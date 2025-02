https://www.palestinechronicle.com/yair-netanyahu-seeks-legal-action-over-accusations-of-beating-his-father/



Yair Netanjahu klagt wegen Vorwürfen, seinen Vater geschlagen zu haben

24. Februar 2025 News

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und sein Sohn Yair. (Design: Palestine Chronicle, via Wikimedia Commons)

Share Tweet Pin Email

Yair Netanjahu klagt wegen der Anschuldigungen des Knesset-Mitglieds Naama Lazmi, er habe seinen Vater, den Premierminister Benjamin Netanjahu, geschlagen.

Yair Netanjahu, der Sohn des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, hat eine Verleumdungsklage gegen das Knesset-Mitglied Naama Lazimi eingereicht, nachdem diese behauptet hatte, er sei in die Vereinigten Staaten abgeschoben worden, nachdem er angeblich seinen Vater geschlagen hatte.

Laut Channel 14 fordert Yair 300.000 Schekel (ca. 84.000 US-Dollar) Schadenersatz.

Er reichte die Klage als Reaktion auf Lazimis Kommentar während einer Sitzung des Finanzausschusses der Knesset am Sonntag ein. Lazimi sagte, dass Yair nach einem Vorfall, bei dem er angeblich Netanjahu geschlagen hatte, ins Ausland geschickt wurde.

In der Klage werden Lazimis Aussagen als „absolute Lüge“ bezeichnet und sie wird beschuldigt, mit politisch motivierten Äußerungen versucht zu haben, Yairs Ruf zu schädigen.

Der Anwalt von Yair, der nicht namentlich genannt werden möchte, wies darauf hin, dass die parlamentarische Immunität Knesset-Mitglieder nicht vor Verleumdung schütze, insbesondere wenn die gemachten Aussagen nichts mit ihren offiziellen Pflichten zu tun hätten.

Während der Sitzung stellte Lazimi auch die Kosten für die Auslandsaufenthalte von Sara Netanyahu in Frage und fragte, wer ihre Reisen und die damit verbundenen Ausgaben finanziere.

Darüber hinaus äußerte Lazimi Bedenken hinsichtlich der staatlichen Ausgaben für die Sicherheit von Yair Netanjahu, die sich im vergangenen Jahr Berichten zufolge auf 2,5 Millionen Schekel (etwa 700.000 US-Dollar) pro Jahr beliefen.

Sie fragte, ob diese Mittel noch aus dem Staatshaushalt stammen und brachte dies mit Behauptungen in Verbindung, Yair müsse Tel Aviv nach einer angeblichen Konfrontation mit seinem Vater verlassen.

Diese Klage kommt inmitten wachsender politischer Spannungen in Israel, da Netanjahu und seine Regierung sowohl in innen- als auch in außenpolitischen Fragen mit wachsender Kritik der Opposition konfrontiert sind.

Netanjahu steht seit Dezember 2022 an der Spitze der derzeitigen Regierung, und am 21. November 2023 erließ der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen ihn wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza.

Vom 7. Oktober 2023 bis zum 19. Januar 2025 verübte Israel einen Völkermord in Gaza, bei dem über 160.000 Palästinenser – hauptsächlich Frauen und Kinder – getötet oder verletzt wurden und mehr als 14.000 noch immer vermisst werden.

(PC, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …