung der Souveränität über die Golanhöhen, zeugt von einer eklatanten Missachtung des Völkerrechts und der Rechte der Palästinenser. Diese Handlungen, gepaart mit hohlen Versöhnungsgesten gegenüber arabischen und muslimischen Wählern, offenbaren eine Strategie der Gaslighting und Manipulation. Trumps zynische Versuche, pro-palästinensische Wähler für sich zu gewinnen, verdeutlichen nur das Ausmaß seiner Gaslighting und seines Missbrauchs. Während die USA weiterhin einen eskalierenden Weg der proaktiven Beteiligung an ethnischen Säuberungen und Völkermord beschreiten, müssen wir Rechenschaftspflicht und ein Ende der Mittäterschaft bei diesen Gräueltaten fordern.

