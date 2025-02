https://www.middleeastmonitor.com/20250204-us-zionist-charity-issues-death-threat-for-questioning-israels-right-to-exist/



US-zionistische Wohltätigkeitsorganisation droht mit „Tod“ wegen Infragestellung des „Existenzrechts“ Israels

4. Februar 2025

Pro-Israel-Demonstranten versuchen, eine Kundgebung zur Unterstützung des „Großen Marsches der Rückkehr“ und zum Gedenken an die von israelischen Streitkräften an der Grenze zum Gazastreifen erschossenen und getöteten Palästinenser am Union Square in New York, USA, am 6. April 2018 zu stören [Atılgan Özdil / Anadolu Agency]

Eine führende amerikanisch-zionistische Organisation hat dem bekannten jüdischen Kommentator Peter Beinart nach der Veröffentlichung seines Artikels in der New York Times, in dem er das „Existenzrecht Israels“ in Frage stellt, eine „Morddrohung“ ausgesprochen.

Betar US ist eine amerikanische gemeinnützige Organisation. Sie verlor 2004 ihren Status als gemeinnützige Organisation im Vereinigten Königreich, als die Charity Commission for England and Wales feststellte, dass sie „offenbar eher einen politischen als einen gemeinnützigen Zweck verfolgte“. Der zionistischen Gruppe wurde vorgeworfen, die Morddrohung gegen Beinart als Reaktion auf seinen Artikel in der New York Times ausgesprochen zu haben.

„Wir fordern alle Juden in der Upper West Side auf, @PeterBeinart ein zu geben“, schrieb die Gruppe in den sozialen Medien. Sie bezeichnete Beinart als ‚Verräter, als Kapo‘, dem man sich ‚widersetzen muss‘. Die Pager-Emoji-Referenz bezieht sich auf den tödlichen Pager-Angriff Israels im Libanon und gilt als Todesdrohung.

„Widersprechen Sie meinen Ideen, so viel Sie wollen. Aber wenn Sie die Menschen in meiner Nachbarschaft dazu drängen, mir einen Pager zu geben – nach dem Pager-Angriff Israels im Libanon klingt das wie eine Todesdrohung“, antwortete Beinart in den sozialen Medien.

Die Kontroverse geht auf Beinarts kürzlich erschienenen Artikel in der New York Times zurück, in dem er argumentiert, dass „Staaten kein Existenzrecht haben. Menschen schon“. Darin sagt er, dass amerikanische Politiker zwar routinemäßig das „Existenzrecht“ Israels bekräftigen, dies aber nicht in Bezug auf andere Länder tun. Am Beispiel Großbritanniens stellt er fest, dass, wenn Schottland sich rechtlich abspalten oder die Briten die Monarchie abschaffen würden, „Großbritannien, wie wir es kennen, aufhören würde zu existieren“ und die amerikanischen Staats- und Regierungschefs diese Umwandlung als legitim akzeptieren würden, weil sie glauben, dass Staaten auf der Zustimmung der Regierten basieren sollten.

Von den 12 Millionen Menschen, die Israel im historischen Palästina zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer regiert, hat die Hälfte nicht ihre Zustimmung gegeben, von dem Apartheidstaat regiert zu werden.

Beinart weist auf einen inhärenten Widerspruch in der US-Außenpolitik hin. Während amerikanische Staats- und Regierungschefs auf dem „Existenzrecht“ Israels bestehen, setzen sie sich regelmäßig für grundlegende Änderungen der politischen Systeme anderer Staaten ein, wenn diese nicht die Zustimmung der Bevölkerung erhalten. Er stellt fest, dass die US-Politik routinemäßig einen Regimewechsel und eine Umgestaltung von Staaten fordert, die ihr Volk nicht vertreten, und nennt Beispiele wie China und den Iran, wo amerikanische Staats- und Regierungschefs ausdrücklich gefordert haben, bestehende politische Systeme durch demokratischere Alternativen zu ersetzen.

Dies, so Beinart, zeige ein grundlegendes amerikanisches Prinzip, wonach Staaten ihre Legitimität durch eine angemessene Vertretung ihrer Bürger verdienen müssen, anstatt ein intrinsisches „Existenzrecht“ in irgendeiner Form zu haben. Er behauptet, dass Israel trotz seiner diskriminierenden Politik gegenüber den Palästinensern als einziges Land von diesem Standard ausgenommen ist.

Beinart stützt sich auf die jüdische Tradition und argumentiert, dass der Glaube an die bedingungslosen Werte eines jüdischen Staates im Widerspruch zu religiösen Lehren steht. Er verweist auf die biblische Geschichte, in der Gott die Israeliten vor den Gefahren der Ernennung eines Königs warnt, und deutet an, dass „Königreiche – oder, im modernen Sprachgebrauch, Staaten – nicht unantastbar sind“, sondern bloße Instrumente, die Leben entweder schützen oder zerstören können.

Beinart kritisiert das Beharren der etablierten amerikanisch-jüdischen Organisationen auf dem Existenzrecht Israels als jüdischer Staat und argumentiert, dass sie „an der Idee festhalten, dass es sowohl jüdisch als auch demokratisch sein kann, trotz des grundlegenden Widerspruchs zwischen der rechtlichen Vormachtstellung einer ethno-religiösen Gruppe und dem demokratischen Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz“.

Er kritisiert insbesondere Israels Umgang mit den Palästinensern und stellt fest, dass etwa die Hälfte der Menschen unter israelischer Kontrolle Palästinenser sind, von denen die meisten „keine Staatsbürger des Staates werden können, der die Macht über Leben und Tod über sie ausübt“. Selbst palästinensische Staatsbürger Israels seien schwerer Diskriminierung ausgesetzt, was er mit der Kontrolle des Jüdischen Nationalfonds über die Landverteilung begründet.

Auf das Argument, dass ein jüdischer Staat für die Sicherheit der Juden unerlässlich sei, entgegnet Beinart, dass „Juden in der Diaspora – die unsere Sicherheit auf das Prinzip der rechtlichen Gleichheit gründen – weitaus sicherer sind als Juden in Israel.“ Er stützt dies mit dem Verweis auf eine Studie aus dem Jahr 2010, die zeigt, dass ethnische Gruppen, die von der Staatsmacht ausgeschlossen sind, dreimal häufiger zu den Waffen greifen als solche, die von der Regierung vertreten werden.

Der Artikel schließt mit der Warnung, dass die Verweigerung grundlegender Rechte zu Gewalt führt, die letztlich alle gefährdet. Als Beispiel wird der Anführer des Islamischen Dschihad, Ziyad Al-Nakhalah, angeführt, der als Kind miterleben musste, wie israelische Soldaten seinen Vater in Gaza töteten. Dies lässt darauf schließen, dass die derzeitigen Aktionen Israels in Gaza ähnliche Gewaltzyklen für kommende Generationen schaffen könnten.

