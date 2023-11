https://www.palestinechronicle.com/what-exactly-do-we-want-from-the-river-to-the-sea/

Artikel, Kommentar

Ein pro-palästinensischer Protest, der das Ende der israelischen Apartheid und Besatzung fordert (Foto: Raya Sharbain, via Wikimedia Commons)

Was genau wollen wir vom Fluss zum Meer?

Von Alain Alameddine

25. November 2023

Das Verbot des Ausdrucks „vom Fluss bis zum Meer“ mit der Begründung, er sei völkermörderisch, ist, gelinde gesagt, ziemlich anmaßend.

Es ist nicht schwer, diese Entscheidung zu treffen, wenn Bezalel Smotrich den Ausdruck verwendet, da er sich als Faschist bezeichnet. Aber es wäre ziemlich weit hergeholt anzunehmen, dass alle, die denselben Ausdruck verwenden, gleichermaßen krank sind.

Dennoch müssen wir – Palästinenser und Verbündete – uns darüber im Klaren sein, dass sich der Begriff „vom Fluss bis zum Meer“ auf ein geografisches Gebiet und nicht auf eine politische Vision bezieht, und dass es in unserer Verantwortung liegt, zu klären, was genau wir dort sehen wollen.

Ein demokratischer Staat: Eine 100 Jahre alte Vision

Die Palästinenser, die unter britischer Besatzung lebten, wollten das, was jede andere kolonisierte Gesellschaft auf der Welt auch wollte: einen eigenen unabhängigen Staat, der über ihr gesamtes Land – vom Fluss bis zum Meer – verfügte.

Die Situation Palästinas war jedoch insofern außergewöhnlich, als das Vereinigte Königreich dort ohne politisches Mandat der einheimischen Bevölkerung eine Masseneinwanderung von Ausländern veranlasst hatte.

Der Zweck war eindeutig: Es handelte sich um „etwas Koloniales“, um Herzl zu zitieren, dem die Errichtung eines „jüdischen Staates“ über einem Land vorschwebte, dessen Einheimische „über die Grenze“ geschickt werden sollten.

Mit anderen Worten: Völkermord im schlimmsten Fall, ethnische Säuberung im besten Fall, vom Fluss bis zum Meer.

Wie haben die Palästinenser damals reagiert?

Sie lehnten die Kolonisierung natürlich ab – aber was bedeutete das für die Ausländer, die nun dort waren?

Bemerkenswerterweise und im Einklang mit der arabisch-palästinensischen Tradition, armenische, tscherkessische, jüdische, kurdische und andere Flüchtlinge aufzunehmen, schlug die palästinensische Führung der King-Crane-Kommission 1919 „einen Staat für alle seine Bürger“ vor.

Die Resolutionen der sieben arabischen Kongresse in Palästina zwischen 1919 und 1928, die Petitionen an die britische Mandatsverwaltung und den Völkerbund in den 1930er Jahren, die Stellungnahmen bei den Gesprächen am Runden Tisch von St. James 1939, bei der Anglo-Amerikanischen Kommission 1946 und beim UN-Sonderausschuss für Palästina 1947 enthielten alle Variationen derselben Vision für einen demokratischen palästinensischen Staat vom Fluss bis zum Meer.

Noch bemerkenswerter ist, dass die Nakba daran nichts geändert hat.

In der Palästinensischen Nationalcharta der Palästinensischen Befreiungsorganisation von 1964 heißt es ausdrücklich, dass „Juden palästinensischer Herkunft als Palästinenser betrachtet werden, wenn sie bereit sind, friedlich und loyal in Palästina zu leben“.

Das Einzige, was dem Erhalt der vollen palästinensischen Staatsbürgerschaft im Wege stehen könnte, wäre ihre eigene Weigerung, dies zu tun.

In der überarbeiteten Charta von 1968 wurde diese Bedingung sogar gestrichen und es hieß lediglich, dass „die Juden, die bis zum Beginn der zionistischen Invasion ihren normalen Wohnsitz in Palästina hatten, als Palästinenser betrachtet werden“.

Die wichtigsten Fraktionen der PLO präzisierten den Charakter eines solchen Staates als „säkular und demokratisch“.

Im krassen Gegensatz zum politischen Projekt der Kolonisatoren, die Einheimischen von ihrem Land zu vertreiben, boten die einheimischen Palästinenser den Ausländern die Möglichkeit, als Bürger und nicht als Siedler zwischen dem Fluss und dem Meer zu bleiben.

Diese politische Vision eines inklusiven, säkularen, demokratischen Palästinas verblasste schließlich, als die palästinensischen „Führer“ der im Wesentlichen rassistischen Behauptung des Zionismus erlagen, dass „palästinensisch“ und „jüdisch“ sich gegenseitig ausschließen, was die logische Schlussfolgerung wäre, das Land zwischen dem Fluss und dem Meer aus identitären Gründen aufzuteilen.

Wie sieht es heute aus – und was kann getan werden?

Eine Umfrage vom März 2023 in den palästinensischen Gebieten von 1967 ergab, dass „28 % für die Aufgabe der Zweistaatenlösung und die Einführung einer Einstaatenlösung für Palästinenser und Israelis sind“.

Das heißt nicht, dass 72 % den Vorschlag einer Zweistaatenlösung unterstützten (nur 29 %) – die meisten waren einfach verloren und wollten den Befreiungskampf ohne klares Ziel fortsetzen.

Dennoch sprachen 0 % davon, Menschen ins Meer zu werfen.

Unterdessen zeigten Umfragen in den palästinensischen Gebieten von 1948, dass fast die Hälfte der israelischen Juden „Araber aus Israel vertreiben oder umsiedeln“ wollte, während wiederum 0 % der Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft dasselbe mit Juden tun wollten.

Der jüngste „Offene Brief an unsere jüdischen Verbündeten“ der Initiative „Ein demokratischer Staat“, in dem ausdrücklich die Auflösung der Siedlerkolonie und die Errichtung eines integrativen, säkularen, demokratischen palästinensischen Staates für alle seine Bürger gefordert wird, erhielt in nur wenigen Tagen 14 000 palästinensische Unterschriften.

Die Behauptung der Zionisten, dass das, was die Palästinenser zwischen dem Fluss und dem Meer wollen, ein Völkermord an den Juden ist, scheint eher eine Projektion ihrer eigenen Wünsche zu sein als eine Widerspiegelung der Wünsche der Palästinenser.

Die Vision eines Übergangs vom „jüdischen Staat“ zu einem Staat für alle seine Bürger ist die fundamentale Antithese zum Zionismus, da sie sich weigert, die Identität als Waffe einzusetzen.

Ihre moralische Überlegenheit ist einer ihrer stärksten Punkte und sicherlich ein Grund dafür, dass Millionen zur Unterstützung Palästinas auf die Straße gingen, während nur ein paar Tausend das Gleiche für Israel taten (selbst wenn sie dafür bezahlt wurden).

Um Miko Peled zu zitieren: „Die Rufe nach Gerechtigkeit in all diesen massiven Protesten sind sehr klar: Der Staat Israel – nicht die Menschen in Israel – müssen weg. Freies Palästina‘ bedeutet ein freies, demokratisches Palästina auf dem gesamten historischen Palästina“.

Die Rückgewinnung des Narrativs und seine Ausrichtung auf die Lösung wird die Palästinenser davor bewahren, in einen defätistischen, sektiererischen Diskurs wie den Zweistaatenvorschlag zu verfallen.

Es wird unsere wahren Verbündeten von unseren falschen unterscheiden. Und indem wir die Lüge des Zionismus entlarven, unser Problem sei die jüdische Identität und nicht das koloniale Siedlerprojekt, werden wir ihn diskreditieren, es Politikern erschweren, sich auf seine Seite zu schlagen, die öffentliche Meinung noch mehr beeinflussen und ehrlich gesinnte Israelis auf unsere Seite bringen.

Sie persönlich können sich daran beteiligen, sei es, indem Sie diese Vision in Ihrem persönlichen politischen Diskurs erwähnen, bei der Teilnahme an Demonstrationen ausgiebig von „Ein demokratischer Staat“-Visualisierungen Gebrauch machen oder sich an organisierten Bemühungen in diesem Sinne beteiligen.

Aktivisten, die Demonstrationen in Gebieten organisieren, die vom Fluss bis zum Meer als völkermörderisch angesehen werden, müssen selbst entscheiden, ob sie sich auf das geografische Gebiet beziehen wollen oder nicht, und wenn ja, mit welchen Ausdrücken.

Entscheidend ist jedoch, dass wir unsere Wünsche nicht nur zwischen dem Fluss und dem Meer, sondern auch darüber hinaus lautstark zum Ausdruck bringen: Einen Übergang vom Kolonialismus und seiner Bewaffnung der Identität zur Demokratie.

– Alain Alameddine ist Mitglied der libanesischen politischen Partei Bürger in einem Staat und Aktivist der Initiative Ein demokratischer Staat. Sie haben diesen Artikel für den The Palestine Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …