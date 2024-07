https://www.middleeasteye.net/opinion/-gaza-war-palestinian-writing-fights-erasure-how



Wenn ich sterben muss… dann lass es eine Geschichte sein: Wie palästinensisches Schreiben gegen die Auslöschung kämpft

Von Brigitte Herremans

8. Juli 2024

Geschichten sind lebenswichtig für diejenigen, denen das Recht auf Erinnerungen, eine Geschichte, ein Zuhause verwehrt wird. Im Widerstand gegen das Vergessen kommt den palästinensischen Schriftstellern eine entscheidende Rolle zu

Eine palästinensische Frau hebt ein Plakat mit Versen des palästinensischen Dichters Refaat Alareer, der am 7. Dezember 2023 in Gaza getötet wurde, in Ramallah, 11. Dezember 2023 (Marco Longari/AFP)

Die Kunst hat im palästinensischen Widerstand gegen Israels Versuche der symbolischen und faktischen Auslöschung schon immer eine wesentliche Rolle gespielt. Palästinenser protestieren, legen Zeugnis ab und dokumentieren kreativ, u. a. durch Geschichten, Musik und Videos, die in den sozialen Medien kursieren.

Allerdings können Palästinenser ihre Geschichten nicht ungehindert erzählen. Palästinensische Perspektiven werden an den Rand gedrängt, in Frage gestellt oder durch israelische verdrängt.

Die europäische Schuld an der Shoah und das Fortbestehen des zionistischen Mythos von der Rückkehr ins gelobte Land haben unterschiedliche Perspektiven auf die Gründung Israels im globalen Norden stark behindert.

Israels vorherrschendes Narrativ hat die Realität der palästinensischen Opfer der Nakba, d. h. der Umwandlung des historischen Palästina in den Staat Israel, der auf 78 Prozent seines Territoriums errichtet wurde, verdrängt.

„Wir waren das Volk, das aus dem Land vertrieben wurde. Wir waren die Ureinwohner, die vertrieben wurden, um Platz für einen jüdischen Staat zu schaffen“, schrieb Edward Said in Macht, Politik und Kultur. „Wir sind in der Tat die Opfer der Opfer“.

Die Palästinenser müssen den israelischen Ansprüchen auf das Land und der Umschreibung der Geschichte zustimmen.

„Ich habe beschlossen, Dichter von Troja zu werden, weil Troja seine Geschichte nicht erzählt hat“, schrieb der palästinensische Nationaldichter Mahmoud Darwish in Palästina als Metapher. „Und bis jetzt haben wir unsere nicht erzählt, trotz der Anhäufung unserer Werke.“

Stimmen unterdrücken

Israel versucht systematisch, seine Verbrechen zu vertuschen, indem es Spuren verwischt, Lügen erfindet und Stimmen unterdrückt.

Diese Dynamik der Verschleierung und Behinderung ist heute eine der charakteristischen Strategien Israels. Wie in den vorangegangenen Gaza-Kriegen rechtfertigt die israelische Regierung die Bombardierung von Krankenhäusern mit der Behauptung, die Hamas nutze sie für militärische Operationen.

Überzeugende Beweise legt sie nicht vor und lässt auch keine internationalen Untersuchungen zu.

Sie bestreitet auch, dass sie vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten verübt.

„Sie wollten die Kinder nicht töten, sie wollten es, zu viele Kinder kamen den präzisen, unpräzisen Ein-Tonnen-Bomben in die Quere, die tausendundeinmal über den Nächten der Kinder abgeworfen wurden. Fady Joudah.

Eine häufig zu hörende Phrase lautet: „In Gaza gibt es keine unschuldigen Zivilisten“, als ob die Anwesenheit der Hamas in Gaza oder sogar ihre Unterstützung die vorsätzliche Tötung von Zivilisten rechtfertigen würde.

Auslöschung – das Verschweigen von Verbrechen, Dokumentationen und Erzählungen – war schon zu Beginn der israelischen Kolonisierung des historischen Palästina eine wichtige Strategie.

„Mein allgemeiner Eindruck ist, dass für die meisten Israelis ihr Land unsichtbar ist“, schrieb Said 2007 in From Oslo and Iraq to the Road Map. „In ihm zu leben bedeutet eine gewisse Blindheit oder Unfähigkeit zu sehen, was es ist und was mit ihm passiert ist.“

Diese Auslöschung erfolgte in verschiedenen Formen, einschließlich der Zerstörung palästinensischer Dörfer, Städte, Infrastruktur und Kultur, sowie durch epistemische Gewalt.

Israels ausgeklügelte Auslöschungspolitik wird durch die stillschweigende Komplizenschaft politischer, sozialer und akademischer Kreise im Westen noch verstärkt.

„Neue Staaten wurden auf den Ruinen der alten errichtet“, schrieb Said in seinem 1984 in der London Review of Books veröffentlichten Essay Permission to Narrate. „Das Besondere an dieser Situation ist die ungewöhnliche Zentralität Palästinas, die eine westliche Meistererzählung privilegiert, die die jüdische Entfremdung und Erlösung hervorhebt.“

Verwandelt und verstümmelt

Ein aktuelles Beispiel ist die Stempelkultur in Deutschland. So hat die Organisation LitProm die ursprünglich für die Frankfurter Buchmesse im Oktober 2023 geplante Preisverleihung für Adania ShiblisRoman A Minor Detail (2020) abgesagt, um jüdischen und israelischen Erzählungen den Vorrang zu geben.

„Ich hätte dir gerne die Geschichte/ einer Nachtigall erzählt, die starb/ Ich hätte dir gerne die Geschichte erzählt…/ wenn sie mir nicht die Lippen aufgeschlitzt hätten.“ Das Gedicht Slit Lips von Samih al Qasem, veröffentlicht in der Anthologie Victims of a Map.

In Österreich wurde der palästinensisch-französische Schriftsteller Karim Kattan während einer Konferenz aufgefordert, sich nicht zur aktuellen politischen Situation zu äußern. Dieser Vorfall bestätigte Kattans Verdacht, dass palästinensisches Denken, Schreiben und Leben manchmal geduldet, aber „nie willkommen“ ist. Palästinensische Narrative haben eine Existenzberechtigung, wenn sie in einen starren Rahmen passen.

Das historische Palästina schrumpfte; es wurde transformiert und verstümmelt.

Adania Shibli schrieb in Minor Detail: „Es ist lange her, dass ich hier durchgefahren bin, und wohin ich auch blicke, all die Veränderungen bestätigen immer wieder die Abwesenheit von allem Palästinensischen: die Namen von Städten und Dörfern auf Straßenschildern, hebräisch geschriebene Reklametafeln, neue Gebäude, sogar weite Felder, die links und rechts von mir an den Horizont grenzen.“

Während Israel während des Friedensprozesses den Grundsatz „Land für Frieden“ befürwortete, widersetzte es sich weiterhin dem palästinensischen Recht auf Selbstbestimmung. Durch Siedlungen, den Bau der Mauer und die Politik der Zersplitterung haben die verschiedenen israelischen Regierungen einen palästinensischen Staat unmöglich gemacht.

„Es gibt kein Licht, das mir hilft, die Grenzen meines Staates zu sehen, meines nicht existierenden Staates“. Mosab Abu Toha, Things You Might Find Hidden in My Ear, Poems From Gaza.

Kunst gegen das Vergessen

Ungeachtet aller Auslöschungsversuche ist Palästina nicht verschwunden. Es ist sowohl eine Idee als auch eine Realität, die unzerstörbar ist.

Die palästinensische Kunstproduktion ist für diesen Widerstand entscheidend. Durch die Kunst versuchen die Palästinenser, unterbelichtete und ausgelöschte Tatsachen sichtbar zu machen und Verzerrungen der Wahrheit aufzudecken.

„Es ist leicht, die Wahrheit mit einem einfachen sprachlichen Trick zu verwischen: Beginne deine Geschichte mit ‚Zweitens‘. Ja, genau das hat Rabin getan. Er hat es einfach versäumt, darüber zu sprechen, was zuerst passiert ist. Beginne deine Geschichte mit ‚Zweitens‘, und die Welt wird auf den Kopf gestellt“, schrieb Mourid Barghouti in I Saw Ramallah.

Besonders wenn offizielle Quellen spärlich sind oder manipuliert werden, ist eine Gegendokumentation durch Kunst und andere alternative Kanäle unerlässlich. Nichtregierungsorganisationen und Forschungsgruppen spielen dabei eine wichtige Rolle: Sie liefern forensische Beweise, widerlegen Israels Wahrheitsansprüche und stellen die Opfer in den Vordergrund .

„Sie versuchten, uns unsichtbar zu machen: die Kugeln brachten uns zum Schweigen, ohne Angst verschwanden sie in unserem Fleisch.“ Zeina Azzam, Ferguson und Gaza, in Gaza Unsilenced.

Die Fiktion macht Abwesenheiten sichtbar und beleuchtet und zeigt, was nicht offiziell festgehalten wird. Sie ist ein Weg, das Schweigen zu brechen.

Aber auch die Literatur ist in dieser Hinsicht von unschätzbarem Wert. Sie macht Abwesenheiten sichtbar und beleuchtet und zeigt, was nicht offiziell festgehalten wird. Sie ist ein Mittel, um das Schweigen zu brechen.

Je mehr ihnen ihre Rechte genommen wurden, desto wichtiger ist die Sprache für die Palästinenser geworden. Für diejenigen, die Teil einer Flüchtlingsgemeinschaft sind, ist „das Leben in Worten keine Metapher“, wie Tamim al-Barghouti es 2016 in einem Vortrag an der Universität Oxford ausdrückte.

Sprache und Geschichten sind kein Luxus für diejenigen, denen das Recht auf Erinnerungen verwehrt wurde. Schriftsteller können die Entmündigung nicht ungeschehen machen, aber sie können Erfahrungen und Erzählungen vor dem Vergessen bewahren.

Sie spielen auch eine wichtige Rolle bei der Förderung des politischen Engagements. Ein bekanntes Beispiel ist die Widerstandsliteratur, deren Begründer der palästinensische Schriftsteller Ghassan Kanafani war.

Wegen seines politischen Engagements in der Volksfront zur Befreiung Palästinas und seiner Unterstützung des bewaffneten Widerstands wurde Kanafani 1972 vom israelischen Mossad getötet.

Kanafanis Roman Männer in der Sonne (1962) ist eine beißende Kritik an den arabischen Nachbarländern, die die Palästinenser ihrem Schicksal überlassen. Er war auch der Meinung, dass die Palästinenser mehr für sich selbst eintreten und ihre Stimme erheben sollten.

Verwandeltes Land

Natürlich gibt es auch viele palästinensische Schriftsteller, die engagierte Kunst als Zwangsjacke betrachten. Einige Schriftsteller wie Adania Shibli ziehen es vor, sich indirekt mit Ungerechtigkeiten auseinanderzusetzen und die Unterdrückung durch Schweigen darzustellen.

Selbst Darwish, der als palästinensischer Nationaldichter gilt, gab an, dass er dem Erwartungsdruck, dem er als palästinensischer Schriftsteller ausgesetzt war, entkommen und sich in seinem Werk lieber individuellen – oder metaphysischen – Themen widmen wollte.

„Der Krieg beschäftigt mich. Aber ich schäme mich, darüber zu schreiben. Ich geißle meine Metaphern und beschwöre sie dann.“ Asmaa Azaiza, Glaubt mir nicht, wenn ich euch vom Krieg erzähle.

Wie Kunst, Literatur und Film ein globales palästinensisches Bewusstsein geschaffen haben

Es steht außer Zweifel, dass Künstler es ermöglichen können, verborgene oder vergessene palästinensische Erfahrungen wiederzuerkennen und das verlorene oder veränderte Land durch die Sprache in Erinnerung zu rufen.

Vertreibung, Besetzung, Exil, Diskriminierung, Inhaftierung und Kriegsverbrechen prägen die palästinensische Kunst.

„Damit ich Gedichte schreiben kann, die nicht politisch sind, muss ich den Vögeln zuhören, und um die Vögel hören zu können, müssen die Kriegsflugzeuge schweigen. Marwan Makhoul.

Es gibt also keinen Ausweg aus der ständigen Bedrohung durch Gewalt. Im aktuellen Krieg in Gaza nimmt die israelische Armee gezielt Künstler ins Visier.

„Wenn ich sterben muss, soll es Hoffnung bringen, soll es eine Geschichte sein“. Refaat Alareer, If I Must Die.

Im Dezember 2023 wurde Alareer von der israelischen Armee getötet. Seine Gedichte erinnern an sein tragisches Schicksal und würdigen sein Leben.

Es erinnert uns auch an die Hölle, die Gaza ist.

„In Gaza ist Atmen eine Aufgabe, Lächeln ist eine Schönheitsoperation am eigenen Gesicht, und morgens aufzustehen und zu versuchen, einen weiteren Tag zu überleben, bedeutet, von den Toten aufzuerstehen.“ Mosab Abu Toha, Dinge, die du vielleicht in meinem Ohr versteckt findest, Gedichte aus Gaza.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Brigitte Herremans ist Postdoc-Forschungsstipendiatin am Menschenrechtszentrum der Universität Gent. Sie untersucht die Beziehung zwischen Kunst und Rechenschaftspflicht im syrischen und palästinensischen Kontext. Von 2002 bis 2018 arbeitete sie als Referentin für Nahostpolitik für die Nichtregierungsorganisationen Broederlijk Delen und Pax Christi Flanders. Von 2017 bis 2019 arbeitete sie als politische Referentin für den Nahen Osten und Nordafrika bei BOZAR, dem Zentrum der schönen Künste in Brüssel.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …