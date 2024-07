https://thecradle.co/articles/what-irans-new-reformist-president-means-for-foreign-policy

Was der neue reformorientierte Präsident des Iran für die Außenpolitik bedeutet

Von Fereshteh Sadeghi

8. JULI 2024

In einer dramatischen politischen Wende haben die Iraner den Reformisten Masoud Pezeshkian zu ihrem 9. Präsidenten gewählt und damit die Neugier auf mögliche außenpolitische Veränderungen des nach Osten gerichteten Irans nach dem Rosenkrieg geweckt.

(Bildnachweis: The Cradle)

Am 5. Juli endete das Rennen um das höchste politische Amt im Iran: Der Herzchirurg und Reformist Masoud Pezeshkian setzte sich in einer Stichwahl gegen seinen konservativen Rivalen Saeed Jalili durch und wurde zum neunten Präsidenten des Landes gewählt.

Nach Angaben des iranischen Innenministeriums gaben 30 530 157 Iraner ihre Stimme ab, was einer Wahlbeteiligung von 49,8 Prozent entspricht. Pezeshkian erhielt 16.384.403 Stimmen, während Jalili 13.538.179 Stimmen erhielt.

Bemerkenswert ist, dass Pezeshkian mit 53,6 Prozent der Stimmen der zweite Präsident mit dem niedrigsten Stimmenanteil ist, nach dem Reformisten Hassan Rouhani, der 2013 mit nur 50,7 Prozent gewann.

Ein Reformist, der von Minderheiten unterstützt wird

Pezeshkian vertritt die iranische Reformfront, eine politische Bewegung, die 1997 unter der Präsidentschaft von Mohammad Chatami ins Leben gerufen wurde. Er genießt auch die Unterstützung der Moderaten Fraktion unter dem ehemaligen Präsidenten Rouhani.

Trotz ihrer Popularität in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren konnten die Reformisten ihre Wahlsiege von 1997, 1998 und 2001 nicht wiederholen und wurden in den folgenden zwei Jahrzehnten zu einer politischen Minderheit. Pezeshkians 16,3 Millionen Stimmen, weniger als Khatamis 20 Millionen im Jahr 2001, bringen ihn in eine prekäre Lage, zumal er seinen Sieg den ethnischen und religiösen Minderheiten im Iran verdankt.

Pezeshkian, dessen iranische Eltern ethnisch aserisch und kurdisch sind, ist der erste Präsident, der weder aus der ethnischen Mehrheit der Fars noch aus den Farsi sprechenden Industrieprovinzen in Zentraliran stammt.

Sein Vorsprung bei den Wahlen wurde durch die Mobilisierung ethnischer iranischer Türken oder Aseris in den nordwestlichen Provinzen Ost-Aserbaidschan, West-Aserbaidschan, Zanjan und Ardebil gestärkt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den gewählten Präsidenten als „Türken“ bezeichnet und die Hoffnung geäußert, dass seine ethnischen Wurzeln und seine Türkischkenntnisse die Beziehungen zwischen Iran und Türkei stärken werden.

Ein ähnlicher Trend war in den hauptsächlich von Sunniten bewohnten Provinzen Sistan-Baluchestan, Golestan und Kurdistan zu beobachten, wo er aufgrund seiner kurdischen Herkunft mütterlicherseits in den kurdischen Provinzen Ilam und Kermanshah die Nase vorn hatte.

Im Gegensatz zu diesen Regionen, die Pezeshkian favorisierten, bevorzugten Provinzen wie Isfahan, Qom und mehrere südliche Provinzen Jalili. Der Oberste Führer Ali Khamenei und der verstorbene ehemalige Präsident Ebrahim Raisi sind in Chorasan geboren und aufgewachsen; Rouhani und der Präsidentschaftskandidat Mahmoud Ahmadinejad stammen aus Semnan und Khatami aus Yazd. Der verstorbene Präsident Akbar Haschemi Rafsandschani wurde in Kerman geboren.

Übergang und Kabinettsbildung

Seit dem Tod von Raisi ist der Iran seit mehr als sieben Wochen ohne Präsident, und Vizepräsident Mohammad Mokhber hat die Regierungsgeschäfte übernommen, eine Aufgabe, die er wahrscheinlich noch mindestens vier Wochen lang ausüben wird.

