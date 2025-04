https://consortiumnews.com/2025/04/11/vijay-prashad-the-historical-revision-of-buchenwald/



Vijay Prashad: Die historische Revision von Buchenwald

11. April 2025

Am 11. April 1945 übernahmen die USA das Konzentrationslager Buchenwald. Doch es waren kommunistische Gefangene, die das Nazi-Lager organisierten und befreiten. Heute werden solche heldenhaften Siege des antifaschistischen Widerstands angegriffen.

Gemälde von Boris Taslitzky, Frankreich, 1964, Aufstand in Buchenwald am 11. April 1945 oder Aufstand in Buchenwald am 11. April 1945. (Via Tricontinental: Institute for Social Research)

Von Vijay Prashad

Tricontinental: Institute for Social Research

Vor 80 Jahren, am 11. April 1945, fuhren Einheiten der 4. Panzerdivision der US-Streitkräfte unter General George S. Patton auf die Stadt Weimar in Deutschland zu, wo sich das Konzentrationslager Buchenwald befand.

Pattons Truppen übernahmen schließlich die Kontrolle über das Lager, aber Aussagen von Soldaten, die später von Historikern gesammelt wurden, deuten darauf hin, dass die US-Panzer nicht das waren, was Buchenwald befreite: Das Lager war bereits von der Organisation und dem Mut der Gefangenen erobert worden, die die Flucht der deutschen Soldaten angesichts des Vormarsches der Alliierten ausnutzten.

Die politischen Gefangenen im Konzentrationslager Buchenwald hatten sich zu Kampfgruppen (Kampfgruppen) zusammengeschlossen, die mit Hilfe ihres versteckten Waffenarsenals einen Aufstand im Lager anzettelten, die Nazi-Wachen entwaffneten und den Turm am Lagereingang einnahmen.

Die Gefangenen hissten eine weiße Flagge auf dem Turm und bildeten einen Ring um das Lager, um die US-Truppen darüber zu informieren, dass sie das Konzentrationslager Buchenwald bereits befreit hatten. „Das Lager hatte sich selbst befreit“, sagten sie: „Das Lager hat sich selbst befreit.“

Nicht nur in Buchenwald rebellierten die Gefangenen. Im August 1943 erhoben sich die Gefangenen in Treblinka in einem bewaffneten Aufstand und zwangen die Nazis, dieses abscheuliche Vernichtungslager zu schließen, obwohl sie niedergeschossen wurden (die Nazis ermordeten allein in diesem Lager fast eine Million Juden).

Die Rote Armee der Sowjetunion und die US-Streitkräfte befreiten auch mehrere Lager, die meisten davon schreckliche Todeslager des Holocaust. Die US-Truppen befreiten Dachau im April 1945, aber es war die Rote Armee, die die Tore zu den meisten der schlimmsten Lager öffnete, wie Majdanek (Juli 1944), Auschwitz (Januar 1945) in Polen und Sachsenhausen (April 1945) und Ravensbrück (April 1945) in Deutschland.

Dominik Cerný, Tschechoslowakei, K.L. Dora: Bydlení ve štole oder K. L. Dora: Leben im Tunnel, 1953. (Via Tricontinental: Institute for Social Research)

Im Juli 1937 brachte das NS-Regime Häftlinge aus Sachsenhausen in ein Gebiet in der Nähe von Weimar (Heimat von Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller sowie Ort der Unterzeichnung der deutschen Verfassung von 1919). Die Gefangenen rodeten fast 400 Morgen Wald, um ein Konzentrationslager für 8.000 Menschen zu errichten, die der nationalsozialistische Lagerkommandant Hermann Pister (1942–1945) für medizinische Experimente und Zwangsarbeit einsetzte.

Bis zur Schließung des Lagers acht Jahre später waren dort fast 280.000 Gefangene (hauptsächlich Kommunisten, Sozialdemokraten, Roma und Sinti, Juden und christliche Dissidenten) inhaftiert. Ende 1943 erschossen die Nazis fast 8.500 sowjetische Kriegsgefangene im Lager und töteten viele Kommunisten und Sozialdemokraten.

Die Nazis töteten schätzungsweise insgesamt 56.000 Gefangene in diesem Lager, darunter den KPD-Führer Ernst Thälmann, der am 18. August 1944 nach elf Jahren in Einzelhaft erschossen wurde. Buchenwald war jedoch kein Vernichtungslager wie Majdanek und Auschwitz. Es war nicht direkt Teil von Adolf Hitlers abscheulicher „Endlösung der Judenfrage“ (Endlösung der Judenfrage).

In Buchenwald gründeten die Kommunisten und Sozialdemokraten das Internationale Lagerkomitee, um ihr Leben im Lager zu organisieren und Sabotageakte und Aufstände durchzuführen (unter anderem bemerkenswerterweise gegen die nahe gelegenen Rüstungsfabriken). Schließlich entwickelte sich die Organisation zum Volksfrontkomitee, das 1944 gegründet wurde und vier Anführer hatte: Hermann Brill (Deutsche Volksfront), Werner Hilpert (Christdemokraten), Ernst Thape (Sozialdemokraten) und Walter Wolf (Kommunistische Partei Deutschlands).

Bemerkenswert an dieser Initiative war, dass das Komitee, obwohl es sich um Gefangene handelte, bereits begonnen hatte, über die mögliche Zukunft eines neuen Deutschlands zu diskutieren, das von oben bis unten entnazifiziert worden war und auf einer kooperativen Wirtschaft basieren sollte. Während seiner Zeit in Buchenwald schrieb Wolf „Kritik der Unvernunft: Zur Analyse der nationalsozialistischen Pseudophilosophie“.

Nachum Bandel, Ukraine, Block 51. Buchenwald. Kleines Lager, 1947. (Via Tricontinental: Institute for Social Research)

Eine Woche nach der Befreiung von Buchenwald stellten die Häftlinge in der Nähe des Lagers eine Holzskulptur als Symbol ihres antifaschistischen Widerstands auf. Sie wollten das Lager nicht wegen der Morde in Erinnerung behalten, sondern wegen ihrer Widerstandsfähigkeit während ihrer Inhaftierung und ihrer Selbstbefreiung.

Bereits 1945 hatten die Gefangenen den Schwur von Buchenwald formuliert, der zu ihrem Credo wurde: „Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Tribunalen der Völker gerichtet ist. Die unbedingte Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ideal.“

Das Lager, das sich damals in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR oder Ostdeutschland) befand, wurde in ein Gefängnis für Nazis umgewandelt, die auf ihre Prozesse warteten. Einige Nazis wurden wegen ihrer Verbrechen erschossen, darunter der Bürgermeister von Weimar, Karl Otto Koch, der 1941 die Verhaftung von Juden in der Stadt organisiert hatte.

Währenddessen integrierte die Bundesrepublik Deutschland (Westdeutschland) jenseits des Eisernen Vorhangs rasch ehemalige Nazis in die staatliche Bürokratie, wobei zwei Drittel der leitenden Angestellten des Bundeskriminalamts (der Bundeskriminalpolizei) aus ehemaligen Nazis bestanden. [Reinhard Gehlen, der ehemalige Leiter des militärischen Nachrichtendienstes der Nazis, wurde beispielsweise von 1956 bis 1968 Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND), des westdeutschen Auslandsgeheimdienstes.]

Als der Prozess der Prozesse und Bestrafung der Nazis zu Ende ging, wurden die Überreste von Buchenwald Teil des Projekts der öffentlichen Erinnerung in der DDR.

Ilse Häfner-Mode, Deutschland, Porträt einer Frau vor einer Holztür, n.d. (Via Tricontinental: Institute for Social Research)

1958 öffnete Otto Grotewohl, ein Sozialdemokrat und erster Ministerpräsident der DDR, das Lager für Hunderttausende von Arbeitern und Schulkindern, damit sie die Gebäude besichtigen, sich die Geschichten über die Gräueltaten und den Widerstand anhören und sich dem Antifaschismus verpflichten konnten.

Im selben Jahr veröffentlichte der ehemalige Häftling Bruno Apitz den Roman Nackt unter Wölfen (Naked Among Wolves), in dem erzählt wird, wie die Widerstandsbewegung im Lager unter großer Gefahr für die Bewegung selbst einen kleinen Jungen versteckte und wie die Bewegung dann 1945 das Lager einnahm.

Der Roman wurde 1963 in der DDR von Frank Beyer verfilmt. Die Geschichte basiert auf dem tatsächlichen Bericht von Stefan Jerzy Zweig, einem Jungen, der von den Gefangenen versteckt wurde, um ihn vor der Deportation nach Auschwitz zu bewahren. Zweig überlebte die Tortur und starb 2024 im Alter von 81 Jahren in Wien.

Die DDR formte ihre nationale Kultur um das Thema Antifaschismus herum. 1949 forderte das Ministerium für Volksbildung die Schulen auf, einen Veranstaltungskalender zu erstellen, der den antifaschistischen Kampf und nicht religiöse Feiertage hervorhob, wie z. B. den Weltfriedenstag statt des Fasching (Mardi Gras).

Die alte Jugendweihe (Jugendweihe) wurde von einem bloßen Übergangsritus zu einer Bekräftigung für junge Menschen umgestaltet, sich dem Antifaschismus zu verpflichten. Die Schulen unternahmen mit ihren Schülern Exkursionen nach Buchenwald, Ravensbrück und Sachsenhausen, um die Abscheulichkeit des Faschismus zu verdeutlichen und humanistische und sozialistische Werte zu fördern.

Dies war eine wirkungsvolle Übung in sozialer Transformation für eine Kultur, die vom Nationalsozialismus mitgerissen worden war.

Herbert Sandberg, Deutschland, We Didn’t Know, 1964. (Via Tricontinental: Institute for Social Research)

Als Westdeutschland 1990 den Osten annektierte, begann ein Prozess, der die in der DDR entwickelten Fortschritte des Antifaschismus untergrub. Buchenwald war der Ausgangspunkt für diese Übung.

Zunächst wurde die Leitung von Buchenwald zum Streitfall. Dr. Irmgard Seidel, die 1988 die Nachfolge des ehemaligen KPD-Häftlings Klaus Trostorff antrat, erfuhr durch einen Zeitungsartikel, dass sie entlassen worden war. (Durch die Untersuchung von SS-Unterlagen hatte Dr. Seidel herausgefunden, dass in Buchenwald 28.000 weibliche Häftlinge als Zwangsarbeiterinnen, hauptsächlich in Rüstungsbetrieben, eingesetzt worden waren.

Sie wurde durch Ulrich Schneider ersetzt, der dann abgesetzt wurde, als bekannt wurde, dass er Mitglied der Kommunistischen Partei in Westdeutschland gewesen war. Auf Schneider folgte Thomas Hofmann, der antikommunistisch genug war, um den neuen politischen Führern zu gefallen.

Zweitens musste die antifaschistische Ausrichtung des öffentlichen Gedenkens geändert werden, um den Antikommunismus zu fördern, beispielsweise durch die Verharmlosung des Thälmann-Denkmals. Ein neuer Schwerpunkt wurde auf die Nutzung von Buchenwald durch die Sowjets zur Inhaftierung der Nazis gelegt.

Historiker aus dem Westen Deutschlands begannen, Berichte zu verfassen, in denen es hieß, dass es Pattons Soldaten und nicht die Gefangenen waren, die das Lager befreiten (dies war beispielsweise die Interpretation von Manfred Overeschs einflussreichem Buch Buchenwald und die DDR. Oder die Suche nach Selbstlegitimation (Buchenwald and the DDR. Or, the Search for Self-Legitimisation), 1995).

Im Juni 1991 leitete der deutsche Kanzler Helmut Kohl eine Zeremonie zur Aufstellung von sechs großen Kreuzen für die Opfer der „kommunistischen Terror-Diktatur“ und sprach von den Nazi-Verbrechen, als wären sie mit den Handlungen der Sowjetunion identisch.

Zwischen 1991 und 1992 leitete der deutsche Historiker Eberhard Jäckel eine Kommission, die die Geschichte von Buchenwald neu schreiben sollte, wobei er die kommunistischen Gefangenen der Kollaboration mit den Nazis beschuldigte und der „Opfer“ des antifaschistischen Gefängnisses gedachte. Dies war eine offizielle Neuordnung historischer Fakten, um die Faschisten zu erhöhen und die Antifaschisten zu untergraben.

Ein solcher Geschichtsrevisionismus hat in den letzten Jahren neue Höhen erreicht. Diplomatische Vertreter aus Russland und Belarus – zwei ehemalige Sowjetrepubliken – wurden von den jährlichen Gedenkveranstaltungen ausgeladen.

In Reden, die in der Gedenkstätte gehalten wurden, haben Redner die Konzentrationslager der Nazis mit sowjetischen Arbeitslagern gleichgesetzt. Und während in Buchenwald offen israelische Flaggen gezeigt wurden, wurden Besucher mit Kufiya vom Gelände verbannt und jede Erwähnung des Völkermords in Palästina wurde gerügt.

Hilde Kolbe führt ihre Klasse vietnamesischer Studenten der Dorothea Christiane Erxleben Medical School in Quedlinburg, DDR, am 15. April 1976 nach Buchenwald. (Via Tricontinental: Institute for Social Research)

In den 1950er Jahren schlossen sich kommunistische Künstler zusammen, um in Buchenwald eine Reihe von Gedenkstätten zu errichten, die an den Kampf gegen den Faschismus erinnern. Die Bildhauer René Graetz, Waldemar Grzimek und Hans Kies schufen Reliefstelen mit einem Gedicht des ersten Kulturministers der DDR, Johannes R. Becher, das auf der Rückseite eingraviert war:

Thälmann sah eines Tages, was geschah:

Sie gruben die Waffen aus, die versteckt worden waren

Aus dem Grab stiegen die Verurteilten auf

Sieh ihre weit ausgestreckten Arme

Sieh ein Denkmal in vielerlei Gestalt

Das an unsere gegenwärtigen und vergangenen Kämpfe erinnert

Die Toten ermahnen: Erinnert euch an Buchenwald!

Die Gemälde in diesem Artikel stammen von ehemaligen Buchenwald-Häftlingen und das Foto zeigt „Aufstand der Gefangenen“, eine große Bronzeskulptur der sich selbst befreienden Gefangenen, die von Fritz Cremer geschaffen wurde, der 1929 der KPD beitrat.

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Herausgeber und Journalist. Er ist Stipendiat und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Herausgeber von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research. Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin University of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations. Seine neuesten Bücher sind Struggle Makes Us Human: Learning From Movements for Socialism und, zusammen mit Noam Chomsky, The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of U.S. Power.

Dieser Artikel stammt von Tricontinental: Institute for Social Research.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln möglicherweise die von Consortium News wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …