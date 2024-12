https://www.commondreams.org/opinion/europe-unlikely-back-ukraine



Warum es unwahrscheinlich ist, dass Europa Trumps USA als Hauptunterstützer der Ukraine ablöst

Das Geld ist nicht da, und die Parteien der Mitte in Frankreich und Deutschland haben Mühe, ihre eigenen populistischen Herausforderungen abzuwehren.

Von Anatol Lieven

Responsible Statecraft

06. Dezember 2024

Aus dem Sturz der Regierung von Michel Barnier in Frankreich sind vor allem zwei Lehren zu ziehen.

Die erste ist, dass das Gerede von einer massiven Aufrüstung Europas und der Ablösung der USA als Hauptunterstützer der Ukraine bei gleichzeitiger Beibehaltung des bestehenden Niveaus der Gesundheitsversorgung und der sozialen Sicherheit Blödsinn ist. Das Geld ist einfach nicht da. Zweitens sind die Bemühungen der etablierten Parteien, populistische Parteien aus dem Amt zu drängen, auf lange Sicht zum Scheitern verurteilt und auf kurze Sicht ein Rezept für wiederholte politische Krisen und eine zunehmende Lähmung der Regierung.

Zwei Länder sind von zentraler Bedeutung für die Europäische Union, die europäische Wirtschaft, die europäische Verteidigung und jede Hoffnung auf europäische strategische Autonomie: Frankreich und Deutschland. In beiden Ländern sind die Regierungen innerhalb eines Monats aufgrund von Streitigkeiten über den Abbau der wachsenden Haushaltsdefizite zusammengebrochen. In beiden Fällen hat sich die Haushaltsmisere durch die Kombination von wirtschaftlicher Stagnation und Druck auf die Sozialhaushalte mit den neuen Kosten der Aufrüstung und der Unterstützung für die Ukraine drastisch verschlimmert.

Große Teile der europäischen Außen- und Sicherheitsbehörden schreiben und reden, als ob nichts von alledem geschehen wäre; als ob diese Behörden in Wirklichkeit von Ludwig XIV. und Friedrich II. dauerhaft in ihre Ämter berufen worden wären und von diesen Herrschern das uneingeschränkte Recht erhalten hätten, ihre Untertanen zu besteuern und zu zwangsverpflichten.

In beiden Fällen hat die Finanzkrise zum Verfall der großen politischen Parteien beigetragen, die seit Generationen abwechselnd an der Macht waren – ein Phänomen, das in ganz Europa zu beobachten ist (und in den USA, wo der designierte Präsident Donald Trump eine Revolte gegen das republikanische Establishment darstellt). Dieser Verfall wird durch den wachsenden Widerstand gegen das Diktat der EU und der NATO genährt, der in weiten Teilen Europas zu beobachten ist.

Bei den französischen Präsidentschaftswahlen 2017 und 2022 besiegte Präsident Emmanuel Macron den Front National (jetzt Rassemblement National) von Marine Le Pen, indem er im Wesentlichen die Überbleibsel aller zentristischen Parteien in einer großen Koalition hinter sich vereinte. Das Problem bei solchen großen Koalitionen der Mitte ist jedoch, dass sie der Opposition keine andere Möglichkeit lassen als die Extreme von rechts und links.

Im Falle Frankreichs führten die wirtschaftliche Stagnation und der Widerstand gegen Macrons freie Marktwirtschaft und Sparmaßnahmen im Juni dieses Jahres zu einer vernichtenden Niederlage seines Blocks bei den Wahlen zum Europäischen Parlament. Macron rief daraufhin vorgezogene Parlamentswahlen in Frankreich aus, in der Hoffnung, dass die Angst vor Le Pen und der radikalen Linken die französischen Wähler dazu bewegen würde, ihn wieder zu unterstützen. Das Ergebnis war jedoch, dass Le Pen eine Mehrzahl der Stimmen erhielt, und obwohl Macrons Block durch Wahlabsprachen mit der Linken eine Mehrzahl von Sitzen erhielt, sind sie zahlenmäßig von Abgeordneten der Rechten und der Linken stark unterlegen.

Macron ließ daraufhin seine linken Verbündeten fallen und schloss eine Vereinbarung, wonach Le Pen eine zentristisch-konservative Regierung unter Michel Barnier unterstützen würde, um im Gegenzug Zugeständnisse in der Einwanderungspolitik und anderen Fragen zu machen. Bizarrerweise wurde dies jedoch mit einer fortgesetzten „Strafverfolgung“ gegen das Rassemblement National kombiniert, bei der Le Pen wegen angeblicher Abzweigung von EU-Parlamentsgeldern zur Unterstützung der Abgeordneten ihrer Partei angeklagt wurde. Angesichts des Verhaltens von EU-Parlamentariern in der Vergangenheit sieht dies eher wie eine Formalität oder ein Kavaliersdelikt aus, würde aber im Falle einer Verurteilung bedeuten, dass sie 2027 nicht mehr für die Präsidentschaft kandidieren dürfte.

Dies gab Le Pen natürlich jeden Anreiz, Barniers Regierung zu stürzen, in der Hoffnung, dass dies auch Macron zu Fall bringen und so zu vorgezogenen Präsidentschaftswahlen führen würde. Als Barniers Sparhaushalt (der per Dekret gegen den Widerstand des Parlaments durchgesetzt wurde) die Linke erzürnte, ergriff Le Pen ihre Chance. Angesichts der Reihe von Niederlagen, die Macron nun erlitten hat (und wenn man bedenkt, dass der weitaus größere Charles de Gaulle 1969 nach einer weitaus geringeren Niederlage zurücktrat ), wäre es sinnvoll, wenn Macron zurücktreten würde. Dies würde höchstwahrscheinlich zu einer Präsidentschaft des Rassemblement National führen; aber auch das ist wahrscheinlich, wenn die Präsidentschaftswahlen wie geplant 2027 stattfinden.

Die deutsche Politik folgt in gewisser Hinsicht der französischen, aber mit einigen Jahren Rückstand. Vor nicht allzu langer Zeit hätte man von einer Generation Rückstand gesprochen, aber der politische Wandel in Europa beschleunigt sich eindeutig. Nach der Bundestagswahl 2021 zwangen der Rückgang der Unterstützung für die sozialdemokratische Partei und der Aufstieg der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) und der linkspopulistischen Sahra Wagenknecht Allianz (BSW) die Sozialdemokraten in eine unbequeme Koalition mit zwei ideologisch zutiefst entgegengesetzten Partnern, den Liberalen (FDP) und den Grünen.

Mit der Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage Deutschlands verschärften sich auch die internen Auseinandersetzungen um den Haushalt, bis die Koalition schließlich zerbrach. Meinungsumfragen deuten darauf hin, dass die konservativen Christdemokraten der Mitte bei den im Februar anstehenden Wahlen den ersten Platz belegen werden, jedoch weit von einer absoluten Mehrheit entfernt sein werden. Das Ergebnis wird eine große Koalition mit den Sozialdemokraten sein; sollte jedoch auch diese keine absolute Mehrheit erreichen und die Liberalen an der 5 %-Hürde für den Einzug in den Bundestag scheitern, müssen die Grünen einbezogen werden (vorausgesetzt, sie sind weiterhin entschlossen, AfD und BSW auszuschließen).

Dies wird nicht nur die internen Schwächen und Spaltungen der letzten Koalition wiederholen, sondern auch bedeuten, dass AfD und BSW die einzige Anlaufstelle für unzufriedene Wähler sein werden, wenn die wirtschaftlichen Probleme in Deutschland anhalten und die Popularität der Koalitionsparteien einbricht. Diese neueren Parteien sind noch nicht annähernd so populär wie ihre französischen Pendants. Die AfD muss den von Le Pen im Front National eingeleiteten Prozess der Säuberung ihrer extremeren Elemente noch viel weiter vorantreiben; und natürlich gibt es in Deutschland eine besondere historische Angst vor der radikalen Rechten. Nichtsdestotrotz gibt es gute Gründe für die Annahme, dass die künftige deutsche Entwicklung der französischen ähneln wird.

In der Zwischenzeit schreiben und reden große Teile der europäischen Außen- und Sicherheitsbehörden so, als ob nichts von alledem geschehen würde; als ob diese Behörden in Wirklichkeit von Ludwig XIV. und Friedrich II. dauerhaft in ihre Positionen berufen worden wären und von diesen Herrschern das uneingeschränkte Recht erhalten hätten, ihre Untertanen zu besteuern und zu zwangsverpflichten.

So erklären Elie Tenenbaum vom Französischen Institut für Internationale Beziehungen in Paris und ein Kollege in einem Artikel für Foreign Affairs in dieser Woche, dass Europa als Reaktion auf Trumps Wahl und um ein für die Ukraine nachteiliges Friedensabkommen zu blockieren und „eigene Bedingungen aufzuerlegen“, „mit Gewalt an den Verhandlungstisch kommen“ müsse. Eine europäische Koalitionstruppe von „mindestens vier bis fünf multinationalen Brigaden“ sollte in die Ostukraine entsandt werden, um eine weitere russische Aggression zu verhindern. Europäische Kampfflugzeugpatrouillen könnten eingesetzt werden, „solange der Krieg noch im Gange ist“. Und „wenn Russland unnachgiebig bleibt, muss Europa den größten Teil der finanziellen Unterstützung übernehmen, um die Ukraine in einem langwierigen Konflikt zu unterstützen.“

Woher das Geld und die öffentliche Unterstützung für ein solches Programm kommen sollen, wird nirgends angegeben.

Ich kenne keine angemessene und druckbare französische Antwort auf diese Tagträume, aber der Kreml könnte mit einem alten russischen Sprichwort antworten: „Oh sicher – wenn Krabben pfeifen lernen.“