Pezeshkian ist immer noch Parlamentsabgeordneter und muss sein Mandat mit Zustimmung der Majlis niederlegen, bevor er seinen Amtseid ablegen kann. Es ist geplant, dass das iranische Parlament Ende Juli über den Rücktritt berät, und wenn dieser genehmigt wird, wird Pezeshkian vor der Majlis vereidigt werden und sein Vierjahresmandat von Ayatollah Khamenei erhalten.

Erst dann wird er Raisis Kabinett leiten und gleichzeitig seine eigene Kabinettsaufstellung zur Vertrauensabstimmung vorlegen, so dass die neue Regierung voraussichtlich im September das Ruder übernehmen wird.

Zu den ersten Aufgaben des iranischen Präsidenten gehört es, ein Team von 40 wichtigen Beamten zusammenzustellen, darunter 19 Minister, ein Vizepräsident und 11 stellvertretende Präsidenten, die Bereiche wie Frauen- und Familienangelegenheiten, Verwaltungsangelegenheiten, die Atomenergieorganisation und die Haushalts- und Planungsorganisation abdecken.

Außerdem muss der Präsident einen Stabschef, einen Leiter des Präsidialbüros, einen Sprecher, einen Sekretär und mehrere Helfer ernennen.

Die iranische Verfassung verlangt die Zustimmung des Obersten Führers für vier wichtige Minister: Verteidigung, Geheimdienst, Inneres und Auswärtige Angelegenheiten. Bei der Besetzung anderer Ministerien wie Bildung, Kultur und islamische Führung sowie Wissenschaft, Forschung und Technologie berücksichtigen die Präsidenten jedoch häufig den Beitrag des Führers.

Frauen in der Regierung Pezeshkian

In politischen Kreisen des Irans heißt es, dass hochrangige Ayatollahs in der heiligen Stadt Qom das Haupthindernis für die Besetzung von Ministerposten durch Frauen sind.

Der ehemalige Präsident Ahmadinedschad hat jedoch entgegen dem Trend mehrere Frauen zu Stellvertretern ernannt und sogar eine Ministerin ausgewählt. Im Jahr 2009 wurde die Gynäkologin Dr. Marzieyh Vahid-Dastjerdi die erste Frau, die nach der Revolution ein Ministerium leitete. Unstimmigkeiten mit Ahmadinedschad führten jedoch drei Jahre später zu ihrer Entlassung.

Sein Nachfolger, der Reformist Rouhani, ernannte keine Ministerin. Stattdessen wählte er zwei Stellvertreterinnen für Familien- und Frauenangelegenheiten, eine Stellvertreterin für Rechtsangelegenheiten und eine dritte Frau als Beraterin für Staatsbürgerschaftsrechte.

Auch Raisi hat während seiner kurzen Präsidentschaft keine Ministerin ernannt. Er ernannte jedoch eine Frau zur stellvertretenden Präsidentin für Familien- und Frauenangelegenheiten und eine Beraterin für Menschenrechte und soziale Freiheiten.

Um den Mangel an weiblichen Ministern auszugleichen, wies Raisi seine Minister an, mehr Frauen in Führungspositionen einzustellen, was dazu führte, dass 25,2 % der hohen und mittleren Führungspositionen mit Frauen besetzt waren.

Der designierte Präsident Pezeshkian hat keine Frauen in seinem Kabinett erwähnt, so dass es abzuwarten bleibt, wie viele Ministerposten er Frauen anbieten wird. Eines ist sicher: Die Anzahl der Ministerinnen in seinem künftigen Kabinett wird ein Lackmustest für seine Aufrichtigkeit in Bezug auf frauenbezogene Themen wie den islamischen Hidschab oder die Sittenpolizei sein, die während der Präsidentschaftsdebatten diskutiert wurden.

Neuer Präsident, neue Außenpolitik?

Während seines Wahlkampfes erklärte sich Peschkian bereit, die iranische Außenpolitik zu ändern, die Beziehungen zu Russland zu überprüfen und die Beziehungen zu den USA wiederherzustellen. Er warf seinen konservativen Konkurrenten sogar vor, die Bemühungen um eine Beilegung des Atomstreits zwischen dem Iran und dem Westen zu vereiteln.

Seine Äußerungen wurden sofort von Chamenei beantwortet, der einige Politiker dafür tadelte, dass sie „denken, alle Wege führen in die USA, als ob der Iran nicht vorankommen kann, ohne sich an diese oder jene Macht zu klammern“.

Der in London ansässige Nahostwissenschaftler Talal Mohammad rechnet nicht mit einer großen Veränderung des Status quo, schon gar nicht in nächster Zukunft. Er erklärt gegenüber The Cradle:

Der gewählte Präsident hat nicht die Autorität, Gespräche mit dem Westen zu initiieren. Selbst wenn er ein Mandat bekäme – was unwahrscheinlich ist -, würde es ihm schwer fallen, die Forderungen der P5+1 [Länder] zu erfüllen, insbesondere die der Vereinigten Staaten.

Ein weiteres Problem für die Regierung Peschkian ist laut Mohammad die bevorstehende US-Präsidentschaft Donald Trumps und die Rückkehr seiner Politik des maximalen Drucks“ gegenüber Teheran.

Im Falle einer Rückkehr Trumps könnte es zu einer Rückkehr zur Rouhani-Trump-Dynamik kommen. Trump ist bekannt für seine Vorliebe für starke, autoritäre Führer wie Putin und Xi, und sein Ansatz tendiert zu Macht und Druck. Ein gemäßigter Präsident mit einer versöhnlicheren Haltung, wie z. B. Pezeshkian, würde wahrscheinlich stärkerem Druck und Forderungen nach Zugeständnissen seitens des Iran ausgesetzt sein.

Angesichts der Tatsache, dass in Kürze und im Januar 2026 wichtige Verfallsklauseln auslaufen, darunter auch der so genannte „Snapback-Mechanismus“, rechnet Mohammad mit „übermäßigem Druck von Trump auf eine iranische Regierung, die Pragmatismus der harten Gegenseitigkeit vorzieht.“

Der Teheraner Politologiedozent Keyhan Barzegar schränkt ein, dass der Oberste Nationale Sicherheitsrat (SNSC) und Chamenei zwar die Richtung der iranischen Außenpolitik vorgeben, der Präsident aber dennoch eine gewisse Flexibilität in diesen Fragen beibehält – ähnlich wie Rouhani bei den Atomverhandlungen 2015:

Der Präsident kann Einfluss darauf nehmen, wie die Verhandlungen zwischen Iran und seinen regionalen oder internationalen Partnern geführt werden. Daher muss Pezeshkian eine gemeinsame Basis zwischen der vom SNSC festgelegten Politik und den Methoden seiner Regierung zu deren Umsetzung finden.

Barzegar zufolge „sieht sich der Iran heute mit Großmächten konfrontiert, die entweder einen hohen Preis für Technologietransfers oder Investitionen in den Iran verlangen oder von der iranischen Seite ein Zugeständnis für die Aufhebung der Sanktionen fordern“. Er rät Pezeshkian, die strategische Bedeutung des Irans in der westasiatischen Region zu erhöhen, indem er für eine Politik der „[regionalen] Stabilität“ eintritt, die schnell eine breite weltweite Unterstützung finden kann:

Auf diese Weise würden östliche und westliche Mächte die strategische Bedeutung des Irans verstehen, und dieses Verständnis würde zu einer Lockerung der Sanktionen oder einer Zunahme der ausländischen Investitionen führen.

In seiner Botschaft nach der Wahl riet Khamenei Peschekian, „auf Gott zu vertrauen und seine Vision auf hohe Horizonte auszurichten, indem er dem Weg von Märtyrer Raisi folgt“.

In Anbetracht der Haltung des obersten Führers und trotz der Tatsache, dass er den ehemaligen Außenminister Javad Zarif an seiner Seite hat, um der Welt und den Wählern im eigenen Land seine diplomatischen Absichten zu signalisieren, ist sich Pezeshkian mit ziemlicher Sicherheit darüber im Klaren, dass seine Regierung auf der internationalen Bühne nur begrenzten Handlungsspielraum haben wird. Er wird daher wahrscheinlich die vom Staat vorgegebene Außenpolitik verfolgen und nicht die von seinem renommierten Berater geforderte.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …