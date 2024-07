https://www.middleeasteye.net/topics/israel-war-gaza



USA: Öffentliche Positionen der Hamas und Israels zum Waffenstillstand spiegeln private Gespräche nicht wider

Die USA bemühen sich, auf neue israelische Forderungen einzugehen, nachdem die Hamas erklärt hat, dass eine Offensive auf Gaza-Stadt die Vereinbarung wieder auf den Kopf stellen könnte

Der Kommunikationsberater des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, John Kirby, beantwortet Fragen während der täglichen Pressekonferenz in Washington, am 2. April 2024 (Kent Nishimura/Getty Images/AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

8. Juli 2024 21:33

Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen standen am Montag vor weiteren Herausforderungen, nachdem Israel eine neue Offensive auf Gaza-Stadt gestartet hatte, wo Palästinenser über heftigen israelischen Beschuss berichteten.

Die Hamas veröffentlichte eine Erklärung, in der der politische Chef der Gruppe, Ismail Haniyeh, mit den Worten zitiert wird, dass der Angriff „den Verhandlungsprozess wieder an den Anfang bringen könnte“. Netanjahu und seine Armee werden die volle Verantwortung für das Scheitern dieses Weges tragen“.

Am Sonntag veröffentlichte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Forderung, dass ein Geiselabkommen mit der Hamas Israel nicht daran hindern dürfe, die Kämpfe in der belagerten Enklave wieder aufzunehmen, und dass das Abkommen auch den Waffenschmuggel von der ägyptischen Sinai-Halbinsel in den Gazastreifen verhindern müsse.

Netanjahus neue Forderungen und Israels intensives Bombardement machten die Behauptung der USA von letzter Woche zunichte, die Vermittler hätten bei den monatelangen Gesprächen einen „Durchbruch“ erzielt.

In einer Erklärung der Hamas hieß es weiter, Netanjahu lege den Waffenstillstandsverhandlungen Steine in den Weg und forderte die Vermittler auf, gegen die „Manöver und Verbrechen“ Netanjahus einzuschreiten.

„Wir haben sehr, sehr hart daran gearbeitet. Und es gibt immer noch einige Lücken in den Positionen der beiden Seiten, aber wir hätten kein Team dorthin geschickt, wenn wir nicht glauben würden, dass wir hier eine Chance haben“, sagte der Sprecher für nationale Sicherheit des Weißen Hauses, John Kirby, am Montag und bezog sich dabei auf ein Team von US-Beamten, das zu Friedensgesprächen in Ägypten ist.

Als Zeichen dafür, dass die USA an die Möglichkeit einer Einigung glauben, hat das Weiße Haus zwei von Bidens engsten Vertrauten, den CIA-Direktor Bill Burns und den Direktor für den Nahen Osten im Nationalen Sicherheitsrat, Brett McGurk, zu Gesprächen mit ägyptischen, israelischen und jordanischen Vertretern nach Ägypten entsandt, so Kirby weiter.

Kirby wandte sich auch gegen harte Äußerungen sowohl der Hamas als auch Israels und sagte: „Auf beiden Seiten gibt es öffentliche Äußerungen, die nicht unbedingt die privaten Gespräche widerspiegeln, die wir mit ihnen oder ihren Gesprächspartnern führen“.

Schmuggel an der ägyptischen Grenze

Netanjahus neue Forderung, dass jedes Abkommen die Sicherung der Grenze zwischen dem Gazastreifen und dem ägyptischen Sinai zum Gegenstand haben muss, wird wahrscheinlich bedeuten, dass die USA in einer Zeit angespannter Beziehungen zwischen Israel und dem ägyptischen Militär vermitteln müssen.

Die wiederholten Anschuldigungen Israels, Ägypten habe es versäumt, den Waffenschmuggel der Hamas zu unterbinden, haben Kairos Verteidigungsministerium und die Offiziere der Streitkräfte besonders verunsichert.

Middle East Eye berichtete im Mai, dass der ehemalige ägyptische Verteidigungsminister Mohamed Zaki wegen des Umgangs des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi mit dem Gaza-Krieg mit seinem Rücktritt drohte. Letzte Woche stellte Sisi ein neues Kabinett vor, mit General Abdel Majeed Saqr, dem ehemaligen Gouverneur von Suez, als Verteidigungschef.

Um die Spannungen zwischen Israel und Ägypten vor der Einnahme des Grenzübergangs Rafah durch Israel im Mai zu entschärfen, entsandten die USA technische Teams, die sich mit den israelischen Vorwürfen im Sinai befassen sollten. Israel beschlagnahmte den Grenzübergang dennoch.

Axios berichtet, dass McGurk nach den Gesprächen in Kairo nach Israel reisen wird, um Netanjahu und den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant zu treffen.

Burns wird nach Doha entsandt, um am Mittwoch mit dem katarischen Premierminister Mohammed Bin Abdul Rahman al-Thani, dem ägyptischen Spionagechef Abbas Kamel und dem Mossad-Direktor David Barnea zusammenzutreffen.

Die Gespräche finden zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Gefahr eines Krieges zwischen der Hisbollah und Israel steigt und die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen weiter zunimmt. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums beläuft sich die Gesamtzahl der Todesopfer auf 38.152, darunter vor allem Frauen und Kinder.

In einem Schreiben von Experten, das in der britischen medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, wird davor gewarnt, dass die tatsächliche Zahl der in Gaza getöteten Palästinenser 186.000 übersteigen könnte, was die erschütternde Bilanz der israelischen Bombardierung der Enklave unterstreicht.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …