https://www.middleeasteye.net/news/trump-allies-say-mossad-agents-and-warmongers-trying-derail-iran-talks



Trump-Verbündete sagen, „Mossad-Agenten“ und „Kriegstreiber“ versuchten, die Iran-Gespräche zu torpedieren

Medienpersönlichkeiten aus dem Umfeld von Präsident Trump sagen, Isolationisten würden von pro-israelischen Stimmen angegriffen

Tucker Carlson (Mitte) posiert für ein Selfie mit Anhängern bei einer Wahlparty für den damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump im Palm Beach Convention Center in West Palm Beach, Florida, am 5. November 2024 (Joe Raedle/Getty Images via AFP)

Von Sean Mathews

Veröffentlichungsdatum: 28. April 2025,

„Mossad-Agenten“ und ‚Kriegstreiber‘ treiben die USA in einen Konflikt mit der Islamischen Republik Iran. Diese Worte stammen nicht von staatlichen Nachrichtenagenturen in Teheran, sondern von einigen der engsten Medienverbündeten und Unterstützer von US-Präsident Donald Trump.

Letzte Woche hatte der konservative Talkshow-Moderator Tucker Carlson einen hochrangigen Beamten des Verteidigungsministeriums zu Gast, der seiner Meinung nach entlassen worden war, weil er als Hindernis für die Bombardierung des Iran durch die USA angesehen wurde.

Dan Caldwell, ein enger Berater von Verteidigungsminister Pete Hegseth, wurde Anfang dieses Monats aus dem Pentagon entlassen, weil er angeblich geheime Informationen über Hegseths Nutzung eines Signal-Chats weitergegeben hatte, wie mehrere Medien berichteten.

Nicht so laut Carlson, der über einen beispiellosen Zugang zu Trump verfügt.

„Sie haben vielleicht einen Karrierefehler begangen, indem Sie in offiziellen Interviews Ihre außenpolitischen Ansichten dargelegt haben, die unter den Kriegstreibern in Washington nicht Mainstream sind“, sagte Carlson zu Caldwell und fügte hinzu: “Dann habe ich plötzlich gelesen, dass Sie ein Verräter sind.“

Am Sonntag sagte ein weiterer konservativer Podcaster, Clayton Morris, ein ehemaliger Fox-News-Moderator, dass pro-israelische Stimmen „Überstunden machen“, um das „Anti-Kriegs-Team“ zu zerstören, das Trump im Pentagon zusammengestellt hat.

„Wir haben hier bei Redacted erfahren, dass ehemalige israelische Mossad-Agenten in den sozialen Medien und hinter den Kulissen Überstunden machen, um Verteidigungsminister Pete Hegseth zu diskreditieren“, sagte Morris in Bezug auf seine Sendung. Er nannte die sogenannten ehemaligen Agenten nicht beim Namen.

Die Regierung Trump ist gespalten zwischen eher traditionellen Republikanern wie Außenminister Marco Rubio und dem nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz und „America First“-Isolationisten wie der Stabschefin des Weißen Hauses, Susie Wiles, und der Direktorin der nationalen Geheimdienste, Tulsi Gabbard.

Zu den lautstärksten Verteidigern Trumps in den Medien, die einen beispiellosen Einfluss auf die Vermittlung seiner Weltanschauung ausüben, gehören Medienpersönlichkeiten wie Carlson und der ehemalige Berater Steve Bannon.

Die Entlassung von Caldwell und zwei weiteren hochrangigen Pentagon-Beamten scheint die Isolationisten von „America First“ beflügelt zu haben. Ihre scharfe Kritik an pro-israelischen Stimmen und ehemaligen Mossad-Agenten ist innerhalb der Republikanischen Partei beispiellos. Sie zeigt, wie weit Trump die Partei von ihrer traditionell hawkischen Weltanschauung entfernt hat.

Pro-Trump-Medienpersönlichkeiten haben Merav Ceren, die für den Posten der Iran- und Israel-Beauftragten im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses nominiert war, zur Zielscheibe ihrer Kritik gemacht.

Ceren wurde in Haifa, Israel, geboren und leistete ihren Beitrag im israelischen Verteidigungsministerium. In seiner Sendung sagte Morris, der gemeinsam mit Hegseth eine Fox-Morgennachrichtensendung moderierte, dass „der Neokonservative Mike Waltz nun im Grunde genommen eine Person mit doppelter Staatsbürgerschaft und ehemalige IDF-Beamtin eingestellt hat, die unter ihm arbeiten soll“.

Die Berichterstattung spiegelt eine wachsende Tendenz in den USA wider, Israel mit Skepsis zu betrachten, die sich seit den von der Hamas angeführten Angriffen auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023, die die israelische Invasion des Gazastreifens und einen schwelenden Krieg im Nahen Osten auslösten, verstärkt hat.

USA lehnen israelische Forderungen nach Verbleib weiterer US-Truppen im Nordosten Syriens ab, wie aus Quellen verlautet

Weiterlesen »

Laut einer im April veröffentlichten Pew-Umfrage haben 53 Prozent der Amerikaner eine negative Meinung von Israel, gegenüber 42 Prozent im März 2022.

Die Verschiebung der negativen Stimmung ist besonders bei jungen Republikanern unter 50 Jahren zu beobachten, die eher Podcasts wie Morris‘ „Redacted“ und Carlsons Show hören.

Die Kritik kommt zu einer Zeit, in der Trump versucht, seinen muskulösen außenpolitischen Instinkt mit seinem Versprechen in Einklang zu bringen, keine neuen Kriege im Nahen Osten zu beginnen. In Bezug auf den Iran haben sich Trumps engste Vertraute widersprochen.

Steve Witkoff, Trumps Nahost-Beauftragter, der sich zu seinem wichtigsten globalen Problemlöser entwickelt hat, deutete Anfang des Monats an, dass Washington dem Iran die Anreicherung von Uran in geringen Mengen gestatten würde. Nach heftigen Reaktionen von pro-israelischer Seite ruderte er zurück und erklärte, Teheran müsse sein Atomprogramm vollständig „einstellen und beseitigen“.

Diese Woche erklärte Außenminister Rubio, die USA könnten wieder in ein Abkommen eintreten, das Iran ein ziviles Atomprogramm erlaubt – solange es die Anreicherung einstellt und stattdessen aus dem Ausland importiert.

Amerikanische und iranische Techniker trafen sich am Samstag in Oman zur dritten Verhandlungsrunde. Trump erklärte am Montag gegenüber Reportern, die Gespräche verliefen „sehr gut“ und „es werde dort eine Einigung erzielt werden“.

„Wir werden etwas erreichen, ohne überall Bomben abwerfen zu müssen“, sagte er.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …