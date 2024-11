https://english.almayadeen.net/news/politics/trump-threatens-brics-with-tariffs-if-it-continues-de-dollar

Trump droht den BRICS mit Zöllen, wenn sie die Entdollarisierung fortsetzen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

29. November 2024

In den letzten Jahren haben die BRICS-Länder ihre Bemühungen um eine Entdollarisierung verstärkt, um mit Hilfe ihrer eigenen Währungen das Monopol des Dollars im globalen Handel zu schwächen.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, die BRICS-Länder mit 100 %igen Zöllen zu belegen, wenn sie ihre Pläne zur Entdollarisierung nicht aufgeben würden .

Trump schrieb am Samstag auf Truth Social: „Die Vorstellung, dass die BRICS-Länder versuchen, sich vom Dollar zu lösen, während wir daneben stehen und zusehen, ist ÜBERHAUPT. Wir verlangen von diesen Ländern die Zusage, dass sie weder eine neue BRICS-Währung schaffen noch irgendeine andere Währung unterstützen werden, um den mächtigen US-Dollar zu ersetzen, oder sie werden mit 100%igen Zöllen konfrontiert und müssen damit rechnen, dass sie sich vom Verkauf in die wunderbare US-Wirtschaft verabschieden müssen“.

Trump warnte, dass jede Nation, die den US-Dollar ersetzen wolle, „Amerika auf Wiedersehen sagen“ würde.

In den letzten Jahren haben die BRICS-Länder ihre Bemühungen um eine Entdollarisierung verstärkt, um mit ihren eigenen Währungen das Monopol des Dollars im globalen Handel zu schwächen.

Ägypten, Äthiopien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien haben sich kürzlich Russland, Brasilien, Indien, China und Südafrika in der BRICS-Union angeschlossen.

Kürzlich gab der Iran bekannt, dass er an der Einrichtung unabhängiger Zahlungssysteme mit muslimischen Ländern arbeitet, um die US-Sanktionen, die den Handel behindern, zu umgehen, und dass er bereits ähnliche Systeme mit BRICS-Ländern wie Russland eingeführt hat, um die Auswirkungen der Sanktionen zu mildern.

Letztes Jahr schlug der brasilianische Präsident Lula eine gemeinsame BRICS-Währung vor, aber der Block hat sich darauf konzentriert, den Handel und die Kreditvergabe in lokalen Währungen zu steigern, um die Abhängigkeit vom Dollar zu verringern.

US-Dominanzbestrebungen sind dem Untergang geweiht, da die Nationen unabhängige Wege verfolgen: Lawrow

Anfang Juni äußerte der russische Außenminister Sergej Lawrow, dass die Bemühungen Washingtons, seine globale Dominanz durch politische Manöver aufrechtzuerhalten, zum Scheitern verurteilt seien, da sich immer mehr Länder für eine autonome Außenpolitik entschieden.

„Es besteht kein Zweifel, dass dieser Kurs, die Hegemonie um jeden Preis aufrechtzuerhalten, zum Scheitern verurteilt ist. Selbst wenn die USA in absehbarer Zeit eines der Zentren der Welt bleiben, was wahrscheinlich der Fall sein wird, bedeutet das nicht, dass dies im Rahmen der Aufrechterhaltung der US-zentrierten Weltordnung geschehen wird“, sagte Lawrow und wies darauf hin, dass eine wachsende Zahl von Ländern in Eurasien, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika zunehmend unabhängige außenpolitische Wege beschreiten, was nicht zu übersehen sei.

Er fügte hinzu, dass sich diese Länder allmählich von westlichem Einfluss befreien und eine „gerechtere, multipolare und polyzentrische Architektur vor unseren Augen Gestalt annimmt“.

Lawrow hob hervor, dass die Expansion der BRICS-Staaten ein Beweis für die fortschreitende Bildung einer multipolaren Weltordnung sei, in der neue politische Zentren für Gleichheit und Vielfalt eintreten. Dieser Trend hält trotz der Bemühungen der USA und ihrer Verbündeten, ihre „schwer fassbare Dominanz“ aufrechtzuerhalten, an.

Die unabhängige Kandidatin für den US-Senat, Diane Sare, erklärte gegenüber Sputnik, dass die Entdollarisierung der Weltwirtschaft als direkte Folge der Politik der Vereinigten Staaten bereits im Gange sei.

„Ich denke, das geschieht. Es geschieht bereits. Und es muss nicht so sein, aber aufgrund unserer Politik haben die Menschen meiner Meinung nach keine andere Wahl“, sagte sie.

Übersetzt mit Deepl.com

