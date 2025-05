https://www.palestinechronicle.com/gaza-genocide-fragmented-reflections-on-the-time-of-monsters/



Völkermord in Gaza: Fragmentarische Reflexionen über die „Zeit der Monster“

31. Mai 2025

Israel setzte die Massaker in Gaza fort. (Foto: via QNN)

Von Haidar Eid

Ist es „die Zeit der Monster“, auf die Antonio Gramsci anspielte, und sollten wir daher nach dem Tod der alten Welt eine „neue Welt“ erwarten?

Es ist deutlich geworden, dass die palästinensische Sache hinsichtlich der Zahl der Opfer, insbesondere im „genozidierten“ Gazastreifen, ihre kritischste Phase durchläuft.

Diese Opfer sind das Ergebnis der ungebremsten Umsetzung einer Ideologie durch die israelische Kriegsmaschinerie, die auf der Entmenschlichung der Palästinenser basiert und von einer verdeckten internationalen Verschwörung des Schweigens unterstützt wird, zu deren Festigung die offizielle arabische Politik maßgeblich beigetragen hat.

Die politischen und militärischen Führer Israels haben bewusst einen Völkermordkrieg entfesselt, um Gaza zu verwüsten und unbewohnbar zu machen. Israel hat die Bevölkerung Gazas, insbesondere Frauen, Kinder und ältere Menschen, schwer bestraft, weil sie es gewagt haben, seine koloniale Unbesiegbarkeit in Frage zu stellen.

Ich schreibe dies, während ich die Eilmeldung erhalte, dass „ein dreistöckiges Haus der Familie Abu al-Kass im Stadtteil Tuffah heute im Morgengrauen angegriffen wurde. Ungefähr 30 Menschen werden noch unter den Trümmern vermisst.“

Zwei Tage zuvor war ich, wie die meisten anständigen Menschen, schockiert von der Nachricht über das Grauen der Kinderärztin Alaa Al-Najjar, als sie erfuhr, dass die Leichen von neun ihrer zehn Kinder im Nasser Medical Complex in Khan Yunis angekommen waren, wo sie gerade Dienst hatte! Sie waren bei einem israelischen Luftangriff auf ihr Haus verbrannt.

Ihre Leichen, die von Zivilschutzteams geborgen wurden, waren völlig verkohlt, während ihr Ehemann, Dr. Hamdi Al-Najjar, schwere Verletzungen erlitt.

Dr. Al-Najjar war völlig zusammengebrochen, als die verbrannten Leichen ihrer Kinder im Alter zwischen zwei und zwölf Jahren in dem Krankenhaus eintrafen, in dem sie arbeitet.

In der Zwischenzeit stieß ich auf die Ergebnisse einer Umfrage einer renommierten israelischen Stiftung, aus der hervorgeht, dass 82 % der israelischen Juden eine vollständige ethnische Säuberung des Gazastreifens befürworten, während 47 % der Meinung sind, dass die israelischen Völkermordtruppen alle Einwohner der unter israelischer Kontrolle stehenden Städte töten sollten, egal ob Männer, Frauen oder Kinder.

Darüber hinaus gaben 65 % der Befragten an, dass sie an die Existenz einer modernen Inkarnation des historischen Feindes Israels (Amalek) glauben, und die meisten von ihnen waren der Meinung, dass der göttliche Befehl, die Erinnerung an diesen Feind auszulöschen, auch heute noch gültig sei.

Dann höre ich, wie Premierminister Benjamin Netanjahu am 29. Mai vor einer jubelnden Menge in der Mercaz HaRav Yeshiva anlässlich des sogenannten „Jerusalem-Tages“ offen seine Völkermordabsichten zum Ausdruck bringt: „Dies ist ein Krieg des Guten gegen das Böse … Er wird gegen menschliche Tiere, Monster geführt … Und wir werden sie besiegen! Wir werden sie auslöschen! Sie werden nicht übrig bleiben.“

Diese eskalierende kollektive Hysterie in Israel gegen alles Palästinensische ist ein Spiegelbild der seit 1948 andauernden rassistischen Umsetzung der zionistischen Ideologie vor Ort. Die Tatsache, dass Israel ein Siedlerkolonialstaat ist, bedeutet im Wesentlichen, dass es wie jeder Siedlerkolonialstaat auf der vollständigen Auslöschung der indigenen Bevölkerung und/oder ethnischen Säuberungen basiert.

Die Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 erforderte zwangsläufig die Eliminierung des Anderen, der indigenen Bevölkerung des Landes.

Dies wurde durch einen Prozess erreicht, in dem bei einem breiten Teil der jüdischen Bevölkerung ein falsches Bewusstsein geschaffen und ihr Leid in einer Weise ausgenutzt wurde, die letztendlich zur Auslöschung der palästinensischen Präsenz aus dem kollektiven zionistischen Bewusstsein oder zumindest zur Entmenschlichung der Palästinenser in einer Weise führte, die das liberale und sozialistische „Gewissen“ der Gründergeneration nicht belastete.

Aufgrund der „Hartnäckigkeit“ der Palästinenser, diese „Realität“ nicht zu akzeptieren, hat Israel versucht, das kollektive Bewusstsein der Palästinenser auf klassische kolonialistische Weise zu unterwerfen, entweder durch extreme Formen der Unterdrückung oder indem es die Palästinenser davon ‚überzeugte‘, dass sie „tief in ihrem Innersten ein besiegtes Volk“ seien und eine Realität akzeptieren müssten, die „unmöglich zu ändern“ sei.

zxdxw vIsrael verfügt über eine der mächtigsten Armeen der Welt, Hunderte von Atomsprengköpfen, die modernsten amerikanischen Waffen und ein strategisches Bündnis mit der einzigen Supermacht der Welt. Folglich können alle Kriegsverbrechen Israels gegen die Menschlichkeit keine praktische Verurteilung durch den kolonialen Westen hervorrufen, da dies die Politik Israels der offensichtlichen Ausrottung der indigenen Bevölkerung Palästinas beeinflussen würde.

Mit anderen Worten: Die Palästinenser sind unerwünscht, unbeliebt, schwach, winzig, unwichtig, nicht weiß, irrelevant usw. Sie können sich nicht zu einem echten Konkurrenten des aschkenasischen, weißen, westlichen Staates Israel entwickeln – einer „Oase der Demokratie“, die von einem Imperium unterstützt wird, das in der Geschichte seinesgleichen sucht und von westlichen Regimes und sogar einigen arabischen Regimes geliebt wird. Die Gleichung, die Israel aufstellt, ist klar: Ihr müsst die Krümel, die wir euch hinwerfen, nehmen, weil ihr keine andere Wahl habt.

Ist es zu viel verlangt, dass die internationale Gemeinschaft in ihren Beziehungen zum völkermordenden Israel grundlegende Menschenrechte achtet?

Sind Besatzung, Kolonialisierung, Apartheid UND Völkermord in der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg akzeptabel geworden? Oder liegt es nur daran, dass wir Palästinenser die Opfer der Opfer Europas sind, wie Edward Said rhetorisch gefragt hätte?

Oder ist es „die Zeit der Monster“, auf die Antonio Gramsci anspielte, und sollten wir daher nach dem Tod der alten Welt eine „neue Welt“ erwarten?

Haidar Eid ist außerordentlicher Professor am Institut für Englische Literatur der Al-Aqsa-Universität im Gazastreifen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Asienstudien in Afrika an der Universität Pretoria. Er hat diesen Artikel für The Palestina Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

