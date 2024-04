Wagenknecht-Bündnis in Berlin: Von 0 auf 6 Prozent – wird es den anderen Parteien gefährlich? Elmar Schütze

Wagenknecht-Bündnis in Berlin: Von 0 auf 6 Prozent – wird das BSW den anderen Parteien gefährlich? Die neueste Berliner Umfrage mit Sonntagsfrage zeigt: Vieles bleibt, wie es ist. Doch das BSW käme aus dem Stand ins Parlament. Was das bedeutet.

Eine erste Sonntagsfrage beweist: Sahra Wagenknecht zieht in Berlin, obwohl ihre Partei bisher kaum vertreten ist. Fabian Sommer/dpa

Rund ein Jahr nach dem Start hätte Schwarz-Rot in Berlin einer aktuellen Umfrage zufolge keine Mehrheit mehr, wenn am Sonntag Abgeordnetenhauswahl wäre. Das berichtet der Rundfunk Berlin-Brandenburg und beruft sich auf Daten von Infratest dimap, die in seinem eigenen Auftrag erhoben wurden. Danach käme die CDU auf 27 Prozent. Sie wäre zwar weiterhin stärkste Partei im Landesparlament, im Vergleich zur vergangenen Umfrage im Oktober sind das jedoch zwei Prozentpunkte weniger.

Die Grünen verbessern sich um einen Prozentpunkt und kommen auf 20 Prozent. Die SPD liegt unverändert bei 15 Prozent, die Linke unverändert bei 10 Prozent. Die AfD erreicht 12 Prozent, drei Prozentpunkte weniger als vor sechs Monaten. Die FDP schafft es mit 3 Prozent (-1) erneut nicht über die 5-Prozent-Hürde und wäre weiter nicht im Parlament. Weiterlesen in berliner-zeitung.de

