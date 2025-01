19. Januar 2025 von

Richterin Napolitano hat mir heute eine treffende Frage gestellt: Warum werden die von der Hamas freigelassenen Personen als Geiseln und die von Israel freigelassenen Personen als Gefangene bezeichnet? Ich denke, die Antwort ist einfach: Israel und seine Unterstützer in den westlichen Medien kontrollieren die Berichterstattung. Wenn man sich jedoch die Fakten für den Zeitraum vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2022 ansieht, ergibt sich ein völlig anderes Bild davon, wer in Israel der wahre Terrorist ist.

Ich habe Perplexity.ai, eine hervorragende Suchmaschine, verwendet, um Antworten auf die umfassendere Frage zu erhalten, wer die größte terroristische Vereinigung in Israel/Palästina ist. Ich verwende Bibi Netanyahus Definition von Terrorismus – d. h. die Anwendung von Gewalt gegen Zivilisten zu politischen Zwecken.

Meine erste Frage: Wer ist der größte Mörder?

Zwischen dem 1. Januar 2000 und dem 31. Dezember 2022 wurden nach Angaben von B’Tselem, einer israelischen Menschenrechtsorganisation, etwa 10.712 Palästinenser von israelischen Streitkräften oder Siedlern getötet.

Zwischen dem 1. Januar 2000 und dem 31. Dezember 2022 töteten Palästinenser nach Angaben von B’Tselem etwa 1.106 Israelis.

Haben Sie das Bild vor Augen? Für jeden von Palästinensern getöteten Israeli tötete Israel 10 Palästinenser. Dieses Verhältnis hat sich seit dem 7. Oktober dramatisch erhöht, wobei Israel auf jeden getöteten Israeli mindestens 46 getötete Palästinenser kommen.

Was ist mit Geiseln/Gefangenen? Wie viele israelische Geiseln haben die Palästinenser zwischen dem 1. Januar 2000 und dem 31. Dezember 2022 genommen?

Zwischen dem 1. Januar 2000 und dem 31. Dezember 2022 nahmen Palästinenser mindestens 19 Israelis als Geiseln, basierend auf dokumentierten, öffentlichkeitswirksamen Vorfällen wie der Entführung des israelischen Soldaten Gilad Shalit im Jahr 2006 und anderen, die über längere Zeiträume festgehalten wurden.

Wie sieht es im Vergleich dazu mit der Zahl der Palästinenser aus, die Israel festgenommen und ins Gefängnis gesteckt hat? Die Zahlen sind schockierend (nicht für Palästinenser):

Zwischen dem 1. Januar 2000 und dem 31. Dezember 2022 hat Israel Zehntausende Palästinenser inhaftiert. Zu den konkreten Zahlen gehören:

• Während der Zweiten Intifada (2000–2005) wurden allein bis April 2003 über 28.000 Palästinenser inhaftiert.

Bis 2007 betrug die durchschnittliche monatliche Zahl der Palästinenser in Verwaltungshaft etwa 830, darunter Frauen und Minderjährige.

Insgesamt wurden nach palästinensischen Schätzungen seit 1967 über 800.000 Palästinenser von Israel inhaftiert.

Die Hamas nimmt keine Geiseln, weil sie Terroristen sind. Es ist eine Reaktion darauf, dass Israel Tausende Palästinenser als Geiseln genommen hat. Die überwiegende Mehrheit der Palästinenser, die festgenommen und inhaftiert werden, sind weder Gegenstand eines Haftbefehls noch wird ihnen ein faires Verfahren gewährt. Diese grobe Ungerechtigkeit ist einer der Hauptfaktoren für die Gewalt, die der Westen gerne als ungerechtfertigte Gewalt der Palästinenser darstellt.

Ich habe eine Analyse der terroristischen Vorfälle veröffentlicht, die den Palästinensern im Zeitraum von August 2000 bis April 2024 zugeschrieben werden (Sie können sie hier nachlesen, falls Sie sich nicht mehr daran erinnern). Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse:

Ich habe die erste Bereinigung der auf der Website des israelischen Außenministeriums veröffentlichten Daten abgeschlossen, in der alle mutmaßlichen palästinensischen Terroranschläge während des Zeitraums von 23 Jahren und vier Monaten (d. h. von 2000 bis zum 26. April 2024) aufgeführt sind. In diesem Zeitraum hat die israelische Regierung 672 Terroranschläge identifiziert, die den Palästinensern angelastet werden.

Und hier kommen die wirklich interessanten Zahlen. 105 der Angriffe werden der Hamas zugeschrieben. 58 dem Islamischen Dschihad und 5 der Hisbollah. Mit anderen Worten: Nur 25 % der Angriffe werden mit einer bestimmten palästinensischen Gruppe in Verbindung gebracht. Die restlichen 75 % werden namenlosen Tätern angelastet. Die Gesamtzahl der durch palästinensische Gewalttaten in diesem Zeitraum von über 23 Jahren Getöteten beträgt 1.455.Diese Zahl der Opfer wird auf der Website des israelischen Außenministeriums aufgeführt. Und wie ich in meinem jüngsten Artikel ( Hamas ist eine Terrororganisation dritter Klasse ) festgestellt habe, haben die Israelis im gleichen Zeitraum 7.065 Palästinenser getötet. Mit anderen Worten, die Israelis haben fast fünfmal so viele Palästinenser getötet. Dies könnte erklären, warum die Palästinenser „terroristische“ Anschläge verübten – sie wollten Rache und Vergeltung.

2000 – Die Suchergebnisse liefern keine konkreten Daten zur Anzahl der von der Hamas im Jahr 2000 verübten Terroranschläge.

Perplexity.ai bestätigt diese Ergebnisse, spiegelt jedoch eine westliche Voreingenommenheit wider

2001 – Die Suchergebnisse liefern keine konkreten Daten zur Anzahl der von der Hamas im Jahr 2001 verübten Terroranschläge.

Die Datenbank des israelischen Außenministeriums verzeichnet mehrere Anschläge in den Jahren 2000 und 2001, die den Beginn der Zweiten Intifada markierten. Die Zweite Intifada dauerte bis 2005 an und war von einer Zunahme palästinensischer Anschläge geprägt:

Die folgenden bedeutenden Vorfälle wurden 2002 der Hamas zugeschrieben:

1. Pessach-Massaker (27. März 2002): Bei einem Selbstmordanschlag auf das Park Hotel in Netanya wurden 30 Menschen getötet und 140 verletzt. Dieser Anschlag wurde gemeinsam von der Hamas und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad verübt.

2. Bombenanschlag auf den Supermarkt in Kiryat HaYovel (29. März 2002): Bei diesem Anschlag, der von der Hamas für sich beansprucht wurde, wurden 2 Menschen getötet und 28 verletzt.

3. Autobombenanschlag auf den Bus an der Patt-Kreuzung (18. Juni 2002): Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Bus in Jerusalem wurden 19 Menschen getötet und über 74 verletzt.

4. Anschlag auf den Immanuel-Bus (16. Juli 2002): Die Hamas bekannte sich zu diesem Anschlag, bei dem Sprengstoff und Schusswaffen zum Einsatz kamen und 9 Menschen getötet und 20 verletzt wurden.

5. Bombenanschlag auf die Hebräische Universität (31. Juli 2002): Bei einem Bombenanschlag auf die Hebräische Universität in Jerusalem wurden 9 Menschen getötet und etwa 80 verletzt.

6. Bombenanschlag auf den Bus an der Meron-Kreuzung (4. August 2002): Bei diesem Anschlag wurden 9 Menschen getötet und 38 verletzt; die Hamas bekannte sich zu dem Anschlag.

7. Bombenanschlag auf einen Bus in der Allenby Street (19. September 2002): Bei einem Selbstmordanschlag in Tel Aviv wurden 6 Menschen getötet und etwa 70 verletzt.

8. Bombenanschlag in der Geha Road (10. Oktober 2002): Bei diesem Anschlag wurde eine Person getötet und 12 verletzt; die Hamas bekannte sich zu dem Anschlag.

9. Bombenanschlag auf die Sonol-Tankstelle (27. Oktober 2002): Bei diesem Anschlag, der der Hamas zugeschrieben wurde, wurden drei Menschen getötet und etwa 18 verletzt.

10. Bombenanschlag auf den Kiryat-Menachem-Bus (21. November 2002): Bei einem Bombenanschlag auf einen Bus in Jerusalem wurden 11 Menschen getötet und über 50 verletzt; die Hamas bekannte sich zu dem Anschlag.

Im Jahr 2003 war die Hamas für mehrere Terroranschläge verantwortlich, vor allem für Selbstmordattentate. Zu den wichtigsten Vorfällen gehören:

1. Selbstmordanschlag auf den Bus 37 in Haifa (5. März 2003): Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Egged-Bus in Haifa wurden 17 Menschen getötet und 53 verletzt. Viele Opfer waren Universitätsstudenten. Die Hamas bekannte sich zu dem Anschlag.

2. Bombenanschlag auf den Jerusalemer Bus Nr. 6 (18. Mai 2003): Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Bus in Jerusalem wurden 7 Menschen getötet und 20 verletzt. Die Hamas bekannte sich zu dem Anschlag.

3. Bombenanschlag auf den Shmuel-HaNavi-Bus (19. August 2003): Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Bus in Jerusalem wurden 23 Menschen getötet und über 130 verletzt. Die Hamas bekannte sich zu diesem Anschlag.

4. Anschlag auf die Bushaltestelle Tzrifin (9. September 2003): Bei einem Selbstmordanschlag an einer Bushaltestelle in der Nähe einer israelischen Militärbasis wurden 9 Menschen getötet und 30 verletzt. Die Hamas bekannte sich zu dem Anschlag.

5. Bombenanschlag auf das Café Hillel (9. September 2003): Bei einem Selbstmordanschlag auf das Café Hillel in Jerusalem wurden 7 Menschen getötet und über 50 verletzt. Auch für diesen Anschlag bekannte sich die Hamas.

Im Jahr 2004 war die Hamas für mehrere Terroranschläge verantwortlich, darunter Selbstmordattentate und Raketenangriffe, die sich hauptsächlich gegen israelische Zivilisten und Militärangehörige richteten. Zu den bemerkenswerten Angriffen, die der Hamas zugeschrieben werden, gehören:

1. 14. März 2004 – Hafen von Aschdod: Bei einem doppelten Selbstmordanschlag, der gemeinsam von der Hamas und den Fatah al-Aqsa-Märtyrerbrigaden verübt wurde, wurden 10 Menschen getötet und mindestens 16 verletzt.

2. 31. August 2004 – Beerscheba: Bei zwei koordinierten Selbstmordanschlägen auf Busse wurden 16 Menschen getötet und über 100 verletzt.

28. Juni 2004 – Sderot: Bei einem Qassam-Raketenangriff wurden zwei Israelis getötet, was den ersten tödlichen Raketenangriff der Hamas darstellte.

4. September 2004 – Sderot: Bei einem weiteren Qassam-Raketenangriff wurden zwei israelische Kinder getötet.

Im Jahr 2005 führte die Hamas im Vergleich zu den Vorjahren deutlich weniger Terroranschläge durch, was hauptsächlich auf die Einhaltung eines Waffenstillstands und die Auswirkungen israelischer Operationen zurückzuführen ist, die ihre Führung schwächten. Die Hamas war jedoch immer noch mit mindestens zwei nennenswerten Vorfällen in Verbindung zu bringen:

1. 18. Januar 2005: Bei einem Selbstmordanschlag in Gaza wurde ein israelischer Sicherheitsbeamter getötet und acht weitere Personen verletzt. Die Hamas bekannte sich zu diesem Anschlag, der vor dem Waffenstillstand verübt wurde.

2. 21. September 2005: Personen, die mit der Hamas in Verbindung stehen, waren an der Entführung und Ermordung eines israelischen Einwohners von Jerusalem im Westjordanland beteiligt.

Die palästinensische Gewalt nahm 2006 ab, nachdem auf dem Gipfel von Sharm el-Sheikh 2005 der palästinensische Präsident Mahmud Abbas und der israelische Premierminister Ariel Sharon vereinbart hatten, endgültige Schritte zur Deeskalation der Feindseligkeiten zu unternehmen. Der Gipfel brachte jedoch kein Ende der Feindseligkeiten. Die Palästinenser, vor allem die Hamas, feuerten weiterhin Raketen auf Israel ab, während Israel in den nächsten 17 Jahren weiterhin Palästinenser inhaftierte und tötete. Während der Westen weiterhin den Mythos verbreitet, die Hamas sei eine unkontrollierbare Terrororganisation, tötete die Hamas in diesem Zeitraum nur sehr wenige Israelis.

Hier sind die Ergebnisse von Perplexity.ai für den Zeitraum 2007–2022:

Im Jahr 2007 war die Hamas an mehreren Terroranschlägen beteiligt, vor allem durch Raketenbeschuss auf israelische Städte. Zu den wichtigsten Vorfällen gehören:

1. Raketenangriffe: Die Hamas war für etwa 22 % der Raketen verantwortlich, die in diesem Jahr aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert wurden. Dazu gehörten:

• 30. Juli 2007: Eine von der Hamas abgefeuerte Grad-Rakete traf ein Wohnviertel in Aschkelon und verursachte Schock und Sachschäden, aber keine Personenschäden.

2. August 2007: Sieben von der Hamas aus Ägypten abgefeuerte Grad-Raketen aus iranischer Produktion schlugen in Aqaba (Jordanien) ein, wobei eine Person getötet und mehrere verletzt wurden.

Im Jahr 2008 war die Hamas an zahlreichen Terroranschlägen beteiligt, vor allem durch Raketen- und Mörserfeuer auf Israel. Zu den wichtigsten Details gehören:

Raketen- und Mörserangriffe: Im Laufe des Jahres wurden über 3.200 Raketen und Mörsergranaten aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert, wobei acht Israelis und ein ausländischer Staatsbürger getötet, mehrere weitere verletzt und große Sachschäden verursacht wurden. Diese Angriffe eskalierten gegen Ende des Jahres erheblich, nachdem die Hamas am 18. Dezember das Ende eines Waffenstillstands erklärt hatte. Allein im Dezember wurden 361 Raketen auf israelische Städte wie Sderot und Aschkelon abgefeuert.

April 2008: Bewaffnete Hamas-Kämpfer drangen in Israel ein und töteten zwei israelische Zivilisten am Treibstoffterminal Nahal Oz.

2009 führte die Hamas zahlreiche Terroranschläge durch, hauptsächlich durch Raketen- und Mörserfeuer auf israelische Zivilisten und Infrastruktur. Zu den wichtigsten Details gehören:

• Gaza-Krieg (Operation „Gegossenes Blei“): Vom 27. Dezember 2008 bis zum 18. Januar 2009 wurden während des Konflikts zwischen Israel und der Hamas über 750 Raketen und Mörsergranaten aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Bei diesen Angriffen wurden drei Menschen getötet, 182 Zivilisten verletzt und bei Hunderten weitere Menschen Angst und Schrecken ausgelöst. Die Raketen richteten sich gegen Städte wie Aschdod, Beerscheba und Gedera und trafen Wohngebiete, Schulen und Kindergärten.

Nachkriegszeit: Nach dem Krieg setzte die Hamas das ganze Jahr 2009 über sporadische Raketenangriffe fort, jedoch in geringerer Häufigkeit als während des Krieges.

Im Jahr 2010 war die Hamas für mehrere Terroranschläge verantwortlich, bei denen hauptsächlich Raketen- und Mörserfeuer auf israelische Gemeinden in der Nähe von Gaza abgefeuert wurden. Zu den Einzelheiten gehören:

• Raketenangriffe: Die Hamas und andere militante Gruppen feuerten im Laufe des Jahres etwa 150 Raketen und Mörsergranaten auf Israel ab. Diese Angriffe führten zu Verletzungen, Sachschäden und psychischer Belastung, aber nur zu relativ wenigen Todesfällen.

18. März 2010: Eine von der Hamas abgefeuerte Qassam-Rakete tötete einen thailändischen Landarbeiter in der südisraelischen Gemeinde Netiv HaAsara.

August 2010: Die Hamas bekannte sich zu einem Schusswaffenangriff in der Nähe von Hebron, bei dem vier israelische Zivilisten getötet wurden.

Im Jahr 2011 war die Hamas für mehrere Terroranschläge verantwortlich, bei denen hauptsächlich Raketen- und Mörserfeuer auf israelische Zivilisten und Infrastruktur abgefeuert wurden. Zu den wichtigsten Vorfällen gehören:

Raketen- und Mörserangriffe: Die Hamas feuerte im Laufe des Jahres Hunderte von Raketen und Mörsergranaten aus dem Gazastreifen auf Israel ab. Diese Angriffe führten zu Verletzungen, Sachschäden und psychischer Belastung, aber nur zu relativ wenigen Todesfällen.

18. August 2011: Die Hamas bekannte sich zwar nicht direkt zu den Anschlägen, war aber an der Unterstützung oder Ermöglichung einer koordinierten Reihe von Angriffen in der Nähe von Eilat beteiligt. Bei diesen Angriffen lauerten bewaffnete Männer Fahrzeugen auf, töteten acht Israelis und verletzten Dutzende.

29. Oktober 2011: Eine von der Hamas abgefeuerte Grad-Rakete schlug in Aschdod ein und verursachte Verletzungen und Schäden.

Im Jahr 2012 war die Hamas für zahlreiche Terroranschläge verantwortlich, bei denen es sich hauptsächlich um Raketen- und Mörserfeuer auf Israel handelte. Zu den wichtigsten Vorfällen gehören:

Raketen- und Mörserangriffe: Bis April 2012 wurden über 360 Raketen und Mörsergranaten abgefeuert, etwa 300 davon während der Zusammenstöße zwischen Gaza und Israel im März 2012. Diese Angriffe führten zu Verletzungen und Sachschäden.

Januar 2012: Zwei Mörsergranaten mit weißem Phosphor wurden in das Gebiet des Regionalrats Eschkol abgefeuert, was einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt. Es wurden keine Verletzungen oder Schäden gemeldet.

24. Oktober 2012: An einem einzigen Tag wurden mehr als 65 Raketen auf den Süden Israels abgefeuert, wobei mehrere Menschen verletzt wurden, darunter ausländische Arbeiter und ein Polizist.

Im Jahr 2013 war die Hamas für mehrere Terroranschläge verantwortlich, bei denen hauptsächlich Raketen- und Mörserfeuer aus dem Gazastreifen auf israelische Gemeinden abgefeuert wurden. Zu den konkreten Vorfällen gehören:

Raketen- und Mörserangriffe: Das ganze Jahr über kam es zu sporadischem Raketenbeschuss, wenn auch in geringerem Umfang als in den Vorjahren. Diese Angriffe verursachten Sachschäden und psychische Belastungen, forderten jedoch relativ wenige Opfer.

Im Jahr 2014 war die Hamas für zahlreiche Terroranschläge verantwortlich, vor allem während des Gaza-Krieges 2014 (Operation „Protective Edge“), der vom 8. Juli bis zum 26. August andauerte. Zu den wichtigsten Details gehören:

Raketen- und Mörserangriffe: Die Hamas und andere militante Gruppen feuerten während des Konflikts über 4.500 Raketen und Mörsergranaten auf Israel ab. Diese Angriffe richteten sich gegen Großstädte wie Tel Aviv, Jerusalem und Haifa und forderten Opfer, verursachten Sachschäden und führten zu psychischer Belastung.

Tunnelinfiltrationen: Die Hamas nutzte ein Tunnelnetzwerk, um Infiltrationsversuche auf israelisches Gebiet durchzuführen. Mehrere Angriffe wurden von israelischen Streitkräften vereitelt, stellten jedoch eine erhebliche Bedrohung für zivile und militärische Ziele dar.

Opfer: Durch das Raketenfeuer und andere Angriffe wurden sechs israelische Zivilisten (darunter ein ausländischer Arbeiter) getötet und Dutzende verletzt.

Im Jahr 2015 war die Hamas an mehreren Terroranschlägen beteiligt, vor allem durch Raketenbeschuss und andere militante Aktivitäten gegen Israel. Zu den wichtigsten Vorfällen gehören:

Raketenangriffe: Das sporadische Raketenfeuer aus dem Gazastreifen auf Israel hielt das ganze Jahr über an, wenn auch in geringerer Intensität als in den Vorjahren.

1. Oktober 2015: Hamas-Aktivisten verübten in der Nähe von Nablus einen Schussangriff, bei dem zwei israelische Zivilisten, die in ihrem Auto unterwegs waren, getötet wurden.

19. November 2015: Ein mit der Hamas verbündeter Terrorist tötet zwei Israelis und verletzt einen bei einem Messer- und Schussangriff in der Nähe der Kreuzung Gush Etzion.

2016 – Die Suchergebnisse enthalten keine konkreten Daten zur Anzahl der von der Hamas im Jahr 2016 verübten Terroranschläge.

Im Jahr 2017 führte die Hamas mehrere Terroranschläge durch, vor allem Raketenangriffe und andere militante Aktivitäten gegen Israel. Zu den wichtigsten Details gehören:

• Raketenangriffe: Während des gesamten Jahres kam es zu sporadischem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf Israel, wenn auch in geringerem Umfang als in den Vorjahren. Diese Angriffe verursachten Sachschäden und psychische Belastungen, führten jedoch nur zu relativ wenigen Opfern.

• Tunnelaktivitäten: Die Hamas baute ihr Tunnelnetz für potenzielle Angriffe oder das Eindringen in israelisches Gebiet weiter aus.

14. Juli 2017: Obwohl die Hamas nicht direkt dafür verantwortlich gemacht wurde, lobte die Gruppe einen Schussangriff auf dem Tempelberg in Jerusalem, bei dem zwei israelische Polizisten getötet wurden.

Im Jahr 2018 war die Hamas für zahlreiche Terroranschläge verantwortlich, bei denen es sich hauptsächlich um Raketenbeschuss aus Gaza auf Israel handelte. Zu den wichtigsten Details gehören:

Raketen- und Mörserangriffe: Im Laufe des Jahres wurden über 1.000 Raketen und Mörsergranaten auf Israel abgefeuert, wobei es im Mai und November zu erheblichen Eskalationen kam. Diese Angriffe führten zu Verletzungen, Sachschäden und psychischer Belastung.

März 2018: Die Hamas organisierte und unterstützte gewalttätige Proteste entlang der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel während des „Großen Marsches der Rückkehr“, bei denen versucht wurde, den Grenzzaun zu durchbrechen, Sprengstoff zu werfen und Brandbomben zu werfen. Diese Aktivitäten führten zu Bränden und Schäden an israelischen landwirtschaftlichen Flächen.

12.-13. November 2018: Während einer größeren Eskalation feuerte die Hamas innerhalb von 24 Stunden über 460 Raketen auf Israel ab, was einen der intensivsten Beschüsse seit Jahren darstellte.

Im Jahr 2019 war die Hamas an mehreren terroristischen Aktivitäten beteiligt, vor allem durch Raketenangriffe und gewaltsame Zusammenstöße entlang der Grenze zwischen Gaza und Israel. Zu den wichtigsten Details gehören:

Raketen- und Mörserangriffe: Das sporadische Raketen- und Mörserfeuer aus Gaza auf Israel hielt das ganze Jahr über an. Diese Angriffe verursachten Sachschäden und psychische Belastungen, führten jedoch nur zu relativ wenigen Opfern.

Gewalttätige Grenzproteste: Die Hamas unterstützte und organisierte wöchentliche Proteste im Rahmen des „Großen Marsches der Rückkehr“, bei denen oft versucht wurde, den Grenzzaun zu durchbrechen, Sprengstoff zu werfen und Brandbomben zu werfen, wodurch Feuer und Schäden auf israelischen Agrarflächen verursacht wurden.

Eskalation im November 2019: Während eines kurzen Konflikts zwischen Israel und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) erlaubte die Hamas dem PIJ, von Gaza aus zu operieren, eskalierte jedoch nicht direkt ihre eigenen Angriffe in erheblichem Maße.

Im Jahr 2020 führte die Hamas mehrere Terroranschläge durch, bei denen es hauptsächlich um Raketenbeschuss und andere militante Aktivitäten gegen Israel ging. Zu den wichtigsten Details gehören:

Raketen- und Mörserangriffe: Das sporadische Raketenfeuer aus Gaza auf Israel hielt das ganze Jahr über an, wenn auch mit einer im Vergleich zu den Vorjahren relativ geringen Intensität. Diese Angriffe verursachten Sachschäden und psychische Belastungen, führten jedoch nur zu wenigen Opfern.

Brandbomben: Hamas-Aktivisten ließen Brandballons und -drachen steigen, die Brände und Schäden auf landwirtschaftlichen Flächen im Süden Israels verursachten.

Tunnelaktivitäten: Die Hamas setzte ihre Bemühungen zum Wiederaufbau und zur Erweiterung ihres Tunnelnetzes für potenzielle Angriffe oder Infiltrationen in israelisches Gebiet fort.

Im Jahr 2021 war die Hamas für bedeutende terroristische Aktivitäten verantwortlich, vor allem während des Konflikts im Mai 2021. Zu den wichtigsten Details gehören:

Raketenangriffe: Während des elf Tage andauernden Konflikts im Mai feuerten die Hamas und der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ) über 4.000 Raketen auf Israel ab, die auf Städte wie Tel Aviv und Jerusalem gerichtet waren. Bei diesen Angriffen wurden zehn israelische Zivilisten getötet und mehr als 300 weitere verletzt.

Gewalt an der Grenze: Die Hamas unterstützte in diesem Zeitraum auch gewalttätige Demonstrationen entlang der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel.

Opfer: Der Konflikt führte zu weitreichenden Zerstörungen in Gaza aufgrund israelischer Vergeltungsschläge aus der Luft, bei denen über 260 Palästinenser getötet wurden, darunter Militante und Zivilisten.

Im Jahr 2022 war die Hamas für mehrere Terroranschläge verantwortlich, vor allem für Raketenbeschuss und andere militante Aktivitäten gegen Israel. Zu den wichtigsten Details gehören:

Raketen- und Mörserangriffe: Während des gesamten Jahres wurde über sporadisches Raketenfeuer aus Gaza auf Israel berichtet, wenn auch in geringerem Umfang als in den Vorjahren.

• Gewalttätige Grenzaktivitäten: Die Hamas unterstützte und organisierte weiterhin gewalttätige Demonstrationen entlang der Grenze zwischen Gaza und Israel, darunter Versuche, den Zaun zu durchbrechen und Brandbomben zu werfen, die Schäden an israelischem Ackerland verursachten.

• Militante Infrastruktur: Die Hamas konzentrierte sich auf den Wiederaufbau ihrer Tunnelnetzwerke und die Lagerung von Waffen für zukünftige Konflikte.

Der Kern dieses Konflikts besteht darin, dass Israel fieberhaft daran arbeitet, den Palästinensern ihren eigenen Staat zu verwehren. Die Palästinenser kämpfen für die Sicherung eines Staates. So einfach ist das. Aber eine Lösung für etwas so Einfaches zu finden, ist unglaublich komplex. Ich begrüße den derzeitigen Waffenstillstand, weil er eine Pause im Völkermord darstellt. Aber ich mache mir keine Illusionen darüber, dass die Gewalt wahrscheinlich anhalten wird, bis die Welt sich einig ist und zustimmt, dass die Palästinenser eine Heimat und einen Staat verdienen.