https://strategic-culture.su/news/2025/02/14/trump-art-of-con-accelerating-collapse-american-empire/



Trumps Art des Betrugs beschleunigt den Zusammenbruch des amerikanischen Imperiums

Finian Cunningham

14. Februar 2025

© Foto: SCF

Dimitri Lascaris sagt, dass Trumps chaotische zweite Präsidentschaft den Niedergang der globalen Macht der USA beschleunigt.

Dimitri Lascaris sagt, dass Trumps chaotische zweite Präsidentschaft den Niedergang der globalen Macht der USA beschleunigt.

„Trump könnte sich für uns alle als Glücksfall erweisen, wenn wir einen katastrophalen Krieg vermeiden können“, sagt Lascaris.

Dimitri Lascaris ist Anwalt, Journalist und Aktivist. Er hat viele Jahre lang als Anwalt für einige der größten Unternehmen an der Wall Street gearbeitet. Zu sagen, dass er sich mit Geschäftsabschlüssen auskennt, wäre eine Untertreibung.

Lascaris sagt, dass Trumps gefeiertes Geschäftstalent und seine „Kunst des Deals“ stark überbewertet sind. Er ist ein gescheiterter Immobilienmagnat, der mehrfach bankrott gegangen ist und gerettet werden musste.

Sein 1987 erschienener Bestseller „The Art of the Deal“ hätte eigentlich „The Art of the Con“ heißen müssen.

Trumps Vorschlag, Gaza zu übernehmen und in eine „Riviera des Nahen Ostens“ zu verwandeln, ist typisch für seinen skrupellosen und brutalen Stil. Es handelt sich um ethnische Säuberung – ein eklatantes Kriegsverbrechen in großem Maßstab –, das von Trump als ein wunderbares Geschäft dargestellt wird.

Die Dummheit, Arroganz und Kriminalität des 47. US-Präsidenten sind hier voll und ganz zu erkennen.

Wie Lascaris betont, verheißt dies nichts Gutes für Trumps anderes großes Ziel – ein Friedensabkommen in der Ukraine mit Russland zu erzielen.

Trump und alle amerikanischen Staats- und Regierungschefs der letzten Zeit sind unglaubwürdig. Sie gelten als „vereinbarungsunfähig“. Während seiner ersten Präsidentschaft (2016–2020) brach Trump das Atomabkommen mit dem Iran und den INF-Vertrag (Intermediate-range Nuclear Forces) mit Russland.

Es ist zweifelhaft, ob Trump über das nötige historische und politische Verständnis verfügt, um ein Abkommen über die Ukraine zu schließen. Zumal, wie Lascaris anmerkt, Russland den Krieg gewonnen hat und Trump keine Druckmittel hat. Er wird gezwungen sein, die harten Bedingungen Russlands zu akzeptieren, was eine demütigende Niederlage für die USA und ihre NATO-Stellvertreter bedeutet.

Lascaris warnt jedoch davor, dass die Auflösung zu einer äußerst gefährlichen Situation führen könnte, da Trumps Größenwahn es unmöglich machen wird, ein solches Debakel und einen Widerspruch zu seinen Prahlereien über „Making America Great Again“ zu akzeptieren.

Lascaris sagt, dass sich Trumps MAGA-Slogan als MAWA herausstellen wird – „Make America Weak Again“ (Amerika wieder schwach machen).

Seine chaotische, irrationale, ungestüme und skrupellose Art der Geschäfts- und Außenpolitik entfremdet Amerikas Nachkriegsallianzen und die Beziehungen zu seinen Klientelstaaten. Trump beschleunigt den Niedergang des amerikanischen Imperiums.

Wie Lascaris betont, ist Trumps brutales und tyrannisches Verhalten ein Schwindel, um davon abzulenken, dass er die tiefgreifenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Vereinigten Staaten nicht angeht.

Bei Trump geht es weniger um die Kunst des Deals als um die Kunst des Schwindels.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …