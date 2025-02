https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/2/24/trump-live-news-us-president-places-thousands-of-workers-on-leave-at-usaid

Trump live: US-Präsident sagt, Putin habe Friedenstruppen in der Ukraine genehmigt

Präsident Donald Trump (rechts) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron umarmen sich am Ende einer gemeinsamen Pressekonferenz am 24. Februar [Ludovic Marin/Pool via AP]

Von Alice Speri und Brian Osgood

Veröffentlicht am 24. Februar 2025

Der dritte Jahrestag des Krieges in der Ukraine wurde von US-Präsident Donald Trump mit einem Social-Media-Post begangen, in dem er „bedeutende“ Wirtschaftsabkommen ankündigte, die er gemeinsam mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf den Weg bringen wolle.

Trump drängte die Ukraine auch weiterhin, den USA im Austausch für Sicherheitshilfe Zugang zu ihren Seltenerdmineralien zu gewähren.

Der französische Präsident Emmanuel Macron traf sich mit Trump im Weißen Haus, wo sie die Möglichkeit erörterten, europäische Friedenstruppen in die vom Krieg zerrüttete Ukraine zu entsenden.

Die Trump-Regierung hat die Mehrheit der Mitarbeiter der United States Agency for International Development (USAID) beurlaubt und zusätzlich 1.600 Mitarbeiter entlassen.

vor 3 Minuten

(21:45 GMT)

Fotos: Macron besucht Trump im Weißen Haus

Inmitten der zunehmenden Spannungen zwischen Europa und den USA stattete der französische Präsident Emmanuel Macron dem Weißen Haus einen hochkarätigen Besuch ab, bei dem er versuchte, seine freundschaftliche Beziehung zu Trump wiederzubeleben.

Die beiden Staats- und Regierungschefs sprachen über den Krieg Russlands in der Ukraine und die Möglichkeit, dass europäische Friedenstruppen in das vom Krieg zerrüttete Land entsandt werden.

Sie beantworteten auch Fragen zu Trumps Annäherung an Wladimir Putin sowie zu den Bestrebungen der USA, Rechte an den Seltenerdmineralien der Ukraine zu erlangen.

Präsident Donald Trump spricht, während er Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor dem Weißen Haus begrüßt [Manuel Balce Ceneta/AP Photo]

Präsident Donald Trump und Emmanuel Macron beantworten vor einem privaten Mittagessen Fragen im Oval Office [Brian Snyder/Reuters]

Vizepräsident JD Vance wartet auf den Beginn der gemeinsamen Pressekonferenz von Macron und Trump im Weißen Haus [Brian Snyder/Reuters]

Präsident Donald Trump schüttelt dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron die Hand [Ludovic Marin/Pool via AP]

Präsident Donald Trump und der französische Präsident Emmanuel Macron verlassen nach der gemeinsamen Pressekonferenz die Bühne [Brian Snyder/Reuters]

vor 18 Minuten

(21:30 GMT)

Trump sagt, die USA seien beim Handel „ausgenutzt“ worden

Der US-Präsident hat angedeutet, dass er plant, die Zölle auf Kanada und Mexiko durchzusetzen.

Auf einer Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron wiederholte Trump seine Beschwerden über das, was er als ungleiche Handelspartnerschaften ansieht.

„Wir sind mit den Zöllen im Zeitplan, und es scheint, als würde das sehr schnell gehen“, sagte er im Weißen Haus. “Wir wurden von vielen Ländern sehr schlecht behandelt, nicht nur von Kanada und Mexiko. Wir wurden ausgenutzt.“

Trump hatte geplant, Anfang Februar Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Kanada und Mexiko zu erheben, verschob diese Steuererhöhung jedoch auf März, nachdem er Zugeständnisse bei der Grenzsicherheit erhalten hatte.

Kritiker warnen, dass solche Zölle die Wirtschaft aller drei beteiligten Länder zerstören und einen Verstoß gegen ein Freihandelsabkommen darstellen könnten, das in Trumps erster Amtszeit unterzeichnet wurde.

vor 38 Minuten

(21:10 GMT)

Trump hebt Memorandum auf, das von Verbündeten Zusicherungen in Bezug auf Menschenrechte verlangt

Die Washington Post hat berichtet, dass die Trump-Regierung ein nationales Sicherheitsmemorandum, bekannt als NSM-20, aufgehoben hat, das von Verbündeten schriftliche Zusicherungen verlangte, dass von den USA gelieferte Waffen nicht zur Verletzung des Völkerrechts eingesetzt werden würden.

Anonyme Quellen berichteten der Post, dass Trumps nationaler Sicherheitsberater Michael Waltz am 21. Februar den Befehl zur Aufhebung von NSM-20 erteilt habe.

Die Regierung des ehemaligen Präsidenten Joe Biden hatte NSM-20 herausgegeben, da behauptet wurde, dass die USA durch die fortgesetzten Waffenlieferungen an Israel an Kriegsverbrechen in Gaza beteiligt seien.

Kritiker griffen das Memo jedoch als Mittel an, um bestehende gesetzliche Anforderungen zu umgehen, die darauf abzielen, Waffenlieferungen, die gegen das Völkerrecht verstoßen, zu stoppen, da es keine Instrumente zur Überprüfung der in den schriftlichen Zusicherungen gemachten Behauptungen bot.

NSM-20 führte auch nicht zu einer ernsthaften Überprüfung der israelischen Aktionen in Gaza, wo UN-Experten nach eigenen Angaben Beweise für Völkermord und andere schwere Menschenrechtsverletzungen vorliegen. Seit Beginn der israelischen Militäroffensive wurden in Gaza mehr als 48.346 Palästinenser getötet.

Dennoch griffen die Republikaner die Biden-Regierung an, weil sie Israel nicht ausreichend unterstütze, und versprachen, alle bestehenden Beschränkungen für Waffenlieferungen aufzuheben.

vor 45 Minuten

(21:02 GMT)

Macron fordert „fairen Wettbewerb“ im Handel zwischen den USA und Europa

Der französische Präsident Emmanuel Macron forderte einen „fairen Wettbewerb“ in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Europa.

„Die amerikanische und die europäische Wirtschaft sind extrem miteinander verflochten“, sagte der französische Präsident und bezog sich dabei auf einen Handel im Wert von etwa 1,5 Billionen US-Dollar.

„Wir müssen nicht nur Waren, sondern auch digitale Produkte und Güter betrachten, und wir wollen uns aufrichtig für einen fairen Wettbewerb einsetzen, bei dem wir einen reibungslosen Handel und mehr Investitionen haben“, sagte er.

„Wir wollen mehr Wohlstand auf beiden Seiten des Atlantiks. In dieser Hinsicht haben wir eine gemeinsame Agenda.“

Die Bemerkungen schienen darauf abzuzielen, auf Trumps wiederholte Vorwürfe zu antworten, dass die USA von europäischen Handelspartnern ‚unfair‘ behandelt worden seien.

vor 48 Minuten

(21:00 GMT)

Putin sagt, Trump verfolge einen „rationalen Ansatz“ gegenüber der Ukraine

Der russische Präsident lobte Trumps Haltung zum Krieg in der Ukraine und deutete eine künftige Zusammenarbeit bei Themen wie Investitionen in Mineralien und Kürzungen der Militärausgaben an.

Er wies auch Behauptungen zurück, Trump sei in der Ukraine-Frage auf der Seite Russlands, wie einige Kritiker behauptet hatten.

Stattdessen bezeichnete Putin Trumps Position zum Krieg als „im Interesse der Ukraine“ und argumentierte, dass der US-Präsident einen „rationalen Ansatz“ verfolge, anstatt „aus Emotionen heraus zu handeln“.

Putin fügte hinzu, dass sich die bevorstehenden Gespräche mit US-Beamten auf den Aufbau bilateraler Beziehungen konzentrieren würden und dass gemeinsame Kürzungen der Verteidigungsausgaben „eine gute Idee“ wären.

vor 58 Minuten

(20:50 GMT)

Putin hält Treffen zu Seltenerdmetallen ab Trump hat Interesse bekundet

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich mit Beamten getroffen, um die Produktion von Seltenerdmetallen zu besprechen, wie der Kreml mitteilt.

Bei dem Treffen bezeichnete Putin die Metalle als strategische Reserve, die für die künftige Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Entwicklung Russlands von entscheidender Bedeutung sei.

Er hob auch das Projekt „Neue Materialien und Chemie“ des russischen Staates hervor, das den gesamten Zyklus der Seltenerdmineralienindustrie von der Gewinnung bis zur Produktion von High-Tech-Gütern abdeckt.

Das Treffen findet statt, da Trump Interesse an der Vermittlung von Wirtschaftsabkommen mit Russland im Bereich der Seltenerdmetallindustrie bekundet hat.

vor 59 Minuten

(20:48 GMT)

Frieden in der Ukraine darf nicht „eine Kapitulation der Ukraine“ bedeuten: Macron

Während sich die europäischen Länder dafür einsetzen, einen Weg für einen dauerhaften Frieden in der Ukraine zu finden, darf ein Friedensabkommen „nicht eine Kapitulation der Ukraine bedeuten“, sagte Macron.

„Es darf kein Waffenstillstand ohne Sicherheitsgarantien sein“, fügte er hinzu.

Macron sagte, er habe in den letzten Tagen mit etwa 30 europäischen Staats- und Regierungschefs und Verbündeten gesprochen, die dieselbe Vision teilen.

„Dieser Frieden muss die Souveränität der Ukraine wahren und es der Ukraine ermöglichen, mit anderen Interessengruppen zu verhandeln.“

