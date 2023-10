Victoire de la résistance ou coup astucieux d’Israël ? Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

Victoire de la résistance ou coup astucieux d’Israël ?

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 10 octobre 2023 au sujet de Gaza, le 7 octobre 2023

Ce qu’il faut absolument dire et qu’on ne veut pas entendre : je me sens obligée de l’exprimer– contre vents et marées ! Pourquoi veut-on interdire aux personnes sur le sol allemand de se solidariser avec les Palestiniens qui aspirent à la liberté, qui ont osé franchir la clôture frontalière avec Israël et lutter pour la fin de l’occupation illégale ? Si l’organisation palestinienne de prisonniers Samidoun distribue des gâteaux lors de ces manifestations pour fêter la « victoire de la résistance » et exiger la libération des milliers de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, cela est tout à fait compréhensible. Mais déjà, des politiciennes comme l’experte verte en Affaires intérieures Irene Mihalic et la « Fondation Antonio Amadeo » réclament d’examiner l’interdiction de cette importante organisation. Cela n’a rien, mais absolument rien à voir avec de « l’antisémitisme international », il s’agit d’une lutte pour la liberté afin de mettre fin à l’occupation illégale.

Berlin et Bruxelles envisagent immédiatement de geler l’assistance à la Palestine, bien que la population dépende de cette aide. Les aides humanitaires doivent cependant continuer à être versées. Mais ne s’agit-il pas de sommes qui devraient être versées par « l’Etat juif », par l’occupant aux occupés, selon les règles de la Convention de Genève ? De cette façon, nous soutenons l’occupation illégale de la Palestine. En effet, il serait enfin temps de soutenir le mouvement BDS afin d’obtenir la fin de l’occupation de la Palestine. Sans cela, le manque de perspectives pousse les jeunes Palestiniens au dernier acte de désespoir. Après tout, ils n’ont rien à perdre dans cette condition de désolation et de misère, sans espoir d’un avenir meilleur.

Où sont les demandes de mesures plus sévères contre le « terrorisme d’État juif » ?

Le président allemand Steinmeier déplore que « quiconque fête ce terrorisme, n’humilie pas seulement les victimes, mais foule également la Constitution aux pieds ». Autre question : la Constitution n’est-elle pas « foulée aux pieds » quand l’Allemagne soutient le terrorisme de l’État juif et des colons, l’occupation illégale et l’apartheid ? L’ancien président allemand Gauck réclame également des mesures plus sévères contre les sympathisants du Hamas ; les politiciens ont-ils une seule fois réclamé des mesures plus sévères quand il s’agissait du « terrorisme d’État juif » et de ses sympathisants ? Comme l’a si justement écrit Gideon Levy : «Israël ne peut pas garder deux millions de personnes prisonnières à Gaza sans en payer un cruel prix ».

« Rien ne doit relativiser » le droit à l’existence d’Israël, dit Saskia Eskens, la présidente du SPD, mais elle oublie que cet « État juif » n’a le droit d’exister qu’en tant qu’État avec des frontières et sans occupation illégale. Et quand en plus des politiciens comme le ministre vert de l’Agriculture Özdemir, le ministre vert des Finances du Bade-Wurtemberg Bayaz et le membre de la présidence de la CDU Jens Spahn attaquent massivement le Conseil central des Musulmans pour sa déclaration qui dit très justement : « Il est profondément alarmant que des colons, flanqués de l’armée israélienne, attaquent depuis deux ans des villages palestiniens et la mosquée Al-Aqsa, sans que la communauté internationale n’intervienne ». Le Conseil central des Musulmans a ainsi publié une déclaration très pondérée alors que je déplore le manque total de critique de l’occupation et l’absence d’empathie pour les Palestiniens dans les déclarations du Conseil central des Juifs.

Il y a, heureusement, en Israël, des citoyens juifs et des organisations caritatives qui tentent de protéger les Palestiniens contre les colons juifs extrémistes ! Alors que des Erythréens manifestent sur le sol allemand et blessent des policiers, que des Ukrainiens manifestent sans retenue, on veut retirer aux Palestiniens et à leurs soutiens ce droit d’organiser ici des « fêtes de joie ».

Où est la porte de Brandebourg, illuminée aux couleurs de la Palestine ?

Naturellement, il résulte de tels combats des images brutales et laides de morts et de blessés. Mais combien de fois avons-nous dû voir de telles images lorsque « l’armée d’occupation juive » attaquait les territoires palestiniens, déclenchait les guerres de Gaza, bombardait et tuait sans distinction, sans tenir compte des civils ou des vies humaines ? Avons-nous jamais constaté de l’empathie pour les occupés ? Non, mais toujours de la pitié et de la solidarité avec les occupants juifs. Avons-nous jamais vu une porte de Brandebourg illuminée aux couleurs de la Palestine? Non, ce symbole ne vaut que pour « l’État juif » et l’Ukraine !

Dans mon land, le Bade-Wurtemberg, on a même hissé le drapeau à l’étoile de David, le symbole de l’occupation illégale de la Palestine, et mis les drapeaux en berne pour les victimes israéliennes. N’a-t-on pas le droit de critiquer cela ? Cette partialité du soutien allemand à « l’Etat juif » et à l’Ukraine est sans précédent et témoigne d’un oubli de l’histoire que rien ne peut excuser.

Ce ne sont pas les Palestiniens qui sont coupables de l’Holocauste et des crimes allemands ! Mais ils doivent en payer le prix jusqu’aujourd’hui, car nous soutenons « l’État juif d’occupation et d’apartheid avec toutes les conséquences et la « raison d’État » allemande. Les médias allemands se demandent déjà si ce terme ne serait pas une formule creuse ? Ils ne veulent pas seulement « consoler Israël avec des belles paroles ». Oui, que veulent-ils vraiment ? Devons-nous envoyer l’armée fédérale allemande dans l’Etat le plus fortement armé du Proche-Orient ? C’est déjà assez grave que l’Allemagne soutienne si inconditionnellement Israël et l’Ukraine, sans tenir compte du contexte qui a conduit à ces guerres et à ces attaques !

Dérision insupportable de l’Holocauste et de ses victimes

Quand le président israélien Herzog n’hésite même pas à qualifier abusivement cette attaque du Hamas de « pire meurtre de Juifs depuis l’Holocauste » et que cet abus même est répété dans l’interview matinale de Michael Roth du SPD par le Deutschlandfunk, il y a là une dérision insupportable de l’Holocauste et de ses victimes. Sans compter des déclarations comme : « Nous devons laisser mains libres à Israël » ! Michael Roth, spécialisé dans les Affaires étrangères, déclare qu’Israël doit enfin détruire l’infrastructure du Hamas radical islamique car celui-ci ne veut pas d’une solution à deux Etats, mais détruire Israël : l’Allemagne doit se tenir fermement aux côtés d’Israël.

Comme me l’a dit mon ami juif américain en Israël Steeve de « Desertpeace » : nous instaurons presque quotidiennement une « Nuit de cristal » chez les Palestiniens et le monde se tait. Oui, cela commence par le choix des mots dans les reportages, se plaint le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) dans sa page culturelle du 9 octobre : « tous les reporters ne parviennent pas à parler de terroristes quand il est question de « combattants militants palestiniens », comme par exemple dans l’émission Brennpunkt de la chaîne ARD ». C’est complètement faux : je critique que le mot « militant » soit toujours utilisé lorsqu’il s’agit de la résistance palestinienne, mais jamais dans le contexte du terrorisme d’État judéo-israélien ou des colons !

Le comble de la critique a ensuite été le reproche fait à la chaine ZDF et à l’expert du Proche-Orient Michael Lüders, qui a osé parler « en grande partie sans la moindre émotion » « d’une raclée pour l’establishment militaire israélien » et « d’un succès » du point de vue du Hamas et dire aussi que la politique israélienne de « privation totale des droits et d’oppression des Palestiniens, que les critiques qualifient d’apartheid, a échoué ». Lüders a énoncé des faits très réels qu’il faut absolument souligner. De cette façon, tout sympathisant, expert ou journaliste est systématiquement critiqué. Ils doivent même – comme le montre l’exemple de journalistes – craindre pour leur poste s’ils défendent une opinion et une vision propres des choses dès qu’elles s’écartent du « courant dominant » quand il s’agit du politiquement correct sur Israël et l’Ukraine.

L’opération « Déluge d’Al Aqsa », un coup astucieux dans l’intérêt d’Israël ?

Je me demande entre-temps si l’opération du Hamas « Déluge d’Al Aqsa » a été vraiment si surprenante pour le gouvernement et les services secrets israéliens, ou s’il ne s’agissait pas d’un coup astucieux pour stabiliser Netanyahou et Biden sur le plan de la politique intérieure et à détourner l’attention de la corruption, de « l’impeachment » et en vue des élections étatsuniennes. Netanyahou peut se présenter en manager de guerre et en chef d’un gouvernement d’unité sans colons ni orthodoxes gênants. Tous les politiciens de l’opposition sont de nouveau assis sur le banc du gouvernement. Les manifestations contre la réforme de la justice ont cessé sur le champ. Une invitation à la Maison Blanche est assurée et le soutien international certain. On peut faire ainsi d’une pierre plusieurs coups. Devant l’état de guerre, les Etats-Unis ont mis à disposition des navires de guerre et des armes supplémentaires, Gaza et le Hamas peuvent être écrasés une fois pour toutes et la lutte contre les « animaux humains », comme l’a dit galamment le « ministre de la guerre » israélien, peut être gagnée. Qu’importent les victimes ou les otages si cela arrange certains politiciens ! Et si maintenant arrive encore une offensive terrestre…

Mais mon cauchemar est que, grâce à la mobilisation de 300.000 réservistes de « l’Armée juive de défense » et le soutien des États-Unis avec des navires de guerre et de nouvelles armes, une guerre contre le Liban ou/et l’Iran soit imminente. En effet, Israël ne peut atteindre la paix intérieure qu’en temps de guerre. Espérons que, mon mari et moi, nous nous trompons avec ce jeu de réflexions. Mais les discussions vont encore venir.

Ceci était un plaidoyer pour la liberté d’expression, à plus forte raison quand il s’agit d’Israël et de l’Ukraine !

